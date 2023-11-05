Low-code оставит программистов без работы?

О «программировании без программистов» — то есть о решениях no-code и low-code — говорят все чаще, и вместе с экспертом Дмитрием Задохиным, DevRel платформы VK Mini Apps, мы разбираемся в растущем тренде, анализируем рынок low-code-инструментов и рассуждаем, оставят ли они без работы IT-профессионалов.

В медиа все чаще мелькают упоминания no-code и low-code — новых методов проектирования и разработки IT-продуктов в визуальном интерфейсе с помощью графических инструментов, заранее написанных частей кода и специальных функций. Low-code уже привлек внимание игроков рынка и стал одной из главных тем для обсуждений на масштабных IT-конференциях: среди них — CodeFest и «Стачка 2023».

Говоря про low-code, многие утверждают, что такие методы подходят только для MVP, стартапов или небольших команд. Тем не менее, сегодня элементы low-code используют не только представители малого и среднего бизнеса, но и корпорации.

Такой подход помогает экономить время и ресурсы — чтобы проектировать IT-продукты в визуальном интерфейсе low-code-платформ, вовсе не обязательно нанимать команду профессиональных программистов или учиться писать код.



Давайте попробуем в деталях представить, как будет развиваться рынок low-code-решений в ближайшее время и вместе подумаем способны ли «сервисы без кода» отобрать хлеб у профессионального разработчика.

Что такое low-code и с чем его едят?

Говоря простым языком, low-code — это визуальный редактор процессов, где можно соединять кубики сценариев (заранее написанные частички кода) и создавать вполне рабочие IT-инструменты.

Некоторые кубики нельзя редактировать и изменять, а некоторые можно дописывать, исходя из поставленных целей и задач — все зависит от возможностей конкретной low-code-платформы.



В сети есть множество продвинутых технологических платформ, которые не только позволяют создавать low-code-решения, но и сами в какой-то степени являются low-code.

Например, Camunda — open-source-платформа, которая предлагает множество наборов библиотек и готовых решений для моделирования и автоматизации бизнес-процессов. Для интеграции Camunda в проект программисту достаточно добавить всего несколько зависимостей, а использование языка Java дает широкий простор для творчества разработчикам.

Также примером будет наша платформа VK Mini Apps, которая позволяет создавать мини-приложения «ВКонтакте» с помощью подробной документации, пошаговой инструкции для программистов и широкой библиотеки UI-компонентов. Разработчики мини-приложений VK Mini Apps могут быстро подключить API и забыть про однотипные задачи из разряда безопасности и авторизации, не тратить время на рутину и заниматься тем, что действительно интересно — писать логику.

Low-code бывает разный: его можно скачивать, использовать, дописывать и даже масштабировать до нормальной системы. С его помощью можно решать задачи совершенно разного калибра — можно оперативно закрыть брешь, когда нет времени на большую разработку, автоматизировать типовые процессы или операции для клиентов.

Более того, low-code помогает преодолевать архитектурные сложности и экономить время даже в масштабах крупных компаний. Так, на рутинную задачу можно тратить не 3-4 дня, а всего несколько часов: поэтому low-code регулярно используют для создания каркасов ERP-систем — впоследствии их можно дорабатывать и оптимизировать под нужды конкретной компании.

Все, что остается — это дописать бизнес-логику, если она, конечно, нужна, и продолжить поддержку сервиса силами квалифицированных разработчиков — без них ERP не заработает.

Благодаря low-code, а также no-code сегодня можно создавать продукты с гораздо меньшими затратами времени и финансов, используя простые базовые элементы и фундамент — все это позволяет не разрабатывать продукт с нуля каждый раз, а использовать уже проверенные заготовки.

Для работы с low-code с лихвой хватает одного квалифицированного программиста, который может все настроить и забрать на себя высокоуровневые процессы, а типовые задачи отдать джунам. Хорошим же примером no-code можно назвать Tilda, с помощью которой создать сайт или лендинг может любой человек, даже без навыков программирования.

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Low-code: подводные камни

Несмотря на вроде бы очевидные преимущества, у low-code все еще не получилось стать массовой технологией. И на это есть свои причины:

Ограничения, рамки и условия, которые диктуют бизнесу заранее написанные частички кода. Пользуясь каким-то конкретным low-code-сервисом, компания автоматически попадает в зависимость от вендора. То есть организация, которая регулярно пользуется услугами low-code-платформы, не может самостоятельно распоряжаться продуктовыми или техническими изменениями, а целиком и полностью зависит от того, что придумают создатели платформы.

Пользуясь каким-то конкретным low-code-сервисом, компания автоматически попадает в зависимость от вендора. То есть организация, которая регулярно пользуется услугами low-code-платформы, не может самостоятельно распоряжаться продуктовыми или техническими изменениями, а целиком и полностью зависит от того, что придумают создатели платформы. Потенциальная угроза ошибки, неисправности или вовсе закрытия и ухода той или иной low-code-платформы с рынка — из-за этого в один прекрасный момент могут отвалиться все процессы, и бизнесу придет конец.

— из-за этого в один прекрасный момент могут отвалиться все процессы, и бизнесу придет конец. Качество самого кода, от которого напрямую зависит безопасность. Как правило, low-code всегда вызывает вопросы у сотрудников системы безопасности — так как квалификации рядовых сотрудников может не хватить для грамотного управления выстроенной разработчиками системой.

Как правило, low-code всегда вызывает вопросы у сотрудников системы безопасности — так как квалификации рядовых сотрудников может не хватить для грамотного управления выстроенной разработчиками системой. Отсутствие возможности рефакторинга. Некоторые кубики, конечно, позволяют писать код внутри, но протестировать быстро это не получится. Нужно проводить масштабные (и дорогие) тесты — ведь, когда мешаются визуальные картинки и кусочки кода, это приводит к большой путанице. И вроде бы комфортный low-code-инструмент превращается в головную боль.

Некоторые кубики, конечно, позволяют писать код внутри, но протестировать быстро это не получится. Нужно проводить масштабные (и дорогие) тесты — ведь, когда мешаются визуальные картинки и кусочки кода, это приводит к большой путанице. И вроде бы комфортный low-code-инструмент превращается в головную боль. Обновления, которые могут вызвать трудности у неподготовленных сотрудников. Когда системе потребуются изменения — а они рано или поздно потребуются, без профессионалов обойтись не получится. В то же время обновления все же зависят от самой low-code-платформы.

Например, если разработчик закладывает обратную совместимость, то обновления не вызывают вообще никаких трудностей — система трансформирует данные под капотом самостоятельно, и все прекрасно работает. В то же время бывает, что для обновления необходимо менять формат хранения данных. Тогда приходится прописывать миграционные скрипты либо сделать выбор в сторону плавной трансформации.

Что же касается фантазии на тему того, что low-code-платформы со временем оставят разработчиков без задач и без работы — это только лишь фантазия. Хотя бы потому что сами low-code-системы должен кто-то разрабатывать.

Кроме того, есть тонкая грань между удобными инструментами для разработки и сомнительной концепцией, при которой можно будет вносить изменения в систему без квалифицированных специалистов, чтобы лишний раз сэкономить.

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Что будет дальше?

Сегодня low-code — это удобный инструмент в руках профи. Он позволяет не только получать наслаждение от работы, тратить время и силы на решение интересных задач, но и оперативно создавать сервисы для бизнеса, а также оптимизировать процессы, используя уже готовые кубики со сценариями. То есть позволяет разработчикам концентрировать внимание на действительно важных задачах.

Получается, low-code — это в первую очередь история про работу программиста, его труд и оптимизацию процессов. А также какая-никакая тенденция в IT-сфере: из года в год процесс создания IT-продуктов становится проще, а самого кода используется меньше. Отсюда и логичное название: «меньше кода».

Будущее у low-code определенно есть. Уже сегодня low-code-платформы твердо заняли свою нишу и активно развиваются в сторону бизнеса. Но есть и ограничения, с которыми нужно очень аккуратно работать. А саму тему глубже изучать: понимать все существующие ограничения и минусы и забирать только плюсы.

По этой причине главными пользователями low-code должны стать сами разработчики, которые найдут адекватный способ оперативно вносить изменения в код, а не тратить много времени и финансов на масштабные тестирования.

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