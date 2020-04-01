Когда фондовые рынки восстановятся после обвала? Мнение эксперта

Для многих фондовых рынков минувший квартал оказался худшим с 2008 года, а инвесторы оказались в ситуации максимальной неопределенности. Но в последнюю неделю марта ситуация начала выправляться.

C начала года индекс ММВБ упал на 13,13%, DJI потерял 22,66%, UKX снизился на 26,83%, SX5E уменьшился на 27%, a Nikkei — на 19,33%. Однако на графике ниже отчетливо видно, что начиная с 23 марта мировые фондовые рынки выросли от 15 до 20%. Что же стало причиной такого разворота и что необходимо для полного восстановления бычьего (восходящего) тренда?

Одной из главных причин рекордного роста стало согласование Сенатом США рекордного пакета помощи экономике из-за вируса на сумму в $2 трлн. Если же к предложенным мерам прибавить средства, выделенные Федеральной резервной системой США, то общая сумма поддержки экономики составит не $2 трлн, а около $6 трлн — около 30% годового ВВП США, сказал советник Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

Таким образом, одним из условий для восстановления фондовых рынков было принятие фискальных и монетарных стимулов.

В случае с ЕС, Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил не отставать и объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро. В рамках программы будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

Следующим условием является сглаживание вирусной кривой.

Данные из Италии указывают на спад случаев заражений. Похожая ситуация наблюдается и в Испании. Согласно данным BBC, в понедельник были подтверждены 6,4 тыс. случаев — это самый низкий рост новых случаев за неделю.

Местные чиновники, в свою очередь, надеются, что приближается пик вспышки вируса, после которого ожидается снижение числа новых случаев и смертности.

Третьим условием является нахождение вакцины и действующей терапии против Covid-19.

27 марта вышла новость о том, что тесты четырех лекарств от коронавируса COVID-19 на добровольцах начнутся в ближайшее время в Норвегии и Испании в рамках программы ВОЗ по выявлению наиболее эффективного лечения вируса.

Российская сторона также заявила о создании препарата для лечения коронавируса. Препарат от Федерального медико-биологического агентства основан на средстве от малярии — мефлохине. Однако TheDailyBeast заявили, что разработали его не российские биологи, а армия США, еще во время Вьетнамской войны.

В частном секторе фармкомпания moderna провела первую экспериментальную вакцинацию своего препарата mrna-1273 на человеке.

Последним условием является нормализация экономики.

К примеру, если США смогут создать критерии, которые позволят вновь открыть части экономики, это может помочь инвесторам разрешить проблему неопределенности.

Тем временем, ожидается, что корпоративная прибыль в этом квартале будет худшей в истории. Проблема остается в том, что никто не знает точно, насколько плохой она окажется.

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