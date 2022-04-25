Доставка последней мили: как бизнесу сохранить качество сервиса в кризис

Что ждет рынок последней мили и как бизнесу оптимизировать расходы, рассказывает Мухтар Лекеров, директор отдела интеграции и внедрения в компании-разработчике облачной системы для внутригородской логистики Relog.

Последняя миля — важная часть клиентского сервиса, и требования к ней сильно выросли за последние годы. Несоответствие ожиданиям аудитории ставит под удар репутацию компаний, которые больше не могут сохранять прежнюю оперативность и низкую стоимость услуги.

Санкции подорвали логистику первого и среднего звена, что отразилось на процессах доставки конечному потребителю продукции со склада или распределительного центра.

Доставка последней мили всегда была сложным аспектом клиентского сервиса. По данным Business Insider, больше половины логистических расходов приходится именно на это звено и ложатся они, как правило, на поставщика.

По информации Data Insights, в 2021 году российский сегмент e-commerce вырос на 90% в количественном выражении. В это время миллениалы и зумеры стали считать быструю бесплатную доставку стандартом торговли.

Крупные ритейлеры уже заявили, что санкции могут повлиять на их бизнес и в том числе на реализацию последней мили. Например, Ozon опасается снижения спроса, а также возможных проблем с привлечением капитала на развитие инфраструктуры доставки.

Однако уронить планку сейчас — потерять часть аудитории, которая так или иначе сократит объем потребления из-за сниженной покупательской способности.

Бизнесу придется бороться за каждого пользователя, который по-прежнему ожидает от продавца множество опций, включая доставку за 24 часа.

Что будет с рынком последней мили?

На отрасль окажут влияние три ключевых фактора:

Рост себестоимости доставки последней мили

Причин несколько: высокая инфляция, волатильность валюты, подорожание топлива, газа и запчастей для автомобилей и т.д.

Логистические компании, которые занимаются этим звеном, повысят цены на услуги. Из-за этого бó‎льшая часть годами работающих партнерских связей будет разорвана.

Повышение порогов для мелких и средних компаний

Бренды окажутся перед выбором из-за роста себестоимости услуг: оставить быструю бесплатную доставку себе в убыток, но зато сохранить репутацию, или в целях экономии снижать планку.

Первое может позволить себе далеко не всякий крупный бизнес. Например, с 11 апреля «Сбер» отменил бесплатную доставку от «Сбермаркета» для подписчиков «Прайм» и «Прайм+», заменив ее бонусами.

У мелких и средних компаний выбора практически нет: скорее всего, им в любом случае придется убрать опцию быстрой доставки или же сделать ее платной, что снизит их конкурентную способность.

Появление новых игроков

Вероятно, на рынке логистики, включая первую, среднюю и последнюю милю, возрастет спрос на высокотехнологичные продукты по управлению поставками.

Компании с большим капиталом будут предлагать решения, которые позволят оптимизировать процессы и лучше контролировать расходы.

Как справиться с вызовом при помощи технологий?

Вот несколько советов из области ИТ, которые позволят снизить расходы на доставку последней мили и в целом оптимизировать процессы:

Автоматизация аналитики



С ее помощью операторы логистики выявляют самые рентабельные опции и усиливают их, а от нерентабельных отказываются.

Примером может служить «Вкусвилл» — после тестирования и анализа результатов ритейлер сделал ночную доставку полноценной опцией, а также выяснил самое популярное «окно» заказов — с 5 до 8 утра.

Однако глубина проникновения аналитических решений в отрасли еще достаточно низкая. Сейчас это заметно как никогда раньше, т.к. мы видим, что многие компании не сумели быстро отреагировать на падение спроса из-за санкций и оптимизировать маршруты.

В итоге транспорт отправляется полупустым, а это прямые убытки.

Логистические сервисы-оптимизаторы на основе данных умеют строить более «кучные» маршруты, объединять их, чтобы снизить расходы на топливо и повысить утилизацию транспорта по весу и объему.

В ручном режиме управлять этим процессом гораздо труднее из-за субъективных оценок и человеческого фактора в целом.

Один из наших клиентов после детальной аналитики сократил частоту доставки от хаба до конечных населенных пунктов с двух до одного раза в день.

Заказчики сначала проявили недовольство, но затем согласились с доводами компании в обмен на ряд опций и преференций. В итоге наш клиент снизил расходы в два раза или примерно на 70% от зарплаты одного водителя.

Облачная модель

Исторически сложилось, что большинство игроков выбирают коробочные решения, к примеру, «1С-Битрикс», который можно дописать под нужды компании.

Однако необходимость тотального контроля расходов заставит логистику мигрировать в SaaS.

Если вы еще этого не сделали, то сейчас самое время: облачные решения обходятся дешевле, чем коробочные или тем более собственные цифровые продукты, которые в условиях массового оттока ИТ-кадров из России становятся не особо актуальными.

Отказ от избыточного оборудования

Еще один способ оптимизировать расходы — это экономить на GPS-трекерах. Сегодня у каждого водителя есть смартфон, на который можно установить приложение по оптимизации маршрутов и контроля работы водителя.

Оно может быть как самостоятельным решением, вроде сервиса VeeRoute, который использует группа «М.Видео-Эльдорадо» уже пять лет, или частью комплексного сервиса по управлению логистикой.

Коллаборации с онлайн-агрегаторами

К этому пункту относится и шеринг складских помещений, что особенно актуально для мелких и средних игроков, и службы такси.

К примеру, мы стали партнерами с «Яндекс.Go», с помощью которого можно найти курьеров для бизнеса, чьи заказы резко упали. К тому же держать собственный штат стало нерентабельно.

Единственный путь для сохранения качества доставки — это сокращение расходов. Для этого бизнесу необходимы как автоматизация, так и в целом стратегия минимальных инвестиций.

Кризис переделывает рынок: часть логистических компаний прекратила существование, другая выжидает, третья строит планы по наращиванию присутствия в регионах и расширению сети.

И это вполне выполнимая цель, если действовать поступательно: открывать представительства в городах с минимальным числом сотрудников и сокращать местные представительские расходы.

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