Как получить работу, которую вы никогда раньше делали?

Желание сменить работу рано или поздно настигает каждого. А вот воплощают его не все, ведь решиться на кардинальные перемены нелегко. К чему быть готовым, выбирая новую профессию, рассказывает директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Что учесть при выборе профессии

К мысли о том, что пора менять свою профессию, люди приходят по разным причинам и в разном возрасте. Кому-то хочется получать зарплату повыше или продвинуться по карьерной лестнице, кто-то желает большего морального удовлетворения от своего труда, а кого-то настигло профессиональное выгорание.

Какими бы ни были мотивы, необходимо взвесить все риски, адекватно оценить свои силы, изучить рынок труда и востребованность выбранной специальности, создать финансовую «подушку безопасности».

Независимо от того, будет ли выбрана смежная сфера или совершенно новая область, нужно объективно проанализировать, какие знания и навыки уже имеются, а какие придётся осваивать с нуля. Стоит просчитать, сколько времени и средств понадобится, чтобы освоить новую профессию, и как это сделать — самостоятельно или с помощью работодателя.

Нужно честно ответить самому себе и на вопросы о размере зарплаты и должности, с которой вы готовы начать, а также о готовности конкурировать с другими, возможно, более опытными кандидатами.

Что писать в резюме

Резюме — первый этап знакомства работодателя с сотрудником. Ваш предыдущий опыт, безусловно, важен, но главный акцент нужно делать на обучении и курсах, ключевых навыках и личных качествах, имеющих прямое отношение к новой профессии. Профильная подготовка может быть как завершённой, так и текущей, но вы должны показать, что намерены продолжать образование на месте.

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Стоит сократить и нерелевантный опыт: в частности, стаж руководящей работы или реализация крупных проектов могут помешать претенденту на линейную вакансию, ведь их можно охарактеризовать как «сверхквалифицированные» навыки.

Если анкета заполняется на специальных job-сервисах, в ней не должно оставаться пустых строк. Кроме того, можно воспользоваться возможностью, которую предоставляют площадки по поиску работы: разместить на них можно не одно, а несколько резюме. Это могут быть смежные позиции, например, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, специалист прямых продаж, администратор по активным продажам и т. п.

Всё это увеличивает шансы на трудоустройство.

Сопроводительное письмо и собеседование

Сопроводительное письмо не всегда является обязательным приложением к резюме. Но кандидат, заново начинающий карьеру, должен его подготовить, чтобы объяснить свой опыт, подтвердить желание работать на позиции в конкретной компании, доказать, что имеет потенциал для достижения успеха в новой профессии.

Письмо должно состоять из нескольких предложений и обращать внимание на значимые для работодателя требования. Соискателю на креативные должности может понадобиться портфолио и о нём нужно позаботиться заранее, собирая ссылки и удачные проекты в отдельную папку.

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При подготовке к собеседованию стоит отрепетировать самопрезентацию перед родными или записать себя на видео, чтобы оценить со стороны. Важно продумать ответы на «неудобные» вопросы: почему захотелось сменить профессию, чем занимался во время перерыва в стаже, о причинах ухода с прежнего места и т. п.

Ответы должны быть краткими и без лишних подробностей, но с акцентом на мотивированном стремлении профессионально развиваться на новом месте. И помните, если вас пригласили на собеседование, значит, компания заинтересована в вашем опыте и знаниях, несмотря на то, что вы новичок. Так что это должно придавать уверенности в своих силах.

Как уволиться «экологично»

Решение об увольнении должно приниматься только на «холодную голову». О своём намерении лучше предупредить руководителя заранее, корректно и дипломатично объяснив причины этого шага. Манипуляции типа «останусь, если мне поднимут зарплату» недопустимы.

Впрочем, неплохо заранее обдумать, на каких условиях можно остаться, если компания сделает встречное предложение. Важно сохранить хорошие отношения с работодателем, поэтому стоит помочь обучить сотрудника, приходящего на смену, составить письменные инструкции, передать проекты и клиентов, то есть сделать всё возможное, чтобы оставить о себе впечатление как об ответственном и профессиональном человеке.

Не забудьте при увольнении запросить рекомендательные письма или договориться о предоставлении рекомендаций по требованию. Имя и должность руководителя, готового вас поддержать и характеризовать, можно указать в сопроводительном письме или при собеседовании. Кстати, рекомендации могут давать не только предыдущие работодатели, но и клиенты, партнёры, подрядчики и коллеги.

Где и как искать работу

Чтобы получить результат, поиском работы нужно заниматься систематически: ежедневно просматривать и откликаться на вакансии, актуализировать резюме, интересоваться стажировкой. И использовать при этом все доступные каналы: сайты по подбору персонала, группы в соцсетях, службу занятости, нетворкинг и т. д.

Большой выбор объявлений о найме представлен на специализированных job-сервисах. Так, у нас на платформе опубликовано почти два миллиона актуальных вакансий по всей России.

Нужно повышать свою конкурентоспособность на рынке труда, следуя концепции lifelong learning, постоянно развивая soft skills и дополнительные компетенции. Стоит обращать внимание не только на профильные или смежные курсы, но и на другие, порой не самые очевидные направления. Это могут быть занятия ораторским мастерством, лекции по изобразительному искусству и т. д.

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Несмотря на имеющиеся дипломы и сертификаты, стаж и предыдущий опыт, нужно быть готовым начинать с простых позиций и реалистично оценивать свои ожидания по зарплате.

Как выбрать надёжную компанию

Добросовестный работодатель вовремя выдаёт зарплату, оплачивает больничные, переработки и отпускные, отчисляет положенные взносы.

Вот основные правила, которые нужно соблюдать, чтобы выбрать благонадёжную компанию:

изучать описание вакансии, где должны быть подробно представлены обязанности, указана периодичность выплат, график и прочие условия;

сравнивать обещанные заработки со средними по региону и с предложениями других работодателей, что даёт понимание об оптимальном размере оплаты;

«пробивать» данные о предприятии на доступных ресурсах;

внимательно читать трудовой договор и прочие документы перед их подписанием.

Фото на обложке: Shutterstock / Sergey Nivens