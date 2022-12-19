5 советов продакту: как новичку стать рок-звездой для работодателя

Компаниям нужны специалисты, которые будут координировать маркетинг, PR, разработку, службу поддержки; управлять процессами в цифровой среде. В B2C-бизнесе этим занимаются продуктологи. О том, что нужно учесть такому специалисту, чтобы быть востребованным, рассуждает продакт-менеджер и основатель компаний Double Your Rental Profit и Real Time Group Фарид Газизов.

Спрос на продуктологов

Компании ищут продакт-менеджеров и готовы хорошо платить им: размещено 2 794 вакансии в России с зарплатами до 400 000 рублей по данным на начало декабря на hh.ru.

Это относительно новая профессия, многие компании, которым реально нужен такой специалист, даже не знают, что они существуют. В бизнесе есть уже традиционные IT-отдел, дизайнеры и маркетологи. Но у этих отделов нет единого «родителя», который управляет их работой и создает синергию. Это и есть продуктолог.

Если проще, то это такой генеральный директор в цифровой сфере. Традиционный СЕО управляет бизнес-процессами всей компании. Продуктолог — бизнес-процессами, но только в цифровом пространстве. Он понимает, кто способен решить ту или иную задачу, как сделать это эффективнее, координирует работу, выращивает специалистов, отвечает за продукт.

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Hard и soft skills продакта

Продуктологи обычно растут из представителей других профессий. Часто ими становятся маркетологи, разработчики. Значительная часть создателей стартапов — также продуктологи по своей сути. Часто они не знают ничего про аналитику и маркетинг, но на драйве создания продукта быстро разбираются в этих направлениях. Вот четыре ключевых раздела, в которых продуктологу стоит постоянно наращивать экспертизу.

Разбор аналитики. Важно уверенное знание «Яндекс Метрики» и Google Analytics. Для уверенного использования этих метрик в новом для специалиста продукте нужно дать ему 2-3 месяца. За это время он разберется, как и что устроено, например, в мобильном приложении.

При этом любой аналитический инструмент искажает реальность. Толковый продакт должен владеть математикой, критически смотреть на любые данные и уметь находить искажения в них. Это пригодится на любом этапе его карьеры.

Худшая ошибка продакта — принять решение о развитии продукта на основе искаженных данных, полученных из одного инструмента.

Умение взаимодействовать с разными командами. Продуктологу придется быть связующим звеном между разработкой, PR, маркетингом, службой поддержки, руководством. Он будет объединять их всех, дирижировать оркестром.

Из личного опыта: в одной компании разработчики были готовы делать классные фичи, которые были круты с точки зрения PR, но не были бы функциональными для пользователя. После переговоров с PR о том, смогут ли они рассказать о новой фиче в топовых медиа, я просил технарей сделать ее, потому что она нужна для продвижения.

Важно также учитывать влияние таких фич на бизнес. В одном приложении мы сделали моментальный кэшбек: пользователь сканировал чек смартфоном и автоматически получал деньги. Клиенты были счастливы, но компания стала нести неконтролируемые расходы, поэтому фичу перевели в режим запроса на вывод денег.

Навык синхронизации работы разных команд часто проверяют на этапе интервью в новой компании. Бывают ситуации, когда несколько отделов (маркетинг, разработка, PR) как-то взаимодействовали без продакта, а потом над ними встал новый человек. Без него взаимодействие было хаотичным, но хоть каким-то. А с его приходом оно может и вовсе сломаться просто потому что команды не принимают его идеи.

Азы программирования. Эффективному продакту важно разбираться в структурах баз данных, запросов. Чем больше он знает в этих направлениях, чем проще ему будет решать проблемы вместе с разработчиками, ставить задачи.

Уверенно разбираться в источниках трафика. Когда продукт создан, основной задачей команда станет «заливка» трафика. Он может быть платным и органическим. В одном проекте мы тестировали разные каналы, а я сфокусировался на ASO (app search optimization).

Поначалу работу поручили внешней команде, но она вывела приложение только на пятое место в выдаче. Пришлось погрузиться в тему самостоятельно. В результате приложение вышло на первое место, и только на Android мы получили 3000 установок в сутки.

Фокус HR

Хорошего продуктолога из перспективной компании чаще не отпускают и удерживают разными способами. Поэтому специалисты по кадрам на этапе отбора стараются тщательно верифицировать предъявляемый опыт из независимых источников. Это сложно, потому что хорошему специалисту могут и не дать должной рекомендации по самым разным причинам, личным разногласиям.

Второй момент, на который обращают внимание при найме — знакомство продакта с продуктом компании. Может ли он рассказать, что можно улучшить в продукте? Так кандидат может показать, что он инвестировал свое время в изучение продукта и очень хочет работать в компании.

Чаще всего отбор кандидатов в продуктологи происходит так: базовый фильтр силами HR с учетом возможностей интеграций в команду. Затем — техническая верификация опыта и любви к продукту. После — финальное собеседование с руководителем.

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Что прокачать начинающему продакту: советы

Изучать аналитические инструменты. Они постоянно меняются, их релевантность зависит в том числе и от рынка, на котором работает компания. Поэтому базовое знание всех аналитических инструментов и постоянный мониторинг появления новых — ключевое качество продуктолога. Ценятся специалисты, разбирающиеся в системе продуктовой аналитики Amplitude и AppMetrica.

Продуктологу нужно уметь погружаться в сырые данные и проверять метрики из аналитики. Это самая нудная задача, но решать ее необходимо. Иначе ключевые решения будут приняты на неверных данных, что может привести к краху всего бизнеса.

Развиваться в конкретной сфере. Зарплата продуктолога напрямую зависит от его опыта в той или иной индустрии. Таких людей мало, и за них идет бой: их постоянно переманивают из одной компании в другую. Бывает, что продуктолог может принести знания о конверсиях, подходах, маркетинговых инструментах из одной сферы в новую для себя.

Зарплата продуктолога напрямую зависит от его опыта в той или иной индустрии. Таких людей мало, и за них идет бой: их постоянно переманивают из одной компании в другую. Бывает, что продуктолог может принести знания о конверсиях, подходах, маркетинговых инструментах из одной сферы в новую для себя. Знать инструменты для координации команд. Slack, Trello и другие трекеры задач с возможностью создания карточек, прикрепления к ним участников, контроля сроков исполнения.

Часто команды используют сразу несколько систем для решения самых разных задач или работы над разными проектами. Мы перепробовали около десятка самых распространенных. Нам был важен процесс постановки задач, на каких платформах и в каких операционных системах работает трекер, стоимость, возможность расстановки приоритетов внутри системы и наличие уведомлений, анализ продуктивности сотрудников.

Если в проекте участвуют несколько отделов, скорее всего, будет нужно несколько систем. Мы используем Trello и Monday для мультиконмандной работы. Для синхронизации только с отделом разработки подошли бы Jira или Todoist.

Обеспечить организацию работы и личную эффективность. Нанимателя часто интересует, как кандидат организует свою работу. Перспективный продуктолог понимает принципы управления временем, распределения, контроля задач и для себя, и для других людей.

Нанимателя часто интересует, как кандидат организует свою работу. Перспективный продуктолог понимает принципы управления временем, распределения, контроля задач и для себя, и для других людей. Быть готовым к критическому отношению. Продуктологи, которые ищут работу, пишут в резюме все что хотят. Часто их заявления о том, что они увеличили ту или иную метрику продукта, просто нельзя проверить.

На практике рост одной метрики «роняет» другую. Например: «Мы в десять раз увеличили аудиторию!» В ответ на это могут спросить: за какой срок, как выросла стоимость привлечения пользователей, это был закупочный трафик или органический? Какой жизненный цикл у этих пользователей? Как часто они возвращаются? Как при этом изменился продукт? И ключевое: на сколько выросла прибыль продукта?

Поэтому работодатели все чаще подвергают сомнению каждое слово в резюме продуктологов. Могут спросить, почему специалист покидает компанию, в которой так успешно выстроил отношения и взаимодействие команд. К этому стоит быть готовым.

Бонус: книги для звездного продакта, который хочет создавать хороший продукт и эффективно взаимодействовать с командой

Hooked. На крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки. Нир Эяль, Райан Хувер. Я читал и слушал ее раз пять или шесть. Это настольная книга любого толкового создателя продукта. Заразительный. Психология сарафанного радио. Как продукты и идеи становятся популярными. Йона Бергер Хакер маркетинга: креатив и технологии. Райан Холидей Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе. Чарльз Дахигг Remote. Офис не обязателен. Джейсон Фрайд, Дэвид Хайнемайер Хенссон Доставляя счастье. От нуля до миллиарда. История создания выдающейся компании из первых рук. Тони Шей

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