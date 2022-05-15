Кто такой QA-инженер и чем он занимается

О том, чем именно занимается QA-инженер, чем он отличается от тестировщика, какие типовые задачи решает и что будет, если исключить QA из продакшна, рассказал Head of QA в «Авито» Александр Матвеев.

В последние годы IT-профессии набирают все большую популярность — многие меняют специальность и переучиваются на разработчиков или IT-инженеров. Одна из таких профессий — Quality Assurance engineer или QA-инженер. Это специалист, который тестирует ПО на этапе разработки. Он видит полную картину и еще до релиза налаживает процессы таким образом, чтобы минимизировать риск ошибок и уменьшить количество дефектов.

Не только тестирование

Сначала нужно определиться с терминами: тестировщиков и QA-инженеров регулярно путают. Это две близкие, но сильно различающиеся специализации. На самом деле, все просто: QA-инженер обеспечивает качество продукта на всех этапах разработки, от проектирования до выпуска в прод. Его задача — не допустить дефекты в продукте за счет улучшения процессов разработки и тестирования.

Тестировщик проверяет работоспособность уже готового или почти готового продукта.

Есть в этой компании и Quality Control Engineer или QC, задача которого — найти и исправить расхождения с требованиями бизнес-заказчика. Но чаще всего эту специализацию отдельно не выделяют, и следить за четким выполнением требований приходится QA.

Получается, что Quality Assurance — это обеспечение качества, а тестирование и Quality Control — часть этого процесса. И задача QA-инженера как раз в том, чтобы у тестировщика на финише было меньше работы.

Если проводить аналогию с автомобилями, то тестировщики — это механики, которые разбираются с поломками, а QA — инженеры на заводе, которые проводят краш-тесты и ресурсные испытания перед выпуском новой модели.

С какими задачами ежедневно сталкивается QA

Обеспечение качества — многогранная работа. QA-инженер анализирует требования, плотно общается с менеджерами и бизнес-аналитиками, чтобы четко понимать, что нужно сделать. Оценивает риски, планирует сам процесс тестирования и работает с тестовой документацией.

Здесь нужно знать виды тестирования и техники тест-дизайна, описывать критерии приемки готового продукта и разбираться в видах тестовой документации и методологии разработки.

Финальная задача — это проанализировать проблемную ситуацию, придумать, как ее избежать в будущем и задокументировать свои наработки. Поэтому инженеры по обеспечению качества работают в тесной связке с программистами. Такой подход серьезно оптимизирует процесс разработки. Без QA невозможно в адекватные сроки выпустить работающий продукт.

У нас в «Авито» ручное тестирование используются редко, в основном на этапе тестирования готовых фичей перед тем, как показывать их пользователям. Наши спецы по максимуму автоматизируют рутину, разрабатывают тестовые сценарии на разных платформах (и мобильных, и десктопных) и распределяют их по пирамиде тестирования.

Но одна из самых важных задач QA-инженера — помнить, что продукт выпускается прежде всего для пользователя, и забота о нем должна быть главным приоритетом. Если бы QA-инженеров не существовало, качество продуктов было бы на порядок ниже, чем сейчас.

Востребованность на рынке

QA нужны всем, их не хватает, и дефицит только растет. Сейчас на HH.ru открыто более 6000 вакансий запросу «QA engeneer». И по данным того же HeadHunter, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году спрос на таких специалистов в России увеличился по регионам на 18%, в Москве — на 45% и в Санкт-Петербурге на 35%. Сейчас у нас в «Авито» около 1 тысячи разработчиков, которые делают сложные продукты.

Мы растем, проектов становится все больше, и инженеры по обеспечению качества нужны как воздух: без них невозможно настроить процессы быстрого и эффективного вывода новых фич в прод.

Это справедливо для любой IT-компании, не только для Авито, так что QA-инженеры получают неплохую зарплату даже на старте. Так, средняя зарплата в IV квартале 2021 года junior-QA составляла 115 тысяч рублей в месяц, middle-специалиста — уже 195 тысяч рублей, а senior может рассчитывать на компенсацию в 261 тысячу рублей в месяц.

QA-инженеров на постоянной основе ищут крупные компании — «Сбер», «Авито», «Яндекс», HH.ru, VK, «Ланит», «Тинькофф», Playrix, Ozon, Kaspersky и многие другие. Скорее всего, вакансия QA будет открыта в любой IT-компании, которая вам нравится. А если вы только начинаете карьеру, то можно попробовать найти оплачиваемую стажировку. Правда, для этого, как правило, необходимо пройти отбор.

С обучением тоже никаких проблем, существуют десятки платных и даже бесплатных программ обучения, например:

Какими навыками должен обладать QA-инженер

Важно разбираться в различных видах тестирования, уметь проектировать тестовую модель и владеть различными практиками тест-дизайна. Точно нужны знания основ программирования и опыт работы с автотестами для браузерных, мобильных приложений или API. Также очень полезными в работе будут навыки оптимизации процесса тестирования в команде и умение писать тесты на Go/PHP/Kotlin/Swift/JS.

Из софт-скиллов — дотошность, усидчивость, внимательность к мелочам, умение не только планировать, но и придерживаться своего плана. Еще важно учиться и постоянно развиваться.

И последнее по счету, но не по важности — коммуникативные навыки. QA активно взаимодействует и с продакт-менеджерами, и с бизнес-аналитиками, и с разработчиками, и с коллегами из Quality Assurance. Поэтому умение найти и расспросить нужного человека, распределить задачи, подобрать убедительные аргументы и в целом, поддерживать здоровую рабочую атмосферу, очень важно.

Плюсы профессии:

высокая востребованность, хорошая зарплата даже у начинающих специалистов;

относительно низкий порог вхождения;

отличные перспективы роста;

можно работать удаленно, компаниям, в общем-то, без разницы, где вы будете находиться.

Минусы:

высокая конкуренция среди новичков;

однообразные задачи на первых этапах, но здесь скорее речь про тестировщиков. У QA с автоматизацией, конечно, гораздо веселее.

На что обратить внимание при выборе компании

QA, как и любая другая IT-профессия, требует постоянного развития. Появляются новые технологии и методики, отрасль меняется быстро и непредсказуемо. Чтобы развиваться, необходимо все время держать руку на пульсе: участвовать в митапах, читать профильные статьи, проходить обучение или обучать новичков самому (обучение и наставничество дают возможность закрыть пробелы в собственных знаниях).

Поэтому круто, если в компании есть уже сложившееся сообщество инженеров. В профессиональной среде развитие идет гораздо быстрее: здесь и взаимопомощь, и общий информационный фон, и возможность для мозгового штурма в случае головоломной задачи.

Что стоит уточнить у рекрутера:

Есть ли в компании команда техпиара. Это такие специальные ребята, которые помогают IT-специалистам писать статьи на профильные ресурсы, готовиться к выступлениям на отраслевых конференциях.

Организовываются ли внутренние митапы. Это отличный способ узнать что-то новое от коллег или самому поделиться опытом.

Есть ли в компании программа развития для начинающих специалистов. Если есть, то у вас будет четкое понимание того, что и в какие сроки вы должны сделать, чтобы подняться по карьерной лестнице и увеличить доход.

Профессия QA-инженера — хороший вариант для тех, кто хочет перейти в IT: востребованная, относительно легко изучаемая, хорошо оплачиваемая даже на старте. Но стоит иметь в виду, что как и в любая другая IT-профессия, QA требует стремления к развитию и постоянного обучения — регулярно появляются новые технологии и методики.

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