Оперативные меры и онлайн-питчинг: как стартапам искать финансирование в условиях эпидемии коронавируса

Нестабильность мировой экономики, лихорадка на фондовых рынках, максимальная осторожность инвесторов, отмена деловых мероприятий — все эти следствия эпидемии коронавируса губительно сказываются на стартапах в поисках финансирования.

Мировая экономика оказалась не готова к стремительно распространяющейся эпидемии коронавируса — о том, что это событие стало «черным лебедем» 2020 года, уже высказался целый ряд экспертов. Фондовые рынки лихорадит уже почти месяц: 12 марта индустрия ценных бумаг Великобритании упала на 10%, а в США обвалились индексы Доу Джонса и S&P 500 — в обеих странах таких показателей не было с 1987 года.

От огромных убытков страдают не только предприятия сферы услуг: в регионах, охваченных инфекцией, повсеместно закрываются фабрики, что рушит цепочки поставок по всему миру. Экономический ущерб, который ощутил на себе бизнес, не может не отразиться на стоимости акций и, соответственно, поведении инвесторов.

В таких нестабильных условиях эксперты советуют инвесторам не делать рискованные вклады. В первую очередь сейчас выигрывают компании, которые в нынешней ситуации представляются наиболее стабильными и перспективными — работающие в сфере здравоохранения или те, чьи продукты и услуги необходимы людям, оказавшимся на домашнем карантине.

Так, за один день 4 марта акции знаменитого производителя консервированных супов Campbell Soup взлетели на 10%. Подорожали ценные бумаги компании по выпуску дезинфицирующих салфетков Clorox, американской сети магазинов у дома Kroger, производителя одежды для медицинских работников и продуктов гигиены Kimberly-Clark.

Компании по всему миру массово переводят своих сотрудников на удаленную работу, что привело к скачку популярности сервиса для видеоконференций Zoom — в течение февраля бумаги компании выросли в цене почти на 50%. Еще одним направлением вкладов для инвесторов стали медицинские организации, которые работают над созданием вакцины от коронавируса.

Время не терпит: сложности с инвестициями

В свете этой ситуации стартапам вряд ли стоит рассчитывать на повышенный интерес со стороны инвесторов. Венчурные предприниматели полагают, что пандемия коронавируса может вызвать у компаний сложности с привлечением внешних средств — особенно это касается стартапов на ранних стадиях развития.

Фактически, проблемы уже дают о себе знать: так, Томми Лип, основатель компании Jetstream, которая помогает проектам, работающим над климатическими проблемами, написал 4 марта у себя в Twitter: «Венчурная компания из Сингапура заявила стартапу, с которым я работаю, что они не будут перечислять два миллиона долларов, которые вложили в раунд А, чтобы сохранить капитал в условиях коронавируса. Риски в получении финансирования реальны».

Все говорит о том, что стартапам стоит поторопиться с привлечением внешних средств, пока ситуация не ухудшилась, а поведение инвесторов не стало еще более осторожным. Такой же совет дают компаниям и некоторые венчурные предприниматели: в частности, эту рекомендацию опубликовал в Twitter калифорнийский предприниматель и партнер компании Greylock Джош Элман.

Тотальные отмены: сложности с питчингом

Но здесь стартапы оказываются перед новой проблемой: пути питчинга перед инвесторами в условиях охватившей мир эпидемии существенно сузились. Большинство знаковых мероприятий, обычно собирающих венчурных предпринимателей, сейчас отменяются или переносятся на вторую половину года.

Так, организаторам крупнейшей выставки в мобильной индустрии Mobile World Congress пришлось отказаться от ее проведения, технологическая конференция The Next Web в Амстердаме была сдвинута на октябрь, а ежегодную выставку недвижимости MIPIM в Каннах, которая традиционно проходила весной, отложили до июня.

Впервые за 25 лет было отменено крупнейшее игровое шоу Е3 (Entertainment Software Association). В России одним из наиболее заметных событий такого рода стал отказ от проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2020), изначально запланированного на 3-6 июня.

Особенно сильно на возможностях для встреч с инвесторами сказалась ситуация на азиатском рынке, который стал очагом распространения инфекции. Если раньше этот регион привлекал стартапы со всего мира своими возможностями, то сегодня многие крупные игроки — такие как лондонский Talis Capital или венчурные фирмы Atomico и Northzone — отказались от участия в азиатских мероприятиях.

Отмене и переносу сроков в регионе подверглись более двадцати масштабных торговых ярмарок и отраслевых конференций — в частности, Hong Kong Conference и Mines And Money Asia в Гонконге, технологическая конференция EmTech Asia в Сингапуре и одна из крупнейших выставок бытовой техники и электроники в Азии CES Asia в Шанхае. В феврале «Ситибанк» отменил свою Азиатско-тихоокеанскую конференцию инвесторов, которая ежегодно собирала более 1000 инвесторов, эмитентов и финансовых специалистов.

Сложно поспорить с целесообразностью таких мер: в условиях быстрого распространения инфекции любые массовые события превращаются в потенциальные очаги опасности.

Так, на конференции организации American Israel Public Affairs Committee, которая прошла в начале марта в Вашингтоне, у двух участников обнаружили коронавирус — это поставило под угрозу заражения 18 тысяч посетителей мероприятия.

Pitch day online как решение

Однако ситуация пока не заставила участников инвестиционного рынка полностью отказаться от своих планов и подтолкнула их к поиску обходных путей. Одно из решений первым представил технический инвестор Sequoia China, который провел свой ежегодный «Демо-день» в онлайн-формате. Традиционные очные встречи китайских предпринимателей с потенциальными спонсорами были заменены на трехчасовые виртуальные сессии, в течение которых около 30 стартапов представили свои проекты 50 инвесторам.

Такая модель начала набирать популярность не только в инвестиционной среде: в диджитал были перенесены конференции Adobe Summit Microsoft, MVP Summit, Google Cloud Next, Nvidiaʼs GPU Technology Conference. Facebook, объявляя об отмене ежегодного мероприятия для разработчиков F8, отметил, что полностью отказываться от его проведения не планирует, но вместо очных выступлений будут организованы видеозаписи и трансляции в прямом эфире.

Преимуществами удаленного формата в целях обеспечения безопасности уже воспользовались инвестиционные фирмы Atomico и Northzone, которые позволили своим сотрудникам работать дистанционно и заменили личные встречи на видеоконференции. По словам главы департамента коммуникаций Atomico Брайса Кина, большую часть повседневной работы в венчурных инвестициях можно выполнять виртуально.

Эту же позицию поддержал основатель венчурной компании RTP Global Леонид Богуславский, заявив, что вирус не должен повлиять на ход запланированных сделок. «Мы все более осторожны с поездками, а не с инвестициями», — заявил инвестор.

Компания Eurasia Development Ltd Андрея Прохоровича, которая в прошлом году провела международный конкурс IPIEC Global 2019 для высокотехнологичных компаний, стремящихся выйти на рынок Китая, в этом году обсуждает возможность организовать мероприятие в онлайн-формате. Это реальный шанс для стартапов привлечь инвестиции в 100 тысяч долларов (размер прошлогоднего гранта) и после окончания эпидемии запустить свой проект на китайском рынке.

Новый тренд для стартапов

Инвест-питчинг в онлайне — явление не новое: по такой модели уже работают такие проекты, как Pitching StartupBlink и GlobalPitch. Но ситуация с коронавирусом дала этому формату мощный толчок для развития — настолько, что этот тренд обещает сохранить свою популярность и в будущем, изменив сложившиеся на рынке практики.

Похожий прецедент имел место во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году. В то время онлайн-торговля в Китае была развита слабо, и небольшая компания Alibaba функционировала в первую очередь как b2b-платформа, связывающая американских покупателей с местными поставщиками. Но после того как многие страны начали отказываться от деловых поездок в Китай, Alibaba стала той самой онлайн-площадкой, где люди могли найти китайские товары.

В результате за 2003 год бизнес Alibaba вырос на 50%, а ежедневный доход составлял 10 миллионов юаней (около 1,2 млн долларов США). В этом же году компания запустила проект Taobao, который вскоре стал крупнейшей c2c-платформой в Китае, оставив позади eBay. Таким образом, SARS стал одним из триггеров развития онлайн-торговли в Китае.

Что делать сейчас?

По такому же сценарию, возможно, будет развиваться положение дел на рынке питчинга. Пока же лучшее, что могут сделать стартапы в поисках финансирования — поторопиться с поиском инвестиций, пока ситуация предоставляет такие возможности.

В первую очередь стоит обратить внимание на онлайн-мероприятия: офлайн-конференции теряют эффективность из-за риска отмены и отказа многих капиталистов от их посещения. Онлайн-формат же достаточно перспективен, чтобы продолжить существование после завершения эпидемии — как своевременный ответ на изменения рынка.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash