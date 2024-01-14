Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши

Исполнительный директор бизнес-школы «Синергия» Александр Рагиня рассказывает о трендах рынка и особенностях открытия бизнеса в стране.

В последние годы российский бизнес активно выходит на рынок ОАЭ. За 2022–2023 годы число брендов из РФ в Дубае выросло почти в 4,5 раза — до 31. Такая ситуация создает благоприятный климат для предпринимателя: рынок еще не перегрет, а опыт, накопленный сообществом, позволяет минимизировать риски и грамотно распределить ресурсы.

Обзор рынка ОАЭ — перспективные направления

Сегодня Дубай — самый востребованный эмират, который привлекает предпринимателей благоприятной инвестиционной средой, лояльным законодательством, развитой международной торговлей. Но деловая активность в стране не ограничивается одним направлением.

Например, в последнее время фокус внимания бизнеса смещается на административный центр ОАЭ ― Абу-Даби. Согласно данным Global Financial Centres Index 34, этот эмират — самый перспективный финансовый центр Ближнего Востока и Африки после Дубая.

В Абу-Даби ежегодно проходит крупнейшая конференция AIM Congress (в мае 2024 года она состоится в 13-й раз). На мероприятии собираются инвесторы, государственные деятели и предприниматели.

В прошлом году в рамках AIM Congress участники нашей бизнес-миссии посетили Investors' Hub ― специальную зону, где проходят встречи потенциальных инвесторов с предпринимателями. За последние шесть лет количество зарегистрированных в Абу-Даби компаний выросло более чем в 100 раз.

Важным фактором роста популярности ОАЭ стало множество направлений для развития бизнеса. Одно из самых распространенных ― закупка и поставка товаров, учитывая, что Эмираты — хаб для торговли со странами Ближнего Востока и Африки. В 2024 году возможно заключение соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.

Другое популярное направление — инвестиции в недвижимость и риелторский бизнес: россияне активно осваивают эту нишу и сами становятся агентами для тех, кто хочет купить жилье или коммерческие площади в Арабских Эмиратах.

По данным нашего опроса, к наиболее перспективным направлениям для развития бизнеса в ОАЭ с точки зрения самих предпринимателей относятся IT-сфера ― ее назвали 88% опрошенных бизнесменов ― и строительная отрасль ― 74%.

За ними следуют сфера услуг (сегменты гостеприимства, туризма, красоты) — 62%, торгово-логистическая (доставка товаров) — 51%, сельхозрынок — 42% и криптобизнес — 33%.

Россияне в ОАЭ успешны в сегментах Beauty и HoReCa: несмотря на развитую инфраструктуру, в Эмиратах не хватает качественного премиального сервиса, привычного нашим соотечественникам.

Экспертность, накопленная в этих сферах на домашнем рынке, позволяет россиянам не только держаться на плаву, но и масштабировать бизнес.

Интерес соотечественников к ОАЭ растет: этому способствует благоприятная экономическая ситуация в стране и успешные кейсы первопроходцев. Также влияет отстраненность Эмиратов от «большой политики» — закон о толерантности, принятый в стране, обеспечивает юридическую и государственную защиту людей, независимо от их происхождения.

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Этапы открытия бизнеса в ОАЭ

Чтобы начать бизнес в ОАЭ, необходимо открыть банковский счет, получить лицензию и визы, арендовать офис. Сопровождение после бизнес-миссии позволяет упростить путь предпринимателя по выходу на зарубежный рынок.

В первую очередь стоит определиться, где зарегистрировать юрлицо: на материковой части или в одной из свободных экономических зон (СЭЗ), где власти страны создают особые льготные условия для ведения бизнеса.

При регистрации компании на материке нужно будет платить налог на прибыль (9%) и НДС (5%). К компаниям, зарегистрированным в СЭЗ, при выполнении всех необходимых условий применяется нулевая ставка.

Процесс открытия бизнеса на материке и в СЭЗ делится на четыре этапа:

Подготовка учредительных документов и регистрация компании. На этом этапе важно выбрать лицензию. Она определит вид деятельности, которую компания может вести в ОАЭ. Важно учитывать, что некоторые СЭЗ ориентированы только на определенные отрасли или виды бизнеса, что может ограничивать возможности предпринимателей. Открытие банковского счета компании. Регистрация владельца и работников компании в миграционной службе, получение E-visa — официального документа, который дает разрешение на поездку в ОАЭ и привязывается к паспорту. Получение резидентской визы и Emirates ID для владельца и работников компании (одна неделя). Emirates ID — внутреннее удостоверение в виде пластиковой карточки с уникальным числом, подтверждающее личные данные владельца.

Предпринимателям, которые открывают бизнес на материковой части, стоит закладывать дополнительные расходы на агента, который будет представлять компанию перед государственными органами.

Стоимость открытия бизнеса в Дубае или любом другом эмирате, включая регистрацию компании, открытие счета, получение визы и лицензии, начинается от $12 тысяч.

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Знакомство с рынком и поиск первых партнеров

Несмотря на все преимущества, ведение бизнеса и регистрация компании за рубежом — трудоемкий процесс, требующий предварительной подготовки. Для знакомства с рынком и потенциальными партнерами лучше всего подходит формат бизнес-миссий, который позволяет быстро и эффективно погрузиться в деловую среду и наладить личные контакты с представителями местного сообщества.

Бизнес-миссия — деловая поездка для небольшой группы. В большинстве случаев бизнес-миссии подразделяются на два вида: знакомство с культурой и бизнес-средой страны или поиск партнеров и заключение первых контрактов.

Первый вариант обычно выбирают крупные компании, которые направляют своих сотрудников для изучения рынка, а второй подходит для тех, кто уже достаточно знаком с рынком и готов к конкретным действиям.

Найти партнеров в ОАЭ удаленно — непростая задача. Предприниматели Ближнего Востока предпочитают личный контакт и практически никогда не заключают сделки с незнакомыми людьми. Формат бизнес-миссий полезен тем, что позволяет в сжатые сроки познакомиться с большим количеством проверенных потенциальных партнеров, посетить производства и офисы крупных компаний.

Здесь важно упомянуть, что «первый контакт» с представителями местного делового сообщества осуществляет именно организатор бизнес-миссий — не нужно самостоятельно договариваться о встрече или проверять добропорядочность потенциального партнера.

Немаловажно, что в ходе бизнес-миссий участников знакомят с ключевыми аспектами межкультурных коммуникаций. Например, сломать лед помогает личная вовлеченность в дела партнера и его бизнес.

Если вы встречаетесь вне офиса, первая часть разговора всегда посвящена личным вопросам: семье, детям, общим знакомым. Важно выслушать собеседника до конца и проявить человеческое участие: задать недежурные вопросы, рассказать о вашем опыте.

Стоит учитывать, что более половины деловых встреч в Эмиратах не начинаются вовремя: не стоит звонить партнеру и требовать объяснений. Если вы приезжаете на встречу в офис, не стоит удивляться, что вам подадут чай и сладости: отказ от проявлений гостеприимства может быть считан как неуважение к местной культуре.

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