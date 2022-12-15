Как не допустить конфликтов между сотрудниками?

Что делать руководителю, если в команде разгораются конфликты? На этот вопрос отвечает директор Международного Эриксоновского университета коучинга, коуч с наивысшей степенью аккредитации MCC ICF Анна Лебедева.

Почему возникают конфликты?

В коллектив попадают люди с разными взглядами. Сотрудникам приходится учитывать пожелания, требования, потребности других членов команды, и это создает платформу для споров. На степень конфликтности сотрудников влияют факторы не только внутренние, такие как привычки, склад характера, ценности, но и внешние: процессы в компании, устойчивость рынка труда и мировая политика.

Информационный шум давит. Люди чувствуют, что ситуация вокруг меняется, и в период неопределенности не все могут реагировать адекватно. За спорами может стоять много причин:

Взгляды на происходящее. Сотрудники могут по-разному относиться к окружающим событиям. Например, к ситуации в стране.

Сотрудники могут по-разному относиться к окружающим событиям. Например, к ситуации в стране. Ожидания от компании. В условиях изменений руководство может выбрать вектор, который будет не совсем понятен команде. В это же время люди ждут поддержки и подтверждения, что ценности и цели работодателя все еще соответствуют их собственным.

В условиях изменений руководство может выбрать вектор, который будет не совсем понятен команде. В это же время люди ждут поддержки и подтверждения, что ценности и цели работодателя все еще соответствуют их собственным. Изменения в бизнес-процессах. Возможно, раньше компания была нацелена на международный рынок, а сейчас развитие направлено внутрь страны. Из-за этого приходится добавлять новые задачи, реконструировать целые отделы и корректировать должностные обязанности.

Возможно, раньше компания была нацелена на международный рынок, а сейчас развитие направлено внутрь страны. Из-за этого приходится добавлять новые задачи, реконструировать целые отделы и корректировать должностные обязанности. Разный уровень тревожности. Кадровые перестановки в компании, смена руководящего состава, сокращение персонала могут резко повысить уровень стресса у сотрудников. Они боятся за свою финансовую безопасность, за свое будущее.

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Типы реакций на конфликт

В состоянии перманентного стресса люди разных психотипов могут проявлять не свойственную им реакцию. Сильные стороны переворачиваются в слабые. Например, если сотрудник был дотошным контролером, то внезапно может стать рассеянным и забывчивым.

У людей существует 4 типа реакций:

Нападение. Такие сотрудники начинают злиться на тех, кто облечен властью. Это может быть агрессия по отношению к непосредственному руководителю, желание выместить свое раздражение на тех, кто стоит по карьерной и социальной лестнице выше. Такому человеку нужно отдать автономный спектр задач и отправить в одиночное плавание, чтобы он трансформировал свою силу и гнев в энергию и использовал их в более конструктивном русле.

Такие сотрудники начинают злиться на тех, кто облечен властью. Это может быть агрессия по отношению к непосредственному руководителю, желание выместить свое раздражение на тех, кто стоит по карьерной и социальной лестнице выше. Такому человеку нужно отдать автономный спектр задач и отправить в одиночное плавание, чтобы он трансформировал свою силу и гнев в энергию и использовал их в более конструктивном русле. Навязчивость. Возникает ощущение, что эти люди стараются заполнить собой все пространство вокруг, влезть со своими советами и мнением. Таким образом они пытаются привлечь к себе внимание. Им нужно выделить особую роль. Идеально подойдет деятельность, где нужно быть на виду: публичные выступления, общественная работа. Дать возможность организовать корпоратив, собрание, бизнес-завтрак, чтобы потребность во внимании была удовлетворена.

Возникает ощущение, что эти люди стараются заполнить собой все пространство вокруг, влезть со своими советами и мнением. Таким образом они пытаются привлечь к себе внимание. Им нужно выделить особую роль. Идеально подойдет деятельность, где нужно быть на виду: публичные выступления, общественная работа. Дать возможность организовать корпоратив, собрание, бизнес-завтрак, чтобы потребность во внимании была удовлетворена. Замирание. В этом случае люди закрываются, абстрагируются, уходят в себя. При этом работа становится непродуктивной. Нужно попытаться вытащить их из оцепенения. Дать задачи, которые нужно делать последовательно и спокойно, контролировать и хвалить после каждого успешного шага.

В этом случае люди закрываются, абстрагируются, уходят в себя. При этом работа становится непродуктивной. Нужно попытаться вытащить их из оцепенения. Дать задачи, которые нужно делать последовательно и спокойно, контролировать и хвалить после каждого успешного шага. Ранимость. Таким сотрудникам не хватает опоры и поддержки. Руководителю стоит проявить человечность и эмпатию. Дать понять, что они важны и нужны для компании, что они занимают важное место. К ним надо подойти и попросить о помощи в решении какой-то проблемы. Тогда у них, скорее всего, появляются силы и мотивация, они почувствуют себя достойными и способными приносить пользу.

Роль руководителя в конфликте

Важно отслеживать, как подчиненный реагирует на постановку тех или иных задач. Сопротивление, раздражение, скептицизм сотрудника может показать, что он находится в нестабильном эмоциональном состоянии, и ему нужно уделить особое внимание.

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Помимо этого, руководитель должен уметь абстрагироваться от внешней ситуации, показывать команде свою уверенность и энергию, заряжать и мотивировать подчиненных и создавать опору для команды. Если не получается это сделать самостоятельно, можно обратиться к внешним консультантам, которые помогут выстроить бизнес-процессы и корпоративное взаимодействие.

Когда коллектив видит, что компания умеет переживать кризисы, то выдыхает и включается в работу.

Руководителю важно создать командные правила взаимодействия и работы в офисе. Например обозначить, что нельзя делать на рабочем месте или как быть, если два сотрудника не могут договориться между собой. Эти правила помогут создать продуктивную и эффективную атмосферу, чтобы каждый знал, как ему поступать в той или иной ситуации и не боялся решать вопросы на более высоком уровне.

На случай, если правила не соблюдаются, должны быть установлены четко регламентированные санкции.

Задача руководителя — прослеживать, есть ли у кого-то в коллективе явные признаки стресса, выгорания, вспыльчивость, замкнутость. Тогда есть возможность быстро среагировать на ситуацию и провести конструктивную беседу, которая поможет сотруднику войти в более ресурсное состояние.

Методы предотвращения конфликта

Самое эффективное действие руководителя — налаживание тесного контакта с командой. Когда руководитель знает, кто именно работает у него в коллективе, какие ценности у подчиненных, что их тревожит, то ему проще вовремя предотвращать конфликты на ранней стадии.

Стоит проанализировать ритуалы, которые есть в компании — собрания, утренние брифинги, еженедельные планерки. Необходимо выстраивать диалог с членами команды так, чтобы после каждого контакта появлялись четкие, ясные решения, которые были бы направлены на общую продуктивность.

Каждый сотрудник должен понимать, каковы общие цели компании, какова его собственная роль в корпоративной структуре, какие задачи стоят перед ним в ближайшие дни и на год вперед. В период турбулентности выиграют те команды, которые умеют сфокусироваться, объединиться, собраться, опереться на экспертизу, таланты и перспективы каждого и с уверенностью идти вперед.

Для того чтобы направить людей, стоит фокусировать их внимание на трех фильтрах:

Обратить внимание на то, чем заняты сотрудники, когда у них возникает конфликт. Поиск виновных занимает много времени и отвлекает от текущих задач. Когда в коллективе есть четкие KPI, некогда переключаться на новостную повестку. Объединять людей вокруг одной цели. Пусть она будет достаточно краткосрочная и достижимая. Чем больше конструктивных моментов в работе, тем меньше команда будет подвержена конфликтам. Сфокусироваться не на решении проблем, а на цели — актуальна ли она, нужно ли ее переформулировать или проанализировать по SMART мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач. . Совмещать личные ценности и рабочие задачи. У подчиненных могут быть разные взгляды на мир, при этом они могут могут чувствовать себя частью одной команды, уважать друг друга и относиться с разумным пониманием к чужому мнению. Это достаточно взрослая позиция, которую стоит растить и благодарить сотрудников, когда они ее демонстрируют.

Способы решения конфликтов

Если возникает ощущение, что что-то идет не так, не стоит закрывать на это глаза. Лучше подумать, как конструктивно переработать эту ситуацию, чтобы это привело к положительному результату.

Если конфликт разгорелся на почве убеждений, вполне возможно, что у людей не закрыта потребность в безопасности, они испытывают внутреннюю тревогу или их ожидания от работы не оправданы. Истинная причина может быть намного глубже. Нужно побеседовать с командой на той стадии, когда они еще готовы говорить о том, что их волнует. Найти глубинные страхи, дать конкретные задачи, замотивировать.

В случае, если разгорелся конфликт, руководителю нужно сделать следующее:

Поговорить с обеими сторонами конфликта по отдельности. Выслушать доводы каждого сотрудника. Если тема спора не касается рабочей деятельности, то напомнить подчиненным о том, что подобные вопросы нужно обсуждать за пределами офисных стен.

Переключить внимание сотрудников на рабочие цели. Поговорить, чем конкретно занимается сотрудник в данный момент, какие задачи перед ним стоят, успевает ли он их выполнять. Вполне возможно, нужно будет перераспределить нагрузку или дать ответственное задание вне офиса.

Обсудить ситуацию со всеми сторонами конфликта. Тут важно сохранять нейтралитет. Сказать сотрудникам, что они оба услышаны, но нужно найти решение, чтобы случившийся инцидент не влиял на рабочие процессы. Помочь им выработать алгоритм, как взаимодействовать друг с другом, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.

Навыки решения сложных вопросов помогут не только в конкретной ситуации, но и пригодятся в течение всей жизни. Это будет работать на благо карьеры, репутации и коммуникации с окружающими людьми.

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