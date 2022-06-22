Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июня в стартапах

Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий июня в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,5 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 500, Республика Татарстан — чуть более 100 позиций. Зарплатная вилка около 230 предложений начинается от 300 тыс. рублей.

В начале лета 2022 на HeadHunter было представлено около 3,6 тыс. вакансий в стартапах. IT-отрасль традиционно лидирует по количеству опубликованных предложений работы в этой сфере — 1,7 тыс. вакансий. В секторах услуг для бизнеса и финансовом размещено более 500 предложений. Удаленную работу предполагает около тысячи позиций, а около 300 вакансий не требуют опыта от кандидата.

Senior JavaScript Developer (backend)

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От 250 000 до 400 000 руб. на руки, Москва

Стартап «Сикпэй» в поисках JavaScript-разработчика для создания серверной части приложения электронного кошелька (процессинг, API, интеграции с внешними сервисами). От кандидата потребуется опыт работы от 5 лет, технологический стек JavaScript, TypeScript, а также знание структур данных и алгоритмов.

Плюсом будет опыт работы в финтех-проектах, банках, платёжных системах.

Credit Risk Manager for a global FinTech startup

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До 650 000 руб. до вычета налогов, Нью-Йорк

Глобальный финтех-стартап Gauss Money в поисках менеджера по управлению рисками, в компетенции которого также будет входить бизнес-аналитика (операции, аналитика и отчетность), разработка стратегии принятия решений на основе данных для автоматизации процесса выдачи кредитов, а также разработка и внедрение традиционных и продвинутых моделей машинного обучения.

От кандидата потребуется степень бакалавра в области инженерии, статистики, физики, математики, экономики или аналогичной области из ведущего университета, а также опыт работы в сфере финансовых услуг/управления кредитными рисками.

Full-stack разработчик PHP

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До 10 000 USD до вычета налогов, Москва

Финтех-стартап Stockhold ищет в команду Full-stack разработчика PHP, в обязанности которого будет входить разработка новых функций и эволюция архитектуры платформы, проектировка REST API, а также интеграция со сторонними сервисами с помощью API.

От кандидатов требуется чёткое понимание того, как устроена архитектура веб-приложения, понимание принципов работы его отдельных составляющих.

Руководитель отдела разработки / CTO (Chief technical officer)

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От 300 000 до 600 000 руб. на руки, Москва

Стартап Limcore LLC приглашает кандидатов на должность руководителя отдела разработки / CTO (Chief technical officer). В обязанности сотрудника будет входить оценка гипотезы, разработка архитектуры (стек, языки программирования и т. д.), постановка на конвейер, выстраивание эффективных процессов разработки, систематизация работы, а также контроль процесса тестирования.

Работодателю важен опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.

Software engineer (Python)

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От 300 000 до 500 000 руб. до вычета налогов, Москва

Hi, Rockits! в поисках кандидатов на должность Software engineer (Python) для создания решения для управления этикетками с открытым исходным кодом.

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Вакансия требует творческого подхода и глубокого погружения в области системной инженерии от кандидата. Необходимы опыт работы инженером-программистом от 5 лет, а также знание системного программирования и Python.

Team Lead Node.js разработчик (удаленно)

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От 301 000 до 451 000 руб. на руки, Краснодар

ProductFit ищет Team Lead Node.js разработчика на удаленный формат работы. Новый сотрудник займется управлением командой разработки, реализацией бизнес-логики приложений, проектированием и разработкой, а также формированием архитектуры и видения проекта.

Компания ждет от разработчика более 5 лет опыта на Node.js, опыт управления командой, а также свободное владение английским.

Коммерческий директор

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От 250 000 до 500 000 руб. на руки, Москва

Стартап MidaliaVest приглашает кандидатов на должность коммерческого директора, в обязанности которого будет входить развитие продаж во всех сбытовых каналах, анализ рынка, проведение переговоров, презентация продукции, заключение договоров и др.

Для кандидата обязательно владение испанским языком.

Менеджер по отношениям с инвесторами

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От 250 000 до 500 000 руб. на руки, Москва

В команду стартапа event.top нужен опытный менеджер по продажам, работе с партнерами и привлечению инвестиций.

Среди обязанностей: поиск инвесторов на профильных ресурсах, офлайн-мероприятиях и через другие источники; общение с инвесторами на соответствующем уровне через мессенджеры, почту, телефон, онлайн и офлайн.

Плюсом для кандидата будет широкий круг общения с деловым и бизнес-сообществом и другие нужные связи.

Операционный директор в стартап

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От 200 000 до 500 000 руб. на руки, Москва

Стартап Mama Brands в поисках операционного директора, который будет работать по трем направлениям: выстраивание совместно с собственником прозрачной наглядной системы управления всем бизнесом; контроль трудовой дисциплины; организация и руководство работой всего «бэк-офиса» компании.

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Работодателю важен опыт работы в операционном блоке бизнеса, а также навыки в использовании сервисов автоматизации бизнеса.

TeamLead iOS

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До 400 000 руб. на руки, Москва

Международный стартап Skipp ищет в команду TeamLead iOS, который будет работать над новым функционалом приложения совместно с продуктовой командой, заниматься написанием тестов, рефакторингом кода, а также управлять командой.

Потребуется опыт работы в качестве iOS Teamlead от 4 лет, а также отличные знания Swift, Xcode, Core Data + SQLCypher, GCD, Cocoapods, SwiftyJSON, XCTest/KIF.

Фото на обложке: Shutterstock / Onchira Wongsiri