«Коробка» или кастом: как выбрать ПО для компании

Что предпочесть: недорогой коробочный продукт или ПО, разработанное по вашему заказу? Генеральный директор сервиса моментальной аренды зарядных устройств PowerApp Sharing Даниэль Михайлов рассказывает о преимуществах и недостатках каждого из подходов.
- Колонки
Ключевой тенденцией двух прошлых лет в IT стал уход зарубежных вендоров и связанная с этим необходимость импортозамещения ПО. Отсутствие доступа к зарубежным продуктам вызвало мощный всплеск интереса к отечественным решениям для возможной миграции.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего вопросы цифровой экономики и инноваций, благодаря государственным мерам поддержки для более 80% IT-решений успешно разработаны собственные аналоги.
Эти данные подтверждает и исследование «СберАналитики» конца 2023 года: 77% российских компаний уже перешли на отечественные IT-продукты. Сейчас молодой рынок российского софта продолжает бурно расти и развиваться, а это значит, что у бизнеса появляется все больше возможностей для выбора поставщика IT-решений.
Если лет двадцать назад 90% задач закрывались разработкой с нуля, то теперь появились решения, которые автоматизируют типовые процессы и задачи компаний.
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Многофункциональные «коробки»: дешево и сердито
Коробочный продукт — программное обеспечение с базовым набором функций, продающееся по фиксированной цене. Определить, насколько такое решение вам подходит, поможет один вопрос: удовлетворяет ли «коробка» ключевые потребности вашего бизнеса?
Если вы выбираете ПО для автоматизации базовых нужд компании и предъявляете к софту в среднем такие же требования, как и ваши конкуренты на рынке, готовое решение вам вполне подойдет. Большим спросом пользуются «коробки» в сфере ERP (планирование ресурсов предприятия), операционных систем, офисного ПО, электронных почт и облачных сервисов.
Типичный пример — сфера e-commerce. Небольшому онлайн-магазину электроники для управления отношениями с клиентами вовсе не обязательно что-то разрабатывать — можно найти на рынке готовую CRM-систему.
Плюсы
- Быстрая разработка и запуск продукта. «Коробка» экономит время и упрощает жизнь владельцу бизнеса, который на старте проекта и так занят большим количеством других задач.
- Простота обучения сотрудников, внедрения и настройки. Вместе с «коробкой» вы получаете подробную документацию к ПО. Также в интернете легко найти отзывы реальных пользователей, ответы на типовые вопросы и решение распространенных проблем с софтом. В России многие интернет-магазины пользуются CRM «Битрикс24» — они получают мощную поддержку от «1С» плюс опыт других клиентов, о котором написаны бесчисленные статьи.
- Относительно низкая стоимость на старте. В среднем «коробка» обойдется в несколько раз дешевле кастомного ПО. Маржинальность готового софта обеспечивается за счет объема продаж массовому потребителю.
- Закрывает базовые потребности бизнеса. Имеет много продуманных мелочей, ведь универсальный продукт должен удовлетворять потребности разных заказчиков.
- Как правило, коробочный продукт качественный, отлаженный, без явных багов. ПО многократно протестировано на широкой клиентской базе, критические ошибки уже исправлены.
- Поставщик ПО предлагает услуги техподдержки.
- Большинство готовых решений можно брендировать вашими корпоративными цветами и логотипом.
- Компания не тратит ресурсы на непрофильную деятельность по разработке ПО.
Минусы
- Сложности внедрения новых функций и модификации. Доступно только то, что производитель положил в «коробку». Чтобы добавить что-то новое, придется доделывать продукт, что может оказаться таким же ресурсозатратным, как и разработка с нуля. Когда из России ушли SAP и Oracle, многие компании пытались быстро заменить их, доработав «Битрикс24». На это не только уходило много времени и денег — повторить всю функциональность попросту не всегда получалось. В таком случае, если хотелось сохранить какие-то важные уникальные функции, имело смысл разработать свое решение с нуля.
- Избыточная функциональность. Чтобы угодить всем и каждому, производитель добавляет в «коробку» множество дополнительных опций. Вам они могут быть совсем не нужны, а отключить их сложно или невозможно. При этом функции, которые вы не используете в работе, будут съедать ресурсы и замедлять процессы. А еще — вы за них по умолчанию платите при покупке «коробки».
- Отсутствие уникальности. Вы получаете стандартное решение шаблонной задачи и нередко скучный дизайн, который вы уже встречали десятки раз.
- Сложности масштабирования. В готовый продукт не заложены возможности для роста. Даже если сейчас он работает стабильно, нет гарантий, что при увеличении количества клиентов стороннее ПО справится с возросшей нагрузкой. Достигнув своего потолка, решение снизит эффективность и начнет давать сбои. Мы столкнулись с подобной проблемой: к готовому промежуточному ПО, которое мы использовали изначально, можно было подключить всего 500 станций — это сильно сдерживало рост.
- Некоторые функции готового решения могут на практике оказаться неудобными или плохо работать в связке с другими продуктами.
- Готовое решение не учитывает особенности вашего рынка. Если ПО разработано за рубежом, оно заточено под местного пользователя. Например, если мы говорим о китайских производителях, то многие местные приложения имеют интеграцию с WeChat — популярной в Китае многофункциональной платформой, которая объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, различные сервисы для покупок и аренды, платежную систему и много чего еще. Этот суперапп не имеет ничего общего с нативными мобильными приложениями, которые нужны российскому пользователю.
- Зависимость от вендора. Зарубежный производитель может приостановить поддержку продукта, ограничить какие-либо функции для российских пользователей или вовсе уйти с рынка. Так, например, геосервисы Google теперь невозможно оплатить картой российского банка, а на сайты иностранных регистраторов доменов не получается даже зайти без VPN.
- Поставщик не будет оперативно реагировать на просьбы доработать ПО и исправить найденные вами ошибки. Производитель не знаком с особенностями вашего бизнеса и не заинтересован разрабатывать кастомный продукт лично для вас. Поэтому ваши предложения по доработке, скорее всего, будут отправлены в долгий бэклог.
- Если вы используете чужое ПО, вы не являетесь владельцем своего бизнеса на все сто процентов. Это относится как к гибкости в аспектах разработки и управления проектом, так и к вопросам финансовых рисков.
Собственное ПО: дорого сначала — выгодно в итоге
Заказное ПО — софт, специально адаптированный к индивидуальным потребностям бизнеса. Это выбор, как правило, крупных компаний, которым всегда нужно находиться на шаг впереди конкурентов и оперативно реагировать на меняющийся рынок.
Собственное ПО лежит в основе большинства многопользовательских проектов, рассчитанных на много лет работы с перспективой экстенсивного роста — таких, как Ozon, Wildberries, Lamoda. В целом, если мы говорим о big tech, то почти вся их инфраструктура состоит из самописных решений.
Проблемы с санкциями и невозможностью использования западного софта также способствовали переходу российского бизнеса на самостоятельную разработку ПО. Более 70% компаний, которые ранее использовали зарубежные решения, сейчас переориентировались на внутреннюю разработку ПО для своих нужд.
В основном это касается банковской сферы, ритейла, а также промышленности. Например, «Северсталь» разрабатывает собственное не имеющее аналогов ПО для эффективного управления доменной печью на Череповецком металлургическом комбинате. А «Сбер» еще до ухода западных вендоров отказался от продукта IBM в пользу собственного инновационного микросервиса с доступностью на уровне «четырех девяток», то есть 99,99%.
Плюсы
- В заказном продукте не будет ничего лишнего — только необходимые вашему бизнесу функции.
- Риск встретить на рынке клон продукта минимален. Дизайн индивидуальный, интерфейс — удобный и заточенный под ваших сотрудников и ваши потребности.
- Возможна кастомизация под любые нужды. Продукт ориентирован под ваши задачи, есть тонкие настройки под широкий спектр потребностей.
- Простота масштабирования проекта. Рост уже заложен в продукт при его создании. Например, популярный хостинг-провайдер SpaceWeb благодаря масштабируемому самописному ПО увеличил скорость обработки сервисных сообщений в 10 раз.
- ПО работает максимально эффективно, полностью используя ресурсы для решения ваших задач. К примеру, компания KFC перешла на заказную ERP-систему, которая автоматизирует финансовую аналитику и управление бизнес-процессами и экономит компании более 10 рабочих часов в неделю.
- Техподдержка продукта не зависит от внешнего вендора.
- Исключительные права на софт принадлежат вам, не нужно приобретать лицензию на пользование ПО.
Минусы
- Разработка своего ПО — это долго. В зависимости от сложности проекта вам потребуется от нескольких месяцев до года и даже больше. В среднем разработка, например, MVP займет три–пять месяцев.
- Расходы на разработку в сравнении с коробочным решением также будут в несколько раз выше. Правда, в долгосрочной перспективе они, скорее всего, полностью окупятся.
- Разработка ПО — дополнительная сфера ответственности. Организация работы команды, а в некоторых случаях поиск и наем сотрудников, выстраивание процессов — полностью ваша забота. Подумайте заранее, насколько вы готовы взять эти вопросы на себя.
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Инхаус или аутсорс?
Кастомное ПО может быть разработано собственными силами компании (инхаус-разработка) или привлеченной командой со стороны (аутсорс).
В случае с инхаусом вам будет необходимо выделять ресурсы на непрофильную деятельность: содержать команду разработчиков для создания, развития и поддержки ПО, заниматься наймом, улучшать экспертизу по продуктовой разработке.
Этот вариант предпочтителен для бизнеса, который работает с чувствительными данными (банковские продукты, эквайринг, кибербезопасность), а также государственных компаний. Также иметь штат собственных разработчиков выгодно крупным фирмам, занимающимся сложными проектами с большим количеством задач.
Если же вы прибегаете к аутсорсингу, нужно будет составить подробное ТЗ, разработать регламенты и критерии оценки работы сторонних специалистов. Тем не менее, это значительно проще, чем держать команду разработчиков в штате.
Оптимальным решением будет воспользоваться услугами аутсорс-команды, договорившись с ней о сотрудничестве на постоянной основе. Даже если что-то пойдет не так: кто-то из разработчиков заболеет, уволится или уйдет в отпуск в критичный момент, разработка и поддержка продукта на этом не остановится, так как проект смогут подхватить другие члены команды.
Вы гибче сможете регулировать расходы в зависимости от потребностей: допустим, в этом месяце вам нужны небольшие доработки, а в следующем — понадобится привлечь дополнительных сотрудников и внедрить новый функционал.
Кому подойдет коробочное решение, а кому — только свое ПО
Готовое ПО может быть полезно тем, кто нуждается в проверке продуктовой гипотезы и быстром запуске пилотного проекта. Также недорогая «коробка», пожалуй, единственный вариант, если ваш бюджет серьезно ограничен. Коробочное решение подойдет компаниям, которые выпускают типовой продукт, не требующий кастомизации, и компаниям без грандиозных планов по расширению и масштабированию бизнеса.
Собственное ПО — выбор компаний, использующих продукт со сложной бизнес-логикой, который должен автоматизировать сложные или уникальные процессы. Также заказное решение требуется компаниям, которым крайне важно отстроиться от конкурентов. Например, если вы запускаете еще один сервис такси или доставки продуктов, и вашему проекту необходимо получить конкурентное преимущество на фоне других однотипных приложений.
При этом размеры бизнеса не имеют критического значения: самописный софт может понадобиться даже некрупной компании с большими планами роста и масштабирования проекта, особенно если вы имеете дело с highload-проектом.
Представьте, что компания хочет привезти в Россию из Китая продукт, состоящий из софта и «железа». Это могут быть зарядные станции, электросамокаты или аудиогиды для музеев. Можно попробовать работать на китайском middleware — это промежуточное ПО, т.е. связующее звено между мобильным приложением, бэкендом и собственно хардом, благодаря которому можно управлять всей системой.
Однако готовое ПО, которое вы приобретаете, может быть рассчитано на другой масштаб, содержать ошибки или не быть совместимым с теми приложениями, которые используются в России. Особенно, если прокат электросамокатов, например, надо встроить в экосистему «Яндекса».
С ошибками производитель, у которого покупали готовый софт, вряд ли будет помогать, невозможно будет самим создавать новые опции для пользователей, что помешает масштабировать проект. Таким образом, даже компания, которая в самом начале выбирает готовое решение, может в итоге прийти к необходимости делать собственное ПО.
В нашем случае свое ПО оказалось быстрее, стабильнее, отказоустойчивее и позволило увеличить нагрузку проекта в 10 раз. Такой подход делает продукт более гибким, масштабируемым, отказоустойчивым и упрощает адаптацию к постоянно меняющимся требованиям рынка.
Как подготовиться к внедрению собственного ПО
- Чем меньше нагрузка на вашу систему, тем легче внедрять свое ПО. Переход с чужого на собственный софт нужно успеть сделать как можно раньше, пока количество ваших клиентов невелико. При росте потока заявок старая платформа может не выдержать нагрузки, и важно, чтобы к этому времени вы были уже готовы перейти на новое ПО.
- Подумайте заранее о сопровождении и технической поддержке вашего продукта. Взвалить всю техподдержку на плечи одного сотрудника, который «вроде разбирается в IT», — однозначно плохой вариант. Программный продукт нужно не только разработать и выпустить на рынок, но и ежедневно поддерживать. Для этого потребуется целая команда компетентных специалистов, способных оперативно справиться с любой возникшей проблемой.
- Начинайте разрабатывать свое ПО не тогда, когда из «коробки» посыпались ошибки. Уделите этому внимание в тот момент, когда вы поймали и не смогли исправить первую ошибку в рамках коробочного решения, потому что у вас нет доступа к коду.
- Если ваш бизнес связан с использованием оборудования, вы можете столкнуться с инженерными, хардверными проблемами. В этом случае имеет смысл своевременно поменять фабрику — изготовителя оборудования или найти специалистов, которые исправят недочеты железа (например, прошивку).
- Не рассчитывайте запустить проект очень быстро: чем быстрее делается ПО, тем больше в нем остается ошибок. Если команда говорит вам, что справится за четыре-пять месяцев, а вы настаиваете на трех, вы рискуете получить недоработанный продукт.
- Не грузите команду сразу огромным пулом задач. Сначала сделайте качественный MVP. Дальше постепенно дорабатывайте проект — маленькими шажками, по фидбеку от пользователей. Между MVP и серьезными доработками по проекту должно пройти два–три месяца активного пользования продуктом. К этому моменту вы уже обнаружите проблемные зоны проекта: какие-то недочеты оборудования, вашего собственного ПО, стороннего софта и другие.
Фото: Unsplash
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