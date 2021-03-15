Увеличить посещаемость профиля в 6 раз с помощью квеста в гайдах Instagram: инструкция

В ноябре 2020 года в Instagram появились гайды, благодаря которым стало возможно объединять посты, создавая тематические подборки и упрощая навигацию по аккаунту. Яна Бойченко, Senior project manager F P R, поделилась опытом создания интерактивного квеста с помощью новой функции соцсети, который помог увеличить посещаемость коммерческого профиля в шесть раз.
Однажды утром вместо привычной подборки образов дня наши подписчики увидели необычный пост с измененным логотипом: вместо 1001dress стал 1000dress. Там мы рассказали историю о потерянном платье и попросили аудиторию помочь в его поисках: нужно было собрать необходимые ключи, зашифрованные внутри старых постов. По задумке к концу дня участники должны были собрать кодовую фразу, которая раскрывала место исчезновения платья, которое мы обещали подарить победителю квеста.
Придумайте идею
Придумайте историю, подходящую тематике вашего аккаунта, и расскажите ее подписчикам. Постарайтесь завлечь их необычным слогом или изображением, чтобы ваш пост не пролистали. За основу нашего квеста мы взяли выдуманную историю о потерянном платье, в ходе которой каждая участница могла почувствовать себя модным детективом, пытающимся разгадать загадку.
Продумайте механику квеста
В первую очередь, чтобы объяснить аудитории правила игры, нужно самим выстроить четкое представление о том, как все будет происходить. Организуя квест в гайде, вы задействуете старые публикации, поочередно перемещая их в тематический путеводитель, поэтому заранее должны знать, какие посты будете использовать, чтобы отредактировать тексты и вставить туда подсказку или ключ.
Проводить квест в гайде удобно: внешний вид ленты останется практически неизменным, потому что нет необходимости добавлять несколько конкурсных постов подряд — достаточно одного вводного и поздравления победителя с благодарностью за участие.
Определитесь с условиями победы и призами
Обозначьте сразу, сколько будет победителей и какие призы их ждут. Об этом тоже можно упомянуть во вступительном посте, чтобы потенциальные участники были максимально заинтересованы в активности. У нас была одна победительница — участница, которая первая написала ответ и получила в подарок платье. Остальных же ждал утешительный приз — промокод на дополнительную скидку.
Придумайте кодовую фразу
В нашей версии она звучала так: «Ваше Платье Очень Симпатизирует Толпам Аплодирующих Мужчин! Ах, Такое Ежедневно!» Это главный ключ, который искали участницы веста. Собрав кодовую фразу, они получили волшебное предложение, где каждая первая буква — часть отгадки. Вы уже догадались, где спряталось потерянное платье?
Введите подписчиков в суть дела
Подготовьте вводную публикацию с инструкцией, как пройти квест. Мы рассказали историю о пропаже платья и объяснили, что найти его могут только наши подписчики, а, чтобы выйти на его след, им нужно собрать необходимые ключи, зашифрованные внутри старых постов. Также заинтриговали аудиторию призами и подсказали, где находится гайд с квестом. Не забудьте изложить все четко, чтобы участники не испугались сложной, на первый взгляд, механики.
Наполняйте гайд
После того, как опубликовали вступительный пост, начинайте наполнять гайд публикациями с подсказками. Мы добавляли новую подсказку каждый час, и всего их было пять. После вводного поста последовал следующий из ранее опубликованных, только с измененным для квеста текстом.
Не ограничивайтесь постами
Сделайте квест разнообразным: мы добавляли подсказки в сторис и задействовали другие социальные сети. Например, один пост вел в группу магазина во «ВКонтакте», где в статусе спрятали продолжение кодовой фразы: «Толпам Аплодирующих Мужчин». Обязательная часть этого этапа ー подписка на группу.
Используйте квест как возможность поднять активность аккаунта
На одном из этапов вы можете добавить обязательное условие для участников — лайки и комментарии на отдельные посты. Так сделали и мы: чтобы узнать продолжение фразы, подписчицам нужно было поставить лайки и оставить комментарии под тремя последними постами, после чего написать об этом в директ и получить в ответ слова: «Ах, Такое Ежедневно!»
И вот участницы почти у цели — осталось только правильно собрать полученные части фразы и понять, что это за место, где нужно искать пропажу. В последнем игровом посте мы попросили участниц присылать свои варианты в Direct. Правильный ответ, который должны были получить участницы, ー «в постамате». Там по истории и было спрятано наше потерянное платье.
Тщательно подготовьтесь
Чтобы все прошло на ура, подготовьте заранее автоответы с ключами для сообщений в директ и инструкции для ответов на комментарии. Не забудьте про автоответ на случай, если участница неверно выполнила задание. Мы уделили особое внимание модерации, оперативно обрабатывая все комментарии, сообщения и вопросы, чтобы участницы беспрепятственно могли продолжать игру.
Подведите итоги и сделайте выводы
Проведя квест, мы определили активное ядро аудитории и поклонников бренда, которые готовы участвовать не только в простых интерактивах, где механика на уровне лайк/репост/подписка, но и в более сложных. Более 50 активных участниц в режиме реального времени на протяжении трех часов выполняли задания, соревнуясь на скорость. Ответы на некоторые подсказки мы получали иногда в течение первых нескольких секунд.
Квест не получил негативных отзывов и пришелся по вкусу аудитории. Нам удалось увеличить просмотры сторис в два раза и профиля в шесть раз. Кстати, квест в гайде ー это не только отличная возможность разнообразить контент и активизировать подписчиков, но и устроить партнерскую интеграцию, если вы спрячете ключи в аккаунтах партнеров и добавите условие подписки.
Фото на обложке: whitehoune/shutterstock.com
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