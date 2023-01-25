Что нужно студенту для выбора профессии: советы и опыт топ-менеджеров

25 января отмечается День студенчества. Специально для RB Дарья Черепанова, CEO московской пиар-команды Another Agency , попросила топ-менеджеров ведущих российских компаний рассказать, кем они хотели быть в университете и какие советы могут дать сегодняшним учащимся, чтобы найти себя и свое дело.

Сергей Попков, сооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox

Заканчивая школу, я не мог ответить себе на вопрос, кем хочу быть в будущем, поэтому по совету родителей поступил в ВГНА Всероссийскую государственную налоговую академию при Минфин РФ. «Финансы и кредит» не вызывали у меня ничего, кроме скуки, да и преподавательский состав академии понимал, что нам не по пути.

Со временем у меня проявился интерес к дизайну, и на парах я рисовал в тетради логотипы компаний. На втором курсе вышел на подработку, потом забрал документы из академии, а через год уже создал собственную дизайн-студию.

У каждого свой путь.

Не всегда после школы можно ответить на вопрос «кем я буду, когда вырасту», но точно можно следовать собственным интересам, не ориентируясь на советы родителей, близких, друзей.

Интересно, что в образование я все же вернулся, правда, уже в дополнительное профессиональное (ДПО).

Я прекрасно понимаю всех наших пользователей, которые приходят с запросом на переквалификацию после нескольких лет учебы. Личный опыт помог мне создать бизнес для людей, оказавшихся в ситуации, с которой столкнулся я сам.

Но стартовым фундаментом для достижения успеха, на мой взгляд, должны быть базовые знания и желание развиваться в определенной сфере.

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Всегда помните, для чего вы учите тот или иной предмет, относитесь к процессу, как к долгосрочному проекту. Вы ставите перед собой цели, составляете план и используете различные возможности для его реализации.

Например, вы проходите курсы по дизайну интерьеров и параллельно практикуете полученные навыки в бытовых задачах — составляете дизайн-проект для своей квартиры или помогаете друзьям и близким. Регулярная практика при сохранении баланса учебы и работы позволит быстрее достигнуть поставленной цели.

Евгений Галимский, директор по развитию сервиса идентификации и подписки X5 Group

Во время поступления и первых лет студенчества я не думал о том, нравится ли мне моя специальность или нет. Я хорошо разбирался в математике и из нескольких вузов выбрал факультет «оптических электронных систем» МИРЭА.

Только на 3 курсе окончательно осознал, что не хочу быть ни физиком, ни математиком. Поэтому начал параллельно с учебой пробовать себя в разных сферах.

В какой-то момент понял, что у меня очень хорошо получается продавать — начал заниматься рекламой, запустил digital-агентство. И окончательно осознал, что предпринимательство и бизнес — это мое.

Нынешним студентам могу сказать: во время обучения обязательно смотрите за трендами, интересуйтесь тем, что происходит в мире, и пробуйте себя в новом.

В этот период крайне важен нетворкинг – посещайте открытые лекции, дискуссии, встречи единомышленников. Не бойтесь завязывать коммуникации с новыми людьми и расширять круг полезных знакомств. Обратитесь к ресурсам, которые могут помочь составить хотя бы общую картину о рынке труда и профессиях — подойдут даже базовые VC, «Хабр Карьера», «Эйч», Careerspace. Изучите актуальную статистику и прогнозы о востребованности специальностей: например, в отчетах WEF или Атласе новых профессий.

Важно найти ту работу, которая будет действительно вас мотивировать и вдохновлять, и нет ничего страшного в том, что выбранная профессия не будет связана со специальностью в ВУЗе.

Самое главное — это огонь внутри и желание познать ту область, которая вам правда интересна.

Анастасия Логинова, CMO VK Play

В 2005 году я поступила в Высшую Школу Менеджмента СПбГУ, в 2008 по программе обмена семестр проучилась в Университете EBS права и бизнеса в Висбадене в Германии.

Но лишь при подготовке к магистратуре поняла, что просто менеджмент мне не так уж интересен, — поэтому, поступив в ВШЭ, выбрала направление маркетинга.

До сих пор считаю, что это идеальное комбо аналитической и креативной работы.

Я всегда хотела работать с продуктами, которые меняют жизнь людей в лучшую сторону. Постепенно я строила свой карьерный трек, опираясь на это представление, и в итоге от Associate Brand Manager в P&G в 2010 выросла сначала до бренд-директора Head&Shoulders в Швейцарии в 2019, а в 2022 — до CMO.

Уверена, что любые цели достижимы, если плодотворно работать над их реализацией, искать возможности для приобретения нового опыта, навыков и знаний, как в процессе получения образования, так и в период построения карьеры.

Алла Бондаренко, CEO TanukiFamily

Я выросла на книжках о героях, и мне очень хотелось быть первой и делать что-то полезное. Поэтому для девочки у меня была нестандартная мечта — стать капитаном корабля гражданской авиации.

В школьные годы мне легко давались математика и физика, в это время в стране активно начало развиваться программирование, и я подумала — а почему бы и нет?

На факультете были в основном мальчишки, а с ними всегда проще. Но, как говорится, мечты и реальность иногда различаются.

В итоге я стала профессиональным менеджером, получив разные дипломы — от бухгалтера-экономиста до государственного управления.

Но главная мысль, которую всегда нужно держать в голове, как бы не менялся путь — нет ничего невозможного.

Александр Мутовин, основатель «Много лосося»

Меня можно отнести к предпринимателям, которые мечтали создать собственный бизнес и получили для этого профильное высшее образование. Я окончил факультет менеджмента Высшей Школы Экономики и могу сказать, что для «предпринимательского минимума» это был хороший старт.

За время обучения мы коснулись понемногу разных профильных наук от финансов до социальной психологии, что позволило нам стать специалистами широкого спектра, а затем уйти в более узкую специальность. Так все и вышло — перед запуском собственного бизнеса я успел поработать в консалтинге, Росатоме и Норникеле, получил крутой опыт взаимодействия в больших корпорациях, а после ушел в свободное плавание.

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Мне кажется, что студенчество — это лучшее время, чтобы:

знакомиться с людьми из разных сфер,

участвовать (пусть даже бесплатно) в проектах, где можно чему-то научиться и обрасти новыми связями: посещать воркшопы, митапы, конференции и другие мероприятия.

В летнее время можно попробовать поработать за границей: рассмотрите, например, Alexander von Humboldt Stiftung или Work&Travel. Или подайтесь на студенческие программы обмена: многие из них предполагают гранты, покрывающие расходы на обучение и жилье, иногда и российские университеты предлагают эндаумент.

Несмотря на текущую ситуацию, российским студентам все еще доступна:

Часто и у самих зарубежных университетов есть квоты для иностранных студентов. Многие из них можно найти в телеграм-каналах: «Рабочий Парк», Brain Drain.

Александр Волчек, CEO GeekBrains

Еще несколько десятилетий назад было просто увидеть связь между тем, куда человек поступает и куда потом идет работать, а сейчас такой четкой траектории нет. Высшее образование порой никак не коррелирует с целью человека.

В старших классах я много времени проводил за компьютером, поэтому в 2000 году поступил в университет в Минске на специальность инженер-программист. У меня не было никакого опыта в программировании.

На самом первом занятии по Pascal преподаватель спросил, кто может написать калькулятор. Многие подняли руки, я же не то что не мог это сделать, но и вообще не понимал, как это можно сделать.

У нас было много разных курсов, десятки языков, огромное количество лабораторных работ, столько разных предметов, что не было понимания, чему учат в итоге и зачем это надо. Хотя впоследствии осознание пришло. Например, я пропустил многое из электротехники, а потом жизнь столкнула меня с программированием для микроконтроллеров и разработкой печатных плат.

Я начал работать еще на втором курсе в компьютерном клубе системным администратором. Не потому что нуждался в деньгах, жилье и еде, а потому что хотелось работать и зарабатывать, и не важно сколько.

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У меня никогда не было какой-то сверхцели и тем более задачи стать генеральным директором. Важно было просто научиться трудиться, и именно это привело к тому, что я имею сейчас.

Сейчас на мне много ответственности:

за абстрактный KPI,

компанию,

перед самим собой,

собственниками и акционерами,

законом.

Если раньше на принятие некоторых решений у меня могли уходить месяцы, то теперь я быстрее могу понять и оценить варианты. Я не управляю через двух или трех людей в компании. В команде сейчас 20 топ-менеджеров, 40 человек под ними и еще человек 20 специалистов, с которыми я регулярно взаимодействую.

Мне важно широко и глубоко погружаться во все процессы в компании.

Тем, кто хочет стать хорошими специалистами, советую и учиться, и работать. Я не знаю, в каких профессиях можно добиться успеха, если только учиться.

Нужны опыт, практика и время — это основа любого карьерного успеха, да и личного развития.

Попробуйте рассмотреть вариант с программами летних стажировок, они есть на сайтах компаний или ресурсах поиска работы. Они помогут получить первый практический опыт, зарекомендовать себя перед работодателем и порой даже получить оффер, который будет ждать вас после выпуска из университета.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab