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Управляющий re:Store запустил новую сеть магазинов одежды Hiker

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Inventive Retail Group — оператор розничных сетей Street Beat, re:Store и ряда других — объявил о запуске нового мультибрендового ритейл-проекта Hiker.

Управляющий re:Store запустил новую сеть магазинов одежды Hiker

Hiker представляет собой сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров, «вдохновленных природой и городом, человеком и его духом исследования»,  говорится в сообщении компании.

Под новый проект в настоящее время отведено пять магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Целевая аудитория проекта — люди, ведущие активный образ жизни. В магазинах будет представлены экипировка для зимних видов спорта и лайфстайл-одежды спортивного стиля. 

Ассортимент Hiker будет наполнен брендами The North Face, Vans, Helly Hansen, Salomon, Norveg и другими.

Фото на обложке: Unsplash

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