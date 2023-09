Язык программирования Golang (Go) относят к языкам общего назначения: на нём пишут системные утилиты, программы для десктопа, мобильные приложения и веб-сервисы. Go используется во многих популярных сервисах — например, в голосовых помощниках, в приложениях для заказа такси, браузерах и рекламных инструментах.

Четыре причины, по которым стоит писать продукт на языке программирования Go

Екатерина Алипова

При этом на мировом рынке труда разработчиков Go меньше, чем тех, кто знает, например, Python. А потому специалисты по Go дороже примерно на 30%. Почему данный язык программирования популярен и какому бизнесу он подходит, рассказал лид курса по языку Go в Яндекс Лицее Виталий Левченко.