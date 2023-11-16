Гайд по многозадачности: почему мы отвлекаемся

Глория Марк, эксперт в области внимания и автор более 150 научных работ, в книге «Метавнимание. Как сохранять продуктивность и удерживать фокус в цифровой реальности» издания «Манн, Иванов и Фербер» помогает читателям научиться успевать максимум задач, не отвлекаясь и не теряя фокус внимания.

Каждый распоряжается временем и вниманием по-своему: кому-то нравится выполнять задачи по порядку, а кто-то любит заниматься всеми делами одновременно. Как не терять фокус внимания в череде задач?

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Что такое многозадачность

Многозадачность — переключение внимания между внешними или внутренними стимулами. К внешнему можно отнести, например, уведомление на телефоне, а к внутреннему — воспоминание.

Многозадачность может не требовать большого ресурса внимания, если одновременно совершать простые действия: разговаривать по телефону на ходу. Однако разговаривать по телефону и отвечать на письма ощутимо сложнее.

Кстати, если быстро переключаться между задачами, возникнет «эффект вечеринки», когда в компании друзей вас кто-то окликает и вы отвлекаетесь, забыв о стоящих рядом людях. Однажды я случайно записалась на две телеконференции, проходившие одновременно. Мне пришлось отвечать на вопросы, слушая их в двух разных парах наушников. Мое внимание из-за «эффекта вечеринки» мгновенно переключалось, но мне приходилось постоянно переспрашивать, о чем был вопрос.

Я плохо выступила на обеих конференциях, но мне это сошло с рук. Насколько мне известно, никто так и не узнал, что я участвовала в двух сразу.

Человек не может одинаково хорошо выполнять две задачи, требующие больших умственных усилий. Однако отрываться от сложных дел полезно — это улучшает настроение и восполняет умственные ресурсы. Но и постоянно переключаться тоже вредно для эффективности, из-за этого возникает стресс.

Два взгляда на многозадачность

Многозадачность может быть разного масштаба: например, переключение между несколькими проектами или переключение между сообщением босса и составлением отчета.. Всё это дает холистическое, целостное, восприятие внимания.

Рассмотрим это на примере карт. Я построила маршрут из Лос-Анджелеса в Боулдер и могу посмотреть его в масштабах от крупной карты США до близкого ракурса городов, где видны шоссе и парки. Также и с многозадачностью.

Издали нам кажется, что люди переключаются между написанием статьи и ответом на бизнес-предложение. Но при приближении мы видим чередование между текстовыми сообщениями, чтением соцсетей и ответами на письма. Внимание направлено на цель, и мы меняем ее с масштабной на мелкую, переключаясь с важных задач на второстепенные.

В работе я чередую большие цели, вроде написания статьи, и маленькие, например, звонок кому-то.

Работа и отвлекающие факторы

Участники наших исследований объясняли частые переключения обычными причинами:

Привычка;

Усталость;

Скука;

Желание пообщаться с кем-то;

Избегание нежелательных действий.

Кто-то это назвал раздвоением. Кто-то назвал частое посещение соцсетей подпиткой. Но все отметили, что момент отвлечение — это попадание в ловушку внимания. Одна из участниц жаловалась, что из нее трудно выбраться.

Хлоя работает в технологической компании. Ей часто хочется уйти от «однозначно прозаической работы» и заглянуть в интернет. Это дает ей передышку, она считает ее продуктивной, потому что узнает что-то новое. Но из-за передышки она испытывает чувство вины, понимая, сколько тратит времени.

Рон разработчик ПО и сова. Он эффективнее работает во вторую половину дня, но на работе он должен быть с 9:00. Утром ему сложнее сосредоточиться и большую часть времени он проводит в соцсетях.

Стив также жалуется, что не может себя контролировать. Как и Хлоя, столкнувшись с рабочей проблемой, он отвлекается на игры и соцсети. Это дает ему ощущение простой, но выполненной задачи. Но у него также есть чувство вины за отвлечение.

Стив утверждает, что переключает внимание бессознательно. Участники говорили, что они внезапно замечали, что некоторое время отвлечены от работы. Бессознательное переключение внимания противоречит утверждению, что мы полностью его контролируем.

Быстрое переключение внимания негативно сказывается на способности обрабатывать информацию. Остаточное внимание мешает выполнению текущей задачи, особенно если она скучная. Кроме внимания, на сосредоточение влияют и остаточные эмоции, которые сохраняются даже после возвращения к работе.

Снижение продолжительности внимания и сидячий образ жизни

Кроме того, что у людей сократилась продолжительность внимания, они стали больше сидеть за рабочим столом. В первых исследованиях условий умственного труда в 1960-80 гг., сотрудники проводили до 35% рабочего времени за столом. В 2004, с распространением интернета и электронных почт, оно увеличилось до 52%. А в 2019 и вовсе достигло почти 90% рабочего времени.

Стали редкими личные встречи в переговорных или кабинетах, причем еще до пандемии. В период 1965-84 гг. работники проводили на встречах 34%, в 2004 — лишь 14%. Почему это произошло?

Телефоны, мессенджеры и видеоконференции заменили личные встречи. Так как они стали чаще проходить за компьютером, появляется больше стимулов для переключения внимания. Раньше можно было бы по пути к кабинету передохнуть и расслабиться, а сейчас дыхание перевести некогда.

Переключение внимания между рабочими задачами

Продолжительность внимания за последние годы сократилось до 47 секунд в одном окне. А если переключаться между рабочими задачами — это не плохо? Когда я пишу статью, я переключаюсь между текстом, письмами, мессенджером, поисковиком и встречами в Zoom. Я держу одну общую картину в уме. Но чередование проще не стало.

Мы с Виктором Гонзалезом изучали переключение внимания между аспектами одной задачи. Для исследования набрали людей, в чьих задачах было более 20 аспектов. Мы установили, что средняя продолжительность работы над одним из них составила всего 10 минут и 29 секунд. Получается, ежедневно люди переключали внимание каждые десять минут.

Не все отвлекающие факторы равны. Например, можно подписать документ не глядя. Но другое дело, если коллега попросил помочь проверить расписание. Поэтому мы удалили из данных все незначительно отвлекающие факторы короче двух минут. Продолжительность работы над одной задачей увеличилась до 12 минут и 18 секунд.

Нам нужно время, чтобы собрать умственные ресурсы на конкретную задачу. Переключая внимание, происходит обращение к долговременной памяти, что тоже занимает силы. А если задача забыта, потребуется еще больше. Возвращаясь к отложенной статье, я прилагаю усилия, чтобы вспомнить ее содержание и понять, что писать дальше. Если учесть как часто мы переключаем внимание, умственные ресурсы расходуются быстро.

Возвращение к прерванной работе

По статистике, 77,2% случаев возврат к работе происходит за 25 минут и 26 секунд.

Переключения могут быть вызваны внешним или внутренним вмешательством. При каждом чередовании задач нам приходится извлекать из долговременной памяти схему работы, что занимает силы. А беспокойство из-за незавершенного дела усиливает стресс.

Многозадачность, стресс и продуктивность

Мнение, что многозадачность способствует продуктивности, противоречит исследованиям. Происходит только обратное. В 1927 году это доказал детский американский психолог Артур Джерсилд.

В эксперименте он наблюдал, что происходит при мышленном переключении между аспектами задачи. Он раздал школьникам 6-8 классов и студентам университета список чисел и задал из каждого вычесть три. Затем он раздал списки слов, к которым нужно придумать антонимы.

Думая об одном задании во время выполнения второго, участники расходовали больше ресурсов. А дополнительные силы уходили, чтобы удерживать уме задачу, которой человек не занимался прямо сейчас.

В недавнем исследовании участникам дали несколько заданий с возможностью переключения по своему усмотрению. Выяснилось, что чем чаще было переключение, тем хуже была производительность. При многозадачности люди дольше выполняют задания и чаще ошибаются. Также и в работе: например, терапевты чаще выписывают не те лекарства. Просто представьте, что вы готовите, переписываетесь в мессенджере и улаживаете детскую ссору одновременно.

Одной из помех в многозадачности является остаточное внимание к предыдущей задаче. Чем чаще переключение — тем ниже продуктивность к концу дня. Также повышается стресс и растет артериальное давление.

Маленькие дети, поколение Z и многозадачность

Предпосылки к многозадачности закладываются с детства. В возрасте от двух до четырех с половиной лет дети проводят у телевизора по 2,5 часа в день, а с пяти до восьми — по 3 часа. Дети постарше также по 40 минут играют в игры. По данным исследований, дети помладше сильнее подвержены отвлекающим факторам и дольше сосредотачиваются на изначальном предмете.

Для маленьких детей вредно взаимодействие с цифровыми медиа в большом объеме, пока не развиты самоконтроль и исполнительность. Для YouTube они не важны, но нужны в школе, где цифровой формат обучения набирает обороты. Самоконтроль нужен для самостоятельного поиска информации, решения задач, чтения и письма.

Взрослые с трудом справляются с отвлекающими факторами, а дети попадают в цифровой мир до того, как научатся сопротивлению. Компьютеры и телефоны не способствуют развитию устойчивости внимания.

К многозадачности подталкивают соцсети. На момент написания книги 85% подростков от 13 до 17 лет используют YouTube, 72% — другие соцсети. С возрастом процент растет, и 84% молодых людей от 18 до 29 лет пользуется соцсетями.

В период пандемии использование TikTok выросло на 180%, а всего из молодых людей его смотрит 55%. В одном из исследований мы подсчитали, что студенты колледжа заходят в соцсети в среднем 118 раз за день, самые активные пользователи— 237 раз.

Потому продолжительность внимания оказалась в среднем 48 секунд на компьютере или телефоне. Самые активные переключали внимание каждые 29 секунд, а пассивные — 75 секунд. При чередовании у студентов повышался уровень стресса.

В лабораторном исследовании установили, что активные медийные многозадачники с большим трудом отсеивают нерелевантную для текущей задачи информацию. Они легко отвлекаются даже без гаджетов. Исследователь коммуникаций Сюзанна Баумгартнер выяснила, что голландские подростки с симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще сверстников выполняют несколько задач одновременно.

Могут ли молодые люди научиться сосредоточенности?

У молодежной аудитории популярны видеоигры, где нужно одновременно следить за разными действиями. Шон Грин и Дафни Бевелье из Университета Рочестера набрали для исследования участников в возрасте 21 года: геймеров и не интересующихся играми. Они должны были находить фигуры (круг, ромб) внутри круга на экране и не обращать внимания на другие фигуры за его пределами.

Геймеры показали лучший результат — они быстрее реагировали на все фигуры. Авторы предположили, что у них больше ресурс внимания. В играх люди учатся управлять кинетическим вниманием. Вероятно, они суперзадачники. Может, и стоит начать играть в игры, но тогда останется мало времени на более важные вещи в жизни.

Связанные с вниманием процессы у детей и подростков находятся в стадии развития. Но дети проводят перед экраном много времени, а молодежь под нажимом социума вынуждена использовать соцсети. Полихрония стала новой нормой.

Участник одного исследования сказал, что его жизнь «сплошная, непрерывная, безумная многозадачность», из-за чего уровень стресса заметно вырос. Постоянное переключение внимание делает работу кусками, люди тратят на это больше умственных ресурсов и испытывают больше напряжения, что может подорвать здоровье.

Для работников умственного труда монохрония стала роскошью. И окружающий мир продолжает побуждать к многозадачности.

Фото на обложке: Unsplash // Austin Distel