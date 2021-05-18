Как корпорации запустить раздельный сбор отходов? 5 советов для создания эффективного проекта

Ольга Иванова, директор по устойчивому развитию Tetra Pak RUBECCA, делится опытом по запуску таких проектов, который будет полезен всем планирующим включаться в раздельный сбор компаниям: что нужно учесть при внедрении раздельного сбора, какие могут быть подводные камни и как запустить эффективную систему РСО.

Компания Tetra Pak, производитель картонной упаковки для напитков, активно развивает проекты по раздельному сбору отходов по всей России. Меньше чем за полгода, с ноября 2020 по март 2021 года, компания запустила с партнерами четыре проекта по раздельному сбору: в Липецке, Ярославле, Санкт-Петербурге и Перми.

Почему нужно запускать проекты по раздельному сбору отходов?

Сегодня мы видим, что объем отходов потребления в России растет с каждым годом. Тем не менее, рынок уже формирует новые возможности для бизнеса в сфере обращения с отходами, которые дает раздельный сбор.

Развитие раздельного сбора отходов – логический шаг навстречу к экономике замкнутого цикла.

Это важнейший шаг на данном этапе, потому что переработка вторичного сырья и, как следствие, использование возобновляемых ресурсов в производстве невозможны без разветвленной инфраструктуры для раздельного сбора. В противном случае потенциально ценное вторсырье продолжит превращаться в мусор и вывозиться на полигоны, стремительно исчерпывающие свою вместимость.

Экономика замкнутого цикла направлена на максимальное снижение потребления первичных ресурсов в пользу вторичных. От линейной модели экономики «производство – потребление – утилизация мусора», которая стандартно потребляет ресурсы, к непрерывному циклу «производство – потребление – переработка отходов», в котором отходы многократно используются.

Например, из отходов потребительской упаковки производят различные предметы обихода или городского благоустройства – от канцелярских товаров до дорожных покрытий. Поэтому сбор отходов упаковки, их переработка и использование вторичных ресурсов является ключевым элементом для реализации принципов экономики замкнутого цикла.

1. Раздельный сбор должен быть понятен для жителей

Когда вы создаете инфраструктуру раздельного сбора отходов убедитесь, что на контейнере вы четко и ясно отразили какой вид/виды отходов потребитель должен класть в контейнер и в каком виде. Важно, чтобы контейнер имел особую цветовую идентификацию, а также крупные и понятные изображения принимаемых фракций.

В Липецке при поддержке Tetra Pak и PepsiCo ассоциация «РусПРО» в ноябре 2020 г. запустила раздельный сбор картонной упаковки для напитков (упаковка Tetra Pak и аналоги). На этот город выбор пал не случайно – в Липецке расположен крупнейший переработчик упаковки Tetra Pak в Восточной Европе, предприятие «Л-ПАК».

Транспортировка собранного в городе объема вторсырья не требует крупных логистических затрат, а пилотный проект по сбору позволил протестировать оптимальный вариант сбора.

Для раздельного сбора картонной упаковки для напитков ассоциация «РусПРО» установила синие сетчатые контейнеры с изображением упаковки и инструкции, как сложить упаковку. Тем не менее, после запуска раздельного сбора мы обнаружили две проблемы:

Изображение упаковки на контейнере плохо читалось и было маленьким; Синий цвет контейнера уже использовался под баки для раздельного сбора для перерабатываемых фракций в Липецке.

В итоге местные жители выбрасывали в специализированный контейнер все виды перерабатываемых отходов, а не исключительно нашу фракцию. При этом размер надписи на контейнере не позволял идентифицировать его издалека или на автомате. Процент сорности (не того вида отходов) в контейнере превысил 50%.

Важно также найти правильные каналы коммуникации, чтобы оповестить жителей о запуске раздельного сбора у них во дворе. Не все жители читают официальные пресс-релизы, публикации в федеральных СМИ или блоги эко-активистов. Коммуникация должна идти массово по всем каналам, включая местное телевидение, местные газеты – жители должны слышать о запуске РСО-проекта из всех каналов.

Позитивным, но все еще не идеальным, примером служит двухпотоковый раздельный сбор в Москве. Цветовая идентификация серого и синего баков дает жителям понять, куда кидать смешанные отходы (серый) и вторсырье (синий).

Кроме того, на этих же баках вы можете встретить пиктограммы фракций, которые принимаются на переработку. На вопрос куда положить упаковку Tetra Pak и аналоги в Москве, можно смело отвечать, что её нужно складывать в синий контейнер, как и другие перерабатываемые виды отходов.

2. Чем дольше работает проект по раздельному сбору, тем он эффективнее

При проектировании проекта по раздельному сбору отходов планируйте его развитие как минимум на три-пять лет, а не полгода-год. Это позволит жителям привыкнуть к существующей системе раздельного сбора, которую вы запустили, и они начнут сдавать в нее все более качественные и чистые отходы.

Краткосрочные проекты по раздельному сбору могут восприниматься потребителями как реклама и демотивировать людей к раздельному сбору, когда они заканчиваются.

Ярославская ассоциация «Ре:Форма», запустившая раздельный сбор упаковки Tetra Pak и аналогов в Ярославле, проводит акции по раздельному сбору отходов уже более трех лет. «Ре:Форма» собирает от жителей Ярославской области различные отходы и отправляет их на переработку.

Постоянные участники акций ассоциации постепенно совершенствуют свои навыки раздельного сбора, что позволяет ассоциации сдавать все более качественные партии отходов переработчикам.

Об этом свидетельствует и опыт компании Duracell, чья инфраструктура по сбору батареек полноценно функционирует уже более трех лет. Проект уже насчитывает более 2,5 тыс. пунктов в основных ритейл-сетях – такая широкая и заметная сеть сформировала у потребителей понимание, куда сдавать батарейки, чтобы их переработали.

3. Чем шире сеть раздельного сбора, тем лучше

Когда вы запускаете проект по раздельному сбору, постарайтесь охватить им как можно больше потребителей. Это позволит приобщиться к раздельному сбору даже тем потребителям, которые не привыкли сортировать отходы у себя дома. Уже само наличие инфраструктуры по раздельному сбору рядом с домом повышает долю тех, кто сортирует отходы.

В январе 2021 г. Tetra Pak и пермский оператор по обращению с ТКО «Буматика» обновили сеть раздельного сбора в Пермском Крае и Перми. При поддержке компании сеть раздельного двухпотокового сбора «Буматики» расширилась до более чем 600 пунктов, охватив большую часть жителей Перми возможностью раздельно сдать отходы, включая отходы картонной упаковки для напитков.

4. Собирайте разные отходы

При запуске проекта по раздельному сбору постарайтесь собирать разные виды фракций, а не только те, которые релевантны вашей компании или выпускаемому ей продукту. Рынок обращения с отходами также регулируется экономическими процессами.

При таком подходе, во-первых, вы сможете собрать больше вторсырья: постоянные затраты на контейнер, например, для одной небольшой по весу фракции как упаковка Tetra Pak и аналоги (менее 1% по весу в ТКО) будут выше в сравнении с двухпоточным сбором, где в среднем 50% – это ценная фракция.

Во-вторых, во вторсырье всегда есть более и менее дорогие отходы, которые могут ухудшать или улучшать экономику проекта. На рынке отходов присутствует сезонность, конъюнктура рынка вторсырья находится в постоянном движении. Если вы запустите проект по раздельному сбору, который будет экономически устойчивым, то он сможет бесперебойно функционировать и стать важным элементом системы обращения с отходами.

В марте 2021 г. Tetra Pak и Valio запустили раздельный сбор отходов 5 различных фракций в Санкт-Петербурге, включая картонную упаковку для напитков, макулатуру, PET, стекло и HDPE. Такое разнообразие собираемых отходов позволяет снизить себестоимость проекта для партнеров из компании «Точка сбора», обеспечивающих сбор и переработку собираемых отходов за счет продажи ими вторичных материальных ресурсов.

При этом специальный раздельный сбор легковесных и объемных отходов может быть совершенно не оправдан с экономической и экологической точки зрения: из них трудно сформировать партию для отправки на переработку (от одной тонны) и в баке они занимают много места (придется часто вывозить, что приводит к повышенным выбросам СО2 экв.).

Такие отходы лучше собирать вместе с другими и впоследствии досортировывать.

5. Демонстрируйте результаты переработки

Сделайте доступными результаты переработки отходов, собранной через вашу инфраструктуру. Таким образом вы наглядно продемонстрируете, что ваша упаковка или товар могут быть переработаны.

Например, вы можете купить блокноты, ручки и чехлы для телефона из переработанной упаковки, которые выпускает ProEcoPen. Компания Valio запустила серию одежды, произведенной из переработанной упаковки.

На старте проекта можно использовать различные форматы акций. Например, запустите в выходные акцию по сбору вторсырья, а участников наградите презентами из переработанных отходов – блокнотами, ручками, футболками.

Ручка в быту пригодится всем, а если она сделана из вторсырья, которое сам потребитель сортирует и сдает на переработку, она станет наглядным примером для демонстрации соседям, одноклассникам и коллегам по работе того, что каждый житель может сделать для решения проблем с отходами.

Заключение

Раздельный сбор – ключевой элемент для создания экономики замкнутого цикла, которая позволяет снижать потребление первичных ресурсов в пользу вторичных.

Именно поэтому запуск качественных проектов раздельного сбора отходов с их последующей переработкой играет важнейшую роль в создании устойчивой экономики. При этом раздельный сбор – один из самых простых способов для потребителей приобщиться к практикам ответственного потребления.

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