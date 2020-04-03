Как иллюстраторам и дизайнерам заработать на фрилансе

Иллюстратор Вероника Новская работает с заказчиками из России, Европы и США, ведет блог для художников в Instagram, а ее видео в TikTok о разнице между дешевой и дорогой акварелью набрало больше миллиона просмотров. Вероника рассказывает, какие варианты заработка есть у иллюстраторов и дизайнеров, которые хотят трудиться как фрилансеры или мечтают о запуске небольшого бизнеса.

Есть несколько вариантов работы на фрилансе для иллюстратора (и не только). Первый — развивать личный бренд, запускать собственные творческие проекты и работать с компаниями как иллюстратор со своим личным видением, то есть делать коллаборации.

Второй — быть в качестве исполнителя, выполнять работу по техническому заданию: что сказали, то и сделал. Большая часть коммерции именно такая.

Но можно быть где-то посередине, на промежуточной стадии, то есть постепенно развивать себя как художника, добиваться публикаций в журналах, но при этом работать в качестве исполнителя на тех же фриланс-биржах.

Одновременно с этим можно писать компаниям и предлагать им свои идеи. В наше время правило «инициатива наказуема» уже не работает, и часто выходит так, что если вы сами ничего не предложите, то вас и не заметят.

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Фриланс-биржи

Первый и, пожалуй, самый распространенный способ работы на фрилансе для иллюстратора — это работа на биржах. Лучше выбирать англоязычные биржи, так как заказчиков там больше, а ценник — выше.

Их очень много, но я предпочитаю Upwork и Freelancer.com.

Если вы не хотите работать с компаниями напрямую, то есть самостоятельно писать им письма и развивать свой личный бренд, Upwork будет для вас идеальным вариантом. Если вы хотите иллюстрировать книги, работать с небольшими компаниями и частными клиентами, там вы сможете взять подходящие заказы.

Что касается «официальной» части, то для работы на Upwork не обязательно регистрировать ИП — они не обязывают к этому. Но это нужно вам как налогоплательщику.

На биржах можно найти работу «для души», но чтобы выйти на нормальный уровень заработка, нужно либо «упахиваться» и работать с клиентами, которые платят объективно мало (условно, $7 за иллюстрацию), но дают большой объем работы, либо тщательно выискивать более дорогие заказы. Или же пытаться успеть везде, совмещая все и сразу.

Например, однажды я работала с клиентом над книгой. Это был дешевый заказ, он стоил около $300 и занял много времени — больше месяца. Но это был заказ «для души» — заказчик хвалил все иллюстрации и не вносил правок, что бывает нечасто. И в этот же месяц пришел заказ на раскраску — это уже был «лайтовый заказ»: он стоил $200, при этом работы было на пару дней.

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Работа с компаниями

Если хочется выйти на более высокий уровень дохода, нужно искать клиентов вне бирж. Это могут быть большие или маленькие компании из разных сфер: йога-центры, кондитерские, производства детского питания и т.д. Красивый визуал нужен абсолютно всем, а рекламная иллюстрация способна донести посыл компании лучше, чем фото.

Ключевой момент при поиске таких заказчиков — правильно составлять сопроводительные письма.

Я не сразу поняла, что и как нужно писать потенциальным клиентам. Раньше я просто в двух словах рассказывала о себе, что умею делать, и прикрепляла несколько прошлых работ. И обычно не получала ответов. После чего я поняла, что делаю что-то не так, изучила этот вопрос и поменяла содержание письма.

Так, нужно заранее составить конкретные предложения — что бы вы сами хотели сделать для этой компании. Лучше всего сначала посмотреть, чем занимается компания, что она у себя публикует — и делать свою презентацию и предложение, ориентируясь на это.

Я знаю, как это бывает: часто не хочется и просто лень проделывать такую предварительную работу. Но если попробуете, вы удивитесь, как часто начнут вам отвечать — конечно, если ваши идеи соответствуют духу и видению компании.

Еще один плюс прямой работы с компаниями по сравнению с биржами заключается в том, что вы можете не просто разово продавать свои рисунки, а продавать лицензию на их использование в коммерческих целях, то есть неисключительные права на использование рисунка на определенный срок. На фриланс биржах этот подход не очень развит — хотя, конечно, можно попытаться.

Цена здесь может быть совершенно разной — все будет зависеть от того, как хорошо вы можете вести переговоры.

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Производство товаров под личным брендом

Третьим интересным вариантом заработка для художника будет работа над своим личным брендом, производство собственного мерча или кастомной продукции. В перспективе это может вырасти в полноценный бизнес, но в этом варианте у вас должна быть аудитория, которой вы собираетесь все это продавать, или же хороший бюджет на рекламу.

Самый распространенный вариант мерча у художников — это футболки, термокружки, сумки, значки и другие аксессуары с принтами по мотивам своих работ. Минус в том, что на старте придется вложиться в материалы, а срок окупаемости будет зависеть от того, насколько грамотно вы выстроите продажи.

Некоторые художники в качестве своего мерча делают открытки, наклейки и календари. Но как по своему опыту, так и по опыту коллег могу сказать, что это не очень прибыльное дело — на этом миллионы не заработать. Скорее, это удачный инструмент для пиара: открытки распространяются по аудитории и играют роль своего рода «визитки» художника. Если кого-то заинтересует такой стиль, то он, возможно,обратится к этому человеку.

Также можно делать продукцию своими руками — это может быть необычная бижутерия, кольца из серебра. Я, например, делала деревянные ежедневники и скетчбуки для рисования. Рекламу тогда вообще не использовала — даже не знала о том, что в инстаграме есть какие-то инструменты для продвижения. Я просто писала блогерам и делала для них скетчбуки, а взамен они делали пост у себя в ленте. То есть фактически мы работали по бартеру. Клиенты шли, и примерно через полтора месяца мне удалось окупить стартовые вложения в материал и инструменты.

При желании можно выйти на международный рынок и продавать свои работы по более высоким ценам на Etsy. Но стоит учитывать, что конкуренция там очень высокая, так как на этой площадке размещаются мастера из разных стран, владеющие английским.

На мой взгляд, hand made подойдет только тем, кто действительно «горит» своим делом. На изготовление собственной продукции вручную уходит довольно много сил, но при этом нет гарантии, что вы сможете сразу выйти на достойный уровень заработка.

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Размещение работ на стоках

Этот вариант пользуется популярностью не только у иллюстраторов, но и у фотографов и видеографов. Есть множество разных стоков, в числе самых известных — Depositphotos, Shutterstock, Adobe Stock. Лучше заходить в крупные стоки, так как они более популярны у аудитории и шанс того, что вашу работу купят, увеличивается.

Особенность такого способа заработка в том, что вы рисуете или снимаете то, что интересно именно вам. Хотя, конечно, если вы хотите, чтобы ваши иллюстрации действительно покупали, вам все равно придется мониторить рынок и смотреть, что сейчас востребовано и какие стили актуальны. Чтобы зарабатывать от $500 в месяц, надо заливать примерно по 100 картинок.

На мой взгляд, основная проблема стоков — это загрузка ваших файлов на сайт. На площадках существует модерация: вашу работу проверяют на авторские права и на то, что вы верно оформили описание и теги (в случае с Shutterstock, все это на английском). Часто работы отклоняют по совершенно непонятным причинам (например, указывают на «нарушение авторского права», хотя иллюстрация полностью придумана вами), и приходится заливать их по несколько раз, на что уходит слишком много времени. И хорошо, если у вас есть человек, который готов делать это за вас.

Если обобщить, то это своеобразный пассивный доход, так как одну и туже картинку могут покупать очень много раз. Но при этом, если вы не готовы тратить много времени на техническую часть, вам надо искать способ делегировать это кому-то другому.

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Магазин собственных электронных продуктов

Пятый способ фриланса для художника, иллюстратора или дизайнера — открытие своего магазина на таких платформах, как Creative Market и Design Bundles. Туда можно выставлять свои электронные продукты, дизайны, иллюстрации, шрифты, кисти для Photoshop и Procreate.

Эти сайты отличаются от стоков тем, что там можно выставлять свои работы как «комбо» продукты, а не по одной картинке, и ставить свою цену, что на стоках невозможно.

Правда, вы будете платить процент платформе — обычно около 20–30%. Но я считаю, что это справедливая плата при том, что площадка продвигает ваши товары — если, конечно, они качественные.

Эти площадки англоязычные и аудитория там более платежеспособная, да и более многочисленная, чем на российском рынке. Но берут туда не всех подряд: нужно пройти модерацию — проверку на соответствие стилю и стандартам. Если это не получается сделать с первого раза, то следующая попытка будет только через три месяца.

Один из ярких примеров успеха на Creative Market — Nicky Laatz, которой удалось заработать там $1 млн (по данным самой платформы). Звучит очень заманчиво, не так ли?

Мне стало любопытно, чем конкретно она занимается. Оказалось, она создает свои шрифты. Эти продукты может купить много людей для использования — за $5–40 за набор. Либо компания может приобрести их для коммерческого использования — например, для использования в своем приложении. Цена за такую покупку уже будет $25–200 и выше. А исключительные права на шрифты можно продать и за $2000. Все зависит от самого товара и спроса на него.

В общем, такой вариант заработка интересный и довольно реалистичный — на этих платформах работают многие профессиональные дизайнеры и иллюстраторы.

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Как получить максимум

Если вы хотите понять, какой вариант подойдет вам лучше всего, ответ прост: нужно попробовать и смотреть, «зайдет» или «не зайдет». Так делаю я и многие другие иллюстраторы.

Если вы совсем новичок, лучше начать с чего-то одного, чтобы не распыляться. Но когда вы примерно поймете устройство «внутренней кухни», можете начать сочетать несколько вариантов одновременно. Например, брать заказы на биржах и при этом готовить письма для компаний с вашими предложениями и параллельно рисовать несложные картинки для стоков.

А если у вас есть человек, которому можно делегировать отправку писем или загрузку файлов на стоки, у вас освободится достаточно времени, чтобы попробовать что-то еще.

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