Что нужно знать стартапу для продвижения на зарубежных рынках с помощью инфлюенсеров

Кредит доверия потребителей в 2020 году был исчерпан, говорит свежий выпуск Edelman Trust Barometer. Появилась глобальная информационная усталость. Как в таких непростых условиях стартапам продвигать себя на зарубежных рынках, рассказала Екатерина Гоулд, CEO и основатель британского коммуникационного агентства Digitique.io .

Прошлый год продемонстрировал глобальный кризис доверия к общепринятым источникам информации: ситуация вокруг выборов в США, пандемии и поведение в медиа отдельных компаний таких, как Twitter и Amazon, тому подтверждение.

Первая решила отключить Дональда Трампа от своего сервиса, чем вызвала немедленную реакцию фондового рынка — падение стоимости акций компании. Amazon же скрыла информацию о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм на складах, которые привели к заболеваниям многих сотрудников. Рабочих, рассказавших об этом, уволили.

Мы можем утверждать, что появилась глобальная информационная усталость, вследствие которой люди стремятся получать информацию не из официальных СМИ и от государственных чиновников, а от таких же пользователей интернета, коллег и частных экспертов, мнению которых доверяют. Вновь вернулся маркетинг word-of-mouth (сарафанное радио).

Что же делать стартапам, и так сложно и медленно растущим на рынках, переживающих пандемию, в условиях глобального дефицита доверия? Первый ответ лежит на поверхности — кооперироваться с инфлюенсерами.

Их сейчас принято делить на две категории: KOL (key opinion leader) и KOC (key opinion customer). И первые, и вторые равноценно полезны бизнесу, работающему с разными сегментами аудитории. Это может быть и В2В, и В2С, и В2В2С, и С2С, а также другие варианты сочетания В с С, G (government) 2 С и так далее. Особенно часто сейчас стала использоваться схема работы с KOL для сегментов G2C/G2B.

Стоит ли сразу идти к миллионникам

Ответ категоричный для стартапа — нет. Это абсолютно не выгодно с точки зрения величины CAC (cost of acquisition — стоимость привлечения одного клиента). Любой инвестор ужаснется, когда фаундер покажет ему маркетинговый бюджет со строкой стоимости сотрудничества с Ким Кардашьян или PewDiePie.

Выбор инфлюенсера зависит от его географической локации, величины аудитории и аффинити-индекса, который вычисляется по формуле: (доля целевой группы в аудитории, охватываемой блогом)/(доля целевой группы во всем количестве пользователей на данной геолокации на данной соцсети)*100.

Хорошим показателем индекса считается величина от 200% и выше. Это значит, что пользователи читают материалы этого блогера по данной тематике в два раза чаще и более. Соответственно, меньше случайных людей увидят информацию о продукте/услуге — и стартап не будет переплачивать за эти нецелевые визиты.

Нативная реклама, про которую вспомнили три-четыре года назад в СМИ, тоже попала под последствия кризиса доверия. Медиа и блогеры, которые не были искренними в описании и демонстрации свойств товаров или услуг, были тут же низложены комментаторами.

Главная цель любого блогера — абсолютно прозрачно и честно рассказывать о продукте. Но плох тот стартап, который не гордится своим продуктом и не совершенствует его, опираясь на отзывы аудитории. Способность услышать потребителя — отличное качество любого фаундера.

Здесь компании пригодятся KOC — пользователи, которые уже испытали продукт в деле, симпатизируют ему и готовы дать положительную оценку. Происходит превращение пользователя в адвоката бренда через UGC (user generated content). Некоторые стартапы берут сильных блогеров по схеме share revenue Отчисление процента прибыли проведенной рекламной кампании лицу, которое осуществило размещение на своем ресурсе данную кампанию с участием в прибыли компании либо вводят их в состав акционеров (обычно не более 5% — зависит от договоренностей с инвесторами и командой стартапа).

Amazon выбрал стратегию работы с контент-креаторами через персонализированные метки. Я сама являюсь членом их партнерской программы с KOC (Amazon’s affiliate link program), когда за каждую продажу товара со своего микромагазина с публикацией собственного пользовательского опыта, я получаю процент, дифференцированный в зависимости от категории.

На первый план вышли микроинфлюенсеры с количеством подписчиков от тысячи до 40 тыс. Мы реализовали с такими КОС программу с моим клиентом в Великобритании, работающим в сфере B2C. Каждый инфлюенсер имел свой уникальный код, по которому пришедший от него клиент получал скидку.

Таким образом мы подсчитали экономику этой программы, которая по сочетанию стоимости контакта и ROAS (return on ad spend — показатель рентабельности рекламных расходов) вполне смогла конкурировать с таргетом на Facebook и Google.

Второй очень важный элемент работы с инфлюенсерами — процент вовлеченности его подписчиков: количество прочтений и комментариев. Здесь маркетолог должен наступить на горло собственной песне — и дать возможность блогеру подавать такой контент, который нравится его аудитории.

Конечно, у каждого бренда есть свой стоп-лист слов и выражений, но, если переборщить с авторитарным подходом, можно провалить кампанию. Каждый добросовестный блогер с высоким уровнем доверия аудитории не пойдет на сотрудничество, если ему не близки ценности компании вне зависимости от предлагаемых бюджетов. Для блогера потеря аудитории означает гибель его как медиа и конец карьеры.

Особенно остро такая проблема ощущается с KOL в сфере В2В и G2C/G2B. Здесь на эксперта оказывают давление множество факторов, так как учитывается уровень профессиональной подготовки, научная и бизнес-репутация блогера, степень его симпатии к тем или иным политическим течениям.

В каждой стране есть свой культурный код, игнорировать который очень опасно. Многие российские стартапы делают ошибки, не учитывая социально-культурную среду рынка, на котором начинают работать. У пользователей соцсетей в каждой стране есть свой сленг, свои традиции, свой юмор и свои герои.

Для работы с инфлюенсерами на зарубежных рынках всегда нужно приглашать местного копирайтера, знающего информационную повестку и хорошего коммуникатора. Даже культура написания e-mail или сообщений в мессенджерах в каждой стране разная.

Нужно ли идти на платформы-агрегаторы инфлюенсеров

Снова ответ — нет. Выбор инфлюенсера — это выбор союзника, человека, разделяющего ценности, философию продукта и компании. Формирование пула лояльных вам лидеров мнений — действительно долгий кропотливый труд, так как нужно переработать большое количество аккаунтов в соцсетях, потратить кучу часов на общение с этими людьми, чтобы найти единомышленников.

Кого-то нужно ловить в Twitter, кому-то нужно писать в LinkedIn, кого-то искать по личным блогам. Я так собирала базу KOL для одного стартапа в сфере В2В, тоже в Англии, но сферой интересов была и немецкоговорящая Европа (Австрия, Швейцария, Германия).

Работа над базой занимала все мое время и клиентской команды маркетинга, но результат того стоил. Онлайн-общение с экспертами в нашей области перешло в офлайн: круглые столы и совместное участие в выставках. Для стартапа, только-только начинающего свой бизнес, это был мощный скачок в завоевании доверия аудитории и первых продажах, который не даст ни одна таргетированная рекламная кампания или даже публикация в СМИ.

Итак, подведем краткий итог по работе с инфлюенсерами на зарубежных рынках (возможно, это будет работать и с российскими лидерами мнений):

Выходите на коллаборации с только инфлюенсерами, релевантными сфере вашего бизнеса, его задачам и целевой аудитории.

Разделите инфлюенсеров на категории KOL и KOC.

Разработайте стратегию и скрипты для инфлюенсеров в соответствии с ценностями компании и стандартами ключевых сообщений для целевой аудитории, а также исходя из количественных и качественных показателей эффективности этой стратегии.

Начинайте сотрудничество по принципу win-win — тогда выбранный вами лидер мнения легко сконвертируется в адвоката вашего бренда.

Фото на обложке: SPF/shutterstock.com