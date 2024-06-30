«Коробка» или кастом: как выбрать ПО для компании

Что предпочесть: недорогой коробочный продукт или ПО, разработанное по вашему заказу? Генеральный директор сервиса моментальной аренды зарядных устройств PowerApp Sharing Даниэль Михайлов рассказывает о преимуществах и недостатках каждого из подходов.

Ключевой тенденцией двух прошлых лет в IT стал уход зарубежных вендоров и связанная с этим необходимость импортозамещения ПО. Отсутствие доступа к зарубежным продуктам вызвало мощный всплеск интереса к отечественным решениям для возможной миграции.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего вопросы цифровой экономики и инноваций, благодаря государственным мерам поддержки для более 80% IT-решений успешно разработаны собственные аналоги.

Эти данные подтверждает и исследование «СберАналитики» конца 2023 года: 77% российских компаний уже перешли на отечественные IT-продукты. Сейчас молодой рынок российского софта продолжает бурно расти и развиваться, а это значит, что у бизнеса появляется все больше возможностей для выбора поставщика IT-решений.

Если лет двадцать назад 90% задач закрывались разработкой с нуля, то теперь появились решения, которые автоматизируют типовые процессы и задачи компаний.

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Многофункциональные «коробки»: дешево и сердито

Коробочный продукт — программное обеспечение с базовым набором функций, продающееся по фиксированной цене. Определить, насколько такое решение вам подходит, поможет один вопрос: удовлетворяет ли «коробка» ключевые потребности вашего бизнеса?

Если вы выбираете ПО для автоматизации базовых нужд компании и предъявляете к софту в среднем такие же требования, как и ваши конкуренты на рынке, готовое решение вам вполне подойдет. Большим спросом пользуются «коробки» в сфере ERP (планирование ресурсов предприятия), операционных систем, офисного ПО, электронных почт и облачных сервисов.

Типичный пример — сфера e-commerce. Небольшому онлайн-магазину электроники для управления отношениями с клиентами вовсе не обязательно что-то разрабатывать — можно найти на рынке готовую CRM-систему.

Плюсы

Быстрая разработка и запуск продукта. «Коробка» экономит время и упрощает жизнь владельцу бизнеса, который на старте проекта и так занят большим количеством других задач.

«Коробка» экономит время и упрощает жизнь владельцу бизнеса, который на старте проекта и так занят большим количеством других задач. Простота обучения сотрудников, внедрения и настройки. Вместе с «коробкой» вы получаете подробную документацию к ПО. Также в интернете легко найти отзывы реальных пользователей, ответы на типовые вопросы и решение распространенных проблем с софтом. В России многие интернет-магазины пользуются CRM «Битрикс24» — они получают мощную поддержку от «1С» плюс опыт других клиентов, о котором написаны бесчисленные статьи.

Вместе с «коробкой» вы получаете подробную документацию к ПО. Также в интернете легко найти отзывы реальных пользователей, ответы на типовые вопросы и решение распространенных проблем с софтом. В России многие интернет-магазины пользуются CRM «Битрикс24» — они получают мощную поддержку от «1С» плюс опыт других клиентов, о котором написаны бесчисленные статьи. Относительно низкая стоимость на старте. В среднем «коробка» обойдется в несколько раз дешевле кастомного ПО. Маржинальность готового софта обеспечивается за счет объема продаж массовому потребителю.

В среднем «коробка» обойдется в несколько раз дешевле кастомного ПО. Маржинальность готового софта обеспечивается за счет объема продаж массовому потребителю. Закрывает базовые потребности бизнеса. Имеет много продуманных мелочей, ведь универсальный продукт должен удовлетворять потребности разных заказчиков.

Имеет много продуманных мелочей, ведь универсальный продукт должен удовлетворять потребности разных заказчиков. К ак правило, коробочный продукт качественный, отлаженный, без явных багов. ПО многократно протестировано на широкой клиентской базе, критические ошибки уже исправлены.

ПО многократно протестировано на широкой клиентской базе, критические ошибки уже исправлены. Поставщик ПО предлагает услуги техподдержки.

Большинство готовых решений можно брендировать вашими корпоративными цветами и логотипом.

Компания не тратит ресурсы на непрофильную деятельность по разработке ПО.

Минусы

Сложности внедрения новых функций и модификации. Доступно только то, что производитель положил в «коробку». Чтобы добавить что-то новое, придется доделывать продукт, что может оказаться таким же ресурсозатратным, как и разработка с нуля. Когда из России ушли SAP и Oracle, многие компании пытались быстро заменить их, доработав «Битрикс24». На это не только уходило много времени и денег — повторить всю функциональность попросту не всегда получалось. В таком случае, если хотелось сохранить какие-то важные уникальные функции, имело смысл разработать свое решение с нуля.

Доступно только то, что производитель положил в «коробку». Чтобы добавить что-то новое, придется доделывать продукт, что может оказаться таким же ресурсозатратным, как и разработка с нуля. Когда из России ушли SAP и Oracle, многие компании пытались быстро заменить их, доработав «Битрикс24». На это не только уходило много времени и денег — повторить всю функциональность попросту не всегда получалось. В таком случае, если хотелось сохранить какие-то важные уникальные функции, имело смысл разработать свое решение с нуля. Избыточная функциональность. Чтобы угодить всем и каждому, производитель добавляет в «коробку» множество дополнительных опций. Вам они могут быть совсем не нужны, а отключить их сложно или невозможно. При этом функции, которые вы не используете в работе, будут съедать ресурсы и замедлять процессы. А еще — вы за них по умолчанию платите при покупке «коробки».

Чтобы угодить всем и каждому, производитель добавляет в «коробку» множество дополнительных опций. Вам они могут быть совсем не нужны, а отключить их сложно или невозможно. При этом функции, которые вы не используете в работе, будут съедать ресурсы и замедлять процессы. А еще — вы за них по умолчанию платите при покупке «коробки». Отсутствие уникальности. Вы получаете стандартное решение шаблонной задачи и нередко скучный дизайн, который вы уже встречали десятки раз.

Вы получаете стандартное решение шаблонной задачи и нередко скучный дизайн, который вы уже встречали десятки раз. Сложности масштабирования. В готовый продукт не заложены возможности для роста. Даже если сейчас он работает стабильно, нет гарантий, что при увеличении количества клиентов стороннее ПО справится с возросшей нагрузкой. Достигнув своего потолка, решение снизит эффективность и начнет давать сбои. Мы столкнулись с подобной проблемой: к готовому промежуточному ПО, которое мы использовали изначально, можно было подключить всего 500 станций — это сильно сдерживало рост.

В готовый продукт не заложены возможности для роста. Даже если сейчас он работает стабильно, нет гарантий, что при увеличении количества клиентов стороннее ПО справится с возросшей нагрузкой. Достигнув своего потолка, решение снизит эффективность и начнет давать сбои. Мы столкнулись с подобной проблемой: к готовому промежуточному ПО, которое мы использовали изначально, можно было подключить всего 500 станций — это сильно сдерживало рост. Некоторые функции готового решения могут на практике оказаться неудобными или плохо работать в связке с другими продуктами.

Готовое решение не учитывает особенности вашего рынка. Если ПО разработано за рубежом, оно заточено под местного пользователя. Например, если мы говорим о китайских производителях, то многие местные приложения имеют интеграцию с WeChat — популярной в Китае многофункциональной платформой, которая объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, различные сервисы для покупок и аренды, платежную систему и много чего еще. Этот суперапп не имеет ничего общего с нативными мобильными приложениями, которые нужны российскому пользователю.

Если ПО разработано за рубежом, оно заточено под местного пользователя. Например, если мы говорим о китайских производителях, то многие местные приложения имеют интеграцию с WeChat — популярной в Китае многофункциональной платформой, которая объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, различные сервисы для покупок и аренды, платежную систему и много чего еще. Этот суперапп не имеет ничего общего с нативными мобильными приложениями, которые нужны российскому пользователю. Зависимость от вендора. Зарубежный производитель может приостановить поддержку продукта, ограничить какие-либо функции для российских пользователей или вовсе уйти с рынка. Так, например, геосервисы Google теперь невозможно оплатить картой российского банка, а на сайты иностранных регистраторов доменов не получается даже зайти без VPN.

Зарубежный производитель может приостановить поддержку продукта, ограничить какие-либо функции для российских пользователей или вовсе уйти с рынка. Так, например, геосервисы Google теперь невозможно оплатить картой российского банка, а на сайты иностранных регистраторов доменов не получается даже зайти без VPN. Поставщик не будет оперативно реагировать на просьбы доработать ПО и исправить найденные вами ошибки. Производитель не знаком с особенностями вашего бизнеса и не заинтересован разрабатывать кастомный продукт лично для вас. Поэтому ваши предложения по доработке, скорее всего, будут отправлены в долгий бэклог.

Производитель не знаком с особенностями вашего бизнеса и не заинтересован разрабатывать кастомный продукт лично для вас. Поэтому ваши предложения по доработке, скорее всего, будут отправлены в долгий бэклог. Если вы используете чужое ПО, вы не являетесь владельцем своего бизнеса на все сто процентов. Это относится как к гибкости в аспектах разработки и управления проектом, так и к вопросам финансовых рисков.

Собственное ПО: дорого сначала — выгодно в итоге

Заказное ПО — софт, специально адаптированный к индивидуальным потребностям бизнеса. Это выбор, как правило, крупных компаний, которым всегда нужно находиться на шаг впереди конкурентов и оперативно реагировать на меняющийся рынок.

Собственное ПО лежит в основе большинства многопользовательских проектов, рассчитанных на много лет работы с перспективой экстенсивного роста — таких, как Ozon, Wildberries, Lamoda. В целом, если мы говорим о big tech, то почти вся их инфраструктура состоит из самописных решений.

Проблемы с санкциями и невозможностью использования западного софта также способствовали переходу российского бизнеса на самостоятельную разработку ПО. Более 70% компаний, которые ранее использовали зарубежные решения, сейчас переориентировались на внутреннюю разработку ПО для своих нужд.

В основном это касается банковской сферы, ритейла, а также промышленности. Например, «Северсталь» разрабатывает собственное не имеющее аналогов ПО для эффективного управления доменной печью на Череповецком металлургическом комбинате. А «Сбер» еще до ухода западных вендоров отказался от продукта IBM в пользу собственного инновационного микросервиса с доступностью на уровне «четырех девяток», то есть 99,99%.

Плюсы

В заказном продукте не будет ничего лишнего — только необходимые вашему бизнесу функции.

— только необходимые вашему бизнесу функции. Риск встретить на рынке клон продукта минимален. Дизайн индивидуальный, интерфейс — удобный и заточенный под ваших сотрудников и ваши потребности.

Дизайн индивидуальный, интерфейс — удобный и заточенный под ваших сотрудников и ваши потребности. Возможна кастомизация под любые нужды. Продукт ориентирован под ваши задачи, есть тонкие настройки под широкий спектр потребностей.

Продукт ориентирован под ваши задачи, есть тонкие настройки под широкий спектр потребностей. Простота масштабирования проекта. Рост уже заложен в продукт при его создании. Например, популярный хостинг-провайдер SpaceWeb благодаря масштабируемому самописному ПО увеличил скорость обработки сервисных сообщений в 10 раз.

Рост уже заложен в продукт при его создании. Например, популярный хостинг-провайдер SpaceWeb благодаря масштабируемому самописному ПО увеличил скорость обработки сервисных сообщений в 10 раз. ПО работает максимально эффективно, полностью используя ресурсы для решения ваших задач. К примеру, компания KFC перешла на заказную ERP-систему, которая автоматизирует финансовую аналитику и управление бизнес-процессами и экономит компании более 10 рабочих часов в неделю.

К примеру, компания KFC перешла на заказную ERP-систему, которая автоматизирует финансовую аналитику и управление бизнес-процессами и экономит компании более 10 рабочих часов в неделю. Техподдержка продукта не зависит от внешнего вендора.

Исключительные права на софт принадлежат вам, не нужно приобретать лицензию на пользование ПО.

Минусы

Разработка своего ПО — это долго. В зависимости от сложности проекта вам потребуется от нескольких месяцев до года и даже больше. В среднем разработка, например, MVP займет три–пять месяцев.

В зависимости от сложности проекта вам потребуется от нескольких месяцев до года и даже больше. В среднем разработка, например, MVP займет три–пять месяцев. Расходы на разработку в сравнении с коробочным решением также будут в несколько раз выше. Правда, в долгосрочной перспективе они, скорее всего, полностью окупятся.

Правда, в долгосрочной перспективе они, скорее всего, полностью окупятся. Разработка ПО — дополнительная сфера ответственности. Организация работы команды, а в некоторых случаях поиск и наем сотрудников, выстраивание процессов — полностью ваша забота. Подумайте заранее, насколько вы готовы взять эти вопросы на себя.

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Инхаус или аутсорс?

Кастомное ПО может быть разработано собственными силами компании (инхаус-разработка) или привлеченной командой со стороны (аутсорс).

В случае с инхаусом вам будет необходимо выделять ресурсы на непрофильную деятельность: содержать команду разработчиков для создания, развития и поддержки ПО, заниматься наймом, улучшать экспертизу по продуктовой разработке.

Этот вариант предпочтителен для бизнеса, который работает с чувствительными данными (банковские продукты, эквайринг, кибербезопасность), а также государственных компаний. Также иметь штат собственных разработчиков выгодно крупным фирмам, занимающимся сложными проектами с большим количеством задач.

Если же вы прибегаете к аутсорсингу, нужно будет составить подробное ТЗ, разработать регламенты и критерии оценки работы сторонних специалистов. Тем не менее, это значительно проще, чем держать команду разработчиков в штате.

Оптимальным решением будет воспользоваться услугами аутсорс-команды, договорившись с ней о сотрудничестве на постоянной основе. Даже если что-то пойдет не так: кто-то из разработчиков заболеет, уволится или уйдет в отпуск в критичный момент, разработка и поддержка продукта на этом не остановится, так как проект смогут подхватить другие члены команды.

Вы гибче сможете регулировать расходы в зависимости от потребностей: допустим, в этом месяце вам нужны небольшие доработки, а в следующем — понадобится привлечь дополнительных сотрудников и внедрить новый функционал.

Кому подойдет коробочное решение, а кому — только свое ПО

Готовое ПО может быть полезно тем, кто нуждается в проверке продуктовой гипотезы и быстром запуске пилотного проекта. Также недорогая «коробка», пожалуй, единственный вариант, если ваш бюджет серьезно ограничен. Коробочное решение подойдет компаниям, которые выпускают типовой продукт, не требующий кастомизации, и компаниям без грандиозных планов по расширению и масштабированию бизнеса.

Собственное ПО — выбор компаний, использующих продукт со сложной бизнес-логикой, который должен автоматизировать сложные или уникальные процессы. Также заказное решение требуется компаниям, которым крайне важно отстроиться от конкурентов. Например, если вы запускаете еще один сервис такси или доставки продуктов, и вашему проекту необходимо получить конкурентное преимущество на фоне других однотипных приложений.

При этом размеры бизнеса не имеют критического значения: самописный софт может понадобиться даже некрупной компании с большими планами роста и масштабирования проекта, особенно если вы имеете дело с highload-проектом.

Представьте, что компания хочет привезти в Россию из Китая продукт, состоящий из софта и «железа». Это могут быть зарядные станции, электросамокаты или аудиогиды для музеев. Можно попробовать работать на китайском middleware — это промежуточное ПО, т.е. связующее звено между мобильным приложением, бэкендом и собственно хардом, благодаря которому можно управлять всей системой.

Однако готовое ПО, которое вы приобретаете, может быть рассчитано на другой масштаб, содержать ошибки или не быть совместимым с теми приложениями, которые используются в России. Особенно, если прокат электросамокатов, например, надо встроить в экосистему «Яндекса».

С ошибками производитель, у которого покупали готовый софт, вряд ли будет помогать, невозможно будет самим создавать новые опции для пользователей, что помешает масштабировать проект. Таким образом, даже компания, которая в самом начале выбирает готовое решение, может в итоге прийти к необходимости делать собственное ПО.

В нашем случае свое ПО оказалось быстрее, стабильнее, отказоустойчивее и позволило увеличить нагрузку проекта в 10 раз. Такой подход делает продукт более гибким, масштабируемым, отказоустойчивым и упрощает адаптацию к постоянно меняющимся требованиям рынка.

Как подготовиться к внедрению собственного ПО

Чем меньше нагрузка на вашу систему, тем легче внедрять свое ПО. Переход с чужого на собственный софт нужно успеть сделать как можно раньше, пока количество ваших клиентов невелико. При росте потока заявок старая платформа может не выдержать нагрузки, и важно, чтобы к этому времени вы были уже готовы перейти на новое ПО.

Подумайте заранее о сопровождении и технической поддержке вашего продукта. Взвалить всю техподдержку на плечи одного сотрудника, который «вроде разбирается в IT», — однозначно плохой вариант. Программный продукт нужно не только разработать и выпустить на рынок, но и ежедневно поддерживать. Для этого потребуется целая команда компетентных специалистов, способных оперативно справиться с любой возникшей проблемой.

Начинайте разрабатывать свое ПО не тогда, когда из «коробки» посыпались ошибки. Уделите этому внимание в тот момент, когда вы поймали и не смогли исправить первую ошибку в рамках коробочного решения, потому что у вас нет доступа к коду.

Если ваш бизнес связан с использованием оборудования, вы можете столкнуться с инженерными, хардверными проблемами. В этом случае имеет смысл своевременно поменять фабрику — изготовителя оборудования или найти специалистов, которые исправят недочеты железа (например, прошивку).

Не рассчитывайте запустить проект очень быстро: чем быстрее делается ПО, тем больше в нем остается ошибок. Если команда говорит вам, что справится за четыре-пять месяцев, а вы настаиваете на трех, вы рискуете получить недоработанный продукт.

Не грузите команду сразу огромным пулом задач. Сначала сделайте качественный MVP. Дальше постепенно дорабатывайте проект — маленькими шажками, по фидбеку от пользователей. Между MVP и серьезными доработками по проекту должно пройти два–три месяца активного пользования продуктом. К этому моменту вы уже обнаружите проблемные зоны проекта: какие-то недочеты оборудования, вашего собственного ПО, стороннего софта и другие.

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