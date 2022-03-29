Антикризисные меры Правительства РФ в сфере закупок — как государство поддержит бизнес

Принятый закон затрагивает всех участников рынка закупок и дает им некоторые послабления, которые было бы невозможно представить в обычное время. Это большой перечень мер поддержки, которые в первую очередь коснутся работы по 44-ФЗ.

В условиях многочисленных санкций Правительство РФ приняло меры, призванные поддержать российский бизнес, в том числе поставщиков и заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Они закреплены в ФЗ № 46 от 08.03.2022.

Содержание:

Общие изменения в системе госзакупок (44-ФЗ)

Для поддержки поставщиков и заказчиков по 44-ФЗ вводятся меры:

В госконтрактах, которые заключены до 01.01.2023, при соглашении сторон можно изменять условия: по предмету договора, цене, порядку оплаты, срокам и т.д.

Если поставщик нарушит условия госконтракта или не исполнит его в связи с введенными санкциями, он не понесет потери. Заказчик будет списывать неустойки, начисленные подрядчику.

До конца 2022 года Правительство России сможет согласовывать дополнительные основания о закупке у единственного поставщика.

Однако есть условия: это можно сделать по решению российского правительства, региональных или местных властей.Такая мера применялась в 2020 году в отношении контрактов, которые не были исполнены из-за пандемии.

Изменения по 44-ФЗ в сфере медицины

Российское правительство получает право повышать начальную максимальную цену контракта (НМЦК) и годовой объем закупок котировками отдельно взятых категорий медицинских изделий. Об этом говорится в ПП РФ №297 от 06.03.2022. Это облегчит работу больниц и других медицинских организаций в части снабжения, так как закупаться станет проще.

Помимо этого, добавляются новые основания для закупок у единственного поставщика, они будут действовать сроком до двух лет:

Медицинские организации могут, если на то есть решение учредителя, приобретать в электронной форме лекарственные средства и медицинские изделия у единственного поставщика, работающего на территории России или же в странах, которые не вводили в адрес РФ санкции.

Фонд социального страхования РФ может приобретать у единственного поставщика в электронном формате техсредства реабилитации и сопутствующие услуги.

Заказчик вправе закупать медицинские изделия и лекарственные средства у единственного поставщика за рубежом, если в России нет аналогов данной продукции.

Ценовой порог закупки лекарственных средств для одного пациента у единственного поставщика по назначению врачебной комиссии увеличивается с 1 млн. рублей до 1,5 млн. рублей.

Годовой объем закупок медицинских изделий у единственного подрядчика может составлять 250 млн. рублей, а лекарственных средств — 50 млн.Они должны быть произведены или оказаны в России, а также в государствах, не вводивших санкций в отношении нашей страны.Поставщик должен быть из страны, которая не вводила санкции против России.

Неконкурентные способы любят как заказчики, так и поставщики. Заключение контракта в этом случае, в отличие от торгов, — более легкий и быстрый процесс.

Однако здесь появляется другой вопрос: а как же конкуренция? В настоящий момент в стране активно развиваются цифровые сервисы, в том числе и для закупок у единственного поставщика — это электронные маркетплейсы, предназначенные для закупок небольшого объема.

Здесь производители презентуют свои товары, работы, услуги и соревнуются за право заключить контракт с конкретным заказчиком. Таким образом, процесс закупки у единственного поставщика становится состязательными.

Принятые Правительством меры будут эффективны, если закупки у единственного поставщика будут проходить в цифровых сервисах открыто и прозрачно, а не за закрытыми дверями по знакомству.

Помощь строительным компаниям

Сегодня строительные компании испытывают трудности из-за повышения ключевой ставки Центрального банка России до 20% и возникших логистических проблем. Поэтому сейчас пересматриваются условия кредитования застройщиков, упрощается ряд процедур в сфере градостроения и в области ипотеки.

В первую очередь Правительство упрощает утверждение документации по планировке территории, выдачу разрешительных документов на строительство, а также публикацию данных в информационных системах. Кроме того, рассматриваются возможности субсидирования ставок по кредитам застройщиков.

Что касается госконтрактов (44-ФЗ), Правительство планирует увеличить авансирование по строительству в рамках госзаказа до 80%. Это значит, что поставщики смогут получить «предоплату» и не остановят работы на важных социальных объектах из-за недостатка финансирования.

Послабления для компаний, работающих по 223-ФЗ

Государственные компании России, которые попали под санкции европейских стран и США, теперь не размещают информацию в Единой информационной системе — ЕИС. Как пояснили в Минфине, это позволит заказчикам организовывать закупки в закрытой форме, причем и в электронном формате на электронной торговой площадке.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, эта мера позволит защитить интересы госзаказчиков в случае введения очередного пакета санкций. В ЕИС государственные компании могут не размещать не только информацию о своих закупках, но и о поставщиках.

Для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью также вводятся меры поддержки. Если их активы станут ниже, чем уставной капитал, то данная компания освобождается от необходимости снижать капитал до уровня активов или ликвидироваться.

Помимо этого, совет директоров акционерного общества должен определить последний день, до которого держатели акций могут подготовить предложения по повестке дня годового общего собрания, а также определить кандидатуры в управленческие структуры АО. Дату проведения собрания надо определить за 27 дней до того дня, когда оно будет проведено.

Что делать поставщикам в условиях новой реальности?

Активно участвуйте в закупках малого объема.

Предлагайте свои товары, работы и услуги на всех открытых ресурсах , а не на одной площадке, к которой вы привыкли. Сейчас важно задействовать все каналы.

, а не на одной площадке, к которой вы привыкли. Сейчас важно задействовать все каналы. Грамотно оформляйте свою витрину на маркетплейсах , подробно расписывайте УТП, адаптируйте свои предложения под новые запросы заказчиков.

, подробно расписывайте УТП, адаптируйте свои предложения под новые запросы заказчиков. Если у вас есть возможность, рассмотрите «освободившиеся ниши» в закупках.

Они позволяют заказчикам закупаться у единственного поставщика, а сейчас количество таких процедур значительно увеличится. Участвовать в таких закупках намного проще, чем в конкурентных тендерах. Информацию о них ищите на электронных площадках и на маркетплейсах.

Речь об электронной технике, компьютерах, гаджетах, медицинских препаратах и оборудовании, тканях и фурнитуре, упаковке. Возможно, у вас есть нужный продукт или услуга, и вы поставляли его только коммерческим компаниям или физлицам.

Обратите внимание на закупки госкомпаний и госорганов, ведь сейчас они будут остро нуждаться в новых поставщиках.

Следите за новостями, изучайте меры поддержки для российского предпринимательства.

Если вы субъект малого или среднего бизнеса и работаете в отрасли, которая напрямую пострадала от санкций, сможете воспользоваться кредитными каникулами.

Меры правительственной поддержки должны стать спасательным кругом для российской экономики в период ужесточения санкционного давления. Для некоторых отраслей производства они откроют новые возможности для эффективной торговли отечественными товарами в рамках реализации принципа импортозамещения.

Остается надеяться, что эти меры в равной степени коснутся всех, кому сегодня такая поддержка необходима, и они будут применяться без лоббизма и бюрократии.

Фото на обложке: Shutterstock / FOTOGRIN