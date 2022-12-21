Управляющий re:Store запустил новую сеть магазинов одежды Hiker

Inventive Retail Group — оператор розничных сетей Street Beat, re:Store и ряда других — объявил о запуске нового мультибрендового ритейл-проекта Hiker.
Hiker представляет собой сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров, «вдохновленных природой и городом, человеком и его духом исследования», говорится в сообщении компании.
Под новый проект в настоящее время отведено пять магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Целевая аудитория проекта — люди, ведущие активный образ жизни. В магазинах будет представлены экипировка для зимних видов спорта и лайфстайл-одежды спортивного стиля.
Ассортимент Hiker будет наполнен брендами The North Face, Vans, Helly Hansen, Salomon, Norveg и другими.
Фото на обложке: Unsplash
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