«Это теряет смысл, если играть в молчанку»: как стать профессионалом на онлайн-курсах и найти работу

Реклама онлайн-университетов обещает гарантированное трудоустройство. Методик много: кто-то рекомендует выпускника своим партнерам, другие приглашают работодателей на защиту диплома, третьи помогают с резюме и включают в курс HR-консультации.

Давайте откровенно: онлайн-университеты действительно стремятся найти работу студентам, которые в этом заинтересованы. Запрос на трудоустройство — важное конкурентное преимущество, которое оправдывает довольно высокие траты в глазах клиента и придает логическую завершенность процессу обучения.

При этом под гарантиями могут скрываться несколько разновидностей помощи. Geekbrains обещает студенту не менее одного предложения о работе в течение полугода. Skillbox устроит выпускнику три собеседования с потенциальными работодателями. Наша компания организует стажировку, а самым лучшим дает шанс проявить себя в Ingate или в компаниях-партнерах.

К сожалению, даже такая забота онлайн-университетов не обещает 100% трудоустройство. Если студент не обладает навыками (hard skills), стрессоустойчивостью, самостоятельностью, адаптивностью (soft skills) — шансы получить работу мечты становятся призрачными. Хотите успешную карьеру? Придется постараться.

Работодатель не наймет сотрудника в ущерб результату и интересам компании только из-за договоренностей с организатором курса.



Digital для медбрата

Для начала необходимо понять, существует ли смысл в онлайн-обучении для вашей специальности. Есть профессии, которым невозможно выучиться онлайн. Инженеру и врачу при всем желании придется тянуть лямку в университете. Но к услугам амбициозного человека огромное число digital-вакансий. К примеру, по сравнению с 2013 годом, в 2019 — количество предложений работы в маркетинге выросло на 119%.

По данным Coursera, онлайн-курсы особенно полезны для освоения профессий в сфере разработки программного обеспечения, digital-маркетинга и дизайна.

Школы и вузы не успевают за технологиями и инструментами, которые обновляются чуть ли не каждый день. Онлайн-курс — единственный доступный способ получить актуальные знания от экспертов-практиков.

В ряде отраслей онлайн-обучение с успехом заменяет профильное и высшее образование. Например, у нас в компании медицинский брат успешно трудится специалистом по управлению репутацией в сети, а бывший техник настраивает контекстную рекламу. Навыки для работы они прокачивали на онлайн-курсах и на рабочем месте.







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Диплом не самоцель

В школе и университете есть четкий критерий усвоения материала — оценка преподавателя. Когда мы взрослеем, переносим привычки из детства во взрослую жизнь (например, гордость за пятерку в дневнике). Сертификаты, дипломы государственного образца и прочие «бумажные» атрибуты становятся доказательствами экспертности.

Насколько это нелепо, обратили внимание на западе. Еще в 2018 году Google, Apple, IBM, Ernst & Young и несколько других технологических гигантов снизили требования к образованию соискателя: диплом вуза или колледжа больше не важен для трудоустройства.

Логика проста: у любого человека есть шанс проявить себя и освоить новую профессию с нуля.

«Бумажные» компетенции не избавляют от проверки реальных навыков. При этом указанный в резюме онлайн-курс может стать индикатором стремления учиться и развиваться — при условии, что выпускник вынес из обучения чуть больше, чем красивый сертификат.





Иллюзия понимания против реальных умений

Существует ряд когнитивных искажений — стереотипов мышления, которыми грешит наш мозг. Одни из самых популярных — иллюзии понимания и умения. Вот как это работает: вы учитесь стрелять из пневматической винтовки в тире. Поняли, как нужно правильно ее держать, целиться, нажимать на спусковой крючок. Даже сможете объяснить другому, как это делать. Но сумеете ли без практики попасть в «десятку»?

Психологи Йельского университета выяснили, что интернет усугубляет иллюзию понимания.

Благодаря доступной информации кажется, что мы знаем больше, чем на самом деле, а если и имеем пробелы в знаниях, можем быстро восполнить их с помощью Google.

Но без понимания предмета человек не сможет применить эти знания на практике, найти возможные проблемы и решить их.

В таксономии Блума (системе учебных целей для педагогов) перечислено шесть уровней познания. Большинство онлайн-курсов помогают взойти на первые ступени, получить знание, понимание, умение. Добраться до вершины пирамиды познания, «заточить» навыки студенту придется самому с помощью практики.





Несколько часов мастерства

Понимание превращается в умение только с практикой, а настоящие навыки приобретаются после повторений. Есть мнение, что для достижения профессионализма нужно отработать не менее 10 тыс. часов. Авторы оригинального исследования уточнили: механических повторений недостаточно — нужно использовать метод «сознательной практики».

Суть метода в том, что учащийся должен постоянно выходить из зоны комфорта, развивать навыки и прислушиваться к советам более опытных коллег.

Один из примеров — тренировка мировых звезд спорта. Баскетболист Коби Брайант четыре часа тренировал прыжки, чтобы стать сильнее в этом элементе игры.

На нашем курсе SEO мы учим студента собирать семантическое ядро для сайта. Но справится ли он в следующий раз без помощи наставника и обратной связи? Мы, как организаторы, делаем все, что от нас зависит: даем практику на сайтах реальных клиентов и возможность тренироваться на своем проекте. Но будущий успех, как и необходимое число повторений, остаются на стороне студента.





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Как достичь максимума

Онлайн-университеты действительно помогают начать карьеру в новой отрасли, но рассчитывать на волшебную таблетку не стоит. Попробуйте не плыть по течению, а получить максимум из того, за что вы сами заплатили.

Выбирайте курсы с практическими заданиями. Чтобы стать профессионалом, необходимо тренироваться на реальных задачах и видеть свои ошибки. Поэтому «сливные» курсы на торрентах почти бесполезны — там нет обратной связи от преподавателей и домашних заданий, которые помогают набить руку. Спрашивайте и еще раз спрашивайте. Онлайн-курс дает ценную обратную связь от экспертов, а если защита диплома проходит очно — еще и возможность познакомиться с ними лично. Но все это теряет смысл, если играть в молчанку. Заведите полезные связи. Проходя курсы, студент попадает в «тусовку» по интересам и заводит полезные знакомства. Наши студенты получали приглашения на стажировку от бывших сокурсников через Telegram-чат и даже находили работу. Учитесь осознанно и повторяйте. После каждой лекции или домашнего задания спрашивайте себя, чему научились, а еще лучше — тренируйтесь: берите заказы на биржах фриланса, помогайте друзьям или просто работайте в стол. С нужным числом повторений возрастает и мастерство. Расстаньтесь с иллюзиями. Диплом известной онлайн-школы не станет отмычкой для хорошей должности. И наоборот — если вы приносите пользу для работодателя и решаете его проблемы, никого не будет волновать, кто вас учил. Реальные навыки и хорошее портфолио — ваши главные гарантии трудоустройства.





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