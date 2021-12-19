Чего ждать IT-проектам от работы с госсервисами

В этой статье директор по продукту MyGig рассказывает про свой опыт работы с госинстанциями — какие есть трудности, как их обходят, к чему стоило бы подготовиться.

Екатерина Герасименко работает в стартапе MyGig, который помогает находить людей на разовые и регулярные подработки. Компания стремится все автоматизировать, и в этом ей часто помогают госсервисы. Как считает Екатерина, с ними проще выполнять требования законов, правильно оформлять договоры и работать с иностранцами.

В MyGig мы пытаемся сделать рынок подработок проще и технологичнее. Для этого мы автоматизируем все, что автоматизируется. Все документы у нас в электронном виде, для быстрых выплат мы провели интеграции с 1С и банками, автоматизировали всю отчетность, с подрабатывающими людьми общаемся через приложение и чаты.

От горы бумажной работы нас спасают только собственные наработки и государственные сервисы. Нам нужно регистрировать людей, правильно хранить их данные, актуализировать их, заключать электронные договоры и хранить их, выставлять чеки по доходам подрабатывающих у нас людей, уведомлять МВД о работе с иностранцами и так далее.

Сервисы помогли нам автоматизировать самые рутинные и трудоемкие процессы. Это база для победы на конкурентном рынке, масштабирования и расширения.

Мы рады, что у нас это получилось. Но такая работа не всегда проста. Рассказываю, с какими неожиданностями мы столкнулись и как преодолели сложности.

Уведомления об иностранцах в МВД: можно отправить электронно, но…

Нам нужно постоянно отправлять уведомления в МВД.

По закону MyGig должен отправлять их каждый раз, когда мы заключаем или расторгаем договор с иностранными гражданами. Неважно, рабочий это договор или гражданско-правовой.

Лично приходить в МВД, отчитываться и ждать разрешений не нужно, но доставить документы надо. Либо можно отказаться от работы с мигрантами, но для нас это будет большим упущением.

Мы рассчитывали, что сможем отправлять эти уведомления электронно. В п. 9 приказа МВД N 536 указано, что так можно.

А потом оказалось, что софта для принятия электронных уведомлений у МВД нет.

Закон есть, а софта нет. Мы даже не подозревали, что такое бывает.

Возможно, мы ошиблись, и софт есть, но мы не нашли. Чтобы прояснить для себя этот момент, мы отправили запрос в МВД, но они пока молчат.

Позже мы узнали, что казусы вида «закон есть, а софта нет» — нормальная ситуация. Готового технического решения нет, но его запланировали. В законе прописали те вещи, которые исполнят в будущем, а по факту пока ничего нет.

Поначалу неожиданную проблему решили «руками».

Мы достали данные по всем заключенным и расторгнутым договорам и отделили от них договоры с иностранными гражданами. После, используя эти данные, распечатали уведомления и отправили в МВД по почте.

«Ручное» решение продержалось у нас две недели. Сейчас почти всю работу выполняет CRM. Программа сама дважды в день автоматически проверяет списки договоров, сравнивает их с предыдущими версиями, и выгружает все нужное одному из людей в нашем штате. Тот все это распечатывает и отправляет в МВД по почте или относит сам.

Ждем софт, чтобы избавиться от ручного труда и не занимать человека рутиной.

Вывод: даже на предварительном планировании функционала не ограничивайтесь изучением законов. По факту все может оказаться сложнее (или просто не так). Узнавайте, как система работает на самом деле.

Авторизация через «Госуслуги»: получить доступ «как надо» трудно, проще методом тыка

Авторизация пользователя через «Госуслуги» кратно упростила бы пользователю регистрацию.

Сейчас регистрироваться сложно. Человеку нужно загрузить паспорт, а по отдельным профессиям нужны медкнижки и водительские права. Чтобы подтвердить самозанятость, нужно ИНН. Чтобы указать все данные, нужно потратить 10–15 минут.

Через API мы могли бы получать данные, указанные на «Госуслугах». Кроме того, мы могли справиться со страхом пользователей за свои данные. Может показаться, что этот страх есть только у «белых воротничков», но «службы безопасности банков» сделали его массовым. Интеграция с «Госуслугами» помогла бы его преодолеть: нас уже проверило государство, бояться нечего.

Мы решили, что ради такого упрощения жизни стоит преодолеть бюрократические барьеры. Чтобы подключиться, мы начали изучать материалы о том, как это сделать

Проблемой стал сертификат электронной подписи. Приложение MyGig не могли подключить без сертификата, по которому идентифицируют владельца подписи.

«Хорошо, получим сертификат», — подумали мы, и застопорились. Сперва не смогли понять требования и найти правила создания сертификата. Хотя правила есть и лежат на «Госуслугах». Проблема в том, что на них лежит миллион инструкций. Но ответов на наши вопросы там не было.

Разобраться сами не смогли. Попробовали нанять подрядчиков и купить платные консультации у «экспертов». Они помогали нам в меру сил, но на вопросы о сертификате не отвечали: информации не было.

Запросы в аккредитованные организации тоже не помогли. Оформить электронную подпись могли в тот же день, приступить к делу — в тот же час. А вот ответить на вопросы о сертификате не получалось.

С отсутствием информации было настолько плохо, что мы начали экспериментировать.

Для начала взяли ту флэшку, которой пользовались наши бухгалтера и юристы. Вот такая:

*вот сюда кста можно картинку впихнуть — скрин, на котором покажем, что там стандартная флэшка с подписью*

После нам помогла ключевая научная традиция — метод тыка. Мы стали пробовать все подряд, и в какой-то момент у нас получился нужный сертификат. И его приняли. Повторить на «бис, просите, мы не сможем.

Сейчас мы разбираемся с тестовым доступом и начинаем все внедрять.

Вывод: приготовьтесь к тому, что информации по вашему вопросу будет мало. А других статей и инструкций будет не перечесть. Выход найдется, но искать его долго и трудно.

Обмен данными с ФНС: не все методы API одинаково полезны

Сейчас мы через API помогаем нашим самозанятым платить налоги, поддерживаем актуальность данных об оказанных услугах, проверяем наличие статуса самозанятого и отправляем всю отчетность в налоговую. Даже регистрация стала проще: мы запрашиваем ИНН по паспортным данным и сразу их получаем. И все это работает без участия людей.

Работать с ФНС в этом плане очень приятно. Мы официальные партнеры, и нас не игнорируют: нам помогают, отвечают на вопросы. И все замечательно, кроме одной мелочи.

У нас не всегда получается экспортировать ИНН. На фоне того, насколько все становится проще с другими интеграциями, мелкие сбои не страшны. Но они раздражают и заставляют тратить ресурсы на покрытие этих сбоев.

ИНН нам нужен. Без ИНН мы не можем проверить статус самозанятого. А еще без ИНН у нас не получится оперативно узнать, не отказался ли человек от самозанятости. А если человек без статуса самозанятого начнет брать заказы — нам придется платить НДФЛ и взносы, оформлять новые документы, отправлять в налоговую еще и их. Проблем — гора.

На первый взгляд все решаемо: пусть пользователь указывает ИНН сам.

Но пользователь в большинстве своем не знает эти цифры и не знает, где их смотреть. Регистрация растягивается в 3–4 раза, а пользователь возмущается там, где все могло спокойно работать. Пользователи настолько часто забрасывали регистрацию на этапе ввода, что мы решили вводить эти данные вместо них.

Экспорт данных из налоговой, в теории, решает проблему. Машина отправляет запросы, получает ответы, и сама пополняет базу данных. И все работает.

Но пару раз в месяц что-то происходит — интерфейс словно частично отключается, а ответы на запросы приходят с большой задержкой. Эти запросы проходят не фоново, а прямо на экране — и пользователь даже не понимает, что происходит.

Проблему решили переводом на ручной труд. Сейчас ввод ИНН можно пропустить.

Если человек пропускает ввод, система сама пробует получить данные. Она действует по описанному выше алгоритму: отправляет запрос, получает ответ, пополняет базу данных. Так происходит в абсолютном большинстве случаев.

Если возникает сбой, система передает данные человеку. Он вручную получает ИНН пользователя через публичный сервис налоговой и дополняет им данные. Не трагедия, но наши великие планы по максимальной автоматизации рутины расстраивает.

Вывод: не рассчитывайте, что все будет работать идеально. Когда выстраиваете процессы вместе с партнерами, подготовьте запасные варианты. Если у партнера что-то пойдет не так, вам будет проще переключиться на ручной режим или собственную разработку.

Что мы насчет всего этого думаем

Могло быть лучше. Все могло работать нормально, для всего могли написать понятные инструкции, этой статьи могло бы не быть.

Могло быть хуже. Технологии облегчают нашу работу, а люди в инстанциях не пытались отмахнуться от нас. Идут на сотрудничество и создают полезные для IT сервисы. Прогресс!

Надеемся, что проблемы в итоге починят, и все станет еще лучше, а пока вам пригодятся наши заметки в ваших проектах и рабочих вопросах.

Как получить максимум

Всегда узнавайте, как система работает на самом деле. Возьмите юриста и расспросите его, как все устроено и что вам нужно делать. Не отпускайте, пока не поймете.

Если нужно взаимодействовать со сторонним сервисом — узнавайте все детали на этапе предварительного планирования. Проблемы всплывают даже там, где все на первый взгляд просто и легко. Настрой «вот сейчас мы быстро все сделаем» — прямой путь к разочарованию, выгоранию и нежеланию работать.

Не ставьте все на вещи, которые не зависят от вас. Готовьте запасные планы на случай, если все выйдет из-под контроля. Вам, как и MyGig, легко попасть в ситуацию, когда придется перейти на ручной труд или свои разработки. Если у вас уже будет база для этого, переключиться будет проще.

Фото: g0d4ather / Shutterstock