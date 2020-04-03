Коронавирусный маркетинг: какой контент создавать бизнесу во время карантина

Значит, самое время создавать вирусное видео! Шутка. Самое время адаптироваться к новым условиям и вложиться в контент, который будет востребован во время самоизоляции.

Коронавирус рождает панику и неопределенность: рекламные съемки отменяются, сотрудники уходят на удаленку , вводятся новые ограничительные меры и растет напряжение. Но это не значит, что активность бизнеса должна остановиться. Наоборот, люди сидят дома, и у них еще больше свободного времени, чтобы смотреть, читать и слушать.

1. Анимация

Во время режима самоизоляции не получится провести полноценные съемки с актерами. Для такого проекта нужно собрать в одном месте большую команду, а сейчас это рискованно или даже запрещено. К тому же, большинство студий уже приостановили работу и разъехались по домам. Если вы собирались снимать видео не у себя дома, то пора искать альтернативу.

Самая простая замена живым съемкам — создание анимации. Здесь карантин не накладывает ограничений, потому что команда может работать удаленно. Сценаристы, иллюстраторы, дизайнеры, 3D-специалисты и CGI-генералисты, даже диктор — все они сделают свою работу, не выходя из дома.

Мы создали серию анимационных роликов для компании AMarkets полностью на удаленке. Все работали отдельно, из дома или в разных офисах: сценарист проработал идею, иллюстратор подготовил визуал, аниматоры создали графику, текст отдали диктору на озвучку.

2. Реклама на видеоплатформах

В карантине люди тратят больше времени на контент в каналах, которые были недоступны на работе. В первую очередь, на видео на YouTube и в онлайн-кинотеатрах. Все стриминговые платформы ощущают приток пользователей, и некоторым лидерам индустрии даже приходится снижать качество роликов, чтобы обеспечивать бесперебойную работу для растущего количества зрителей.

Не забывайте, что любая стриминговая платформа — это рекламный канал. Ваш ролик можно разместить перед началом основного контента в том же окне плеера (инстрим-реклама). На некоторых платформах рекламный контент ставят и в конце, и во время роликов, даже во время паузы. Если вы никогда не продвигались через эти каналы, сейчас самое время попробовать: в ближайшие месяцы к видео будет приковано беспрецедентное внимание.

Чтобы начать кампанию с такой рекламой, понадобится видео. Если на анимацию, которую мы обсудили в прошлом шаге, нет денег, используйте более простые альтернативы. Например, можно собрать рекламный ролик из стоковых видео и пустить закадровый голос: так вы заплатите только за стоки, озвучку и монтаж. В конце концов, ролик можно снять на смартфон, если в комнате хватает света.

Если вы еще не пробовали, то кампанию с рекламой на видео-платформах можно начать самостоятельно через Google и рекламную сеть «Яндекса». Если хотите найти подрядчика, ищите агентства, которые предлагает услугу инстрим-рекламы или размещение нативной видеорекламы.

3. Текст: рассылки и статьи

Карантин — самое время, чтобы разгрести почту. Особенно если ваших клиентов отпустили на каникулы и рабочих писем в ближайшее время будет гораздо меньше. Если у вас уже есть рассылка, не упустите этот шанс и усиливайте email-маркетинг за счет персонализации, скидок, спецпредложений. У вас масса поводов написать: предложите клиентам бесконтактную доставку и расскажите, почему важно поддержать бизнес во время кризиса.

Подготовьте текстовый контент для других традиционных каналов: медиа, блоговых платформ, социальных сетей. Сейчас у людей наконец-то появится время на лонгриды, разборы кейсов, аналитику и длинные интервью. Если вы давно забросили блог или хотели начать развивать персональный бренд с помощью экспертных постов на Medium — сейчас лучшее время, чтобы вложиться в такой контент.

Проще всего получить внимание на площадках, где хотя бы часть текста создается пользователями. То есть где не нужно платить за размещение и договариваться с редакторами.

Универсальная площадка для текста — «Яндекс.Дзен». Для маркетинга, IT и венчура, есть, например, блоги на vc.ru. Можете написать туда текст «Какой контент создавать на карантине». :– )

4. Интеграции у блогеров

Блогеры — это и люди, и бизнесы одновременно, поэтому они страдают вдвойне. Им, как и всем, приходится сидеть дома и самоизолироваться. А еще они не могут работать: снимать на улице или во время ивентов, фотографировать еду, путешествовать, делать коллаборации, работать на площадке с фотографом или съемочной командой. Они с радостью возьмутся за рекламную интеграцию продукта, если ее можно снять дома.

Во время кризиса у блогеров будет отток клиентов, поэтому с ними можно поторговаться или договориться о работе по бартеру, то есть предоставить продукт или услугу в обмен на рекламный пост. Особенно если это блогер не из первой десятки: у Wylsacom вряд ли будут проблемы с рекламодателями, а вот у каналов меньше полумиллиона подписчиков на YouTube начнутся тяжелые времена.

Чтобы сделать рекламную интеграцию, можно написать блогеру напрямую или найти подрядчика, который занимается таким размещением. Еще есть такие платформы, как GetBlogger, где вы платите площадке за подбор и контакты блогеров, но ведете переговоры самостоятельно.

5. Подкасты

Подкасты — идеальный контент, чтобы залипнуть на весь вечер. Под них можно тренироваться, убираться, готовить, выбрасывать мусор или ходить в магазин. Все доступные на карантине развлечения гораздо приятнее делать под успокаивающие беседы умных людей.

Если вы не готовы платить условной «Медузе» за рекламную интеграцию в подкасте, попробуйте создать свой. Подкасты несложно записывать удаленно. Чтобы вести диалог, подключите собеседника в Skype или Zoom и оба записывайте речь. Если вы хотите вести подкаст в одиночку — например, рассказывать истории, — то достаточно диктофона. Только придется заранее продумать монолог и написать сценарий.

Хороший подкаст отличается качеством записи и продуманным саунд-дизайном. Первое без доступа к студии будет тяжело, но саунд-дизайн легко сделать удаленно. Обратиться можно, например, в Подкастерскую или к нам. Подрядчик подберет или создаст музыку для интро и подложки, сделает сведение и мастеринг.

6. Все, что давно откладывали: ребрендинг, фирменный стиль, обновление сайта

Малый и средний бизнес в России живет в режиме аврала. Редко когда у предприятия есть ресурсы, чтобы остановиться на несколько недель, переработать концепцию, а потом вернуться к работе в старом темпе. Раз у нас вынужденная пауза, попробуйте использовать ее, чтобы закрыть контентные проекты, на которые раньше не было времени: фирменный стиль, брендбук или статьи в корпоративный блог.

Если у вас нет доставки — скорее всего, на сайте во время карантина упадет трафик. В это время выгодно притормозить работу, выкатить новое обновление или доработать запущенные разделы. Выйти после карантина с новым сайтом или ребрендингом — это инфоповод, способ напомнить клиентам о себе после перерыва и красивая история для любого вида контента.

Если у бизнеса падает поток клиентов, меньше денег остается на рекламу. Поэтому у агентств тоже начинается кризис. Попробуйте договориться с подрядчиками о более выгодных условиях на крупные проекты, например, разработать новый фирменный стиль. Скорее всего, цена будет ниже, а сроки даже быстрее, чем до карантина.

Как получить максимум

Во время карантина выгодно вложиться:

В анимацию. Это альтернатива съемкам с живыми актерами, которую легко сделает команда на удаленке. Реклама на видео-платформах: в YouTube и онлайн-кинотеатрах. В самоизоляции все будут смотреть сериалы и анбоксинги, а заодно увидят и ваш рекламный ролик. Если нет денег на анимацию, ролик можно собрать из стоков. Текст: рассылки и статьи. Во время карантина у людей дойдут руки до почты и лонгридов — используйте эту возможность и вложитесь в текст. Интеграции у блогеров. Если ваш продукт можно рекламировать не выходя из дома, у блогеров получится выбить более выгодные условия. Подкасты. Это идеальный контент, чтобы залипнуть и убить время, к тому же его несложно создать на удаленке. Все, что давно откладывали. Если последние полгода вы не можете обновить сайт, провести ребрендинг или дописать статью в блог — займитесь этим контентом во время передышки. Когда карантин снимут, снова будет не до этого.

Иллюстрации предоставлены автором