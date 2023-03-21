В марте на HeadHunter представлено более 3,6 тыс. вакансий в стартапах. Более 1,6 тыс. приходится на ИТ-стартапы и почти 260 — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено почти 340 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предполагает каждая третья позиция.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — почти 500 и Свердловская область — более 140. Зарплатная вилка более 120 предложений начинается от 305 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий марта в стартапах.

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии марта в стартапах