Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии марта в стартапах

В марте на HeadHunter представлено более 3,6 тыс. вакансий в стартапах. Более 1,6 тыс. приходится на ИТ-стартапы и почти 260 — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено почти 340 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предполагает каждая третья позиция.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — почти 500 и Свердловская область — более 140. Зарплатная вилка более 120 предложений начинается от 305 тыс. рублей.
Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий марта в стартапах.
Перейти к вакансии:
- Senior Frontend developer
- Head of Engineering
- Senior ML-инженер
- Head of design (UI/UX)/Арт-директор
- Операционный директор
- Fullstack-разработчик
- Fullstack TypeScript, Angular, Node.js разработчик
- Senior Elixir разработчик
- TeachLead
- NodeJs/React Fullstack developer
Senior Frontend developer
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до 9 тыс. USD на руки, Москва
Международный стартап «Инвиста» в поисках Senior Frontend Developer, которому предстоит заниматься:
- разработкой,
- тестированием приложений,
- выявлением и исправлением ошибок.
Кандидат должен обладать знанием английского языка и опытом работы на позиции Frontend developer не менее четырех лет.
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Head of Engineering
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от 8 тыс. USD до вычета налогов, Москва
IT-компания Tabby приглашает на работу Head of Engineering с опытом работы в роли Team Lead продуктовой команды не менее пяти лет.
В обязанности специалиста входит:
- осуществление менеджмента,
- формирование стратегии развития продуктов.
Работодатель предлагает удаленную работу, компенсацию расходов на аренду жилья.
Senior ML-инженер
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до 450 тыс. руб. до вычета налогов, Москва
IT-стартап Esn приглашает в команду Senior ML-инженера с релевантным опытом работы не менее шести лет.
Компания предлагает:
- ДМС после испытательного срока;
- Возможность удаленной работы.
А чтобы удачно пройти собеседование в крупную ИТ-компанию, делимся материалом, чтобы пройти все 5 этапов
Среди обязанностей:
- создание как end-to-end моделей;
- embedding-like моделей для аудио и видео;
- контроль метрик эффективности;
- анализ полученных моделей.
Head of design (UI/UX)/Арт-директор
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до 400 тыс. руб. на руки, Москва
Компания «Макс» в поисках специалиста, который будет отвечать за дизайн-направление в компании.
От кандидата требуется опыт:
- в UX/UI-дизайне веб-продуктов;
- управлении дизайн-командами,
- портфолио реализованных проектов.
Компания предлагает:
- Работу в приятном офисе;
- Абонемент в спортзал;
- Возможность изучения иностранного языка.
Операционный директор
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от 300 тыс. до 400 тыс. руб. до вычета налогов, Москва
«Урус» — компания, ведущая деятельность в области проектов, связанных с умными городами, открывает вакансию для операционного директора.
В обязанности специалиста войдет:
- Организация эффективного взаимодействия структурных подразделений компании;
- Оптимизация и выстраивание бизнес-процессов.
Среди требований — опыт операционного управления компанией в сфере ИТ не менее трех лет.
Fullstack-разработчик
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от 280 тыс. до 350 тыс. руб. на руки, Санкт-Петербург
Компания Mind & Machine приглашает в команду опытного Fullstack-разработчика, в обязанности которого войдет:
- разработка нового функционала Workforce management-системы;
- написание unit-тестов.
Успешному кандидату предлагается удаленная работа, гибкий график и возможности для развития.
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Fullstack TypeScript, Angular, Node.js разработчик
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от 250 тыс. до 350 тыс. руб. на руки, Москва
ИТ-компания Tomoru открывает вакансию Fullstack TypeScript, Angular, Node.js разработчика с опытом участия в создании нагруженных распределенных систем, разработки TypeScript, Angular, Node.js.
Среди условий:
- удаленная работа,
- гибкий график,
- отпуск по необходимости,
- финансирование обучения.
Senior Elixir разработчик
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от 250 тыс. до 320 тыс. руб. на руки, Москва
Компания «Твипс», разрабатывающая информационную платформу с элементами социальной сети, находится в поисках Senior Elixir разработчика.
Специалисту предстоит:
- Разрабатывать backend для социальной сети;
- Участвовать в архитектурном планировании.
Кандидат должен обладать пониманием Erlang OTP, опытом работы с Elixir не менее трех лет.
TeachLead
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от 300 тыс. руб. на руки, Санкт-Петербург
Стартап «Равви», занимающийся разработкой мобильных приложений, ищет в команду руководителя разработки, которому предстоит создавать архитектуру кроссплатформенных мобильных приложений.
Кандидат должен обладать опытом backend-разработки от пяти лет, управления командами — не менее двух.
NodeJs/React Fullstack developer
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от 3 тыс. USD до вычета налогов, Москва
Компания Datasub, работающая на рынке fintech-стартапов, открывает вакансию NodeJs/React Fullstack разработчика, в обязанности которого войдет:
- разработка frontend и backend стартапа;
- написание микросервисов, unit-тестов;
- проведение code-review.
Работодатель предлагает возможность удаленной работы, условия для роста и развития.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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