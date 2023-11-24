Неважно, где работать: почему не нужно начинать карьеру с выбора компании

Токио Годо, японский бизнесмен и писатель, в книге «Остановить поток навязчивых мыслей» издательства «Манн, Иванов и Фербер» рассказывает о своем карьерном пути и уроках, которые он вынес из работы в разных компаниях.

При выборе места работы учитывают разные условия — от заработной платы до перспектив карьерного роста. Однако часто в череде выборов люди теряются и не работают там, где им комфортно. Чтобы избежать такого сценария, нужно разобраться в своих целях и возможностях.

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Выбор без выбора

Многие на жизненном перепутье колеблются: «Что же выбрать?». Могу по своему опыту сделать вывод: что бы вы ни выбрали, особой разницы не будет. Те, кто и раньше показывал высокие результаты, будут продолжать в том же духе, как и показатели тех, кто и прежде не справлялся со своими обязанностями, останутся прежними.

Вы можете сомневаться, но вам не остается другого выбора, кроме как положиться на субъективные ощущения и интуицию, подсказывающие, чем вам хотелось бы заниматься.

Сомневающиеся люди, вероятно, будут зависеть от внешней среды, думая, что она изменит их, как-то на них повлияет, чудесным образом их к чему-то подтолкнет. Например, они убеждены, что кто-то им чем-то поможет: если они устроятся в крупную компанию, им поручат какой-то большой проект и они смогут выделиться или станут главными в венчурной фирме.

Зачем ездить учиться за границу, оказавшись в тупике

Это безосновательное желание перемен: отправиться куда-нибудь, чтобы измениться. Но даже сбежав, они все равно когда-то вернутся к реальности, где обнаружат, что ничего не поменялись.

Есть даже риск, что если в отделе кадров при приеме на работу узнают, что вы без причины отправились путешествовать или учились за границей без особой цели и плана, то откажут в приеме на работу.

Уточнить свою «концепцию карьеры»

Чтобы избежать подобного развития событий, а также развеять сомнения, определите свою «концепцию карьеры». Что именно дарит вам ощущение достигнутой цели? Важно понять, какая работа удовлетворит вашим требованиям с учетом ваших предпочтений. Знания и опыт с течением лет растут, но порой все же стоит задавать себе этот вопрос.

В свое время при поиске первого места работы меня постигла неудача, поскольку я выбрал легкий путь: решил искать вакансии согласно своей специальности. При выборе следующего места работы, я предпочел развивающуюся компанию, где мог выделиться на фоне остальных сотрудников. Затем — место, где я мог повысить квалификацию.

Выбирать работу исходя из своего характера

Я застенчив и не очень уверенно отстаиваю свою точку зрения. Мне легче работать в крупной компании, где индивидуальность сотрудников растворена в коллективе, чем в небольшой фирме, где более важны человеческие отношения. Мне больше всего подходит климат, где коллектив постоянно меняется.

Без концепта карьеры вы не сможете найти работу, исходя из своей системы ценностей и собственных способностей. Это может привести к тому, что вы будете ориентироваться на чужие представления вроде популярности компании, размера зарплаты или внутреннего климата.

Классический пример: рейтинг компаний, куда лучше всего устроиться новичку. Его целевая аудитория — выпускники университетов, а критерии отбора — известность компании, её престижность, хороший соцпакет и стабильность.

В итоге вас нанимают в компанию, а не вы устраиваетесь в нее. Вы вынуждены выполнять работу, которая вам не нравится, а по прошествии нескольких лет увольняетесь. Если вы выбираете работу, исходя из атмосферы в компании и ее престижности, то окажетесь в тупике.

Найти работу, которая имеет для вас смысл

Летом после получения диплома я протянул с поиском работы и некоторое время работал на фрилансе. Моими критериями при поиске вакансий были возможность работать в тишине и одиночестве. Мне подходили такие вакансии, как «уборщик помещений» или «сотрудник нового ресторана». Первая привлекала меня тем, что такую работу можно выполнять в одиночестве. Вторая — надеждой, что я смогу лучше вписаться в новый коллектив, где еще никто друг друга не знает.

Через некоторое время я устроился в бухгалтерскую фирму, но в моих расчетах без конца вылезали ошибки. На меня быстро навесили ярлык бестолкового новичка. Сейчас я понимаю, что в принципе не очень подхожу для такой кропотливой работы из-за своего неусидчивого характера. Из-за ошибок мне постоянно делали выговоры и каждый день приглашали «поговорить наедине».

Я испытывал настолько сильный стресс, что по утрам не хотел идти на работу, и из-за опозданий на меня злились еще больше.

Через год, после того как я допустил очередную ошибку, меня вызвали в кабинет начальника и поставили вопрос ребром: «И что с тобой делать?» Я смог лишь прошептать, что уволюсь по собственному желанию.

Моим следующим местом работы был круглосуточный универмаг. При поиске работы я намеренно выбрал компанию среднего уровня, которая позже вырвалась вперед. Я решил продолжить работу где-то, где нет четко заведенного механизма, где все еще в процессе становления и где я смогу внести свой вклад. Это было удачное решение: чем усерднее я работал, тем выше были мои результаты и меня больше ценили.

Очередной карьерный шаг привел меня в мир управленческого консалтинга. Меня готовы были взять в несколько фирм, но я, не принимая в расчет размер зарплаты и возможность карьерного роста, выбрал ту, где мог повысить квалификацию, хотя годовой доход там был ниже, а должность подходила скорее для выпускника вуза.

Поначалу у меня ничего не получалось. Но я продолжил работать. Мои усилия оценили. Когда я уходил оттуда, моя зарплата была вдвое больше изначальной.

Конечно, если бы я выбрал другую компанию, все могло бы сложиться иначе. Но этого мы никогда не узнаем, ведь выбрать два разных пути одновременно невозможно. Думаю, что у меня так или иначе все бы получилось, независимо от выбора. Ведь я был намерен выполнять любую работу, которая бы доставляла мне удовольствие.

Если ваша работа вам подходит и удовлетворяет вашим требованиям, вы будете чувствовать себя счастливым и покажете достойные результаты, не испытывая тяги к изменениям.

Фото на обложке: Unsplash // Lala Azizli