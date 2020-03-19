Коронавирус против офисов: что делать работодателям?

Андрей Кузьмин, адвокат и старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» , отвечает на главные вопросы работодателей и объясняет, какие действия предпринять, чтобы позаботиться о сотрудниках и своей ответственности при негативном сценарии.

В числе прочих негативных последствий для бизнеса эпидемия COVID-19 влечет еще и дополнительные юридические риски перед работниками.

Насколько серьезна текущая ситуация с юридической точки зрения?

Для начала немного общих слов о том, что происходит.

Есть Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Этот закон регулирует отношения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он предусматривает, что для предупреждения ЧС может устанавливаться режим повышенной готовности.

Такой режим был установлен Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». А в результате развития ситуации в этот Указ были внесены изменения (Указ Мэра Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ). В ряде других регионов России также ввели режим повышенной готовности.

Какие обязанности это накладывает на работодателей?

В Москве для работодателей введены следующие обязанности:

организовывать изменение температуры и отстранять от работы сотрудников, у которых она повышена;

оказывать содействие работникам, которые находятся в самоизоляции;

при поступлении запроса из Роспотребнадзора незамедлительно сообщать обо всех контактах зараженного и проводить дезинфекцию помещений;

не допускать на рабочие места работников, прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, США, Великобритании, стран ЕС и других европейских стран, а также тех, в отношении которых врачами принято решение об изоляции.

Обязательно переводить сотрудников на удаленный режим работы?

На текущий момент требований о полном переводе сотрудников на удаленную работу нет. Однако при негативном развитии событий такие меры могут быть приняты.

Если организация не может работать дистанционно, то возникает вынужденный простой, который оплачивает по тарифу 2/3 от оклада.

Для перехода на дистанционную работу необходимо принять соответствующий приказ и установить порядок такой работы, а также ознакомить с ним работников под подпись.

Что делать, если сотрудники продолжают работать в офисе?

Одной из основных обязанностей работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ является обеспечение безопасных условий труда. Поэтому если организация не установила режим дистанционной работы, необходимо принять меры по профилактике заболевания.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», юридическим лицам предписано:

проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня;

использовать оборудование по обеззараживанию воздуха;

иметь запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

ограничить проведение очных совещаний и перейти на дистанционные способы.

Также можно руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора применительно к ОРВИ и проинформировать сотрудников о методах профилактики ОРВИ для граждан и рекомендациях Роспотребнадзора применительно к коронавирусной инфекции.

Если говорить о конкретных документах, то существуют Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2. 3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». Там есть следующие обязанности по профилактике для организаций:

Руководители организаций, чьи сотрудники относятся к группам риска (работники медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, транспорта), должны принимать меры по проведению неспецифической профилактики ОРВИ (она описана в главе XII).

Руководителям прочих организаций предписано проводить профилактические прививки сотрудникам в соответствии с действующими нормативными правовыми документами (пункт 8.4). Но в случае с коронавирусом вакцины пока на стадии испытаний, поэтому данная обязанность нереализуема.

Также документ предполагает принятие мер по защите работающего персонала от заболевания, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов: в предприятиях торговли, в сфере обслуживания, на общественном транспорте (пункт 9.8.). Но конкретные меры не описаны и остаются на усмотрение работодателя.

В документе зафиксировано, что организации должны выполнять мероприятия плана по профилактике гриппа и ОРВИ. При этом сам план утверждается каждый раз отдельно. В отношении коронавируса такого плана пока нет.

Чем грозит компании нарушение этих правил?

В случае, если работодатель нарушает режим повышенной готовности, он может быть привлечен к ответственности по статье 20.6 КоАП РФ (штраф для должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей).

В случае, если не предпринимаются меры по профилактике ОРВИ, штраф может быть наложен по статье 6.3. КоАП РФ (для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Можно ли не платить арендную плату в связи с переходом на удаленку?

Один из самых актуальных вопросов — это возможность ведения переговоров с арендодателем из-за режима повышенной готовности. В настоящий момент самые жесткие требования установлены в отношении организаций, связанных с проведением спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, которым запрещено вести такую деятельность — пока до 10 апреля 2020 года.

Также ограничены досуговые мероприятия в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в закрытых помещениях с участием более 50 человек.

Организации, которые терпят убытки непосредственно от этих ограничений, не могут исполнять свои обязательства по независящим от них обстоятельствам. Чаще всего в договорах такие обстоятельства называют форс-мажором.

Поэтому если вы понимаете, что допустите просрочку по своим обязательствам, то вам необходимо направить своим контрагентам соответствующие уведомления в порядке, который предусмотрен договором.

Резюмируя: пока что к форс-мажору могут обратиться только те, кому запретили проводить мероприятия. Офис может относиться к этому только в том случае, если текущие или будущие запреты будут его касаться. Но важно понимать, что даже если появится официальное распоряжение властей с требованием о переводе организаций и предприятий на удаленный режим, оно будет считаться форс-мажором только в той мере, в которой повлияет на финансовое состояние компании.

Если компания может работать удаленно, без присутствия сотрудников в офисе, и продолжает генерировать выручку, понятие форс-мажора к ней не применимо. Если же компания не может работать без офиса и сможет доказать это, то это будет считаться форс-мажором.

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