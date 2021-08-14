Как создать надежный курьерский сервис?

Один из основателей маркетплейса цветов и уникальных товаров Flowwow Андрей Макеев рассказал о том, как его компания выстраивает собственный курьерский сервис, и почему простые решения оказались неэффективными.

Часто бизнес сложно развивать без качественных решений по логистике и курьерской доставке. Разобраться с ними можно разными способами: нанять свой штат курьеров, воспользоваться услугами подрядчика, курьерской биржи или интегрироваться с крупной специализированной компанией.

Почему с курьерами все так сложно?

Любая компания, начиная развивать собственную курьерскую службу, гарантированно столкнется с рядом серьезных вызовов. Вот главные из них:

Дефицит кадров и высокая стоимость привлечения курьера. Сфера логистики за последний год настолько выросла, что курьеров систематически не хватает. За каждого толкового кандидата могут бороться сразу несколько компаний; нужно быть готовым предложить курьеру конкурентную заработную плату и/или максимальную загрузку, а также комфортные условия работы: комнаты отдыха, чай и кофе, правильное позиционирование бренда и уважительное отношение к его работе.

Высокие требования к скорости доставки. Молодые стартапы («Самокат», «Кухня на районе») задали нам высокий стандарт: пару лет назад быстрой считалась доставка за 1,5 — 2 часа, сегодня, если вы не доставляете за 30 минут, — проигрываете.

Работа над репутацией. Курьер — важнейший человек для онлайн-бизнеса, ведь именно с ним напрямую контактирует ваш клиент. А в условиях дефицита кадров возникает соблазн понизить планку: начать работать с любыми кандидатами, минуя этап отбора, обучения и подготовки. Это опасный путь, ведущий к снижению репутации и качества сервиса, а возможно и к потере клиента.

Необходимость масштабироваться под сезонные нагрузки. У каждого бизнеса есть пиковые дни, когда курьеров нужно значительно больше, чем обычно. У нас, например, стандартные пики это 14 февраля, 8 марта и День матери. В первом случае число заказов вырастает в 13 раз, во втором — в 30 раз, в третьем — в 16 раз. Значит, нашему сервису нужно быстро «расхлопнуться», а потом так же быстро вернуться к прежним размерам.

Основные модели работы курьерской службы

Есть четыре базовых формата логистических решений для бизнеса. У каждого из них ряд преимуществ и ряд слабых сторон, которые могут оказаться неприемлемыми для вашей компании.

Найм курьеров в штат компании

Единственная модель, где компания действительно работает со своими курьерами. Создание собственного сервиса — долгий и кропотливый процесс: вы тщательно отбираете людей, нанимаете их, обучаете. Проверяете, насколько каждый кандидат адекватен вашим задачам, в какой мере он разделяет ценности вашего бизнеса, обеспечиваете ему высокую загрузку и достойную зарплату. Свой штат курьеров — это дорого и хлопотно, зато после всех трудов вы получаете команду лояльных и вовлеченных сотрудников, в полной мере отвечающих всем вашим требованиям.

Работа с партнерами — службами доставки

Речь идет как о специализированных сервисах быстрой доставки («Достависта», «Пешкарики», «Яндекс.Доставка», «Gett-доставка»), так и о неспециализированных («Юду», inDriver, различные сервисы такси). Специализированные сервисы сотрудничают как с физлицами, так и с компаниями, а с неспециализированными, как правило, вы можете работать только как физлицо. Стоимость рассчитывается за конкретную доставку из точки А в точку Б — а с «Юду» и inDriver даже интереснее: здесь вы сами предлагаете цену, а водители имеют возможность с вами поторговаться. При этом стоимость доставки остается вполне подъемной благодаря низкому сервисному сбору.

Это быстрая, простая и недорогая схема, но ее существенный минус — высокие риски. Нет гарантии, что курьер доставит товар в надлежащем виде или вообще не пропадет вместе с заказом.

Для автоматизации выполнения заказов, можно интегрироваться со специализированными сервисами доставки по API: такая опция есть у всех перечисленных нами сервисов. Важно учесть, что процесс интеграции занимает у разработчиков в среднем 2-3 недели, так что это имеет смысл, если вы планируете отдать на аутсорс минимум от 100 заказов в день.

Работа с маркетплейсами и с их системой доставки

Эта модель стала особенно популярна с 2020 года. Она работает как в быстрой доставке (например, у Delivery Club, «Яндекс.Еды» и Flowwow), так и в доставке товаров с «долгой» логистикой (у Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета», Lamoda и других подобных компаний).

Главное преимущество этой модели в том, что маркетплейс, помимо логистики, решает проблему привлечения новых клиентов. В случае быстрой доставки заказ забирают из магазинов и ресторанов, во втором — со складов, как самих магазинов, так и с собственных складов маркетплейса.

За услуги магазины и рестораны платят маркетплейсу процент с доставленных заказов. Например, во Flowwow это от 5%, в LAMODA — до 50%. Как правило, маркетплейсы регистрируют у себя только ИП или ООО, но в редких случаях возможно и подключение по самозанятости — как у Flowwow.

Аренда курьеров

Еще одна схема, актуальная для ситуаций, когда ваш бизнес стремительно растет и вы просто не успеваете масштабироваться. Арендовать курьеров у специализированной компании можно как на короткий срок (в конкретные пиковые дни, когда ваша собственная служба не справляется с потоком заказов), так и на более длительный (скажем, на полгода, пока ваша фирма не преодолеет «боли роста»). Тут важно понимать, что аренда — это всегда лишь временная схема, вынужденный аутсорс, который не обеспечивает вашему курьерскому сервису стабильного развития. К тому же это дорого — в среднем в 1,5 раза дороже, чем собственный найм, причем курьер при всей дороговизне привлечения остается всего лишь временщиком в твоей компании.

Как работает наша служба доставки?

Мы запустили Flowwow в 2014 году как флористический маркетплейс. По первоначальной схеме магазины должны были сами решать вопрос доставки (до недавнего времени все так и работало, и многие магазины по-прежнему доставляют заказы своими силами). Но в 2019 году компания начала стремительно расти, у нас появилось 15 новых товарных категорий, число заказов выросло во много раз — и мы поняли, что пора создавать собственную доставку.

Мы хотели сделать все быстро и дешево, но запуск по простому MVP только отсрочил реальную работу сервиса и увеличил расходы. После двух лет мучительных экспериментов и набитых шишек мы уничтожили старые наработки и построили все заново.

Сейчас у нас действует смешанная модель курьерской службы. Она обкатывается в Москве в пилотном режиме и наконец-то показывает хорошие результаты по скорости и качеству (средняя оценка выше 4,7 из 5).

Вот что она из себя представляет:

Костяк из нанятых в штат курьеров. Часть из них работает полный день, часть выходит на работу на несколько часов пару раз в неделю — но главное, что каждый такой курьер прошел отбор, посмотрел в глаза нашему руководителю курьерского сервиса, до него донесены базовые принципы и ценности компании. Первым делом все заказы отправляются именно к нашим райдерам.

Среднее звено курьеров из логистических компаний, которые работают на наших технологиях (мобильное приложение).

Резерв составляют компании, с которыми мы интегрированы по API. Они подхватывают наши заказы во время пиковой загрузки.

Cистема непростая, но очень гибкая и отлично масштабируется. К тому же она снимает головную боль с партнерских магазинов: они могут просто выполнять заказы и отдавать их курьерам в автоматизированном режиме, не задумываясь больше ни о чем: все остальное делает сервис.

Базовые условия для качественного курьерского сервиса

Главные наши принципы: тщательный отбор курьеров для работы на постоянной основе, автоматизация процессов и заботливый клиентоориентированный сервис.

Отбор курьеров

85% нашего времени и сил мы тратим именно на собственных курьеров. Это наш актив, опора для всей системы. Несмотря на повсеместный кадровый голод, мы продолжаем очень внимательно собеседовать и отбирать новых сотрудников в курьерский штат.

Кандидаты в основном приходят к нам, скачивая приложение Flowwow для курьеров в Google Play и Appstore, или узнают о нас из курьерского комьюнити (в Москве оно очень сильное) и от друзей, которые уже у нас работают. В приложении кандидат заполняет все необходимые данные о себе, записывает короткое видеоприветствие, а также отвечает на вопрос, что он считает главным в работе курьера. Так мы сразу понимаем, как человек мыслит, говорит и как выглядит.

Следующий этап — онлайн-собеседование, на котором мы даем кандидату несколько кейсов и следим за тем, как он принимает решения, насколько самостоятельно готов действовать в случае форс-мажора. Алгоритмам и правилам мы его научим — важно, чтобы он был достаточно ответственен, сообразителен, ощущал себя частью нашего сервиса.

Затем мы бережно вводим нового курьера в рабочий процесс. С каждым из них подписываем договор как с самозанятым, знакомим новичка с командой, которая помогает «вьехать» в процесс и выйти на нужный уровень заработка в день (одна из наших главных метрик — это заработок курьера за день работы).

Автоматизация

Наше мобильное приложение связывает клиентов, магазины и курьеров, позволяет создать прозрачную схему работы и контролировать весь процесс от заказа до доставки. Через приложение ведется вся работа: курьеру приходят заказы, весь процесс доставки прослеживается через смену статусов.

Поиск курьера. У нас нет логистов: как только магазин принимает заказ, система анализирует указанное время доставки, затем распределяет заказы между курьерами, которые находятся ближе всего к магазину. Система же предлагает курьеру взять дополнительный заказ, если ему по пути и он укладывается в сроки доставки.

По умолчанию все заказы направляются нашим собственным курьерам. Если по какой-то причине они не берут заказ — он автоматически передается нашим партнерам. На данный момент мы сотрудничаем с «Яндекс.Доставкой» и «Gett-доставкой».

Ожидание заказа. Курьер нажимает на кнопку «Принять заказ» и сразу едет в магазин. Как только он на месте, нажимает «Прибыл в магазин» и показывает менеджеру магазина экран с заказом. Еще одна наша важная метрика — время ожидания заказа курьером, поэтому для магазина работает этот своего рода счетчик: важно, чтобы заказ был передан на доставку как можно скорее.

Доставка. Как только заказ готов, курьер меняет свой статус на «Начал доставлять» и отправляется в путь. С этого момента заказчик видит в приложении новый статус и отслеживает движение курьера по карте: ему не приходится писать в чат поддержки или магазина, спрашивая, где его заказ.

Как только заказ готов, курьер меняет свой статус на «Начал доставлять» и отправляется в путь. С этого момента заказчик видит в приложении новый статус и отслеживает движение курьера по карте: ему не приходится писать в чат поддержки или магазина, спрашивая, где его заказ. Завершение заказа. Курьер может передать заказ в руки получателю, или передать бесконтактно (оставить у порога, сфотографировать заказ и загрузить фото в приложение), или оставить другому человеку (например, консьержу), предварительно попросив его заполнить специальный бланк.

Доставив заказ, курьер меняет свой статус на «Доставлено», и система начинает искать для него новый заказ — как можно ближе к его местоположению.

Что значит клиентоориентированный сервис

У курьеров, работающих в разных сервисах, свои принципы работы. Где-то важно выполнить как можно больше заказов, где-то — как можно скорее принять заказ. А для наших курьеров главный приоритет — качество доставки.

Отдельно стоит сказать о фирменных пакетах: наши курьеры работают без специальных больших сумок, по которым так легко узнать курьеров из массового сервиса, потому что мы продаем цветы, торты, сладости, авторские украшения и предметы декора, которые лучше сохраняются, если доставлять их в брендированных пакетах.

Чек-лист. Вы строите надежный и человечный курьерский сервис, если:

Внимательно выбираете курьеров. Нанимаете на работу самостоятельных, активных, вежливых людей и не стесняетесь отказывать тем, кто не соответствует этим требованиям.

Следите за тем, чтобы у ваших курьеров была адекватная заработная плата. Кто бы что ни говорил, а большинство людей устраивается на работу ради денег, и это действительно важно. Нормальный тариф в Москве на июль 2021 года — 2-5 тыс. рублей в день.

Заботитесь об условиях работы курьеров. Они ничем не отличаются от менеджеров или разработчиков: им нужны комнаты отдыха, вода, чай, комфортное расписание, тимбилдинг, обучение, гибкий график и другие маст-хэвы полноценной работы.

Работаете над тем, чтобы курьеры были важной частью вашей команды, причем они должны это чувствовать. Проводите формальные и неформальные встречи, устраивайте пицца-дни, прислушивайтесь к обратной связи, которую дают курьеры о принципах работы или работе мобильного приложения.

Обеспечиваете адекватную загрузку. Курьеру нельзя ни сидеть без дела, ни разрываться между заказами. Поэтому так важно создать гибкую схему, позволяющую регулировать количество активных курьеров.

Работаете над автоматизацией всех процессов. Без автоматизации на объемах невозможно расти, старайтесь просчитать, что будет происходить с вашей курьерской моделью, если вдруг число заказов вырастет в 3-5 раз.

Разумно контролируете качество работы, отслеживаете самые важные и показательные метрики, чтобы держать уровень сервиса на высоком уровне.

Поддерживаете имидж компании и ваших курьеров как ценных работников, а не унифицированных солдатиков — желтых, зеленых или розовых. Важно, чтобы ваши курьеры чувствовали: они — часть компании, в которой им приятно, престижно и перспективно работать.

Фото на обложке: Unsplash.