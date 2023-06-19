Стать партнером экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» стало проще: создан сервис для поставщиков товаров и услуг

Кроме того, поставщики нефтепродуктов, услуг и сервисов для держателей топливных карт «ОПТИ 24» теперь могут в режиме онлайн подключать точки обслуживания и отслеживать ключевые бизнес-показатели. Также новый инструмент позволяет экономить средства на установку терминалов на станциях за счет формирования QR-кодов для приема платежей через мобильное приложение «ОПТИ 24».

В мае этого года федеральный топливный оператор «Газпромнефть-Региональные продажи» создал «Личный кабинет поставщика» для партнеров экосистемы «ОПТИ 24», объединяющей передовые сервисы для коммерческого транспорта. С его появлением процесс регистрации нового партнера стал значительно проще.

«ОПТИ 24» — все услуги для коммерческого транспорта в одном окне

«ОПТИ 24» — цифровая экосистема со множеством услуг и сервисов для владельцев автопарков и профессиональных водителей. После регистрации в ней пользователю открывают топливный счет, а также выдают топливную карту (есть возможность выпустить и виртуальную, которая будет доступна в мобильном приложении «ОПТИ 24»). Этой картой можно расплачиваться за покупку топлива и сопутствующих товаров на АЗС «Газпромнефть» и ее партнеров в России и странах СНГ, а также за цифровые сервисы и услуги.

Сегодня сервисами экосистемы «ОПТИ 24» пользуются более 50 тысяч компаний-перевозчиков и 250 поставщиков товаров и услуг, среди которых — крупные и небольшие региональные сети АЗС и сервисные точки. Как клиентоориентированная компания «Газпромнефть-Региональные продажи» в первую очередь стремится обеспечивать клиентам и партнерам максимально комфортное взаимодействие с собой и друг с другом. Поэтому, когда у поставщиков товаров и услуг появился запрос на сервис, который позволил бы быстрее подключаться к экосистеме и повысил бы эффективность бизнес-процессов, компания разработала «Личный кабинет поставщика».

Как устроен «Личный кабинет поставщика»

Запуск «Личного кабинета поставщика» — логичный шаг в развитии экосистемы «ОПТИ 24», так как благодаря новому сервису процесс подключения партнеров к ней стал более гибким и масштабируемым. К слову, «Газпромнефть-Региональные продажи» до конца 2023 года планирует подключить к личному кабинету всех действующих поставщиков, а также увеличить свое присутствие на рынке, привлекая в экосистему новых партнеров.

Какие возможности дает сервис:

удобный онбординг. Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, партнеру нужно подать заявку на сайте, дождаться ее рассмотрения и получить приглашение заключить договор с «Газпромнефть-Региональные продажи» — до появления личного кабинета все это занимало немало времени. Сейчас процедура стала значительно легче;

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, партнеру нужно подать заявку на сайте, дождаться ее рассмотрения и получить приглашение заключить договор с «Газпромнефть-Региональные продажи» — до появления личного кабинета все это занимало немало времени. Сейчас процедура стала значительно легче; оперативное добавление точек на карте для конечных клиентов. Раньше актуализация данных требовала ручного процесса, теперь поставщик может самостоятельно редактировать данные по АЗС, подавать обращения для оперативного добавления новой АЗС в договор. Как только новая станция появляется в личном кабинете поставщика, она сразу же становится доступна клиенту;

Раньше актуализация данных требовала ручного процесса, теперь поставщик может самостоятельно редактировать данные по АЗС, подавать обращения для оперативного добавления новой АЗС в договор. Как только новая станция появляется в личном кабинете поставщика, она сразу же становится доступна клиенту; отслеживание транзакций в режиме онлайн. Раньше такого функционала не было вообще — все данные по операциям партнеры получали в процессе закрытия отчетного периода;

Раньше такого функционала не было вообще — все данные по операциям партнеры получали в процессе закрытия отчетного периода; кьюаринг. В личном кабинете поставщики могут формировать уникальный QR-код для приема платежей через мобильное приложение «ОПТИ 24». Благодаря тому, что больше не нужно устанавливать терминалы для приема топливных карт, партнеры экономят время на подключение к экосистеме новых точек, а также минимизируют риски в случае утери или порчи оборудования. Так, компания Anywash — российский агрегатор услуг для корпоративных автопарков — первая среди поставщиков начала пользоваться сервисом генерации платежных QR-кодов, подключив к «ОПТИ 24» более 400 автомоек всего за неделю. С установкой терминалов подключение такого количества точек заняло бы по меньшей мере несколько месяцев.

Все эти возможности качественно изменили работу партнеров экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Стоит отметить, что от появления «Личного кабинета поставщика» выиграли и клиенты компании: они стали оперативно получать актуальную информацию о действующих АЗС и сервисных центрах, а также пользоваться еще одним удобным способом оплаты товаров и услуг.

Как начать работу в личном кабинете

Чтобы начать пользоваться «Личным кабинетом поставщика», нужно подать заявку на партнерство — сотрудники «Газпромнефть-Региональные продажи» оперативно рассмотрят ее и предложат заключить договор. Важно подчеркнуть: регистрация в личном кабинете абсолютно бесплатная.

Присоединиться к экосистеме могут владельцы АЗС, автомоек, шиномонтажа, сервисных станций, придорожных отелей, стоянок, парковок, служб, оказывающих помощь на дорогах, — топливный оператор готов рассмотреть разные услуги, актуальные для владельцев автопарков и профессиональных водителей. Один из главных критериев отбора — сеть АЗС или сервисная точка должна быть потенциально востребована у клиентов компании.

В ближайшей перспективе «Личный кабинет поставщика» станет единой платформой для поставщиков нефтепродуктов и услуг для бизнеса в сфере автомобильных перевозок. Поэтому «Газпромнефть-Региональные продажи» намерена продолжать работать над сервисом, делая его еще более удобным.

Федеральный топливный оператор «Газпромнефть-Региональные продажи» с 2018 года развивает экосистему для бизнеса, работающего в сфере автомобильных перевозок, — «ОПТИ 24». Она объединяет цифровые решения, которые позволяют перевозчикам не только приобретать топливо и товары на АЗС и цифровые продукты в личном кабинете, но также пользоваться услугами автосервисных компаний-партнеров.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой «Газпромнефть-Региональные продажи»

Реклама