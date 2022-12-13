С заботой обо всех: как устроена индустрия mindfulness

В 2022-м тренд на осознанность возник в ином контексте. Стресс и непонимание, что будет дальше, снова затронули каждого. О том, как периоды нестабильности влияют на экономику mindfulness и как сейчас развивается индустрия, рассказал основатель ретритного центра «Дана» и онлайн-проекта WelcomeBackHome, преподаватель медитаций Игорь Будников.

В начале самоизоляции, с января по апрель 2020-го, мобильные приложения с медитациями скачали два миллиона раз. Но это — скачивания только первых десяти приложений, возглавивших рейтинг сервиса аналитики и мобильных метрик Sensor Tower. Популяризация ментального здоровья последних лет и общемировые волнения повлияли на то, что индустрия mindfulness стала одной из немногих, для кого ковидный кризис не стал убыточным. По данным Global Wellness Institute, ее прибыль в 2020-м выросла на 25% по сравнению с 2019 годом.

Mindfulness — часть экономики Mental Wellness

С распространением слова «осознанность» возникли и определенные «трудности перевода», мешающие однозначно выделить ее в отдельную индустрию. Осознанным в предпринимательстве считают очень многое, начиная от ресайклинга и заканчивая способностью потребителя принимать взвешенные решения о покупках.

Из-за этого стоит прояснить, что такое индустрия mindfulness:

Mindfulness — это бизнес-инициативы, которые продвигают практики по улучшению ментального состояния через работу с телом.

По классификации GWI, они включены в категорию Mental Wellness, помимо чего там также числятся продукты для улучшения сна, занятия йогой, борьбой со стрессом и негативными эмоциями. Сегмент mindfulness является одной из ниш мирового wellness-рынка, который, в свою очередь, подразумевает прививание полезных привычек в целом, будь то продукты без сахара, фитнес-трекеры или mental health чек-листы.

Mental Wellness — самое молодое направление глобальной экономики Wellness, первая статистика по нему у GWI приведена лишь три года назад.

Однако, составляя относительно небольшой сегмент, Mental Wellness показал 7%-ный доходный прирост между 2019-м и ковидным 2020-м — со $122 до $131 млрд. Таким образом, он уступил только одному другому сегменту экономики Wellness — Wellness Real Estate, в рамках которого разрабатывают дома и урбанистические проекты с повышенным вниманием к материалам, удобству, практичности, умному дизайну.

По прогнозам GWI, сегмент Mental Wellness, включающий в себя mindfulness-рынок, будет показывать рост в среднем на 9.8% и достигнет $210 млрд ежегодной прибыли к 2025 году. Многие стартапы этой сферы приобрели невероятную популярность: у Meditopia, помогающей выстраивать личный трек ментального восстановления, поисковые запросы увеличились на 5500% с 2017-го по 2022-й.

Следом за ней растут рейтинг NUE Life Health, разрабатывающей кетаминовую терапию для лечения психических расстройств, — запросы в интернете увеличились на 3400% за последние пять лет. Третью и четвертую позиции занимают Elemy по профилактике детских расстройств — 2300% — и B2B-компания для помощи сотрудникам Lyra Health — 950%.

Что включает в себя сегмент mindfulness

Уже упомянув несколько стартапов, стоит сказать, что mindfulness сосуществует как в онлайн-, так и в офлайн-отрасли. Какие типы продуктов можно выделить в каждой:

В онлайне выпускаются программы повышения квалификации по психотерапии; онлайн-курсы с практиками осознанности и медитациями; гайды, приложения-дневники психологических состояний; трекеры сна; мастер-классы, тренинги для развития навыков осознанности. Как самых известных представителей онлайн-ниши можно привести приложения Headspace, №26 в категории Health & Fitness App Store, и Calm, №14. Ко второй, офлайн, относят студии йоги; современные психологические центры; выездные ретриты и випассаны — программы глубоких медитаций с отстранением от светских благ.

За 2021-й общемировой доход mindfulness составил $3.5 миллиарда. Планируется, что сегмент meditation and mindfulness принесет $3.85 миллиарда в 2022-м и $5.12 миллиарда в 2025 году.

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Развенчание мифов, или устойчивая бизнес-почва

За 10 лет восприятие ментального здоровья и отношение людей к осознанности в корне изменилось. Например, медитации еще 10 лет назад неизбежно ассоциировали с сектами и хиппи, но сейчас общество в большинстве своем отошло от прошлых предубеждений.

На нормализацию этого некогда «эзотерического» термина повлияло несколько факторов, в том числе — уход от религиозного восприятия медитаций, развитие научных исследований и доступность благодаря удобным технологиям.

Психотерапия и забота о ментальном здоровье стали распространяться на Западе еще в прошлом веке, но у отечественной аудитории интерес появился, можно сказать, относительно недавно. Явное влияние возымели сервисы «Ясно», Zigmund.Online, «Мета» по подбору психологов и аккаунты, размещающие посты на тему ментального здоровья в социальных сетях на русском языке.

Сейчас инвестиции в MentalHealth-стартапы превышают сотни миллионов долларов каждый год. Лидер среди таких стартапов — Calm — основали в 2012 году, и к настоящему моменту им пользуются более 958 тыс. человек. После привлечения $88 млн в 2019 году Calm получил статус стартапа-единорога, суммарные инвестиции в проект за десять лет составляют свыше $218 млн.

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Онлайн vs офлайн

Помимо стильных йога-студий, которые есть уже в большинстве городов России, активным развивающимся треком в индустрии mindfulness стали мобильные приложения — причем не только Западе, но и в России. Отечественных создателей приложений было не так много примерно до ковидных времен, но потом число превысило десяток и больше.

Самыми известными можно считать «Мо: медитация и сон», «Практика» и Prosto. Если говорить о прибыльности — основатель «Мо» Андрей Молчанов оценил выручку своего приложения в $100 тысяч в октябре 2021 года, — то с конкурентами на зарубежном рынке им пока не сравниться: наиболее популярные Headspace и Calm, по данным Sensor’s Tower, в том году заработали $1 и $6 млн долларов соответственно.

Корпорации уже более десяти лет предлагают сотрудникам практики осознанности в рамках корпоративного развития. Первопроходцами в развитии культуры ментального здоровья и осознанности часто называют Apple, Nike и Google, а среди российских — «Профи», Ozon Travel, Qiwi.

Несмотря на то, что некоторые компании практикуют mindfulness уже давно, реальную пользу подобных инициатив многие не понимают до сих пор. Но на самом деле, когда сотрудник не заботится о своем состоянии, восстановление его здоровья стоит компании в среднем дополнительных $2 тысяч в год, — такую цифру приводит автор книги «Осознанная работа» Дэвид Геллес.

В то же время HBR утверждают, что, если до 2020 года mindfulness-практики были просто приятным корпоративным бонусом, то после самоизоляции они стали необходимой превентивной мерой возросшего уровня тревоги среди сотрудников.

Развивающееся сейчас направление — ретритные центры. Если к студиям йоги и медитаций общество уже более-менее привыкло, то история с центрами кажется не такой ясной. Ретрит-центры — это комплексы, которые чаще всего расположены на просторных территориях с видом на горные и зеленые ландшафты. Для них подбирают место, отдаленное от «цивилизации», то есть от многонаселенных городов и шума.

Главная цель ретритного центра — создать возможность уединиться на несколько дней, провести время в молчании, интенсивно занимаясь практикой медитации. Такие центры давно распространены в Европе и США, но и в России тоже есть примеры — самые известные находятся в Подмосковье, Ленинградской области, Краснодарском крае.

В послековидный 2021-й я проводил медитации в ретритном центре и заметил интересную вещь. Люди, устав от коронавирусной изоляции, все лето и осень приезжали на ретриты и даже на сложные випассаны в Крым вдали от родных городов. В среднем на каждую программу приезжали 100 человек — это максимально возможная загрузка центра.

Делаю вывод, что офлайн-сегмент mindfulness после ковида стал приобретать новый интерес аудитории. Люди оказались готовы к далеким выездам и непривычным прежде форматам — мало кто мог предложить випассану в России еще десять лет назад.

Чего ждать от индустрии в ближайшем будущем

Будут развиваться междисциплинарные направления.

Сейчас, чтобы не повторять один другой, каждый сервис предлагает свой набор функций. В набирающем популярность онлайн-дневнике Daily Bean вы можете одновременно отслеживать пройденные шаги, то, как меняется настроение в течение дня от погоды и других внешних факторов, а также кастомизировать главное меню — например, добавить виджет с календарем приема лекарств или отслеживанием перееданий.

Другие сервисы, скажем, Mindshift и Reflectly, предложат другое — подберут под ваше текущее настроение мотивирующие фразы и медитации и построят персональный трек психологической поддержки.

Это работает и в офлайн. Если вы планируете развиваться в mindfulness, для начала подумайте, как можно сфокусировать вашу экспертизу. Допустим, вы — психотерапевт, специализирующийся на РПП, помимо медикаментозного лечения рекомендуете определенные техники — например, эмбодимент — как способ проработки негативных эмоций.

Вы можете совместить ваше медицинское образование с mindfulness и стать узко востребованным специалистом, проводя консультации с акцентом на body positive и коротких дыхательных практиках, которые пригодятся клиенту в момент повышенной тревоги.

Индивидуальные консультации, которые помогают выработать систему техник для личных практик осознанности.

Вместе с популярностью менторства в последние годы развивается и формат консультаций как таковой. Тем не менее, например, медитации мы привыкли выполнять с помощью смартфона или групповых занятий, но никак не со специалистом один на один.

Сейчас это меняется. Подобные индивидуальные консультации направлены на то, чтобы углубить систему личных практик. Среди частых запросов на такой встрече — выяснить, например, как минимизировать поток мыслей и убрать напряжение в конкретной части тела во время медитации.

Думаю, что программы для предпринимателей и корпоративный сегмент в целом наберут еще большую популярность.

В последние годы концепт «достигаторства» активно развенчивается, и даже самые занятые бизнесмены пытаются отвлекаться от перегруженного расписания в пользу ментального состояния.

В отечественном медиапространстве на развенчание концепта во многом повлияли российские фаундеры и стартаперы из Кремниевой Долины, которые делятся своим опытом в практиках осознанности в интервью, — среди них Андрей Дороничев и Дмитрий Думик.

Как итог, из-за повышенного интереса бизнес-среды сейчас создаются тематические випассаны и ретриты для предпринимателей.

В частности, многим бизнесменам хочется получить максимум результата за минимум времени, поэтому под эту аудиторию подходят краткосрочные ретриты как в онлайн-, так и в офлайн-формате, длительностью от одного дня до недели. Короткие программы помогут им не нервничать, что они выпали из рабочих задач.

Кроме того, популярность приобретают новые инструменты для чекапа сотрудников и разработки системы мотивации: после кризисов трех последних лет руководители все чаще придают значение эффективности команды.

Продукты, позволяющие оптимизировать эти процессы и улучшить перфоманс сотрудников, становятся как никогда актуальны. Это могут быть корпоративные программы психологической поддержки, лектории на тему баланса работы и личной жизни, приложения в смарт-часах и многое другое.

Практики осознанности прочно войдут в сферу образования.

Есть исследования, что дыхательные практики между занятиями положительно влияют на результативность школьников. Пусть пока только в США, но уже существуют доказанные примеры многолетней интеграции медитаций в детское образование.

По наблюдениям организации Mindful Schools, лучше всего работают так называемые адаптации — когда привычные учителя, преподающие обычные дисциплины, вставляют в расписание занятий с детьми практики осознанности. Они приходят к выводу, что медитации позволяют улучшать концентрацию студентов, предотвращать стресс, уменьшает тревогу.

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