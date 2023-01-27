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Кем стать, кроме разработчика: 9 нетривиальных профессий в IT

YOUNG
Александр Ганьшин
Александр Ганьшин

Руководитель «Яндекс Погоды»

Алина Алещенко

IT — это не только программисты и менеджеры продуктов. В этой сфере есть десятки профессий, о которых обычные люди, скорее всего, даже не подозревают. Александр Ганьшин, руководитель «Яндекс Погоды» и эксперт «Урока цифры» «Яндекса» — «Технологии, которые предсказывают погоду», выбрал самые необычные направления развития в IT и объяснил, как найти себя в них.

Кем стать, кроме разработчика: 9 нетривиальных профессий в IT

Специалисты по геоинформационным технологиям

Они разрабатывают картографические продукты, навигационное оборудование и другие геоинформационные решения. Эти специалисты востребованы в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, здравоохранении, науке, урбанистике и других отраслях. 

Работа специалиста по геоинформационным технологиям одновременно точная и творческая. С одной стороны, нужно анализировать большие массивы данных, с другой — визуализировать их. 

Что важно знать и уметь: 

  • География: понимать физические характеристики суши, водоемов и воздушных масс, а также принципы их взаимодействия.
  • Программирование и математика: пригодятся навыки разработки приложений и настройки оборудования, знание алгебры, геометрии и статистики.
  • Дизайн: понимать, как проектировать карты, планы, чертежи, интерфейсы. 

 

UX-писатели

Это своего рода «профессиональные объяснятели». Задача UX-писателя — провести пользователя через все этапы взаимодействия с приложением или сервисом. Такие специалисты нужны компаниям, создающим любые пользовательские продукты: от поисковых систем до «читалок« электронных книг.

UX-писатели не просто описывают действия программы или сайта, но и предлагают следующие шаги: например, они не ограничиваются сообщением «Ошибка», а объясняют, почему она возникла и как ее можно исправить. Это делает UX-писателей незаменимыми людьми в эпоху сложных продуктов, которыми пользуются миллионы.

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Что важно знать и уметь: 

  • Языки: русский, английский и другие языки, которыми владеют пользователи. Никакие сервисы проверки орфографии не заменят грамотности.
  • Дизайн: UX-писатели работают в соавторстве с UX-дизайнерами, поэтому должны понимать логику интерфейсов и то, как их элементы взаимодействуют друг с другом.
  • Внимание к деталям: в этой работе не бывает мелочей, важны все слова и знаки препинания.

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Метеорологи

Профессия на стыке науки и технологий: эти специалисты используют научные знания и машинное обучение для построения прогнозов погоды. Анализируя данные со спутников и метеостанций, они прогнозируют будущие атмосферные явления. Кроме того, метеорологи изучают загрязнение воздуха и строят модели климата на планете.

Их опыт востребован в самых разных отраслях — от сельского хозяйства и городских коммунальных служб до научных институтов и IT-компаний, которые разрабатывают погодные сервисы.

Что важно знать и уметь:

  • Метеорология: хорошо разбираться в физике атмосферы, чтобы точно прогнозировать движения воздушных масс.
  • Аналитика: работа связана со сложными расчетами и анализом огромных массивов данных.
  • Разработка: чтобы строить погодные модели, нужно знать хотя бы основные языки программирования.

 

Менеджеры по взаимодействию с разработчиками

Специалисты по взаимодействию с разработчиками — их еще называют технологическими евангелистами — развивают профессиональное сообщество и повышают лояльность к компании.

Среди их задач — выступления на конференциях, публикации в блогах, участие в дискуссиях. Евангелисты рассказывают о прорывных разработках и вдохновляют заниматься инновациями как сотрудников компании, так и внешнюю аудиторию.

Что важно знать и уметь: 

  • Программирование: евангелисты должны разговаривать с разработчиками на их языке, поэтому необходим большой опыт разработки и внедрения приложений и сервисов.
  • Коммуникации: объяснять сложные темы простым языком и находить подход к любой аудитории.
  • Нетворкинг: налаживать связи внутри сообщества, быть в курсе того, что происходит в компании, заводить новые знакомства, общаться с экспертами.

 

Эксперты по граничным вычислениям

Инженеры по граничным вычислениям разрабатывают и внедряют архитектуру, в которой данные обрабатываются не в дата-центре, а близко к их источнику — на предприятии, на ферме, в магазине и т. д.

Такой подход снимает ограничения пропускной способности сети и устраняет возможные задержки. Все это оптимизирует бизнес-процессы и повышает эффективность организации. По прогнозам исследователей, к 2025 году 25% решений в цепочке поставок будут приниматься в рамках интеллектуальных граничных экосистем.

Что важно знать и уметь:

  • Безопасность: определять уязвимости и предотвращать вторжения.
  • Интернет вещей (IoT): в основе граничных вычислений — сенсоры, датчики и другие гаджеты, которые собирают данные. 
  • Технологии связи: развитию граничных вычислений способствует распространение стандарта 5G, поэтому нужно разбираться в его особенностях.

 

Инженеры VR/AR

Эти специалисты разрабатывают приложения виртуальной и дополненной реальности для смартфонов, компьютеров и VR-очков. Среди области применения таких технологий — не только игры, но и образование, ритейл и даже медицина. Например, дополненная реальность позволяет примерить одежду перед покупкой в интернет-магазине и помогает хирургам тренироваться перед сложными операциями.

Работа в VR/AR объединяет технические и творческие компетенции: нужно разбираться в игровых движках, работать с 3D-графикой и понимать, как пользователи взаимодействуют с интерфейсами.

Что важно знать и уметь: 

  • 3D-моделирование: пожалуй, ключевой навык, ведь трехмерные объекты лежат в основе графики для виртуальной и дополненной реальности.
  • Геймдизайн: даже если инженеру придется создавать неигровое приложение, важно вовлечь пользователя в процесс с помощью игровых механик.
  • Программирование: пригодятся языки C++ и Kotlin.

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Специалисты по защите информации 

По прогнозам, при текущих темпах роста ежегодный ущерб от кибератак достигнет около 10,5 трлн долларов к 2025 году. Поэтому одна из самых важных ролей в современных компаниях связана с защитой пользовательских данных.

Эти специалисты охраняют информацию от утечек и злоумышленников. Они разрабатывают стратегию информационной безопасности, анализируют инциденты и контролируют выполнение правил сотрудниками. 

Что важно знать и уметь: 

  • Английский язык: придется читать огромное количество статей и документов на английском. 
  • Программирование: разбираться в коде, чтобы понимать, какие ошибки могут привести к утечкам.
  • Криптография: понимать, как устроены алгоритмы шифрования, их возможности и ограничения.

 

Программисты дронов

В 2020 году во всем мире было 5 млн дронов, а к 2030 году их число удвоится. Поэтому программисты дронов без работы точно не останутся. Они разрабатывают программное обеспечение для навигации и управления беспилотниками — по сути, создают «начинку», без которой дроны будут красивыми, но бесполезными гаджетами.

Эти специалисты разрабатывают системы обнаружения препятствий, моделируют траектории полетов и строят пространственные карты. Программисты дронов востребованы в геодезии, транспортной сфере, добывающей промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Что важно знать и уметь: 

  • Программирование: знать Python, Java и С++ и уметь быстро осваивать новые инструменты, ведь разные производители беспилотников часто используют собственные среды разработки.
  • Робототехника: хотя программисты дронов не занимаются конструированием беспилотников, важно понимать, как они устроены.
  • Физика: полезно знать физику атмосферы, чтобы предсказывает поведение дрона, например, в условиях сильного ветра.

 

Дизайнеры голосовых интерфейсов

По прогнозам, к 2027 году мировой рынок голосовых пользовательских интерфейсов превысит 45 млрд долларов. Массовое распространение таких решений привело к появлению новой профессии — специалистов по разработке голосовых интерфейсов. Они создают диалоговые сценарии, которые помогают решать задачи пользователям банков, телекоммуникационных компаний, торговых сетей и других отраслей. 

Задача дизайнеров голосовых интерфейсов — разработать такой диалог, чтобы пользователь получал точные ответы на свои вопросы, оставаясь при этом вовлеченным в разговор с Алисой, Алексой или другим голосовым ассистентом.

Что важно знать и уметь: 

  • Лингвистика: разбираться в структуре языка, этимологии слов и других нюансах.
  • Креативность: диалоги с голосовым помощником должны захватывать пользователя не меньше, чем популярные сериалы.
  • Понимание технологий: хотя для разработки сценариев для голосовых ассистентов не нужно техническое образование, важно понимать, как устроены их интерфейсы.

Фото на обложке: Shutterstock / 4 PM production

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