Шесть принципов, которые нужно запомнить перед поездкой на ретрит

Умение управлять уровнем стресса и развитый эмоциональный интеллект в условиях кризиса и неопределенности для предпринимателя важнее, чем уровень IQ, выяснили ученые из университета Индианы. Как трудоголикам и перфекционистам подготовиться к ретриту и почему предпринимателям так сложно научиться отдыхать, рассказала Анастасия Большова, сооснователь PR-агентства TrendFox и ретрита для предпринимателей и управленцев «Источник» .

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Предпринимателю сегодня запрещено быть уставшим. Уставать — это табу. У нас всегда много задач, целей, стратегических сессий и бизнес-планов. Окружение, конференции, бизнес-клубы — все вокруг непрерывно демонстрируют, что они успешны. А перед нами команда, клиенты и партнеры.

И мы каждый день незаметно для себя, по чуть-чуть, выгораем. Пандемия только подлила масла в огонь, бежать пришлось еще быстрее.

Благотворная рутина

Мне, как пиарщику, нужно всегда быть креативным, инициативным генератором идей. А еще хороший пиарщик всегда немного психолог. Часто, продвигая бизнесы в СМИ и соцмедиа, мы работаем не только с продуктом или услугой, но и с самим предпринимателем.

И тут у человека возникает много страхов, ведь, выходя в публичное поле, ему нужно быть готовым рассказывать не только об успехах компании, но и делиться личным горьким опытом и перечислять ошибки.

Я сама столкнулась с выгоранием в прошлом году во время пандемии.

Как сейчас помню апрель 2020 года, когда перестали приходить платежи от клиентов, так как бюджет на PR многие из них резали первым, и единственной стабильной вещью в моей жизни оставались йога и медитация по утрам.

Кстати, в период турбулентности очень важно придерживаться регулярной ежедневной рутины: она дает сигнал мозгу о том, что мы в безопасности, и он перестает тревожиться.

Это помогло и мне удержать свое состояние, переключиться с тревог и проблем на поиск их решения и транслировать ощущение спокойствия и стабильности своей команде.

Мы никого не уволили, сохранили клиентов, предложив им другие инструменты пиара и маркетинга, которые напрямую влияли на продажи. Тогда я поняла, что мое самочувствие непосредственно влияет на результаты в бизнесе, коммуникацию с клиентами и командой. В спокойном состоянии приходят качественно другие идеи и увеличивается креативность.

В этом году мы, кстати, подключили для команды агентства сервис психологической помощи «Понимаю», чтобы сотрудник в любой момент мог анонимно обратиться к психологу или юристу и поделиться своими тревогами.

Научно доказано, что медитация помогает при лечении депрессии и тревожного расстройства, снимает стресс, может улучшать концентрацию, память и творческое мышление. Кстати, исследования показали, что достаточно двух недель практики, чтобы повысить показатель сфокусированности и внимания на 16%.

Устать нельзя работать

Ретриты в моей жизни появились в том же, 2020-м, году. Ретрит (от англ. «уединение», «удаление от общества») — это поездка, как правило, на 3-14 дней в удаленное место за городом, желательно на природе, для духовных практик. На некоторых ретритах их участники все время молчат, например, на випассане.

Другие предполагают интенсивные практики, работу с телом и психикой. Есть групповые и индивидуальные ретриты. Самый популярный формат для начинающих — поездки, которые совмещают йогу, медитации и практики осознанности.

Как правило, на ретритах либо полностью нельзя использовать телефон, либо только во время перерывов. Кофе, алкоголь тоже под запретом, а питание, как правило, вегетарианское.

Ретрит некоторыми воспринимается как отпуск, но на самом деле это важная работа со своей психикой.

Даже если вам нравится эта идея пожить неделю без уведомлений на телефоне, освободиться от привычного шаблона поведения может быть нелегко.

Новая обстановка заставит выйти из собственной зоны комфорта, и для того, чтобы новый опыт прошел максимально мягко, нужно подготовиться.

Ретрит начинается с обсуждения в группе главного вопроса, с которым вы приезжаете. Над ним можно поразмышлять заранее. Например, перестать тревожиться из-за ситуаций в бизнесе или научиться отдыхать без чувства вины. Цель важна, чтобы знать, какой результат хотите получить.

Ретрит — это возможность вынырнуть из рутины, понять и изменить свое состояние и выработать важнейший навык предпринимателя — осознанное отслеживание своего состояния. Без этого невозможно понять, когда при дико напряженном графике нужно остановиться и уделить время себе. Иначе это будет похоже на езду на машине без спидометра и датчика бензина.

Мы будем еще больше уделять внимания своему психологическому состоянию — это долгосрочный тренд, и международный рынок ментального здоровья растет кратно. Ожидается, что к 2027 году мировой рынок психологической помощи достигнет $242 млрд ($140,01 млрд в 2019 году). А глобальный digital-рынок ментального здоровья к 2025 году вырастет до $500 млрд ($106 млрд в 2019 году).

Весной 2021 я прошла программу «Практикум» в бизнес-школе «Сколково», где большой блок был посвящен личной стратегии и управлению состоянием предпринимателя. Там я познакомилась с Евгением Григорьевым и Надеждой Сафьян.

Женя — модератор бизнес-школы «Сколково», основатель агентства DT-Team, которое занимается цифровой трансформацией бизнеса, помогает синхронизировать цели бизнеса предпринимателям и топ-менеджерам. Надежда — выпускница бизнес-школы «Сколково», психолог с кандидатской степенью и 12-летним опытом работы с крупными корпорациями вроде «Газпрома» и «Ростелекома».

Мы с ними запустили и провели в этом году ретрит для предпринимателей и топ-менеджеров в Крыму.

Почему мы решили делать собственный ретрит? Потому что на рынке много классных проектов, но с уклоном в духовность, йогу и медитацию, что, безусловно, тоже важно, но многими воспринимается критически. Еще один распространенный формат — это бизнес-тренинги. А мы с ребятами решили соединить оба эти подхода как для отдыха предпринимателей, так и для достижения целей и развития бизнеса.

На ретрите используются инструменты рефлексии для работы с тревожностью и страхами. Мы помогаем людям развить навык отслеживания и изменения своей реакции, отношений с командой и клиентами. Так происходит синхронизация личной стратегии жизни с целями бизнеса.

Общее мнение участников о том, чем помог наш первый ретрит: они научились слышать и доверять своей интуиции, перезагружать мозг, распределять свои личные ресурсы, чтобы вновь не столкнуться с выгоранием. Ретрит помог им понять, как быстро восстанавливать свои силы, пресекать бесконечный поток мыслей в голове, даже если он вроде бы и по делу.

Суть в том, что новые креативные идеи приходят только в состоянии спокойного ума.

Как понять, что вам пора на ретрит:

сильное эмоциональное напряжение;

повышенная тревожность, бессонница;

слишком много рутины, выгорание;

фоновая тревога оттого, что ничего не успеваете;

не хватает энергии на дела и семью;

отдых для вас — смена деятельности на другую, желательно полезную;

восприятие критики бизнеса как своей собственной.

Включаем внутренний компас

Нет волшебной таблетки от выгорания, даже на ретрите не бывает бесконечной продуктивности. Ретрит — это комфортная площадка, где текучка не отвлекает от выработки привычки отслеживать свое состояние. Это тренировка внимания и сосредоточенности.

Научиться задавать себе вопрос: «Что я сейчас чувствую и какие действия привели к этому чувству?» — одна из самых важных вещей в рефлексии.

Это такой же важный навык, как своевременное финансовое планирование. Если мы не вовлечены в то, что происходит прямо сейчас: встречу с командой, клиентом, партнером, а мысли продолжают прилетать, как сообщения в Telegram, мы не можем влиять на происходящее, потому что мы не включены и не сфокусированы.

И главный вопрос: «Что я хочу изменить и что буду делать, чтобы чувствовать себя по-другому?» Это про ответственность не только перед собой, но и перед бизнесом.

Вот несколько советов, которые мы дали участникам нашего ретрита в Крыму:

Стремитесь к состоянию спокойного ума, в нем к вам приходят качественно другие идеи и увеличивается креативность;

Помните, что эмоциональное состояние предпринимателя влияет на команду, бизнес и клиентов;

Учтите, что понимать свое состояние важно, потому что именно благодаря ему мы принимаем те или иные решения;

Не забывайте, что отдыхать нужно регулярно;

Научитесь оценивать, как вы себя сейчас чувствуете;

Помните, что рефлексия — это внутренний компас и отличный инструмент для сверки своего состояния с желаемым.