Увеличить посещаемость профиля в 6 раз с помощью квеста в гайдах Instagram: инструкция

В ноябре 2020 года в Instagram появились гайды, благодаря которым стало возможно объединять посты, создавая тематические подборки и упрощая навигацию по аккаунту. Яна Бойченко, Senior project manager F P R , поделилась опытом создания интерактивного квеста с помощью новой функции соцсети, который помог увеличить посещаемость коммерческого профиля в шесть раз.

Однажды утром вместо привычной подборки образов дня наши подписчики увидели необычный пост с измененным логотипом: вместо 1001dress стал 1000dress. Там мы рассказали историю о потерянном платье и попросили аудиторию помочь в его поисках: нужно было собрать необходимые ключи, зашифрованные внутри старых постов. По задумке к концу дня участники должны были собрать кодовую фразу, которая раскрывала место исчезновения платья, которое мы обещали подарить победителю квеста.

Придумайте идею

Придумайте историю, подходящую тематике вашего аккаунта, и расскажите ее подписчикам. Постарайтесь завлечь их необычным слогом или изображением, чтобы ваш пост не пролистали. За основу нашего квеста мы взяли выдуманную историю о потерянном платье, в ходе которой каждая участница могла почувствовать себя модным детективом, пытающимся разгадать загадку.

Продумайте механику квеста

В первую очередь, чтобы объяснить аудитории правила игры, нужно самим выстроить четкое представление о том, как все будет происходить. Организуя квест в гайде, вы задействуете старые публикации, поочередно перемещая их в тематический путеводитель, поэтому заранее должны знать, какие посты будете использовать, чтобы отредактировать тексты и вставить туда подсказку или ключ.

Проводить квест в гайде удобно: внешний вид ленты останется практически неизменным, потому что нет необходимости добавлять несколько конкурсных постов подряд — достаточно одного вводного и поздравления победителя с благодарностью за участие.

Определитесь с условиями победы и призами

Обозначьте сразу, сколько будет победителей и какие призы их ждут. Об этом тоже можно упомянуть во вступительном посте, чтобы потенциальные участники были максимально заинтересованы в активности. У нас была одна победительница — участница, которая первая написала ответ и получила в подарок платье. Остальных же ждал утешительный приз — промокод на дополнительную скидку.

Придумайте кодовую фразу

В нашей версии она звучала так: «Ваше Платье Очень Симпатизирует Толпам Аплодирующих Мужчин! Ах, Такое Ежедневно!» Это главный ключ, который искали участницы веста. Собрав кодовую фразу, они получили волшебное предложение, где каждая первая буква — часть отгадки. Вы уже догадались, где спряталось потерянное платье?

Введите подписчиков в суть дела

Подготовьте вводную публикацию с инструкцией, как пройти квест. Мы рассказали историю о пропаже платья и объяснили, что найти его могут только наши подписчики, а, чтобы выйти на его след, им нужно собрать необходимые ключи, зашифрованные внутри старых постов. Также заинтриговали аудиторию призами и подсказали, где находится гайд с квестом. Не забудьте изложить все четко, чтобы участники не испугались сложной, на первый взгляд, механики.

Наполняйте гайд