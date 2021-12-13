Тренды хоум-декора в 2022 году: что учесть ритейлерам, чтобы поймать волну трафика

Пандемия изменила отношение людей к своему дому: он, пусть и вынужденно, превратился в крепость, и эту крепость захотелось украшать. В первую же неделю карантина ритейлеры по всему миру фиксировали повышение продаж товаров для дома. О росте отчитались продавцы постельного белья и текстиля, кухонной техники, мебели, аксессуаров и элементов декора.
Однако аналитики считают, что этот период «гнездования» не закончится вместе с пандемией. Как меняется рынок и какие тренды учесть ритейлерам, чтобы нарастить продажи, рассказывает директор департамента по категорийному менеджменту Fix Price Инна Кондратьева.
Почему люди продолжат покупать товары для дома?
По итогам 2020 года глобальный рынок декора для дома оценивался researchchandmarkets.com в 98,4 млрд долларов, к 2027 году прогнозируется его рост в три раза — до 348,3 млрд долларов.
Это объясняется несколькими факторами:
- Во-первых, желание больше свободного времени проводить дома сохранится довольно продолжительное время — особенно в России, где уровень вакцинации не так высок, а значит, по-прежнему вероятен риск ввода временных ограничений. Все это говорит о том, что рителейрам стоит расширять ассортимент товаров для дома.
- Во-вторых, экономия средств заставляет потребителей отказываться от отдыха в публичных местах и путешествий. Как выяснили в Nielsen, 68% ограничивают себя в развлечениях вне дома, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — экономят на отпуске.
Освободившиеся средства потребители с удовольствием тратят на дом, чтобы малыми затратами преобразить его, что особенно важно для тех, кто хочет перемен к лучшему, но пока не может позволить себе покупку нового жилья или полноценный ремонт.
Подобно тому, как продуктовые ритейлеры вводят практику публикации рецептов, советов по тому, как дополнять продукты, и рекомендаций по сервировке, в маркетинговых целях можно использовать красочные интерьерные мини-гайды.
Кроме того, полезно разместить информацию о том, что для светильника понадобится такая-то лампочка, а для новых часов — батарейка. Это позволит покупателю насладиться покупкой сразу после возвращения из магазина, и повысит уровень лояльности к продавцу.
- В-третьих, если на старте пандемии покупки «для дома» стали попыткой компенсировать нехватку впечатлений и дефицит иного шопинга, то сейчас это вошло в привычку. Исследования показывают, что украшение дома — это вид психотерапии, который помогает переключиться с негативных мыслей и избежать разочарований.
Следуя этому тренду, важно постоянно обновлять экспозицию, по возможности превращая полки магазинов в своеобразную выставку и выделять часть торгового зала под шоурум.
- Наконец, сказывается растущее социальное влияние соцсетей. Красивый кухонный текстиль, стильные столовые приборы и посуда — их больше не берегут для гостей. Как популяризирует Instagram, каждый прием пищи должен быть достоин поста в соцсети. Это заставляет потребителей покупать больше украшений для дома.
Продавцам необходимо взять на вооружение тренды и «фишки», которые популяризируют известные интерьерные блогеры, например, дизайнеры Анна Муравина или Женя Жданова, имеющие более сотни тысяч подписчиков каждая. Конечно, ритейлерам нужны сетевые бренд-амбассадоры, которые смогут преподнести в выгодном свете даже самую недорогую вещь для украшения дома.
Что пользуется популярностью у потребителей?
В IKEA увидели взлет продаж ароматических свечей, салфеток, тарелок и мягких подушек. В Fix Price мы заметили рост интереса к предметам декора: продажи шкатулок, различных фигурок, ваз и других элементов интерьера показывают двузначный рост.
На что сделать ставку ритейлерам?
На декор есть своя мода, и ритейлерам следует адаптировать ассортимент под изменившиеся тренды.
- Спокойствие
Дизайнеры прогнозируют, что в постпандемийное время доминирующую эстетику домашнего интерьера можно описать одним словом — «успокаивающее». Спокойные, вдохновленные природой оттенки, уютные формы и отсылка к ушедшим эпохам призваны привнести ощущение комфорта, стабильности и защиты, которые невозможно найти в других местах.
- Интерьерное веганство
Предметы декора должны быть приятны глазу и на ощупь, поэтому в цветовом решении распространение получают все оттенки зелёного и синего, терракот и небольшие яркие акценты. Трава, деревья, плоды, специи присутствуют и в цвете, и в изображениях.
Трендхантеры даже вводят в обиход понятие «интерьерного вегетарианства». Среди материалов преобладают дерево, стекло, металл, различные плетения из соломы.
- Ностальгия
В 2021 году и надолго в дизайне домашнего декора воцарилась ностальгия. Во времена неопределенности на хорошо знакомое прошлое смотрят с любовью и тоской. Этим также объясняется растущая ценность винтажных вещей и антиквариата и увеличение числа специалистов, работающих с такими артефактами.
По опыту наших продаж, популярностью пользуется линейка Fix Price «Home, sweet home». Это очевидная отсылка к «стране чудес» и проявление той самой ностальгии, о которой говорят мировые эксперты.
- Зов предков
Чтобы справиться с тяжелым периодом, потребители станут обращать больше внимания на опыт далеких предков, которые с успехом преодолели не один сложный этап в судьбе человечества. Так в домашний интерьер придут различные этнические элементы.
- Минимализм
Когда возрастает неуверенность, человек устремляется к простоте.
Формирование ассортиментной матрицы в раздел интерьерного декора и товаров для дома сегодня сродни собиранию арт-коллекции. Работая с поставщиками, запуская собственные торговые марки, нужно ориентироваться на экспертные мнения. Пятерка авторитетных изданий, которые дают исчерпывающие сведения о последних трендах в дизайне интерьера — AD, Wallpaper, Elledecor, Interni и Abitare.
Дом перестал быть местом, где мы отсыпаемся между рабочими днями. Он вновь превратился в «крепость», где человек чувствует себя в безопасности и любит проводить время. Поэтому украшения дома не выйдут из моды.
Международные аналитики уверены, что люди продолжат инвестировать в свои «четыре стены», несмотря на постепенный выход мира из пандемии. Ритейлеры нарастят продажи, если смогу поймать модную волну.
Фото на обложке: Shutterstock / New Africa
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