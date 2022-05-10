Как бизнесу сохранять IT-кадры на фоне кризиса — план действий

О том, как эффективно справляться с утечкой кадров, рассказала Вера Ларютина, эксперт по оценке и развитию персонала, консультант в международных и российских компаниях.

На фоне кризиса все больше IT-специалистов стремятся найти работу на международном рынке. Одной индексацией зарплат сотрудников не удержать: нужны комплексные меры на всех уровнях — от менеджмента до HR.

По данным РАЭК, к концу марта 50-70 тысяч IT-сотрудников покинули Россию. 33% оставшихся специалистов ищут работу в иностранных компаниях и рассматривают релокацию. Дефицит кадров уже ощущается на рынке, поэтому бизнес старается бороться за каждого квалифицированного специалиста.

И хотя с точки зрения финансовых условий российским IT-компаниям непросто конкурировать с зарубежными, есть ряд других инструментов, которые может использовать бизнес. Расскажу о них ниже.

Новый подход к лидерству

В кризисной ситуации всегда важен четкий менеджмент. Ощущение, что руководство понимает, что делает, или хотя бы не отчаивается и предпринимает попытки разобраться, дают чувство безопасности сотрудникам. Тем не менее менеджмент не является синонимом лидерства.

Многие по-прежнему применяют директивное руководство (когда менеджмент требуют выполнения обязанностей без возможности обсудить или скорректировать их), которое больше не работает. Наоборот, нужна более гибкая форма лидерства с человеческим лицом.

Руководитель направлений моды, детских и спортивных товаров в «Яндекс Маркете» Дарья Золотухина называет такой подход креативным лидерством, а руководителей нового формата — креаторами.

Выделю несколько ключевых принципов, которые особенно пригодятся менеджменту IT-компаний в новом кризисе:

Креатор умеет мыслить образно, замечать неочевидные закономерности. Он принимает решения, опираясь не только на логику, но и на интуицию.

Креатор умеет быть гибким. Как лидер впереди он мотивирует команду следовать за ним. Как лидер за спиной — предоставляет необходимые ресурсы для того, чтобы сотрудники действовали самостоятельно. Он всегда в курсе новостей, готов поддержать, подсказать и похвалить за трудолюбие и успехи.

Креатор обладает развитой эмпатией. Он не рассматривает участников команды только как винтики в механизме. Он видит перед собой живых людей, у которых есть свои проблемы, сильные и слабые стороны, цели и интересы.

В новом кризисе креатор — это, например, человек, к которому не боятся обратиться сотрудники, которые хотят уйти на полную удаленку или даже релоцироваться в другую страну (но сохранить контакт с компанией).

Несмотря на то, что для многих руководителей такой подход является синонимом полного дизрапта текущих моделей, выработка таких качеств — одна из приоритетных задач для IT-менеджмента, который хочет удержать ценные кадры.

Личный подход к каждому

Несмотря на активную поддержку IT-отрасли и минимальное число сокращений, обстановка неопределенности и хаоса действует даже на работников IT-сферы. Крупные компании уже несколько лет сотрудничают с онлайн-сервисами психологической помощи. Например, в Mail.ru после внедрения работы с сервисом «Ясно» количество сотрудников, которые стали чувствовать себя лучше и работать более продуктивно, выросло на 45%.

Но далеко не все сотрудники доверяют таким сервисам и считают консультации с психологами эффективными. Такие люди чаще погружены в себя, долго копят недовольство внутри, и после того, как накапливается критическая масса противоречий, уходят (часто даже с конфликтом).

К ним нужно искать свой подход. Например, многие HR ходят на обеды вместе с сотрудниками и стараются больше общаться с ними в неформальной обстановке. Они прислушиваются, с какой интонацией и настроением работники говорят между собой о задачах и проектах. Если в речи чувствуются апатия или раздражение, они стараются быстро завязать разговор, чтобы понять и обсудить причины, а после — предложить возможные решения.

Сотрудники, которые покидают компанию, могут быть недовольны не сколько условиями работы, сколько продуктами, над которыми трудятся. Опросы показывают, что первое, что гуглит о потенциальном работодателе большинство IT-специалистов — это именно продукты и услуги компании.

Во многом это же правило справедливо для тех, кто уже работает в компании. Если сотрудники по-настоящему не воодушевлены, не «горят» проектами, их трудно удержать даже с самым качественным соцпакетом и индексацией дохода.

Поэтому при общении с ними нужно обращать внимание и на то, как они отзываются о продуктах. Если команда по-настоящему сплочена работой над интересными проектами, а идеи коллег зажигают и мотивируют, даже в разгар кризиса сотрудники намного реже задумываются об уходе.

Борьба с «офисными болезнями»

IT-специалисты — это люди, вся работа которых сосредоточена в онлайне, часто с ненормированным графиком. Как последствия — повышенный риск развития остеохондроза, болезней шеи, спины и кровеносной системы.

Абонементами в спортзал и выделенными зонами с турниками и брусьями сейчас трудно кого-то удивить. Во многих компаниях они входят в соцпакет по умолчанию. Чтобы выделиться и предложить что-то нестандартное, можно протестировать более креативные форматы.

Например, крупные игроки (в их числе Google, «Яндекс», «Лаборатория Касперского» и др.) уже несколько лет пользуются услугами массажа в офис. В Google даже есть своя внутренняя валюта — massage credits. Сотрудники могут получать их за хорошие результаты по проектам, а также обмениваться ими друг с другом. Каждый кредит — это один час бесплатного массажа в кампусе Google.





Если раньше считалось, что корпоративный массаж — это прерогатива крупных компаний с большими бюджетами, то сегодня студии массажа в b2b-сегменте предлагают гибкие форматы для сотрудничества. Массаж можно заказывать в офис как разовую услугу или сделать его частью программы корпоратива, ивента и развлекательного мероприятия.

Так, для гостей IT-конференции Huffson Group массаж шейно-воротниковой зоны провели специалисты из Lay Back Massage.

Так как вся конференция и afterparty прошли в неформальном ключе, организаторы захотели внедрить массаж максимально нативно. Массажисты работали прямо за барными стойками, без специальных приспособлений.

По итогам мероприятия гости особенно отметили креативный подход организаторов к развлекательной части программы. В кризис такая забота о здоровье сотрудников может дать работодателю дополнительное конкурентное преимущество.

Креативные способы мотивации и минимизация выгорания

Как минимум 50% сотрудников в IT-сфере сталкиваются с выгоранием, при этом только 25% из них остаются на прежнем месте работы. Как результат — компаниям нужно постоянно вкладываться в рекрутинг и онбординг.

Чтобы бороться с выгоранием, компании стараются сплотить команду и интегрировать различные форматы отдыха прямо на рабочем месте. Сотрудники могут уделять какое-то время своим хобби посреди рабочего дня, подзаряжаться свежими впечатлениями и возвращаться к работе с «перезаряженными батарейками».

Поле для креатива здесь практически неограниченно. В «Инфомаксимуме», например, на самоизоляции внедрили мини-конкурсы: креативно описать свой день или поделиться фотографиями рабочих мест и домашних животных. Победитель получает пиццу, осетинские пироги или сладости с доставкой на дом.

Компания также запустила «вечера кухонь народов мира» — вместе с приглашенным шеф-поваром сотрудники учатся готовить самые необычные блюда. Традицию удалось перенести и в онлайн-формат.

Лидеры рынка предлагают бороться с выгоранием и повышать мотивацию и вовлеченность сотрудников за счет геймификации. Например, один из самых успешных кейсов получился у «Крок», который запустил сервис-игру «Бобромания». Сотрудникам доступно около 90 миссий, все они связаны с бизнес-целями компании.

За успешное выполнение миссии каждый работник получает «бобрики» — внутреннюю валюту, на которую он может приобрести товары из корпоративного магазина. Сейчас около 90% сотрудников компании являются пользователями сервиса, 60% заходят в «Боброманию» каждый день, 15-30% — ежедневно выполняют миссии.

Как получить максимум

Эффективный подход к управлению командами — это формат лидерства, в котором менеджмент готов не только отдавать указания, но и активно включаться в обсуждение, быть гибким и эмпатичным. К каждому сотруднику нужен свой подход — как с точки зрения психологии, так и заботы о его здоровье. Прислушивайтесь к пожеланиям работников и внедряйте инициативы, которые встречают поддержку у большинства. Например, это может быть обсуждение проблем тет-а-тет в максимально неформальной обстановке или заказ массажа в офис. Отслеживайте, как сотрудники относятся к продуктам, над которыми работают, считают ли они их классными и вдохновляющими. Специалистов, которые недостаточно мотивированы идеями, крайне сложно удержать. Чтобы сотрудники выгорали меньше и одновременно были более продуктивными, каждое расслабляющее мероприятие нужно делать с акцентом на тимбилдинг и сплоченность вашей команды. Их можно проводить, например, в формате геймификации.

Фото на обложке: Shutterstock / 88studio

Иллюстрации предоставлены автором.