Как быстро восстановится российский рынок и что поможет инвесторам сохранить свои рублевые активы

Никита Корниенко, основатель и генеральный директор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate , разбирается, когда ждать восстановления рынка и как защитить рублевые накопления от инфляции.

Новые экономические санкции Запада против России привели к ослаблению рубля и усилению инфляции. 24 февраля отечественный фондовый рынок испытал крупнейшее за всю историю падение .

Что с экономикой

Экономика России испытала беспрецедентное давление и стала мировым лидером по числу санкций — по данным базы Castellum.ai, их общее количество достигло 7,4 тыс (данные на 9 мая). Западными странами были частично введены торговое, транспортное, финансовое и технологическое эмбарго.

Экономики разных стран тесно связаны между собой, и любые ограничения влияют на благосостояние граждан. Меньше торговый оборот — меньше рабочих мест и выше безработица. Снижение доходов населения приводит к снижению покупательской способности, уменьшению спроса и, как следствие, падению объемов производства.

В противовес некоторым из санкций были приняты ответные меры. Например, воздушное пространство страны закрыто для «недружественных» стран. Повлияли такие ограничения больше на пассажирские перевозки, ведь многие товары доставляют морским путем.

Полное морское эмбарго против России пока не принято. Продовольственное и энергетическое эмбарго вряд ли вообще будут введены в ближайшие годы. Россия — крупнейший поставщик зерна в мире с долей поставок около 20%. Высокая зависимость экономик ЕС от нефти и газа из России в обозримом будущем также не позволят обойтись без подобного импорта.

Вид эмбарго Что включает в мировой практике Уровень влияния на экономику России Торговое Запрет на поставки и закупку продовольствия, продажу или поставки оружия, связанных с ними технологий, на импорт или экспорт энергоносителей. Средний. Продовольственного эмбарго не ввела ни одна страна. Запрет на импорт нефти и газа ввели США, Великобритания и Литва, доля которых в закупках углеводородов незначительна. Финансовое Запрет или ограничения на финансовые операции, выход на фондовые рынки, инвестиции за рубежом. Высокий. Заморозка части активов ЦБ России. Запрет на операции с золотом. Запрет на получение кредитов и финансирования из-за рубежа. Технологическое Запрет на поставки программного обеспечения и высокотехнологического оборудования. Высокий. Запрет на поставку промышленного оборудования для частных и государственных компаний коснется нефтегазового, аэрокосмического, сельскохозяйственного и других секторов экономики. Транспортное Арест судов, стоящих на якоре в иностранных портах или территориальных водах. Запрет на вход в порты. Запрет на пересечение воздушных границ страны, которая ввела эмбарго. Средний. Италия, Румыния, Болгария и Эстония запретили заход российским судам в свои порты. ЕС, Великобритания, США, Канада ввели запрет на полеты над своей территорией. Maersk, MSC и CMA CGM перестали принимать грузы из России и для России.

Запреты, введенные против экономики России в феврале-апреле 2022 года

В целом российский экспорт носит сырьевой характер и полный запрет на продажу отечественной продукции вряд ли возможен. В противном случае западную экономику ожидает как минимум значительное усиление инфляции, которая и так за период пандемии выросла до рекордных уровней.

На начало 2022 года инфляция в Германии и США составила 7,3% и 7,9% соответственно, и превысила сорокалетний максимум. В любом случае, такая ситуация невыгодна никому.

Очевидно, что россияне столкнутся с увеличением потребительских цен и разгоном инфляции, которая ожидается к концу 2022 года на уровне 20%. В среднесрочной перспективе экономика будет испытывать серьезное давление, что приведет к снижению ВВП и покупательской способности населения.

Во что вкладывать рубли?

В сложившейся ситуации стоит рассматривать инвестиции с минимальным горизонтом инвестирования от 2-3 лет. Позитивные изменение на рынках, несомненно, произойдут, но для адаптации бизнеса к новым условиям необходимо время.

Российские голубые фишки

Большинство голубых фишек из списка Московской биржи, скорее всего, продолжат поставки в прежних объемах. В основном это компании-экспортеры. Их положение относительно устойчиво, ведь за исключением Yandex, Tinkoff, «Магнита», МТС и «Сбера», это поставщики сырья.

Многие компании из этого списка имеют хорошую дивидендную историю. Среди российских голубых фишек есть предприятия, в которых государство является основным акционером: «Газпром», «Роснефть», «Татнефть» и другие. Такие компании по закону обязаны направлять на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли.

Нужно учитывать высокую вероятность того, что ряд компаний могут в любой момент отказаться от выплаты дивидендов для накопления ликвидности и создания финансовой подушки.

Если условия работы для российских компаний опять ухудшатся, то государственную поддержку, скорее всего, в первую очередь получат голубые фишки — компании с наибольшей рыночной капитализацией. При этом вложения в российские акции продолжают оставаться рискованными из-за высокой волатильности и рыночной неопределенности.

Финансовые результаты любой компании за 2021 год уже не имеют большого веса при оценке, поскольку не учитывают влияния санкций. Для принятия решения о покупке ценных бумаг стоит изучить отчеты за первый или второй кварталы текущего года. Они покажут, насколько эффективно бизнес адаптируется к изменившимся условиям.

Компании агросектора

Ценность и спрос на базовые продукты питания, скорее всего, увеличится на Земле в ближайшие годы. По заявлению генсека ООН, в мире возможна глобальная нехватка продуктов. Ранее в организации даже делали заявления о возможном голоде «библейских масштабов» из-за нарушения цепочек поставок продовольствия в условиях пандемии. Сегодня из этой цепи выпала и Украина — одна из крупнейших аграрных экономик в мире.

В период ковидных ограничений российские компании напротив наращивали экспорт, который в 2020 году впервые за постсоветскую историю превысил импорт сельскохозяйственной продукции.

Хорошая рентабельность в агросекторе сегодня невозможна без использования удобрений. Лидер по производству минеральных удобрений в России — компания «ФосАгро», доля поставок которой в ЕС занимает около 25%.

По данным РБК, пять из десяти акций, которые показали наибольший рост в первом квартале 2022 года, относятся к агропромышленному сектору.

При инвестициях важно учитывать, что высокая привлекательность данного сегмента бизнеса, скорее всего, уже заложена в возросшую цену компаний агросектора, а значит, рассчитывать на существенный рост в будущем не стоит.

Национальные валюты

Юань установил 11 апреля рекорд по объему торгов на Московской бирже с 25,2 млрд рублей. Ожидаемое увеличение импорта из КНР может стимулировать подорожание китайской валюты. На официальном уровне есть предложения сделать юань резервной валютой в странах СНГ. Если подобное реализуют, то спрос на юань увеличится.

Дляя покупки также доступны национальные валюты развитых капстран, например японская иена или швейцарский франк, которые можно использовать как альтернативу долларовым резервам.

Банковский депозит

Наиболее консервативный финансовый инструмент для сохранения части капитала. 28 февраля Банк России увеличил процентную ставку до 20%, а ставки по депозитам сегодня находятся в диапазоне 17-19%.

В случае эффективных мер по сдерживанию инфляции Банк России может существенно снизить базовую ставку. Если такое произойдет, то и ставки по вкладам станут меньше. Воспользоваться предложением стоит сейчас.

Дополнительным плюсом здесь является страхование вкладов до 1,4 млн рублей фондом АСВ. Если размер капитала выше этой суммы, то можно открыть несколько вкладов в разных банках.

Недвижимость

В 2022 году более 500 иностранных компаний решили приостановить деятельность или вовсе уйти из России — около 5000 торговых марок и проектов станут недоступны. Среди них производственные и торговые компании. Поэтому инвестиционная привлекательность торговых центров остается под большим вопросом, вакансия будет увеличиваться, что приведет к давлению на процентные ставки.

Скорее всего, инвесторов будет интересовать складской рынок как наиболее устойчивый сегмент отрасли. Спрос на офисные помещения вряд ли восстановится до конца 2022 года. Вложения в коммерческую недвижимость нужно рассматривать как инвестиции с горизонтом в несколько лет.

В ближайшие годы мы увидим замену многих позиций отечественными товарами. Спрос на большинство ходовых товаров никуда не исчезнет, а местные производители будут бороться за 145-миллионный российский рынок. Увеличение производства потребует развития собственной логистики, важным звеном в которой является обеспечение складскими помещениями.

Выгодными могут оказаться инвестиции в стрит-ритейл. Какими жесткими ни были бы санкции, люди не перестанут покупать продукты питания, лекарства, товары первой необходимости. Традиционно ставки аренды здесь растут вслед за увеличением инфляции.

По опыту Ирана, в 2016 году в страну на фоне сокращения санкций стали возвращаться западные компании. Санкции против России тоже однажды ослабят — спрос на офисы существенно увеличится.

Рынок жилой отечественной недвижимости выглядит не так перспективно и испытывает кризис. В текущем году эксперты ожидают падения спроса на квартиры и дачи на 25-30% из-за нестабильной экономической ситуации и высокой стоимости ипотечных кредитов.

Вместо вывода

Сегодня даже самые опытные финансовые эксперты, которые пережили несколько кризисов, не могут дать точных прогнозов. При этом мы видим, как многие инвесторы не отчаиваются, а стараются быстрее адаптироваться к новым условиям, чтобы успеть заработать на меняющихся рынках. Другие ищут стабильные активы, способные гарантировать определенную доходность в нестабильной экономической ситуации.

Инвесторы продолжают искать ответы на вопросы о том, когда восстановится рынок и как надежно защитить рублевые накопления от инфляции. Конечно, 24 февраля отечественный фондовый рынок испытал крупнейшее за всю историю падение, но жизнь продолжается. И на финансовом поле выиграет тот инвестор, который сможет адекватно оценить ситуацию и увидеть не столько проблемы, сколько перспективу.

Материал не является инвестиционной рекомендацией.

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