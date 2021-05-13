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Как стать мобильным интегратором, и почему это не у всех получается

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Илья Лавренов
Илья Лавренов

Директор по корпоративным продажам Inventive Retail Group

Полина Есакова

Роль мобильных устройств в бизнесе выросла, ужесточились и требования к самим девайсам и связанным сервисам. Закупки корпоративных устройств превратились в проекты сопровождения на протяжении всего жизненного цикла: от поставки до утилизации. Так на стыке классической интеграции и мобильного ритейла возникло новое направление бизнеса — мобильная интеграция. Об этом рассказывает Илья Лавренов, директор по корпоративным продажам Inventive Retail Group.

Как стать мобильным интегратором, и почему это не у всех получается

Сегодня для многих сотрудников смартфон стал устройством номер один, а цифровое рабочее место может включать и планшет, и умные часы, и биометрические датчики для контроля физического состояния. Аналитики международного аналитического агентства Newzoo подсчитали, что в России на руках почти 100 млн умных девайсов.

В современных условиях дилетантство в работе с мобильными девайсами в корпоративной среде неприемлемо.

«Мобильность» — непрофильное направление

До недавнего времени поставкой и обслуживанием корпоративных девайсов занимались крупные традиционные интеграторы. В рамках масштабных проектов они предоставляют серверное оборудование, рабочие станции, периферию, ноутбуки и смартфоны. Зачастую планшеты, смартфоны и «прочие мелочи» для таких компаний — «обременительный довесок» к основной поставке или проекту создания корпоративной сети.

У традиционных интеграторов, конечно, есть «мобильные» подразделения — как правило, это небольшие группы специалистов. Они с куда большим энтузиазмом берутся за проекты по развертыванию indoor-систем, чем за оклейку экранов смартфонов защитными пленками. Кроме того, проекты оснащения сотрудников корпоративными устройствами даже крупных компаний стоят не так дорого, как инфраструктурные. Средняя цена «мобильных» контрактов — около 50 млн рублей. Для интеграторов, ориентированных на тяжелые корпоративные решения, это слишком незначительная сумма. Да и опыта работы с консьюмерскими продуктами им не хватает.

Для игры по-крупному нужны ресурсы

В 2010-x на рынок корпоративной мобильности попытались выйти разработчики B2B-приложений, но им не хватило административного и финансового ресурсов.

Против небольших компаний играет сама специфика мобильного ритейла: поставки смартфонов, планшетов и аксессуаров корпоративным заказчикам связаны с решением ряда специфических вопросов.

Например, частая смена модельного ряда, диктуемая потребительским рынком, требует максимально тесного контакта с производителями. А еще нужно планировать поставки, учитывать изменение технических характеристик, поддерживать стремительно устаревающие устройства и операционные системы. Большинство корпоративных мобильных проектов охватывают многотысячный штат региональных сотрудников, поддержка которых невозможна без развитой сети специализированных сервисных центров.

Работа с мобильными проектами подразумевает и значительный штат сотрудников на стороне компаний, предлагающих решения корпоративной мобильности. Даже для того, чтобы просто проверить устройство, его сначала нужно включить, нажав на кнопку. Теперь представим, что проект предполагает поставку 1 тыс. смартфонов, или 37 тыс., как, например, при сотрудничестве «ЛеруаМерлен» и Inventive Retail Group (Inventive), управляющей специализированными магазинами электроники, детских и спортивных товаров. Девайс необходимо не только запустить, но и настроить, установить рабочие приложения, проверить работоспособность. При этом у разных подразделений компании могут быть разные требования к необходимым функциям устройств, допускам в рамках информационной безопасности и т. д.

Из ритейла в интеграцию

Необходимый опыт работы с консьюмерской техникой есть только у крупных мобильных ритейлеров. Они погружены во все нюансы взаимодействия с производителями, создали разветвленную логистическую инфраструктуру, накопили необходимую техническую экспертизу, освоили современные финансовые инструменты. Однако крупнейшие игроки мобильного ритейла сегодня принадлежат операторам связи, поэтому ограничены в выборе направлений развития.

По сути, Inventive Retail Group — первый и пока единственный в России, кто построил полноценный бизнес мобильной интеграции, объединив мощь крупных интеграторов с гибкостью разработчиков мобильных приложений.

Компания начинала в 2005 году с запуска сети фирменных магазинов Apple и сервисного обслуживания продукции всемирно известного бренда. В дальнейшем Inventive начала работать и с продукцией других производителей: Samsung, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Acer.

Эксперты компании хорошо знают рынок как премиальных устройств, так и девайсов среднего класса, потому что сотрудничают как с топовыми брендами, так и с нишевыми поставщиками аксессуаров и периферийного оборудования. Inventive Retail Group уже несколько лет работает с корпоративными заказчиками. Проект начинался с поставок устройств Apple в российские подразделения международных компаний, для которых сотрудничество с этой маркой – корпоративный стандарт. В 2017 году Inventive стала оказывать услуги DaaS (Device as a Service, устройство как сервис), а в 2019 году было создано специализированное подразделение Inventive DLM, которое и развивает бизнес мобильной интеграции.

Сегодня среди клиентов Inventive несколько десятков крупных российских и международных компаний. Например, помимо уже упомянутой сети магазинов «Леруа Мерлен» по модели DaaS парк устройств приобрело российское подразделение международного фармацевтического гиганта Pfizer и пищевой корпорации Coca-Cola. Вместе с моделью DaaS и услугами MDM (Mobile Device Management, управление мобильными устройствами) Inventive развивает финансовые и страховые сервисы, предлагая лизинг устройств и выкуп списанного оборудования.

Мобильная интеграция как новое направление, возникшее на стыке классической ИТ-интеграции и мобильного ритейла, предъявляет жесткие требования к участникам рынка. С одной стороны, они должны обладать технической экспертизой, значительными финансовыми и человеческими ресурсами, а с другой, быть максимально гибкими. Inventive Retail Group смогла соединить в себе эти качества и стать первым мобильным интегратором в России.

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