Тренды хоум-декора в 2022 году: что учесть ритейлерам, чтобы поймать волну трафика

Однако аналитики считают, что этот период «гнездования» не закончится вместе с пандемией. Как меняется рынок и какие тренды учесть ритейлерам, чтобы нарастить продажи, рассказывает директор департамента по категорийному менеджменту Fix Price Инна Кондратьева.

Пандемия изменила отношение людей к своему дому: он, пусть и вынужденно, превратился в крепость, и эту крепость захотелось украшать. В первую же неделю карантина ритейлеры по всему миру фиксировали повышение продаж товаров для дома. О росте отчитались продавцы постельного белья и текстиля, кухонной техники, мебели, аксессуаров и элементов декора.

Почему люди продолжат покупать товары для дома?

По итогам 2020 года глобальный рынок декора для дома оценивался researchchandmarkets.com в 98,4 млрд долларов, к 2027 году прогнозируется его рост в три раза — до 348,3 млрд долларов.

Это объясняется несколькими факторами:

Во-первых, желание больше свободного времени проводить дома сохранится довольно продолжительное время — особенно в России, где уровень вакцинации не так высок, а значит, по-прежнему вероятен риск ввода временных ограничений. Все это говорит о том, что рителейрам стоит расширять ассортимент товаров для дома.

Во-вторых, экономия средств заставляет потребителей отказываться от отдыха в публичных местах и путешествий. Как выяснили в Nielsen, 68% ограничивают себя в развлечениях вне дома, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — экономят на отпуске.

Освободившиеся средства потребители с удовольствием тратят на дом, чтобы малыми затратами преобразить его, что особенно важно для тех, кто хочет перемен к лучшему, но пока не может позволить себе покупку нового жилья или полноценный ремонт.

Подобно тому, как продуктовые ритейлеры вводят практику публикации рецептов, советов по тому, как дополнять продукты, и рекомендаций по сервировке, в маркетинговых целях можно использовать красочные интерьерные мини-гайды.

Кроме того, полезно разместить информацию о том, что для светильника понадобится такая-то лампочка, а для новых часов — батарейка. Это позволит покупателю насладиться покупкой сразу после возвращения из магазина, и повысит уровень лояльности к продавцу.

В-третьих, если на старте пандемии покупки «для дома» стали попыткой компенсировать нехватку впечатлений и дефицит иного шопинга, то сейчас это вошло в привычку. Исследования показывают, что украшение дома — это вид психотерапии, который помогает переключиться с негативных мыслей и избежать разочарований.

Следуя этому тренду, важно постоянно обновлять экспозицию, по возможности превращая полки магазинов в своеобразную выставку и выделять часть торгового зала под шоурум.

Наконец, сказывается растущее социальное влияние соцсетей. Красивый кухонный текстиль, стильные столовые приборы и посуда — их больше не берегут для гостей. Как популяризирует Instagram, каждый прием пищи должен быть достоин поста в соцсети. Это заставляет потребителей покупать больше украшений для дома.

Продавцам необходимо взять на вооружение тренды и «фишки», которые популяризируют известные интерьерные блогеры, например, дизайнеры Анна Муравина или Женя Жданова, имеющие более сотни тысяч подписчиков каждая. Конечно, ритейлерам нужны сетевые бренд-амбассадоры, которые смогут преподнести в выгодном свете даже самую недорогую вещь для украшения дома.

Что пользуется популярностью у потребителей?

В IKEA увидели взлет продаж ароматических свечей, салфеток, тарелок и мягких подушек. В Fix Price мы заметили рост интереса к предметам декора: продажи шкатулок, различных фигурок, ваз и других элементов интерьера показывают двузначный рост.

На что сделать ставку ритейлерам?

На декор есть своя мода, и ритейлерам следует адаптировать ассортимент под изменившиеся тренды.

Спокойствие

Дизайнеры прогнозируют, что в постпандемийное время доминирующую эстетику домашнего интерьера можно описать одним словом — «успокаивающее». Спокойные, вдохновленные природой оттенки, уютные формы и отсылка к ушедшим эпохам призваны привнести ощущение комфорта, стабильности и защиты, которые невозможно найти в других местах.

Интерьерное веганство

Предметы декора должны быть приятны глазу и на ощупь, поэтому в цветовом решении распространение получают все оттенки зелёного и синего, терракот и небольшие яркие акценты. Трава, деревья, плоды, специи присутствуют и в цвете, и в изображениях.

Трендхантеры даже вводят в обиход понятие «интерьерного вегетарианства». Среди материалов преобладают дерево, стекло, металл, различные плетения из соломы.

Ностальгия

В 2021 году и надолго в дизайне домашнего декора воцарилась ностальгия. Во времена неопределенности на хорошо знакомое прошлое смотрят с любовью и тоской. Этим также объясняется растущая ценность винтажных вещей и антиквариата и увеличение числа специалистов, работающих с такими артефактами.

По опыту наших продаж, популярностью пользуется линейка Fix Price «Home, sweet home». Это очевидная отсылка к «стране чудес» и проявление той самой ностальгии, о которой говорят мировые эксперты.

Зов предков

Чтобы справиться с тяжелым периодом, потребители станут обращать больше внимания на опыт далеких предков, которые с успехом преодолели не один сложный этап в судьбе человечества. Так в домашний интерьер придут различные этнические элементы.

Минимализм

Когда возрастает неуверенность, человек устремляется к простоте.

Формирование ассортиментной матрицы в раздел интерьерного декора и товаров для дома сегодня сродни собиранию арт-коллекции. Работая с поставщиками, запуская собственные торговые марки, нужно ориентироваться на экспертные мнения. Пятерка авторитетных изданий, которые дают исчерпывающие сведения о последних трендах в дизайне интерьера — AD, Wallpaper, Elledecor, Interni и Abitare.

Дом перестал быть местом, где мы отсыпаемся между рабочими днями. Он вновь превратился в «крепость», где человек чувствует себя в безопасности и любит проводить время. Поэтому украшения дома не выйдут из моды.

Международные аналитики уверены, что люди продолжат инвестировать в свои «четыре стены», несмотря на постепенный выход мира из пандемии. Ритейлеры нарастят продажи, если смогу поймать модную волну.

Фото на обложке: Shutterstock / New Africa