Что такое бережливое производство и зачем его внедрять

Михаил рассказал, что такое бережливое производство, зачем и с помощью каких инструментов его можно внедрить у себя.

И, по словам Михаила Грачева, генерального директора компании, только за последний год сотрудники подали 1706 предложений по улучшению офисных и производственных процессов, и из них уже реализовали более тысячи.

Концепция бережливого производства становится все более актуальной для промышленных предприятий и офисов. Компания Grass , которая производит автохимию, автокосметику, моющие средства для клининга и бытовой химии, начала оптимизировать производственные процессы в соответствии с принципами бережливого производства в 2015 году.

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Что такое бережливое производство

Бережливое производство — это определенная концепция управления. Ее основа — постоянный поиск возможностей устранить потери на производстве и в офисе. Часто для обозначения концепции используются термины «lean-производство» и «lean-технологии». Lean в данном случае означает именно «производство без излишеств» — то, чего должно добиваться любое предприятие.

Начальный пункт концепции: компания определяет, какова ценность продукта для конечного потребителя на каждом этапе производства. Цель — обеспечить безостановочное устранение потерь. Потеря в данном случае — действия или операции, которые расходуют ресурсы, но не создают ценности для потребителя.

Выделяют потери первого и второго рода. Первые — действия, которые не создают ценности, но и устранить их нельзя. Например, предприятие не может обойтись без транспортировки или оформления всех необходимых документов. При этом ценности для конечного потребителя эти операции не создают.

Потери второго рода также не создают ценность. При этом их можно полностью исключить из процесса производства, и к этому необходимо стремиться. Лишнее ожидание, бракованная продукция — примеры потерь второго рода.

Всю деятельность предприятия и все процессы, происходящие на производстве, можно разделить на операции и процессы. Среди них есть две категории:

добавляющие продукту ценность;

не добавляющие продукту ценности.

Фото/blog.ganttpro.com

Какие цели преследует бережливое производство

Основная цель бережливого производства — систематическое и постепенное уменьшение количества процессов, операций и действий, не добавляющих продукту потребительской ценности.

В планах Grass — еще больше инициатив в концепции бережливого производства. Например, создание собственной линии по переработке пластика. Уже сейчас компания создает тару, в которой 20% вторичного пластика.

Создание собственной линии по переработке позволит сократить потери при транспортировке сырья для переработки и ускорить разработку тары с большим процентов ввода вторичного пластика.

На фасаде офисного здания мы планируем установить солнечные панели. Так мы будем получать электроэнергию из возобновляемых источников и в перспективе снизим свои издержки.

Фото/blog.ganttpro.com

Какие принципы у бережливого производства

В теории бережливого производства выделяется множество принципов и инструментов. К основным относятся: определение ценности и продукта и постоянная оптимизация процессов. Об этом мы расскажем далее.

Коренными принципами также являются:

отличное качество продукции, обеспечивающее возможность сдачи без последующих доработок;

формирование системы производства, которая позволит обнаруживать и разрешать проблемы при их возникновении;

долгосрочные отношения с потребителями;

гибкость и адаптивность всех систем.

Особенное значение имеют принципы «точно вовремя» и автономизации. Первый особенно важен в рамках работы производственной линии любого предприятия. Необходимые детали, элементы и компоненты должны поступать вовремя и в необходимом количестве.

industryviews/shutterstock.com

В чем заключается ценность продукта

Понятие ценности — ключевое положение бережливого производства. Собственно ценность — это набор свойств и качеств, ради которого клиент приобретает продукт. Ценность любого продукта определяет в первую очередь потребитель.

Ценность создается в ходе производственных процессов. Каждое производственное действие создает какую-то ценность либо нет. Например, длительное ожидание поставки не создает никакой ценности. Именно действия второго рода, в соответствии с концепцией lean-технологий, необходимо стремиться полностью исключить из производственного процесса.

Для наиболее полного понимания потребительской ценности продукта проводятся исследования мнений клиентов. Важно регулярно получать обратную связь от ваших потребителей, чтобы постоянно стремиться к совершенству продукта.

Мы открыты для любых комментариев и предложений от потребителей, внимательно изучаем отзывы к средствам на всех каналах продаж. Более того, продукты часто тестируются внутри компании, и мы собираем мнения сотрудников о потребительских качествах новинок.

Как оптимизировать процессы

Процессы постоянной оптимизации — это важнейший аспект lean-производства. Совершенствование продукта и процессов — ведущие принципы бережливого производства.

Процесс оптимизации в данной концепции — это процесс постоянного уменьшения издержек и поиска таких возможностей. Оптимизация процесса при этом должна идти не сверху, а снизу. Именно сотрудники лучше всего видят, от каких операций возможно безболезненно отказаться.

Для этого наш отдел бережливого производства постоянно собирает предложения от сотрудников. Этот процесс возможен также благодаря инструментам, о которых мы поговорим ниже.

В каких сферах применяется бережливое производство

Технологии бережливого производства могут применяться во многих сферах. Например, существует бережливая логистика. Она объединяет всю цепочку поставщиков с целью сократить потери на каждом этапе.

Существует и бережливая почта. Например, в Дании провели масштабный анализ услуг почты и смогли модернизировать процесс. Это позволило повысить продуктивность и ускорить почтовые пересылки.

В рамках создания программного обеспечения также реально применить концепции и технологии бережливого производства.

Как внедрить бережливое производство на предприятии

Бережливое производство на предприятии — это и шанс повысить эффективность, и возможность внедрить экологические инициативы, и сделать производство максимально безопасным для планеты.

Lean-технологии на предприятии стоит внедрять постепенно и придерживаясь определенной системы. Важно анализировать, как каждый метод и технология влияют на конечный результат. Об инструментах, с помощью которых это можно сделать мы расскажем далее.

В компании мы активно используем систему кайдзен, 5S и картирование процессов.

Какие инструменты бережливого производства есть

Существует большое количество инструментов, методов и технологий бережливого производства. Наиболее популярные — это:

Картирование потока создания ценности. Вытягивающее поточное производство. Канбан. Кайдзен. Система 5S.

Картирование потока создания продукта и, соответственно, ценности предполагает создание детальной схемы всех процессов производства вплоть до самых мелких. Такая карта позволит быстро выявить слабые места и процессы, не формирующие ценности.

Для картирования потока создания ценности прежде всего необходимо детально документировать текущее состояние всех процессов и проанализировать все производство. На основе всех этих данных строится карта, на основе которой может быть разработан план внедрения улучшений.

Организация производства продуктов по вытягивающему принципу предполагает использование, закупку и хранение такого объема продукции, который определяют исключительно потребности конкретных этапов производства.

Канбан предполагает подачу производственных запасов маленькими блоками, точно в те узлы производственного процесса, где они необходимы. Готовая же продукция должна быть сразу же отгружена покупателям.

Кайдзен — это система, которой мы активно пользуемся в компании сейчас. Это целая философия, в рамках которой предполагается не только постоянное стремление к улучшениям, но и стимулирование сотрудников предлагать такие улучшение предлагать.

Для обработки предложений от сотрудников мы создали целый отдел и за последний год реализовали больше тысячи таких предложений.

Система 5S — это все о создании эффективного и комфортного рабочего места. Основана эта система на пяти принципах:

сортировка;

рациональное расположение;

уборка;

стандартизация;

совершенствование.

Эти принципы мы стараемся реализовывать при создании своих офисных помещений. 5S — один из первых инструментов, которые были внедрены в компании. Все сотрудники прошли внутреннее обучение, и с 2015 года было реализовано по системе 5S более трех тыс. мероприятий по улучшению рабочих мест. Например, визуализация инструкций, стандартизации и оконтуривание на рабочих местах и многие другие инициативы.

Мы активно работаем над внедрением технологий «умного дома» в наших офисных помещениях. Это позволит как уменьшить объем потребляемых ресурсов за счет поддержания оптимального уровня освещения, отопления и вентиляции, так и создать для сотрудников максимально комфортную среду.

Работники офиса смогут лучше концентрироваться, не отвлекаясь на мелочи вроде включения кондиционера и его настройку.

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Как правильно внедрять бережливое производство

Внедрять технологии и инструменты бережливого производства важно обдуманно и постепенно. Бережливое производство всегда начинается с точного определения ценности каждого создаваемого продукта. Далее выявляется поток создания ценности.

О картировании этого потока мы говорили выше. Важно тщательно разобрать созданную вами карту и определить все слабые места. Так вы сможете обеспечить беспрерывность потока.

Следующий этап — дать потребителю вытягивать продукт, то есть объем производства должен определяться исключительно уровнем потребительского спроса.

Определите уровень потребности, которая существует у потребителя сейчас и обеспечьте полное, но не излишнее ее удовлетворение, то есть на складе не должно скапливаться излишних запасов или возникать дефицит каких-то товаров или компонентов.

И самое важное — необходимо всегда стремиться к совершенству, даже через мелкие улучшения.

Как оценить эффективность внедрения бережливого производства

Оценивать эффективность внедрения технологий бережливого производства можно по нескольким параметрам. Первым, безусловно, будет экономический. При этом оценивать экономический эффект необходимо на всех стадиях производства.

Другим важным параметром является степень повышения эффективности работы всего предприятия и уровня мотивации сотрудников. Понять, как внедрение бережливого производства сказалось на мотивации сотрудников, можно через руководителей отделов или команд. Помните, что внутренние оценки коллектива обладают субъективностью.

Важно также оценить, какое влияние lean-технологии оказали непосредственно на продукт и его свойства. Эти результаты — одни из самых важных. Прогресс продукта по технических характеристикам, безусловно, скажется на объеме продаж и степени удовлетворенности потребителей.

Какие есть виды потерь в бережливом производстве

В производстве выделяют семь видов потерь:

перепроизводство;

временные;

транспортировка;

лишние этапы обработки;

бесполезные перемещения;

выпуск продукции с браком или дефектами.

Часто к этим потерям добавляют нереализованный креативный потенциал сотрудников и их перегрузку. Мы считаем это важными потерями, так как часто именно креативные решения сотрудников помогают максимально эффективно оптимизировать производство.

Все эти потери необходимо своевременно выявлять и устранять. Эффективно выявить все эти потери позволяют все инструменты, перечисленные выше. Если ваш бизнес связан с производством каких-либо товаров, уделите особое внимание именно картированию производственного процесса.

Часто, особенно если производство большое, многие процессы могут быть неочевидны. Особенно, если вы руководитель и не принимаете самого непосредственного участия в производстве.

Фото/blog.ganttpro.com

Какие примеры применения подхода есть

Grass активно применяет инструменты и технологии бережливого производства. Это позволяет не только максимально эффективно организовывать производство, но и внедрять экологические инициативы.

Например, в компании существует отдел, который собирает от всех сотрудников абсолютно любые предложения относительно улучшения любых процессов. Отдел отфильтровывает эти предложения и разрабатывает наиболее интересные и перспективные.

Если предложение реализуется и делает производство или работу в офисе эффективнее, тот, кто выдвинул идею, получает премию. За 2020 год суммарно сотрудники получили более 1 млн рублей в качестве таких премий.

Мы создаем комфортные офисные помещения, учитывая принципы бережливого производства. Например, каждый продукт разрабатывается командой, в которую входят представители всех важных отделов.

Это сокращает время на разработку продукта и позволяет не тратить время на организацию взаимодействия между отделами. Более того, наличие технолога в команде позволяет изначально учитывать все особенности формулы того или иного продукта и быстро вносить изменения.

Где брать информацию по бережливому производству

Grass проводит внешние обучения для партнеров и всех желающих. Заявки подаются через наш сайт. Если говорить книгах, то мы рекомендуем:

А. К. Гастев «Трудовые установки» А. К. Гастев «Как надо работать» Дж. Лайкер «ДАО Toyota: 145 принципов менеджмента ведущей компании» Г. Форд «Моя жизнь, мои достижения» Ф. Лалу «Открывая организации будущего»

Эти книги дадут вам базовое представление о концепции бережливого производства и позволят постепенно сложить полную картину.

Фото на обложке: Jan Faukner/shutterstock.com