Доставка последней мили: как бизнесу сохранить качество сервиса в кризис

Санкции подорвали логистику первого и среднего звена, что отразилось на процессах доставки конечному потребителю продукции со склада или распределительного центра.
Последняя миля — важная часть клиентского сервиса, и требования к ней сильно выросли за последние годы. Несоответствие ожиданиям аудитории ставит под удар репутацию компаний, которые больше не могут сохранять прежнюю оперативность и низкую стоимость услуги.
Что ждет рынок последней мили и как бизнесу оптимизировать расходы, рассказывает Мухтар Лекеров, директор отдела интеграции и внедрения в компании-разработчике облачной системы для внутригородской логистики Relog.
Доставка последней мили всегда была сложным аспектом клиентского сервиса. По данным Business Insider, больше половины логистических расходов приходится именно на это звено и ложатся они, как правило, на поставщика.
По информации Data Insights, в 2021 году российский сегмент e-commerce вырос на 90% в количественном выражении. В это время миллениалы и зумеры стали считать быструю бесплатную доставку стандартом торговли.
Крупные ритейлеры уже заявили, что санкции могут повлиять на их бизнес и в том числе на реализацию последней мили. Например, Ozon опасается снижения спроса, а также возможных проблем с привлечением капитала на развитие инфраструктуры доставки.
Однако уронить планку сейчас — потерять часть аудитории, которая так или иначе сократит объем потребления из-за сниженной покупательской способности.
Бизнесу придется бороться за каждого пользователя, который по-прежнему ожидает от продавца множество опций, включая доставку за 24 часа.
Что будет с рынком последней мили?
На отрасль окажут влияние три ключевых фактора:
- Рост себестоимости доставки последней мили
Причин несколько: высокая инфляция, волатильность валюты, подорожание топлива, газа и запчастей для автомобилей и т.д.
Логистические компании, которые занимаются этим звеном, повысят цены на услуги. Из-за этого бóльшая часть годами работающих партнерских связей будет разорвана.
- Повышение порогов для мелких и средних компаний
Бренды окажутся перед выбором из-за роста себестоимости услуг: оставить быструю бесплатную доставку себе в убыток, но зато сохранить репутацию, или в целях экономии снижать планку.
Первое может позволить себе далеко не всякий крупный бизнес. Например, с 11 апреля «Сбер» отменил бесплатную доставку от «Сбермаркета» для подписчиков «Прайм» и «Прайм+», заменив ее бонусами.
У мелких и средних компаний выбора практически нет: скорее всего, им в любом случае придется убрать опцию быстрой доставки или же сделать ее платной, что снизит их конкурентную способность.
- Появление новых игроков
Вероятно, на рынке логистики, включая первую, среднюю и последнюю милю, возрастет спрос на высокотехнологичные продукты по управлению поставками.
Компании с большим капиталом будут предлагать решения, которые позволят оптимизировать процессы и лучше контролировать расходы.
Как справиться с вызовом при помощи технологий?
Вот несколько советов из области ИТ, которые позволят снизить расходы на доставку последней мили и в целом оптимизировать процессы:
Автоматизация аналитики
С ее помощью операторы логистики выявляют самые рентабельные опции и усиливают их, а от нерентабельных отказываются.
Примером может служить «Вкусвилл» — после тестирования и анализа результатов ритейлер сделал ночную доставку полноценной опцией, а также выяснил самое популярное «окно» заказов — с 5 до 8 утра.
Однако глубина проникновения аналитических решений в отрасли еще достаточно низкая. Сейчас это заметно как никогда раньше, т.к. мы видим, что многие компании не сумели быстро отреагировать на падение спроса из-за санкций и оптимизировать маршруты.
В итоге транспорт отправляется полупустым, а это прямые убытки.
Логистические сервисы-оптимизаторы на основе данных умеют строить более «кучные» маршруты, объединять их, чтобы снизить расходы на топливо и повысить утилизацию транспорта по весу и объему.
В ручном режиме управлять этим процессом гораздо труднее из-за субъективных оценок и человеческого фактора в целом.
Один из наших клиентов после детальной аналитики сократил частоту доставки от хаба до конечных населенных пунктов с двух до одного раза в день.
Заказчики сначала проявили недовольство, но затем согласились с доводами компании в обмен на ряд опций и преференций. В итоге наш клиент снизил расходы в два раза или примерно на 70% от зарплаты одного водителя.
Облачная модель
Исторически сложилось, что большинство игроков выбирают коробочные решения, к примеру, «1С-Битрикс», который можно дописать под нужды компании.
Однако необходимость тотального контроля расходов заставит логистику мигрировать в SaaS.
Если вы еще этого не сделали, то сейчас самое время: облачные решения обходятся дешевле, чем коробочные или тем более собственные цифровые продукты, которые в условиях массового оттока ИТ-кадров из России становятся не особо актуальными.
Отказ от избыточного оборудования
Еще один способ оптимизировать расходы — это экономить на GPS-трекерах. Сегодня у каждого водителя есть смартфон, на который можно установить приложение по оптимизации маршрутов и контроля работы водителя.
Оно может быть как самостоятельным решением, вроде сервиса VeeRoute, который использует группа «М.Видео-Эльдорадо» уже пять лет, или частью комплексного сервиса по управлению логистикой.
Коллаборации с онлайн-агрегаторами
К этому пункту относится и шеринг складских помещений, что особенно актуально для мелких и средних игроков, и службы такси.
К примеру, мы стали партнерами с «Яндекс.Go», с помощью которого можно найти курьеров для бизнеса, чьи заказы резко упали. К тому же держать собственный штат стало нерентабельно.
Единственный путь для сохранения качества доставки — это сокращение расходов. Для этого бизнесу необходимы как автоматизация, так и в целом стратегия минимальных инвестиций.
Кризис переделывает рынок: часть логистических компаний прекратила существование, другая выжидает, третья строит планы по наращиванию присутствия в регионах и расширению сети.
И это вполне выполнимая цель, если действовать поступательно: открывать представительства в городах с минимальным числом сотрудников и сокращать местные представительские расходы.
Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Застрявшие в Бельгии люксовые авто для продажи в РФ будут распроданы на других рынках
- 2 Как повлияет на российский бизнес приостановка поставок в Россию американскими операторами FedEx, UPS и DHL?
- 3 О чем нужно знать при внедрении систем контроля топлива: пять ключевых элементов
- 4 Последняя миля: как получить максимум от ключевого логистического плеча
- 5 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2022
25 апреля 2022
26 апреля 2022