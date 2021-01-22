Игры кончились: сколько стоит открыть частный детский сад и о чем тут важно помнить

Основательница сети детских садов «Я люблю Монтессори» Юлия Коричнева рассказывает о своем опыте предпринимательства. Свой первый частный детский сад Юлия открыла в 2014 году, а сейчас к запуску готовятся еще три объекта — в Рязани и Москве.

Сейчас по данным РЭУ имени Плеханова, на 1 тысячу детей в возрасте 1–6 лет в России приходится 639 мест в муниципальных детских садах. Доля частных детских садов составляет примерно 2% в общем числе дошкольных образовательных организаций. Такую оценку приводит Аналитический центр при правительстве РФ. Рынок свободный, так что будут появляться предприниматели, которые захотят построить бизнес в этой сфере.

Выбор есть

Есть два варианта частного детского сада — с лицензией на образовательную деятельность и без нее. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Если сад не планирует включать в себя элементы образования, а ограничится лишь уходом и присмотром за ребенком, такому садику лицензия не нужна. С его открытием нет большой мороки — не нужно в полной мере соблюдать требования санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), например, метраж на одного ребенка или место для прогулок. Нет необходимости нанимать профессиональных педагогов с профильным образованием. Такие сады являются промежуточным вариантом на пути к бесплатному муниципальному саду. Их клиентами чаще всего становятся родители, которые ждут очереди в сад для своего ребенка.

Сады без лицензии привлекают основателей открытием без бюрократической боли и возможностью размещения даже в квартире. Подобные проекты выживают за счет своего сервиса и большой текучки клиентов — вряд ли в них оставят ребенка на постоянной основе.

Для открытия детского сада с лицензией нужно учитывать множество юридических моментов. Чтобы получить разрешение на образовательную деятельность, необходимо нанимать квалифицированный педагогический персонал и разработать программу обучения, а также соблюдать все требования СЭС и пожарной инспекции касательно здания для сада.

Например: кухня — минимум 50 кв. м, детская площадка — 8 кв.м, спальня с площадью — 2 кв. м на ребенка. Такое детское заведение считается образовательным и подпадает под действие Закона РФ «Об образовании». Несмотря на сложности открытия, старания окупаются. Родители выбирают такие сады для детей на длительный период, аудиторией будут люди, готовые платить за качественное образование детей без расчета на перевод в муниципальный сад.





Цена выбора

От площади сада зависит его рентабельность. Минимальная площадь для запуска сада с лицензией, рассчитанного на 50 детей, — 350 кв. м, но это формат «впритык». Оптимальная площадь сада 800-1000 кв. м. Аренда таких помещений в регионе начинается в среднем от 350 тыс. Для детского сада важно максимально оптимизировать затраты на аренду, ведь это основная статья расходов. Коммунальные платежи в среднем будут обходиться примерно в 5-6 тыс. за кв. м в месяц.

К примеру, чтобы открыть детский сад площадью 1000 кв.м, рассчитанный на пять групп по 25 детей, потребуется минимум 8 млн рублей. В первую очередь деньги идут на выполнение требований СЭС к обустройству дошкольного учреждения: пищеблок обойдется в 1 млн, затраты на площадку для прогулок составят примерно 3 тыс. на кв.м, комфортная зона для сна — от 9 тыс. на ребенка.

Первый сад в Рязани на пять групп обошелся мне в 10 млн.

Сад предусматривает специальные развивающие занятия по методике педагога Марии Монтессори. Запуск одной группы с ремонтом и оборудованием для обучающей программы требует затрат в 1 млн. Такая цена обусловлена тем, что Монтессори-материалы изготавливаются только из натуральных материалов и производятся в России только на двух фабриках — в Питере и Омске. Небольшой Монтессори-сад на две-три группы вполне можно открыть и за 5 млн. Подобные обучающие программы могут стать конкурентным преимуществом. Они окупятся за счет интереса клиентов к ним и результативности методики.

От состава работников будут зависеть траты на зарплату. Обычно в муниципальных садах к группе на 25 детей прикрепляют одного воспитателя и одну нянечку. В таком случае сложно не только обучать детей, но и просто следить за ними — это может вызвать недовольство у родителей. Идеальный вариант, когда на 5-7 детей приходится один взрослый. То есть на группу приходится один педагог и несколько его ассистентов.

На зарплату 42 сотрудников сада в Рязани (педагогический состав, административно-управленческий персонал) я закладываю 800-900 тыс. в месяц. Педагогический состав лицензированного детского сада необходимо постоянно обучать и развивать, поэтому прибавляем к расходам еще около 100 тыс. в год.

Рентабельность заполненного частного сада составляет 30-35%. В среднем вложения окупятся за три года. Детский сад способен приносит 500 тыс. в месяц чистой прибыли в регионе при пессимистичном варианте. При полной загрузке возможно получать и 1 млн чистой прибыли с 50% рентабельностью.

Рентабельность напрямую зависит от здания — в собственности оно или нет. При аренде сад окупает себя за 2,5-3 года, если помещение приобретать в собственность, то на окупаемость получится выйти не ранее, чем через 8-10 лет.

С садом без лицензии все обстоит гораздо проще. Открытие хорошего детского сада без лицензии начинается от 800 тыс. рублей. Арендовать помещение можно на первом этаже многоэтажного дома без учета метража на ребенка. Не понадобится и дорогостоящее оборудование для кухни, обычно заказывается доставка питания, отдельная прогулочная зона и квалифицированный персонал. Затраты будут включать в себя ремонт, игрушки, книги и мебель. Такие сады довольно быстро окупаются, но не приносят стабильного дохода.











Требует внимания

Если в бесплатный детский сад по очереди пойдут, даже если он в соседнем районе, то для частного сада удобное расположение является одним из главных конкурентных преимуществ. Приоритетны новые районы, с новой многоэтажной застройкой, близкий к центру города с концентрацией платежеспособной аудитории. Именно в таких новостройках обычно много семей с детьми и мало муниципальных детских садов.

Найти помещение под сад в новых микрорайонах по приемлемой цене, который бы подходил под все стандарты, не так уж и просто. По требованиям СЭС у здания, где запланировано открыть сад, должно быть минимум два входа/выхода, включая место для подвоза продуктов питания. Например, для открытия новых объектов в Рязани мы долго искали площади. А для сада в Москве мы привлекаем инвесторов для масштабирования эффективной бизнес-модели.

Юридические моменты требуют такого же повышенного внимания, как и здания. Заключение договоров аренды, договор с жилым комплексом об аренде площадки для прогулки. Все условия должны быть отражены на бумаге, подписаны и разложены по полочкам, чтобы в один день не пришли арендодатели и не выставили вас с детьми на улицу.

Частные детские сады, это не бизнес для мамочек, которым стало скучно в декрете. В этом вопросе необходим четкий финансовый план, рассчитанный, в том числе и на негативный исход, деловая хватка и дисциплина во всех вопросах. Детский бизнес не развивается только вверх по прямой, кризисы его касаются так же, как и любой другой бизнес. Важно иметь и план Б. Например, во время самоизоляции мы запустили онлайн-платформу, где педагоги занимались с детьми. Это помогло не потерять сотрудников и клиентов.

Важно не забывать про человечность. Сады работают с нежным материалом — детьми.

Родители доверяют нам самое дорогое и должны проникаться доверием, как только переступают порог детского сада. Ощущение уюта и дружелюбия играет большую роль. Оно складывается из мелочей — улыбок, опрятного вида педагогов, праздников, еженедельных фото-, видеоотчетов, сувениров для маленьких и взрослых клиентов, выездных мероприятий с детьми и родителями. Клиенты всегда высоко ценят внимание и индивидуальный подход.

Открытие частного детского сада требует глубокого погружения в организационные процессы и законодательные ограничения. Но эта ниша еще не занята и пользуется спросом. Детский бизнес может вырасти в целую сеть, которая найдет отзыв по всей России. Это социально значимый и полезный бизнес-проект, решающий проблему практически каждой семьи, столкнувшиеся с нехваткой мест в муниципальных садах.





Фото на обложке: Shutterstock/avtk

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