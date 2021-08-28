Правда и мифы об инвестициях: как не оказаться жертвой мошенников

Последние годы ознаменовались повышенным ростом интереса к инвестициям среди частных лиц. По статистике Московской биржи, только за июль 2021 года количество физлиц, имеющих на ней брокерские счета, увеличилось на 446 тысяч и достигло 13,2 миллионов человек. Это значит, что на биржу пришли тысячи неопытных игроков, вместе с которыми активизировалось разного рода мошенники. Всплеск такой активности пришелся на период самоизоляции, но и сегодня они ведут достаточно бурную деятельность.

Поскольку финансовый рынок представляет собой плохо прогнозируемую и высокорискованную сферу, многие начинающие инвесторы склонны доверять всякого рода слухам. Мошенники пользуются этим и нередко предлагают новичкам вложить деньги в сомнительные проекты.

Среди инвестиционных мошенников встречаются отличные психологи, они ловко играют на слабых струнках человеческой природы, знают, как вызвать интерес, как расположить к себе и как заставить человека отдать свои сбережения.

Концепция инвестиционного мошенничества, как и любого мошенничества вообще, достаточно несложная. Она укладывается всего в три этапа: вызвать доверие, надавить на эмоции и получить результат.

Чтобы вызвать у потенциальной жертвы доверие, мошенники могут представляться сотрудниками известных компаний, используют профессиональную терминологию, хорошо разбираются в инвестициях, внимательны к деталям.

В надежности и доходности будущих вложений клиента убеждают, активно используя все возможные методы, например, модные сайты с обилием информации на английском языке, котировками акций, биржевыми табло и диаграммами.

После того, как человек поверил в открывающиеся перед ним невероятные перспективы, мошенники умело давят на эмоции, чаще всего они оперируют человеческой жадностью. Помните, как Лиса Алиса и Кот Базилио предлагали Буратино закопать его деньги на Поле чудес, заманивая его обещаниями, что наутро его несколько монет превратятся в миллионы? Человеческая психология не особенно изменилась.

Мошенники до сих пор предлагают наивным, но жадным новичкам вложиться в тот или иной продукт, который, якобы, в ближайшее время принесет небывалую прибыль при нулевых рисках. Этого вполне достаточно, чтобы человек, опьяненный мечтами о красивой жизни, по доброй воле отдал свои деньги.

Виды инвестиционного мошенничества

Обман доверчивых инвесторов происходит по нескольким схемам, самая известная из них — схема Понци, или финансовая пирамида. Придумал ее в начале ХХ века некий Чарльз Понци, и вот уже более ста лет эта схема успешно работает. Яркий пример — недавний скандал вокруг компании «Финико».

Суть работы финансовой пирамиды в выплатах прибыли одним инвесторам за счет других. Именно для этого участникам такой схемы настоятельно рекомендуется привлекать к инвестициям друзей, коллег, знакомых. Чем больше людей участвует в схеме, тем больше новых участников нужно привлечь для сохранения выплат.

Для того, чтобы усыпить бдительность существующих инвесторов и привлечь новых, мошенники рассказывают о том, что они вкладывают деньги в низкорискованные и при этом высокодоходные активы, что на них якобы работают профессиональные и квалифицированные трейдеры и инвесторы по всему миру или что они разработали «автоматизированную систему генерации прибыли».

Все это только красивая ширма, за которой кроется обман, никакой экономической деятельности создатели пирамиды не ведут. И когда инвесторов становится много, а новые жертвы перестают приходить, пирамида схлопывается. Организаторы выводят деньги и исчезают.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо знать несколько признаков пирамиды:

отсутствие у компании лицензии Центробанка;

обещания высокой доходности при низком риске;

чрезмерная стабильность выплат;

сложные секретные стратегии;

давление на клиента — «инвестируйте как можно быстрее»;

активная рекламная кампания с привлечением медиаперсон;

необходимость привлекать новых членов и выплата бонусов за это привлечение;

регистрация компании за пределами России.

Мошенничество на pre-IPO инвестициях

Этот вид мошенничества рассчитан на инвесторов, уже имеющих некоторый опыт и знающих, что такое IPO. Он полностью копирует нормальную инвестиционную сделку, но отличается от нее тем, что мошенники продают акции, которых у них нет. В этом случае активно эксплуатируется ажиотаж, который возникает вокруг крупных IPO. Мошенники действуют по простой, но эффективной схеме.

Ждут момента, когда крупная компания объявляет о то, что она выходит на биржу и намерена провести IPO. Находят потенциальных инвесторов и представляются им брокером, который выкупил часть акций еще до их размещения. Предлагают купить акции с хорошей скидкой по сравнению с ценой размещения.

Инвесторы, как правило, соглашаются, поскольку их привлекает скидка на акции известной компании. А после оплаты несуществующих акций продавец просто исчезает, а инвестор остается ни с чем. Усложняет ситуацию то, что процедура pre-IPO, когда лицензированные брокеры покупают часть акций до размещения, а затем продают их инвесторам, существует на самом деле.

Единственный способ не стать жертвой мошенников — проверять продавца. Обязательно нужно запросить у него лицензию, изучить реестры ЦБ, прошлые сделки и репутацию на рынке.

Мошенничество с криптовалютными инвестициями

Интерес инвесторов к криптовалюте вырос буквально пару лет назад, когда стоимость виртуальных денег начала быстро расти. В интернете активно муссируются истории о том, как люди становились криптомиллионерами, рассказывается о видах новых криптовалют, о связанных с ними инвестиционных продуктах. Все это привлекает немало инвесторов, которые готовы активно вкладываться в виртуальные монеты.

Мошенничество в этой сфере тесно связано с другими видами мошенничества, например, с финансовыми пирамидами. Все в том же «Финико» существовала собственная криптовалюта — цифрон, которую вкладчики должны были покупать за вполне реальные деньги, но которая при этом не была зарегистрирована ни на одной криптовалютной бирже.

Криптовалюта — относительно новый актив, с высокой волатильностью и высоким риском. Деятельность мошенников в этой сфере облегчается еще и тем, что многие страны не имеют нормативно-правовой базы, регулирующей операции с криптовалютой.

Псевдоброкеры

Мошенники в этом случае маскируются под реальных брокеров и предлагают заработать на операциях с ценными бумагами. Доход при этом предлагается намного выше рыночного. Псевдоброкеры якобы помогают жертве инвестировать в акции известных компаний, высокодоходные облигации, купить криптовалюту или фьючерсы.

После того, как клиент переводит им деньги, мошенники просто исчезают. Все попытки вывести вложенные средства обычно заканчиваются безрезультатно, компании-мошенники обычно регистрируются в оффшорах, а значит и судиться с ними придется по законам иностранного государства.

Последователи Остапа Бендера ежедневно разрабатывают новые способы «отъема денег у населения». Защититься от мошенников можно только одним способом — повышать свою финансовую грамотность! Если человек хорошо разбирается в том, что он делает, он никогда не попадется на удочку даже с самой лакомой приманкой.

Как не стать жертвой инвестиционных мошенников

Изучите инвестиционное предложение. Даже если вы хорошо знакомы с тем, кто предлагает вам вложить деньги, не забывайте — финансовые пирамиды работают именно на привлечении новых клиентов. Ваш знакомый или родственник может даже не догадываться, что он сам стал жертвой мошенников.

Не верьте гарантиям высокой доходности. Таких гарантий на рынке не может дать никто. Если вам обещают баснословный процент без рисков — это точно мошенники. Относитесь ко всем «уникальным предложениям» скептически.

Уточните, во что именно будут вложены деньги. Прибыль никогда не возникает из пустоты. Настоящее инвестиционное предложение всегда основано на каком-то бизнесе, производящем продукт. Не отдавайте ваши деньги, если представители компании не могут дать внятных объяснений.

Проверьте всю информацию о компании — есть ли у нее лицензия на ведение соответствующей деятельности соответствующей деятельности, где именно она зарегистрирована, какие сделки уже провела. Кстати, Банк России с недавнего времени стал публиковать список компаний-финансовых пирамид. Проверьте, нет ли в нем вашего потенциального делового партнера.

Фото: jo.pix / Shutterstock