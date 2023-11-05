Low-code оставит программистов без работы?

О «программировании без программистов» — то есть о решениях no-code и low-code — говорят все чаще, и вместе с экспертом Дмитрием Задохиным, DevRel платформы VK Mini Apps, мы разбираемся в растущем тренде, анализируем рынок low-code-инструментов и рассуждаем, оставят ли они без работы IT-профессионалов.
В медиа все чаще мелькают упоминания no-code и low-code — новых методов проектирования и разработки IT-продуктов в визуальном интерфейсе с помощью графических инструментов, заранее написанных частей кода и специальных функций. Low-code уже привлек внимание игроков рынка и стал одной из главных тем для обсуждений на масштабных IT-конференциях: среди них — CodeFest и «Стачка 2023».
Говоря про low-code, многие утверждают, что такие методы подходят только для MVP, стартапов или небольших команд. Тем не менее, сегодня элементы low-code используют не только представители малого и среднего бизнеса, но и корпорации.
Такой подход помогает экономить время и ресурсы — чтобы проектировать IT-продукты в визуальном интерфейсе low-code-платформ, вовсе не обязательно нанимать команду профессиональных программистов или учиться писать код.
Давайте попробуем в деталях представить, как будет развиваться рынок low-code-решений в ближайшее время и вместе подумаем способны ли «сервисы без кода» отобрать хлеб у профессионального разработчика.
Что такое low-code и с чем его едят?
Говоря простым языком, low-code — это визуальный редактор процессов, где можно соединять кубики сценариев (заранее написанные частички кода) и создавать вполне рабочие IT-инструменты.
Некоторые кубики нельзя редактировать и изменять, а некоторые можно дописывать, исходя из поставленных целей и задач — все зависит от возможностей конкретной low-code-платформы.
В сети есть множество продвинутых технологических платформ, которые не только позволяют создавать low-code-решения, но и сами в какой-то степени являются low-code.
- Например, Camunda — open-source-платформа, которая предлагает множество наборов библиотек и готовых решений для моделирования и автоматизации бизнес-процессов. Для интеграции Camunda в проект программисту достаточно добавить всего несколько зависимостей, а использование языка Java дает широкий простор для творчества разработчикам.
- Также примером будет наша платформа VK Mini Apps, которая позволяет создавать мини-приложения «ВКонтакте» с помощью подробной документации, пошаговой инструкции для программистов и широкой библиотеки UI-компонентов. Разработчики мини-приложений VK Mini Apps могут быстро подключить API и забыть про однотипные задачи из разряда безопасности и авторизации, не тратить время на рутину и заниматься тем, что действительно интересно — писать логику.
Low-code бывает разный: его можно скачивать, использовать, дописывать и даже масштабировать до нормальной системы. С его помощью можно решать задачи совершенно разного калибра — можно оперативно закрыть брешь, когда нет времени на большую разработку, автоматизировать типовые процессы или операции для клиентов.
Более того, low-code помогает преодолевать архитектурные сложности и экономить время даже в масштабах крупных компаний. Так, на рутинную задачу можно тратить не 3-4 дня, а всего несколько часов: поэтому low-code регулярно используют для создания каркасов ERP-систем — впоследствии их можно дорабатывать и оптимизировать под нужды конкретной компании.
Все, что остается — это дописать бизнес-логику, если она, конечно, нужна, и продолжить поддержку сервиса силами квалифицированных разработчиков — без них ERP не заработает.
Благодаря low-code, а также no-code сегодня можно создавать продукты с гораздо меньшими затратами времени и финансов, используя простые базовые элементы и фундамент — все это позволяет не разрабатывать продукт с нуля каждый раз, а использовать уже проверенные заготовки.
Для работы с low-code с лихвой хватает одного квалифицированного программиста, который может все настроить и забрать на себя высокоуровневые процессы, а типовые задачи отдать джунам. Хорошим же примером no-code можно назвать Tilda, с помощью которой создать сайт или лендинг может любой человек, даже без навыков программирования.
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Low-code: подводные камни
Несмотря на вроде бы очевидные преимущества, у low-code все еще не получилось стать массовой технологией. И на это есть свои причины:
- Ограничения, рамки и условия, которые диктуют бизнесу заранее написанные частички кода. Пользуясь каким-то конкретным low-code-сервисом, компания автоматически попадает в зависимость от вендора. То есть организация, которая регулярно пользуется услугами low-code-платформы, не может самостоятельно распоряжаться продуктовыми или техническими изменениями, а целиком и полностью зависит от того, что придумают создатели платформы.
- Потенциальная угроза ошибки, неисправности или вовсе закрытия и ухода той или иной low-code-платформы с рынка — из-за этого в один прекрасный момент могут отвалиться все процессы, и бизнесу придет конец.
- Качество самого кода, от которого напрямую зависит безопасность. Как правило, low-code всегда вызывает вопросы у сотрудников системы безопасности — так как квалификации рядовых сотрудников может не хватить для грамотного управления выстроенной разработчиками системой.
- Отсутствие возможности рефакторинга. Некоторые кубики, конечно, позволяют писать код внутри, но протестировать быстро это не получится. Нужно проводить масштабные (и дорогие) тесты — ведь, когда мешаются визуальные картинки и кусочки кода, это приводит к большой путанице. И вроде бы комфортный low-code-инструмент превращается в головную боль.
- Обновления, которые могут вызвать трудности у неподготовленных сотрудников. Когда системе потребуются изменения — а они рано или поздно потребуются, без профессионалов обойтись не получится. В то же время обновления все же зависят от самой low-code-платформы.
Что же касается фантазии на тему того, что low-code-платформы со временем оставят разработчиков без задач и без работы — это только лишь фантазия. Хотя бы потому что сами low-code-системы должен кто-то разрабатывать.
Кроме того, есть тонкая грань между удобными инструментами для разработки и сомнительной концепцией, при которой можно будет вносить изменения в систему без квалифицированных специалистов, чтобы лишний раз сэкономить.
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Что будет дальше?
Сегодня low-code — это удобный инструмент в руках профи. Он позволяет не только получать наслаждение от работы, тратить время и силы на решение интересных задач, но и оперативно создавать сервисы для бизнеса, а также оптимизировать процессы, используя уже готовые кубики со сценариями. То есть позволяет разработчикам концентрировать внимание на действительно важных задачах.
Получается, low-code — это в первую очередь история про работу программиста, его труд и оптимизацию процессов. А также какая-никакая тенденция в IT-сфере: из года в год процесс создания IT-продуктов становится проще, а самого кода используется меньше. Отсюда и логичное название: «меньше кода».
Будущее у low-code определенно есть. Уже сегодня low-code-платформы твердо заняли свою нишу и активно развиваются в сторону бизнеса. Но есть и ограничения, с которыми нужно очень аккуратно работать. А саму тему глубже изучать: понимать все существующие ограничения и минусы и забирать только плюсы.
По этой причине главными пользователями low-code должны стать сами разработчики, которые найдут адекватный способ оперативно вносить изменения в код, а не тратить много времени и финансов на масштабные тестирования.
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Фото на обложке: Unsplash
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