Как создать надежный курьерский сервис?

Часто бизнес сложно развивать без качественных решений по логистике и курьерской доставке. Разобраться с ними можно разными способами: нанять свой штат курьеров, воспользоваться услугами подрядчика, курьерской биржи или интегрироваться с крупной специализированной компанией.
Один из основателей маркетплейса цветов и уникальных товаров Flowwow Андрей Макеев рассказал о том, как его компания выстраивает собственный курьерский сервис, и почему простые решения оказались неэффективными.
Почему с курьерами все так сложно?
Любая компания, начиная развивать собственную курьерскую службу, гарантированно столкнется с рядом серьезных вызовов. Вот главные из них:
- Дефицит кадров и высокая стоимость привлечения курьера. Сфера логистики за последний год настолько выросла, что курьеров систематически не хватает. За каждого толкового кандидата могут бороться сразу несколько компаний; нужно быть готовым предложить курьеру конкурентную заработную плату и/или максимальную загрузку, а также комфортные условия работы: комнаты отдыха, чай и кофе, правильное позиционирование бренда и уважительное отношение к его работе.
- Высокие требования к скорости доставки. Молодые стартапы («Самокат», «Кухня на районе») задали нам высокий стандарт: пару лет назад быстрой считалась доставка за 1,5 — 2 часа, сегодня, если вы не доставляете за 30 минут, — проигрываете.
- Работа над репутацией. Курьер — важнейший человек для онлайн-бизнеса, ведь именно с ним напрямую контактирует ваш клиент. А в условиях дефицита кадров возникает соблазн понизить планку: начать работать с любыми кандидатами, минуя этап отбора, обучения и подготовки. Это опасный путь, ведущий к снижению репутации и качества сервиса, а возможно и к потере клиента.
- Необходимость масштабироваться под сезонные нагрузки. У каждого бизнеса есть пиковые дни, когда курьеров нужно значительно больше, чем обычно. У нас, например, стандартные пики это 14 февраля, 8 марта и День матери. В первом случае число заказов вырастает в 13 раз, во втором — в 30 раз, в третьем — в 16 раз. Значит, нашему сервису нужно быстро «расхлопнуться», а потом так же быстро вернуться к прежним размерам.
Основные модели работы курьерской службы
Есть четыре базовых формата логистических решений для бизнеса. У каждого из них ряд преимуществ и ряд слабых сторон, которые могут оказаться неприемлемыми для вашей компании.
Найм курьеров в штат компании
Единственная модель, где компания действительно работает со своими курьерами. Создание собственного сервиса — долгий и кропотливый процесс: вы тщательно отбираете людей, нанимаете их, обучаете. Проверяете, насколько каждый кандидат адекватен вашим задачам, в какой мере он разделяет ценности вашего бизнеса, обеспечиваете ему высокую загрузку и достойную зарплату. Свой штат курьеров — это дорого и хлопотно, зато после всех трудов вы получаете команду лояльных и вовлеченных сотрудников, в полной мере отвечающих всем вашим требованиям.
Работа с партнерами — службами доставки
Речь идет как о специализированных сервисах быстрой доставки («Достависта», «Пешкарики», «Яндекс.Доставка», «Gett-доставка»), так и о неспециализированных («Юду», inDriver, различные сервисы такси). Специализированные сервисы сотрудничают как с физлицами, так и с компаниями, а с неспециализированными, как правило, вы можете работать только как физлицо. Стоимость рассчитывается за конкретную доставку из точки А в точку Б — а с «Юду» и inDriver даже интереснее: здесь вы сами предлагаете цену, а водители имеют возможность с вами поторговаться. При этом стоимость доставки остается вполне подъемной благодаря низкому сервисному сбору.
Это быстрая, простая и недорогая схема, но ее существенный минус — высокие риски. Нет гарантии, что курьер доставит товар в надлежащем виде или вообще не пропадет вместе с заказом.
Для автоматизации выполнения заказов, можно интегрироваться со специализированными сервисами доставки по API: такая опция есть у всех перечисленных нами сервисов. Важно учесть, что процесс интеграции занимает у разработчиков в среднем 2-3 недели, так что это имеет смысл, если вы планируете отдать на аутсорс минимум от 100 заказов в день.
Работа с маркетплейсами и с их системой доставки
Эта модель стала особенно популярна с 2020 года. Она работает как в быстрой доставке (например, у Delivery Club, «Яндекс.Еды» и Flowwow), так и в доставке товаров с «долгой» логистикой (у Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета», Lamoda и других подобных компаний).
Главное преимущество этой модели в том, что маркетплейс, помимо логистики, решает проблему привлечения новых клиентов. В случае быстрой доставки заказ забирают из магазинов и ресторанов, во втором — со складов, как самих магазинов, так и с собственных складов маркетплейса.
За услуги магазины и рестораны платят маркетплейсу процент с доставленных заказов. Например, во Flowwow это от 5%, в LAMODA — до 50%. Как правило, маркетплейсы регистрируют у себя только ИП или ООО, но в редких случаях возможно и подключение по самозанятости — как у Flowwow.
Аренда курьеров
Еще одна схема, актуальная для ситуаций, когда ваш бизнес стремительно растет и вы просто не успеваете масштабироваться. Арендовать курьеров у специализированной компании можно как на короткий срок (в конкретные пиковые дни, когда ваша собственная служба не справляется с потоком заказов), так и на более длительный (скажем, на полгода, пока ваша фирма не преодолеет «боли роста»). Тут важно понимать, что аренда — это всегда лишь временная схема, вынужденный аутсорс, который не обеспечивает вашему курьерскому сервису стабильного развития. К тому же это дорого — в среднем в 1,5 раза дороже, чем собственный найм, причем курьер при всей дороговизне привлечения остается всего лишь временщиком в твоей компании.
Как работает наша служба доставки?
Мы запустили Flowwow в 2014 году как флористический маркетплейс. По первоначальной схеме магазины должны были сами решать вопрос доставки (до недавнего времени все так и работало, и многие магазины по-прежнему доставляют заказы своими силами). Но в 2019 году компания начала стремительно расти, у нас появилось 15 новых товарных категорий, число заказов выросло во много раз — и мы поняли, что пора создавать собственную доставку.
Мы хотели сделать все быстро и дешево, но запуск по простому MVP только отсрочил реальную работу сервиса и увеличил расходы. После двух лет мучительных экспериментов и набитых шишек мы уничтожили старые наработки и построили все заново.
Сейчас у нас действует смешанная модель курьерской службы. Она обкатывается в Москве в пилотном режиме и наконец-то показывает хорошие результаты по скорости и качеству (средняя оценка выше 4,7 из 5).
Вот что она из себя представляет:
- Костяк из нанятых в штат курьеров. Часть из них работает полный день, часть выходит на работу на несколько часов пару раз в неделю — но главное, что каждый такой курьер прошел отбор, посмотрел в глаза нашему руководителю курьерского сервиса, до него донесены базовые принципы и ценности компании. Первым делом все заказы отправляются именно к нашим райдерам.
- Среднее звено курьеров из логистических компаний, которые работают на наших технологиях (мобильное приложение).
- Резерв составляют компании, с которыми мы интегрированы по API. Они подхватывают наши заказы во время пиковой загрузки.
Cистема непростая, но очень гибкая и отлично масштабируется. К тому же она снимает головную боль с партнерских магазинов: они могут просто выполнять заказы и отдавать их курьерам в автоматизированном режиме, не задумываясь больше ни о чем: все остальное делает сервис.
Базовые условия для качественного курьерского сервиса
Главные наши принципы: тщательный отбор курьеров для работы на постоянной основе, автоматизация процессов и заботливый клиентоориентированный сервис.
Отбор курьеров
85% нашего времени и сил мы тратим именно на собственных курьеров. Это наш актив, опора для всей системы. Несмотря на повсеместный кадровый голод, мы продолжаем очень внимательно собеседовать и отбирать новых сотрудников в курьерский штат.
Кандидаты в основном приходят к нам, скачивая приложение Flowwow для курьеров в Google Play и Appstore, или узнают о нас из курьерского комьюнити (в Москве оно очень сильное) и от друзей, которые уже у нас работают. В приложении кандидат заполняет все необходимые данные о себе, записывает короткое видеоприветствие, а также отвечает на вопрос, что он считает главным в работе курьера. Так мы сразу понимаем, как человек мыслит, говорит и как выглядит.
Следующий этап — онлайн-собеседование, на котором мы даем кандидату несколько кейсов и следим за тем, как он принимает решения, насколько самостоятельно готов действовать в случае форс-мажора. Алгоритмам и правилам мы его научим — важно, чтобы он был достаточно ответственен, сообразителен, ощущал себя частью нашего сервиса.
Затем мы бережно вводим нового курьера в рабочий процесс. С каждым из них подписываем договор как с самозанятым, знакомим новичка с командой, которая помогает «вьехать» в процесс и выйти на нужный уровень заработка в день (одна из наших главных метрик — это заработок курьера за день работы).
Автоматизация
Наше мобильное приложение связывает клиентов, магазины и курьеров, позволяет создать прозрачную схему работы и контролировать весь процесс от заказа до доставки. Через приложение ведется вся работа: курьеру приходят заказы, весь процесс доставки прослеживается через смену статусов.
- Поиск курьера. У нас нет логистов: как только магазин принимает заказ, система анализирует указанное время доставки, затем распределяет заказы между курьерами, которые находятся ближе всего к магазину. Система же предлагает курьеру взять дополнительный заказ, если ему по пути и он укладывается в сроки доставки.
По умолчанию все заказы направляются нашим собственным курьерам. Если по какой-то причине они не берут заказ — он автоматически передается нашим партнерам. На данный момент мы сотрудничаем с «Яндекс.Доставкой» и «Gett-доставкой».
- Ожидание заказа. Курьер нажимает на кнопку «Принять заказ» и сразу едет в магазин. Как только он на месте, нажимает «Прибыл в магазин» и показывает менеджеру магазина экран с заказом. Еще одна наша важная метрика — время ожидания заказа курьером, поэтому для магазина работает этот своего рода счетчик: важно, чтобы заказ был передан на доставку как можно скорее.
- Доставка. Как только заказ готов, курьер меняет свой статус на «Начал доставлять» и отправляется в путь. С этого момента заказчик видит в приложении новый статус и отслеживает движение курьера по карте: ему не приходится писать в чат поддержки или магазина, спрашивая, где его заказ.
- Завершение заказа. Курьер может передать заказ в руки получателю, или передать бесконтактно (оставить у порога, сфотографировать заказ и загрузить фото в приложение), или оставить другому человеку (например, консьержу), предварительно попросив его заполнить специальный бланк.
Доставив заказ, курьер меняет свой статус на «Доставлено», и система начинает искать для него новый заказ — как можно ближе к его местоположению.
Что значит клиентоориентированный сервис
У курьеров, работающих в разных сервисах, свои принципы работы. Где-то важно выполнить как можно больше заказов, где-то — как можно скорее принять заказ. А для наших курьеров главный приоритет — качество доставки.
Отдельно стоит сказать о фирменных пакетах: наши курьеры работают без специальных больших сумок, по которым так легко узнать курьеров из массового сервиса, потому что мы продаем цветы, торты, сладости, авторские украшения и предметы декора, которые лучше сохраняются, если доставлять их в брендированных пакетах.
Чек-лист. Вы строите надежный и человечный курьерский сервис, если:
- Внимательно выбираете курьеров. Нанимаете на работу самостоятельных, активных, вежливых людей и не стесняетесь отказывать тем, кто не соответствует этим требованиям.
- Следите за тем, чтобы у ваших курьеров была адекватная заработная плата. Кто бы что ни говорил, а большинство людей устраивается на работу ради денег, и это действительно важно. Нормальный тариф в Москве на июль 2021 года — 2-5 тыс. рублей в день.
- Заботитесь об условиях работы курьеров. Они ничем не отличаются от менеджеров или разработчиков: им нужны комнаты отдыха, вода, чай, комфортное расписание, тимбилдинг, обучение, гибкий график и другие маст-хэвы полноценной работы.
- Работаете над тем, чтобы курьеры были важной частью вашей команды, причем они должны это чувствовать. Проводите формальные и неформальные встречи, устраивайте пицца-дни, прислушивайтесь к обратной связи, которую дают курьеры о принципах работы или работе мобильного приложения.
- Обеспечиваете адекватную загрузку. Курьеру нельзя ни сидеть без дела, ни разрываться между заказами. Поэтому так важно создать гибкую схему, позволяющую регулировать количество активных курьеров.
- Работаете над автоматизацией всех процессов. Без автоматизации на объемах невозможно расти, старайтесь просчитать, что будет происходить с вашей курьерской моделью, если вдруг число заказов вырастет в 3-5 раз.
- Разумно контролируете качество работы, отслеживаете самые важные и показательные метрики, чтобы держать уровень сервиса на высоком уровне.
- Поддерживаете имидж компании и ваших курьеров как ценных работников, а не унифицированных солдатиков — желтых, зеленых или розовых. Важно, чтобы ваши курьеры чувствовали: они — часть компании, в которой им приятно, престижно и перспективно работать.
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