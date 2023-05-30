Самые свежие лайфхаки LinkedIn — 2023. Что еще нужно знать?

Анна Наумова — менеджер продукта с опытом более 10 лет в российских и американских компаниях, таких как Apple, Zello и VK, а также автор и ведущая YouTube-канала про поиск работы в США Prodcast на русском и английском языках. Недавно она выпустила интервью с менеджером по продукту LinkedIn, где та делится неочевидными секретами работы с этой соцсетью. В материале — главные рекомендации.

В этой статье я не буду рассказывать о том, что профиль в LinkedIn должен быть полностью заполнен и обязательно на английском языке, если вы хотите найти работу в международной компании. И что у вас должен быть хороший бизнес-портрет, а не селфи с пляжа. Вы и так это знаете.

Я расскажу о неочевидных и новых фичах LinkedIn, которые помогут вам выделиться из толпы конкурентов и сделать ваш профиль привлекательным для рекрутеров.

Заголовок

Начнем с заголовка вашего профиля или Headline. Это краткая информация о вас, то, что видят другие люди под вашим именем: в ленте, в сообщениях, когда вы добавляетесь в друзья.

В паре строк и нескольких словах вы должны там написать самое важное о себе. Не просто Product Manager: надо добавить ключевики, которые привлекут внимание: AI/ML, PhD, Blockchain, Crypto, IoT, SaaS, B2B, Growth, Data, Fintech, React.js и т. д. Не упускайте возможность бесплатно прорекламировать себя.

Локация

В вашей локации указывайте ту страну и даже город, где вы хотите работать. Очень часто приоритет отдается местным кандидатам, и резюме автоматически отсеиваются именно по локации, что у вас даже не будет возможности поговорить с рекрутером.

Объяснить рекрутеру, что вы на самом деле не находитесь в Сан-Франциско — это уже следующий шаг, но у вас хотя бы появится шанс об этом поговорить и попытаться обсудить решение о переезде.

Общие сведения

В разделе «Общие сведения» или About недавно появилась возможность добавить 5 ваших основных навыков или Top Skills. Они будут играть роль в фильтрации кандидатов. Рекрутеры выставляют в LinkedIn фильтры, например, Software engineer, Big Data, AWS, и потом отбирают кандидатов. Так как количество навыков ограничено, вам нужно определить ваши самые сильные стороны, это будет вашим УТП.

Навыки

Если у вас больше навыков, вам поможет одноименный раздел «Навыки» или Skills. Туда можно добавить до 50 навыков, попросить коллег подтвердить эти навыки (Endorse), либо пройти тест на LinkedIn, если речь идет о технических навыках. Не забывайте добавлять коммуникационные навыки и soft skills, такие как Team work, Communication, Leadership и т. д.

Софт-скиллы очень важны для работы в международных компаниях, и рекрутеры часто отсматривают кандидатов по этим фильтрам. У каждой вакансии есть набор ключевых навыков. Кроме того, их надо добавить к каждому месту работы, проекту, образованию и даже волонтерской деятельности.

Активный поиск работы

Если вы сейчас в активном поиске работы, поставьте на аватарку зеленый бейджик Open to work («В поиске работы»). Это поможет не только рекрутерам, но и людям без специальной подписки в LinkedIn увидеть ваши намерения.

Например, нанимающий менеджер может вас заметить, или друзья могут вас порекомендовать. Если вы поставили Open to work без бейджа, только рекрутеры с платной подпиской увидят ваш профиль, тем самым вы снижаете вашу заметность. При настройке Open to work добавьте максимальное количество позиций, локаций и типов работы. Рекомендую еще иногда менять города, чтобы повышать заметность.

Если сейчас нет работы

Если вы сейчас не работаете, LinkedIn будет ругаться, что профиль не полностью заполнен, снижая вашу видимость. Чтобы не было пробелов, добавьте «Перерыв в карьере» («Добавить раздел» или Add profile section в профиле). Вы можете выбрать тип «сокращение», «переезд», «обучение» и даже «декрет».

Активность

Для привлечения внимания к вашему профилю очень важно быть активным в LinkedIn: регулярно писать посты по вашей профессиональной теме либо хотя бы делиться чужими, лайкать и комментировать посты людей, которые вам интересны, добавлять их в друзья. Начните строить нетворкинг заранее, чтобы у нанимающего менеджера сложилось впечатление, что он вас уже знает.

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Рекомендации

Не переживайте, если у вас нет рекомендаций. По словам менеджера продукта LinkedIn, а также рекрутеров, с которыми я общалась, рекомендации в соцсети не влияют на ваш отбор. Если компании нужны будут рекомендации, они вас попросят об этом лично, обычно на поздних этапах собеседований.

Платная подписка

Для рекомендаций выше вам не нужен LinkedIn Premium. Все это можно делать бесплатно. Я для себя не нашла особой ценности в покупке платной подписки. Premium Career – подписка дает возможность написать рекрутеру, даже если вы не в друзьях, но сообщений всего 5 в месяц, что в текущих реалиях очень мало.

Кроме того, есть доступ к инсайтам по вакансии (помогает понять профиль твоих конкурентов), но на международном рынке по дефолту надо понимать, что ты конкурируешь с лучшими из лучших. Обучающие видео LinkedIn Learning тоже не уникальные.

В заключение хочу порекомендовать регулярно заходить в LinkedIn, общаться с людьми, ваш профиль должен быть живой. А также стоит следить за обновлениями, соцсеть активно развивается и постоянно добавляет новый функционал. Всем успешных поисков!

Фото на обложке: Shutterstock / BongkarnGraphic

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