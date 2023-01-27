Кем стать, кроме разработчика: 9 нетривиальных профессий в IT

IT — это не только программисты и менеджеры продуктов. В этой сфере есть десятки профессий, о которых обычные люди, скорее всего, даже не подозревают. Александр Ганьшин, руководитель «Яндекс Погоды» и эксперт «Урока цифры» «Яндекса» — «Технологии, которые предсказывают погоду », выбрал самые необычные направления развития в IT и объяснил, как найти себя в них.

Специалисты по геоинформационным технологиям

Они разрабатывают картографические продукты, навигационное оборудование и другие геоинформационные решения. Эти специалисты востребованы в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, здравоохранении, науке, урбанистике и других отраслях.

Работа специалиста по геоинформационным технологиям одновременно точная и творческая. С одной стороны, нужно анализировать большие массивы данных, с другой — визуализировать их.

Что важно знать и уметь:

География: понимать физические характеристики суши, водоемов и воздушных масс, а также принципы их взаимодействия.

Программирование и математика: пригодятся навыки разработки приложений и настройки оборудования, знание алгебры, геометрии и статистики.

Дизайн: понимать, как проектировать карты, планы, чертежи, интерфейсы.

UX-писатели

Это своего рода «профессиональные объяснятели». Задача UX-писателя — провести пользователя через все этапы взаимодействия с приложением или сервисом. Такие специалисты нужны компаниям, создающим любые пользовательские продукты: от поисковых систем до «читалок« электронных книг.

UX-писатели не просто описывают действия программы или сайта, но и предлагают следующие шаги: например, они не ограничиваются сообщением «Ошибка», а объясняют, почему она возникла и как ее можно исправить. Это делает UX-писателей незаменимыми людьми в эпоху сложных продуктов, которыми пользуются миллионы.

Что важно знать и уметь:

Языки: русский, английский и другие языки, которыми владеют пользователи. Никакие сервисы проверки орфографии не заменят грамотности.

Дизайн: UX-писатели работают в соавторстве с UX-дизайнерами, поэтому должны понимать логику интерфейсов и то, как их элементы взаимодействуют друг с другом.

Внимание к деталям: в этой работе не бывает мелочей, важны все слова и знаки препинания.

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Метеорологи

Профессия на стыке науки и технологий: эти специалисты используют научные знания и машинное обучение для построения прогнозов погоды. Анализируя данные со спутников и метеостанций, они прогнозируют будущие атмосферные явления. Кроме того, метеорологи изучают загрязнение воздуха и строят модели климата на планете.

Их опыт востребован в самых разных отраслях — от сельского хозяйства и городских коммунальных служб до научных институтов и IT-компаний, которые разрабатывают погодные сервисы.

Что важно знать и уметь:

Метеорология: хорошо разбираться в физике атмосферы, чтобы точно прогнозировать движения воздушных масс.

Аналитика: работа связана со сложными расчетами и анализом огромных массивов данных.

Разработка: чтобы строить погодные модели, нужно знать хотя бы основные языки программирования.

Менеджеры по взаимодействию с разработчиками

Специалисты по взаимодействию с разработчиками — их еще называют технологическими евангелистами — развивают профессиональное сообщество и повышают лояльность к компании.

Среди их задач — выступления на конференциях, публикации в блогах, участие в дискуссиях. Евангелисты рассказывают о прорывных разработках и вдохновляют заниматься инновациями как сотрудников компании, так и внешнюю аудиторию.

Что важно знать и уметь:

Программирование: евангелисты должны разговаривать с разработчиками на их языке, поэтому необходим большой опыт разработки и внедрения приложений и сервисов.

Коммуникации: объяснять сложные темы простым языком и находить подход к любой аудитории.

Нетворкинг: налаживать связи внутри сообщества, быть в курсе того, что происходит в компании, заводить новые знакомства, общаться с экспертами.

Эксперты по граничным вычислениям

Инженеры по граничным вычислениям разрабатывают и внедряют архитектуру, в которой данные обрабатываются не в дата-центре, а близко к их источнику — на предприятии, на ферме, в магазине и т. д.

Такой подход снимает ограничения пропускной способности сети и устраняет возможные задержки. Все это оптимизирует бизнес-процессы и повышает эффективность организации. По прогнозам исследователей, к 2025 году 25% решений в цепочке поставок будут приниматься в рамках интеллектуальных граничных экосистем.

Что важно знать и уметь:

Безопасность: определять уязвимости и предотвращать вторжения.

Интернет вещей (IoT): в основе граничных вычислений — сенсоры, датчики и другие гаджеты, которые собирают данные.

Технологии связи: развитию граничных вычислений способствует распространение стандарта 5G, поэтому нужно разбираться в его особенностях.

Инженеры VR/AR

Эти специалисты разрабатывают приложения виртуальной и дополненной реальности для смартфонов, компьютеров и VR-очков. Среди области применения таких технологий — не только игры, но и образование, ритейл и даже медицина. Например, дополненная реальность позволяет примерить одежду перед покупкой в интернет-магазине и помогает хирургам тренироваться перед сложными операциями.

Работа в VR/AR объединяет технические и творческие компетенции: нужно разбираться в игровых движках, работать с 3D-графикой и понимать, как пользователи взаимодействуют с интерфейсами.

Что важно знать и уметь:

3D-моделирование: пожалуй, ключевой навык, ведь трехмерные объекты лежат в основе графики для виртуальной и дополненной реальности.

Геймдизайн: даже если инженеру придется создавать неигровое приложение, важно вовлечь пользователя в процесс с помощью игровых механик.

Программирование: пригодятся языки C++ и Kotlin.

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Специалисты по защите информации

По прогнозам, при текущих темпах роста ежегодный ущерб от кибератак достигнет около 10,5 трлн долларов к 2025 году. Поэтому одна из самых важных ролей в современных компаниях связана с защитой пользовательских данных.

Эти специалисты охраняют информацию от утечек и злоумышленников. Они разрабатывают стратегию информационной безопасности, анализируют инциденты и контролируют выполнение правил сотрудниками.

Что важно знать и уметь:

Английский язык: придется читать огромное количество статей и документов на английском.

Программирование: разбираться в коде, чтобы понимать, какие ошибки могут привести к утечкам.

Криптография: понимать, как устроены алгоритмы шифрования, их возможности и ограничения.

Программисты дронов

В 2020 году во всем мире было 5 млн дронов, а к 2030 году их число удвоится. Поэтому программисты дронов без работы точно не останутся. Они разрабатывают программное обеспечение для навигации и управления беспилотниками — по сути, создают «начинку», без которой дроны будут красивыми, но бесполезными гаджетами.

Эти специалисты разрабатывают системы обнаружения препятствий, моделируют траектории полетов и строят пространственные карты. Программисты дронов востребованы в геодезии, транспортной сфере, добывающей промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Что важно знать и уметь:

Программирование: знать Python, Java и С++ и уметь быстро осваивать новые инструменты, ведь разные производители беспилотников часто используют собственные среды разработки.

Робототехника: хотя программисты дронов не занимаются конструированием беспилотников, важно понимать, как они устроены.

Физика: полезно знать физику атмосферы, чтобы предсказывает поведение дрона, например, в условиях сильного ветра.

Дизайнеры голосовых интерфейсов

По прогнозам, к 2027 году мировой рынок голосовых пользовательских интерфейсов превысит 45 млрд долларов. Массовое распространение таких решений привело к появлению новой профессии — специалистов по разработке голосовых интерфейсов. Они создают диалоговые сценарии, которые помогают решать задачи пользователям банков, телекоммуникационных компаний, торговых сетей и других отраслей.

Задача дизайнеров голосовых интерфейсов — разработать такой диалог, чтобы пользователь получал точные ответы на свои вопросы, оставаясь при этом вовлеченным в разговор с Алисой, Алексой или другим голосовым ассистентом.

Что важно знать и уметь:

Лингвистика: разбираться в структуре языка, этимологии слов и других нюансах.

Креативность: диалоги с голосовым помощником должны захватывать пользователя не меньше, чем популярные сериалы.

Понимание технологий: хотя для разработки сценариев для голосовых ассистентов не нужно техническое образование, важно понимать, как устроены их интерфейсы.

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