Правда и мифы об инвестициях: как не оказаться жертвой мошенников

Последние годы ознаменовались повышенным ростом интереса к инвестициям среди частных лиц. По статистике Московской биржи, только за июль 2021 года количество физлиц, имеющих на ней брокерские счета, увеличилось на 446 тысяч и достигло 13,2 миллионов человек. Это значит, что на биржу пришли тысячи неопытных игроков, вместе с которыми активизировалось разного рода мошенники. Всплеск такой активности пришелся на период самоизоляции, но и сегодня они ведут достаточно бурную деятельность.
Поскольку финансовый рынок представляет собой плохо прогнозируемую и высокорискованную сферу, многие начинающие инвесторы склонны доверять всякого рода слухам. Мошенники пользуются этим и нередко предлагают новичкам вложить деньги в сомнительные проекты.
Среди инвестиционных мошенников встречаются отличные психологи, они ловко играют на слабых струнках человеческой природы, знают, как вызвать интерес, как расположить к себе и как заставить человека отдать свои сбережения.
Концепция инвестиционного мошенничества, как и любого мошенничества вообще, достаточно несложная. Она укладывается всего в три этапа: вызвать доверие, надавить на эмоции и получить результат.
Чтобы вызвать у потенциальной жертвы доверие, мошенники могут представляться сотрудниками известных компаний, используют профессиональную терминологию, хорошо разбираются в инвестициях, внимательны к деталям.
В надежности и доходности будущих вложений клиента убеждают, активно используя все возможные методы, например, модные сайты с обилием информации на английском языке, котировками акций, биржевыми табло и диаграммами.
После того, как человек поверил в открывающиеся перед ним невероятные перспективы, мошенники умело давят на эмоции, чаще всего они оперируют человеческой жадностью. Помните, как Лиса Алиса и Кот Базилио предлагали Буратино закопать его деньги на Поле чудес, заманивая его обещаниями, что наутро его несколько монет превратятся в миллионы? Человеческая психология не особенно изменилась.
Мошенники до сих пор предлагают наивным, но жадным новичкам вложиться в тот или иной продукт, который, якобы, в ближайшее время принесет небывалую прибыль при нулевых рисках. Этого вполне достаточно, чтобы человек, опьяненный мечтами о красивой жизни, по доброй воле отдал свои деньги.
Виды инвестиционного мошенничества
Обман доверчивых инвесторов происходит по нескольким схемам, самая известная из них — схема Понци, или финансовая пирамида. Придумал ее в начале ХХ века некий Чарльз Понци, и вот уже более ста лет эта схема успешно работает. Яркий пример — недавний скандал вокруг компании «Финико».
Суть работы финансовой пирамиды в выплатах прибыли одним инвесторам за счет других. Именно для этого участникам такой схемы настоятельно рекомендуется привлекать к инвестициям друзей, коллег, знакомых. Чем больше людей участвует в схеме, тем больше новых участников нужно привлечь для сохранения выплат.
Для того, чтобы усыпить бдительность существующих инвесторов и привлечь новых, мошенники рассказывают о том, что они вкладывают деньги в низкорискованные и при этом высокодоходные активы, что на них якобы работают профессиональные и квалифицированные трейдеры и инвесторы по всему миру или что они разработали «автоматизированную систему генерации прибыли».
Все это только красивая ширма, за которой кроется обман, никакой экономической деятельности создатели пирамиды не ведут. И когда инвесторов становится много, а новые жертвы перестают приходить, пирамида схлопывается. Организаторы выводят деньги и исчезают.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо знать несколько признаков пирамиды:
- отсутствие у компании лицензии Центробанка;
- обещания высокой доходности при низком риске;
- чрезмерная стабильность выплат;
- сложные секретные стратегии;
- давление на клиента — «инвестируйте как можно быстрее»;
- активная рекламная кампания с привлечением медиаперсон;
- необходимость привлекать новых членов и выплата бонусов за это привлечение;
- регистрация компании за пределами России.
Мошенничество на pre-IPO инвестициях
Этот вид мошенничества рассчитан на инвесторов, уже имеющих некоторый опыт и знающих, что такое IPO. Он полностью копирует нормальную инвестиционную сделку, но отличается от нее тем, что мошенники продают акции, которых у них нет. В этом случае активно эксплуатируется ажиотаж, который возникает вокруг крупных IPO. Мошенники действуют по простой, но эффективной схеме.
- Ждут момента, когда крупная компания объявляет о то, что она выходит на биржу и намерена провести IPO.
- Находят потенциальных инвесторов и представляются им брокером, который выкупил часть акций еще до их размещения.
- Предлагают купить акции с хорошей скидкой по сравнению с ценой размещения.
Инвесторы, как правило, соглашаются, поскольку их привлекает скидка на акции известной компании. А после оплаты несуществующих акций продавец просто исчезает, а инвестор остается ни с чем. Усложняет ситуацию то, что процедура pre-IPO, когда лицензированные брокеры покупают часть акций до размещения, а затем продают их инвесторам, существует на самом деле.
Единственный способ не стать жертвой мошенников — проверять продавца. Обязательно нужно запросить у него лицензию, изучить реестры ЦБ, прошлые сделки и репутацию на рынке.
Мошенничество с криптовалютными инвестициями
Интерес инвесторов к криптовалюте вырос буквально пару лет назад, когда стоимость виртуальных денег начала быстро расти. В интернете активно муссируются истории о том, как люди становились криптомиллионерами, рассказывается о видах новых криптовалют, о связанных с ними инвестиционных продуктах. Все это привлекает немало инвесторов, которые готовы активно вкладываться в виртуальные монеты.
Мошенничество в этой сфере тесно связано с другими видами мошенничества, например, с финансовыми пирамидами. Все в том же «Финико» существовала собственная криптовалюта — цифрон, которую вкладчики должны были покупать за вполне реальные деньги, но которая при этом не была зарегистрирована ни на одной криптовалютной бирже.
Криптовалюта — относительно новый актив, с высокой волатильностью и высоким риском. Деятельность мошенников в этой сфере облегчается еще и тем, что многие страны не имеют нормативно-правовой базы, регулирующей операции с криптовалютой.
Псевдоброкеры
Мошенники в этом случае маскируются под реальных брокеров и предлагают заработать на операциях с ценными бумагами. Доход при этом предлагается намного выше рыночного. Псевдоброкеры якобы помогают жертве инвестировать в акции известных компаний, высокодоходные облигации, купить криптовалюту или фьючерсы.
После того, как клиент переводит им деньги, мошенники просто исчезают. Все попытки вывести вложенные средства обычно заканчиваются безрезультатно, компании-мошенники обычно регистрируются в оффшорах, а значит и судиться с ними придется по законам иностранного государства.
Последователи Остапа Бендера ежедневно разрабатывают новые способы «отъема денег у населения». Защититься от мошенников можно только одним способом — повышать свою финансовую грамотность! Если человек хорошо разбирается в том, что он делает, он никогда не попадется на удочку даже с самой лакомой приманкой.
Как не стать жертвой инвестиционных мошенников
- Изучите инвестиционное предложение. Даже если вы хорошо знакомы с тем, кто предлагает вам вложить деньги, не забывайте — финансовые пирамиды работают именно на привлечении новых клиентов. Ваш знакомый или родственник может даже не догадываться, что он сам стал жертвой мошенников.
- Не верьте гарантиям высокой доходности. Таких гарантий на рынке не может дать никто. Если вам обещают баснословный процент без рисков — это точно мошенники. Относитесь ко всем «уникальным предложениям» скептически.
- Уточните, во что именно будут вложены деньги. Прибыль никогда не возникает из пустоты. Настоящее инвестиционное предложение всегда основано на каком-то бизнесе, производящем продукт. Не отдавайте ваши деньги, если представители компании не могут дать внятных объяснений.
- Проверьте всю информацию о компании — есть ли у нее лицензия на ведение соответствующей деятельности соответствующей деятельности, где именно она зарегистрирована, какие сделки уже провела. Кстати, Банк России с недавнего времени стал публиковать список компаний-финансовых пирамид. Проверьте, нет ли в нем вашего потенциального делового партнера.
Фото: jo.pix / Shutterstock
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