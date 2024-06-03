Характеристика на сотрудника: образец характеристики с места работы

Что такое характеристика с места работы, в каких случаях необходима, и как правильно её составить? На эти вопросы ответил Никита Деревягин, старший HR-консультант компании Expert Me.

Содержание:

Что такое характеристика с места работы и для чего она нужна

Характеристика с работы на сотрудника — это официальный документ, который содержит сведения о профессиональных и личных качествах человека, его трудовой деятельности и достижениях на текущем рабочем месте. Она нужна в различных ситуациях, таких как поступление на новую работу, оформление визы, получение кредита или же при аттестации. Она помогает будущему работодателю, банку или другим организациям получить представление о работнике и его компетенциях.

Когда нужна характеристика с места работы

Поступление на новую работу. Новый работодатель может запросить характеристику для оценки профессиональных и личных качеств кандидата.

Прохождение аттестации или сертификации. Для подтверждения квалификации и соответствия занимаемой должности.

Оформление визы для выезда за границу. Консульские учреждения могут потребовать характеристику для подтверждения занятости и дохода.

Получение кредита или ипотеки. Банки используют этот документ для оценки платежеспособности и надежности заемщика.

Представление в суде или других официальных инстанциях. В некоторых случаях характеристика может потребоваться для юридических процессов или административных процедур.

Виды характеристик

Характеристики с места работы можно разделить на два основных типа:

Производственная

Она содержит информацию о профессиональных навыках, достижениях и результатах работы. Акцентирует внимание на деловых качествах сотрудника, его трудовой дисциплине, профессиональной подготовке и способности выполнять поставленные задачи.

Пример. «Петр Алексеевич отлично знает LMM и Python, что помогает нашей команде быстро устранять технические проблемы».

Личностная

Она включает сведения о личных качествах, поведении и взаимодействии с коллегами. Этот тип характеристики больше фокусируется на морально-этических аспектах, социальном поведении и личной культуре работника.

Пример. «Павел Александрович не бросил нас в беде и приехал в 5 утра, чтобы починить WiFi в офисе. Сотрудники, которые ночью готовили презентацию для клиента, успели всё сделать вовремя».

Как получить характеристику с места работы

Обратитесь к непосредственному руководителю. Чаще всего именно руководитель подразделения или отдела занимается составлением характеристики.

Позвоните в отдел кадров. Если в компании принято, что характеристики составляются централизованно, то запрос нужно подать в кадровую службу.

Напишите письмо. Иногда требуется оформить официальный запрос в письменной форме, указав причину и цель получения характеристики.

Согласуйте содержание. После получения черновика характеристики важно проверить его на предмет точности указанных данных и фактов, чтобы избежать неточностей и недоразумений.

Однако следует понимать, что вы не можете требовать включения ложной информации или приукрашивания действительности. Если в характеристике присутствуют объективные данные и факты, с которыми вы не согласны, вы можете обсудить это с составителем.

Обязан ли работодатель выдавать характеристику на работника

Работодатель обязан предоставить характеристику по запросу сотрудника. Это требование закреплено в Трудовом кодексе РФ. В документе должны быть указаны точные и объективные сведения о работнике. Работодатель не имеет права отказывать в предоставлении характеристики или искажать информацию.

Если работодатель отказывается выдавать характеристику, вы можете предпринять следующие шаги:

Обратиться к непосредственному руководителю или в отдел кадров. Уточните причину отказа и попытайтесь решить вопрос внутри компании. Письменно зафиксировать запрос. Оформите письменный запрос на получение характеристики и зарегистрируйте его у секретаря или в делопроизводстве компании. Это создаст официальное доказательство вашего обращения. Обратиться в инспекцию по труду. Если внутри компании вопрос решить не удалось, обратитесь в Государственную инспекцию труда. Это государственный орган, который занимается защитой трудовых прав работников. Вы можете подать жалобу на действия работодателя, указав, что он отказывается выдавать характеристику. Подать жалобу в прокуратуру. В случае серьезных нарушений ваших прав вы можете подать жалобу в прокуратуру. Прокуратура рассматривает обращения граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Обратиться в суд. Если ни один из вышеуказанных способов не дал результата, вы можете подать иск в суд о защите своих трудовых прав. Суд может обязать работодателя выдать вам характеристику.

Как правильно написать характеристику

Для того чтобы правильно написать характеристику на работника, следует придерживаться структуры документа.

Шапка:

название компании;

дата составления документа;

ФИО и должность сотрудника.

Введение:

период работы сотрудника в компании;

занимаемая должность.

Основная часть:

профессиональные навыки и компетенции;

достижения и результаты работы;

личностные качества и поведение в коллективе;

взаимодействие с коллегами и руководством.

Заключение:

рекомендации для будущих работодателей;

общие выводы о профессиональной деятельности сотрудника.

О чем писать в характеристике

Профессиональные навыки и компетенции. Описание умений и знаний, которые сотрудник применяет в работе, его квалификации и профессионального уровня.

Пример. «Иван Алексеевич владеет языками программирования C++ и Java, что позволяет ему эффективно разрабатывать и поддерживать сложные программные решения».

Результаты работы и достижения. Конкретные примеры успешных проектов, выполненных задач и достигнутых целей.

Пример. «Иван Алексеевич разработал и внедрил систему автоматизации отчетности, что сократило время на подготовку отчетов на 40% и повысило точность данных».

Личностные качества и поведение в коллективе. Характеристика черт личности, таких как ответственность, инициативность, коммуникабельность и умение работать в команде.

Пример. «Иван Алексеевич всегда готов взять на себя дополнительные обязанности и помочь коллегам в сложных ситуациях».

Взаимодействие с коллегами и руководством. Оценка способности сотрудника к сотрудничеству, лидерским качествам и отношениям с коллегами и начальством.

Пример. «Иван Алексеевич отлично взаимодействует с коллегами и руководством, проявляя лидерские качества и умение эффективно решать конфликты, что способствует поддержанию позитивной рабочей атмосферы в коллективе».

Рекомендации для будущих работодателей. Рекомендации, которые могут помочь сотруднику в дальнейшей карьере, а также советы по его использованию в новом коллективе.

Пример. «Рекомендуем Ивана Алексеевича для работы в любой организации, где требуются высококвалифицированные специалисты в области маркетинга. Уверены, что его профессиональные и личные качества будут полезны и ценны для нового работодателя».

Общие требования к характеристике на работника

Характеристика должна быть:

Объективной. Содержать только правдивые и точные сведения. Пример: «Алла Петровна успешно руководила проектом по внедрению CRM-системы, что подтверждается отзывами клиентов и ростом показателей эффективности на 25%». Структурированной. Пример: «Характеристика на Аллу Петровну включает введение с описанием её должности и периода работы, основную часть с перечислением профессиональных навыков и достижений, а также заключение с рекомендациями для будущих работодателей». Краткой. Пример: «Алла Петровна является компетентным бухгалтером, её навыки и опыт подробно описаны в трёх коротких абзацах». Официальной. Составленной на фирменном бланке компании и заверенной подписью руководителя. Пример: «Характеристика на Аллу Петровну оформлена на фирменном бланке компании „ТехноПро“, содержит подпись генерального директора и печать компании, что подтверждает её достоверность».

При составлении характеристики также важно учитывать специфические требования компании или организации, куда будет представлен документ. Некоторые работодатели могут требовать указания дополнительных сведений, таких как участие в профессиональных ассоциациях, наличие сертификатов и дипломов, уровень владения иностранными языками и другие аспекты, которые могут быть важны для оценки кандидата.

Образец характеристики на сотрудника

Положительная характеристика. Опишите личные качества сотрудника и его отношение к работе.

Источник: Банк «Точка»

Отрицательная характеристика. По вине сотрудника компания получила штраф.

Источник: Банк «Точка»

Эти образцы характеристик можно адаптировать под конкретного сотрудника, добавив или изменив информацию в зависимости от его достижений и качеств.

Вывод

Правильно составленная характеристика на сотрудника — важный документ, который может существенно повлиять на карьеру и личные достижения. Следуя приведенным рекомендациям и образцам, можно создать точную и объективную характеристику, которая будет полезна в различных жизненных ситуациях. Такой документ не только показывает уважение к сотруднику, но и укрепляет деловую репутацию компании, которая выдает характеристику.

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