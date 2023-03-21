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Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии марта в стартапах

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Ирина Святицкая
Ирина Святицкая

Руководитель молодежного направления hh.ru

Анастасия Удальцова

В марте на HeadHunter представлено более 3,6 тыс. вакансий в стартапах. Более 1,6 тыс. приходится на ИТ-стартапы и почти 260 — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено почти 340 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предполагает каждая третья позиция. 

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — почти 500 и Свердловская область — более 140. Зарплатная вилка более 120 предложений начинается от 305 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий марта в стартапах.

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии марта в стартапах

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Senior Frontend developer

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до 9 тыс. USD на руки, Москва

Международный стартап «Инвиста» в поисках Senior Frontend Developer, которому предстоит заниматься: 

  • разработкой, 
  • тестированием приложений, 
  • выявлением и исправлением ошибок. 

Кандидат должен обладать знанием английского языка и опытом работы на позиции Frontend developer не менее четырех лет.

Хотите попасть в IT и откликаться на такие позиции? Читайте 5 историй о смене профессии, чтобы избавиться от страха не найти работу после переквалификации

 

Head of Engineering

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от 8 тыс. USD до вычета налогов, Москва

IT-компания Tabby приглашает на работу Head of Engineering с опытом работы в роли Team Lead продуктовой команды не менее пяти лет. 

В обязанности специалиста входит: 

  • осуществление менеджмента, 
  • формирование стратегии развития продуктов. 

Работодатель предлагает удаленную работу, компенсацию расходов на аренду жилья.

 

Senior ML-инженер

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до 450 тыс. руб. до вычета налогов, Москва

IT-стартап Esn приглашает в команду Senior ML-инженера с релевантным опытом работы не менее шести лет. 

Компания предлагает:

  1. ДМС после испытательного срока;
  2. Возможность удаленной работы. 

А чтобы удачно пройти собеседование в крупную ИТ-компанию, делимся материалом, чтобы пройти все 5 этапов

Среди обязанностей:

  • создание как end-to-end моделей;
  • embedding-like моделей для аудио и видео;
  • контроль метрик эффективности;
  • анализ полученных моделей.

 

Head of design (UI/UX)/Арт-директор

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до 400 тыс. руб. на руки, Москва

Компания «Макс» в поисках специалиста, который будет отвечать за дизайн-направление в компании. 

От кандидата требуется опыт: 

  • в UX/UI-дизайне веб-продуктов;
  • управлении дизайн-командами, 
  • портфолио реализованных проектов. 

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Компания предлагает: 

  1. Работу в приятном офисе;
  2. Абонемент в спортзал;
  3. Возможность изучения иностранного языка. 

 

Операционный директор

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от 300 тыс. до 400 тыс. руб. до вычета налогов, Москва

«Урус» — компания, ведущая деятельность в области проектов, связанных с умными городами, открывает вакансию для операционного директора. 

В обязанности специалиста войдет: 

  1. Организация эффективного взаимодействия структурных подразделений компании;
  2. Оптимизация и выстраивание бизнес-процессов. 

Среди требований — опыт операционного управления компанией в сфере ИТ не менее трех лет.

 

Fullstack-разработчик

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от 280 тыс. до 350 тыс. руб. на руки, Санкт-Петербург

Компания Mind & Machine приглашает в команду опытного Fullstack-разработчика, в обязанности которого войдет:

  • разработка нового функционала Workforce management-системы;
  • написание unit-тестов. 

Успешному кандидату предлагается удаленная работа, гибкий график и возможности для развития. 

Только начинаете путь в IT? Попробуйте профессию IT-сорсера и постройте карьеру на хантинге IT-специалистов

 

Fullstack TypeScript, Angular, Node.js разработчик

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от 250 тыс. до 350 тыс. руб. на руки, Москва

ИТ-компания Tomoru открывает вакансию Fullstack TypeScript, Angular, Node.js разработчика с опытом участия в создании нагруженных распределенных систем, разработки TypeScript, Angular, Node.js. 

Среди условий: 

  • удаленная работа, 
  • гибкий график, 
  • отпуск по необходимости, 
  • финансирование обучения. 

 

Senior Elixir разработчик 

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от 250 тыс. до 320 тыс. руб. на руки, Москва

Компания «Твипс», разрабатывающая информационную платформу с элементами социальной сети, находится в поисках Senior Elixir разработчика. 

Специалисту предстоит:

  1. Разрабатывать backend для социальной сети;
  2. Участвовать в архитектурном планировании. 

Кандидат должен обладать пониманием Erlang OTP, опытом работы с Elixir не менее трех лет. 

 

TeachLead

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от 300 тыс. руб. на руки, Санкт-Петербург

Стартап «Равви», занимающийся разработкой мобильных приложений, ищет в команду руководителя разработки, которому предстоит создавать архитектуру кроссплатформенных мобильных приложений. 

Кандидат должен обладать опытом backend-разработки от пяти лет, управления командами — не менее двух. 

 

NodeJs/React Fullstack developer

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от 3 тыс. USD до вычета налогов, Москва

Компания Datasub, работающая на рынке fintech-стартапов, открывает вакансию NodeJs/React Fullstack разработчика, в обязанности которого войдет:

  • разработка frontend и backend стартапа;
  • написание микросервисов, unit-тестов;
  • проведение code-review. 

Работодатель предлагает возможность удаленной работы, условия для роста и развития. 

 

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

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