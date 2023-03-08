5 историй о смене профессии — избавляемся от страха не найти работу после переквалификации

Современный мир дает нам все шансы изменить жизнь и самореализоваться в тех сферах, которые более востребованы на рынке. Правда, с получением новой профессии связан и ряд сложностей и сомнений. Руководитель карьерных коучей буткемпа по программированию Elbrus Bootcamp Надежда Крутикова на примере реальных историй выпускников рассказывает, как можно преодолеть первоначальную неуверенность и объективные трудности в процессе поиска работы после получения новой профессии.

Профессию, которая была бы одна и на всю жизнь, сегодня получить весьма трудно, поэтому взрослые активно переобучаются: кто через госпрограммы, кто через частные курсы.

В первую очередь у них востребованы ИТ-специальности, привлекающие высокой зарплатой и острым дефицитом кадров — особенно Java-разработчиков, бизнес-аналитиков, специалистов по кибербезопасности.

Но обучение — это только первый шаг на пути к новой профессии: после выпуска у многих появляются страхи и сложности в трудоустройстве, в прохождении собеседований.

Разберем на конкретных кейсах, как избежать проблем при поиске работы в незнакомой сфере.

1. Заниженная самооценка и комплекс «самозванца»

Выпускник отлично справился с обучением, закончил без повторов, его хвалили преподаватели. Но он считал, что не может сразу после выпуска претендовать на место программиста в компании.

У него нет опыта, он еще недостаточно «компетентен» — надо побольше поучиться, даже чтобы претендовать хотя бы на позицию стажера. По его мнению, на рынке итак много соискателей, конкурировать с ними не получится, поэтому отбор будет провален.

Проблемы с самооценкой порой возникают еще из-за гендерного фактора. Когда девушка одна в своем потоке среди мальчиков, а потом и на техническом собеседовании 99% интервьюеров — мужчины. У выпускницы уже есть сомнения в том, что она вписывается в эту среду.

Комментарий специалиста: Бизнесу действительно выгоднее брать людей с опытом — это экономит время и деньги на его дотягивание. При этом сам процесс обучения в буткемпе построен как реальный опыт работы в компании за счет того, что все учебные проекты — реальные кейсы коммерческих компаний. По этой причине стоит «упаковать» свой опыт обучения так, чтобы рекрутер пропускал на этап технического интервью сразу, а на техническом интервью уже показать все свои скиллы долгого и упорного написания множества строчек кода и алгоритмов. А учиться в ИТ надо всегда, здесь никогда не будет «достаточно знаний»: вчера что-то выучили, а сегодня надо уже осваивать обновленную версию фреймворка. Так что надо смело идти на работу и «учиться в полях» — многие вещи освоятся лучше благодаря опыту, которого не получить при отработке «на тренажерах». И чтобы побороть вспыхивающий синдром самозванца, стоит чаще практиковать простые, но работающие упражнения: «спасибо самому себе», «список достижений». Можно также запросить обратную связь у одногруппников, подключаться на групповые встречи (или созвоны) с коучем. Что касается гендерных стереотипов о том, что в программирование идут только мужчины — это всего лишь стереотип. Исследование, проведенное НИУ ВШЭ в 2022 году, выявило важный интересный факт: нет статистически значимых различий в уровне зарплаты и ее последующем росте у женщин и мужчин. Это значит, что работодатели платят программистам высокие зарплаты за их знания и навыки, а не по половому признаку.

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2. Мало предложений после откликов

Выпускник ищет работу, по 100-150 раз за неделю откликается на вакансии, получает ответы от HR и приглашения на технические собеседования. Но после них он не видит моментальной обратной связи, никакого звонка «завтра» и оффера не получает, поэтому начинается паника: вроде активность есть, а результата нет.

Складывается ощущение, что 4-5 собеседований в неделю — это мало, у хороших специалистов наверняка их больше, значит, ситуация провальная и устроиться на работу не получится.

Комментарий специалиста: Мы на карьерной неделе обсуждаем соотношение отклика к приглашению — на hh.ru сейчас это где-то 1-2 к 100. При откликах через другие ресурсы коэффициент выше. То есть описанные в истории цифры — это отличный показатель. Проблема в том, что ребята забывают о среднем значении по рынку. Когда дело доходит до своего личного случая, сразу возникает ощущение, что все плохо, раз нет приглашения на каждый отклик. В такой ситуации стоит попытаться снять тревожность и сместить фокус с напряженного ожидания «главного результата»: оффера. Для этого можно еще раз просмотреть общую статистику и сравнить ситуацию с ней: так ли все плохо. Выпускник должен начать замечать свои промежуточные результаты, а не только главный — устройство на работу. Если у него есть ответы от работодателей, его приглашают на собеседования каждую неделю, все хорошо. А если он долго не получает итогового ответа, может сам напомнить о себе работодателю после собеседования — это абсолютно нормально.

3. Нервы во время технического собеседования

Выпускник с отличной технической подготовкой закончил буткемп без повторов и отлично проходит собеседования с HR. Проблем с soft-skills у него нет, рассказывает о себе спокойно, хорошо себя презентует.

Однако, когда дело доходит до технического собеседования, его стабильно проваливает, потому что начинает катастрофически нервничать и из-за этого не может нормально говорить и думать. При этом он все отлично знает и уже после собеседования ошибки и волнение кажутся глупыми.

Комментарий специалиста: Во-первых, стоит больше практиковаться именно в прохождении технического собеседования до его прохождения. Попросите одногруппников или знакомых специалистов вашего профиля провести такое «тестовое» собеседование, чтобы отработать тревожность со знакомыми лицами вокруг. Лучше пройти 3-5 имитаций, а не ограничиваться 1-2. Во-вторых, стоит снизить градус «незнания»: спросите у HR, с кем будет техническое собеседование, найдите этих людей в соцсетях или на сайте компании, посмотрите их профили. Человек станет более знакомым и перейдет из разряда “опасный чужак” в “я его знаю”, что поможет не так нервничать на собеседовании. Можно устроить челлендж для мозга, чтобы он просто «не мог переживать»: ставьте 2-3 технических собеседования подряд в один день. На первом будет тяжело, а к последнему эмоции и тревожность схлынут из-за усталости, и мозг не сможет накручивать себя перед каждым собеседованием — не будет времени на это.

4. Не успел полноценно поработать — компания закрылась

Выпускник начал самостоятельно искать работу еще во время обучения: активно рассылал отклики, проходил собеседования.

В итоге получил первый оффер на trainee: в стартап, с маленькой зарплатой, но все же ему понравилась вакансия и он с радостью устроился туда.

История была бы счастливой, если бы через месяц стартап не закрылся. Новому сотруднику ничего не заплатили.

Это повлияло на его самооценку и дальнейшие поиски: он долго оставался в подавленном состоянии, у него опускались руки и ему не хотелось искать работу заново — был страх новой неудачи.

И это был не совсем «зеленый» специалист: парень очень сильный в техническом плане, регулярно проходил дополнительное обучение.

Но поскольку после окончания буткемпа он устроился быстро и особо не понял свою стоимость на рынке, да еще и получил такой неприятный опыт, это ухудшило его восприятие себя как специалиста.

Комментарий специалиста: Ключевое в такой ситуации — чтобы человек получил поддержку от окружающих, понял, что он не один. Нужно выводить его из раковины на общение. Многие не любят делиться такими историями провалов с одногруппниками, но в ситуации нет ничего стыдного: у всех бывают взлеты и провалы. Важно рассматривать все происходящее как опыт. В данном случае — как опыт в коммерческой разработке, после которого человек станет внимательнее проверять и фиксировать юридические договоренности до выхода на работу. Дальше надо обновить резюме, добавить последнее место работы и потихоньку начинать снова откликаться, постепенно наращивая обороты. Дополнительно будет полезно перед началом поиска работы зайти на разные джоб-борды — hh.ru, career.habr, linkedIn, чтобы присмотреться к уровням зарплаты, проверить себя на соответствие разным вакансиям. Можно пообщаться с несколькими разработчиками — работающими выпускниками, чтобы опять же откалибровать себя в соответствии с рынком.

5. Боязнь не справиться уже на этапе составления резюме

Выпускник закончил обучение в буткемпе, впереди поиск работы, и внезапно возникает совершенно неожиданная загвоздка — он не понимает, как ему составить резюме.

Раньше он строил карьеру в другой сфере, но так сложилась ситуация, что ему никогда не приходилось составлять резюме: без него попал в компанию и потом не менял место работы.

Поэтому сейчас абсолютно новая незнакомая задача у него вызывает страх, который усиливается от того, что резюме надо составить на другое направление, где он новичок без реального опыта — только с небольшим портфолио.

Комментарий специалиста: Бояться всего нового — нормально, в том числе составления резюме. Начните с изучения готовых шаблонов и чужих примеров в своей сфере. Изучите их содержание, формулировки, блоки. Обязательно проанализируйте рынок труда в ИТ и запросы работодателей при составлении резюме: исследуйте разные вакансии и описанные в них требования, в том числе к опыту соискателя — это один из важных пунктов, от которого нужно отталкиваться, формируя свое резюме. Дальше набросайте структуру по выбранному шаблону, сформируйте драфт и попробуйте за несколько итераций максимально подробно упаковать свой учебный опыт в эти рамки. Поделите задачу на несколько этапов, максимально мелких шагов, и не торопитесь. Выделите на резюме несколько дней — сразу идеальный вариант сделать не получится, вам захочется его несколько раз отредактировать.

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Чек-лист: как справиться с сомнениями и страхами при поиске первой работы в новой сфере:

Максимально четко, понятно и привлекательно «упаковать» свое портфолио и учебный опыт в резюме — это повысит шансы попасть на техническое собеседование, даже если работодателю нужен специалист с опытом работы.

Трезво оценивать ситуацию на рынке по соотношению откликов и предложений и свою личную картину. Фиксировать мелкие результаты — ответ HR, приглашение на собеседование, а не только офферы.

Помнить, что учиться в ИТ можно всю жизнь, так что идея «сейчас еще поучусь, а завтра пойду смотреть вакансии» провальная. Осваивать новое лучше «в полях».

Выяснять, с кем будет техническое собеседование, кто эти люди, какие вопросы задают: чем ниже неизвестность, тем меньше тревожность и риск все провалить из-за нервов.

Не акцентироваться на неудачах — выносить из них урок, пересматривать свою стратегию и идти дальше: составлять резюме, откликаться на вакансии, проходить собеседования, даже если очень хочется опустить руки.

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