Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии мая в стартапах

В мае на HeadHunter представлено более 3,3 тыс. вакансий в стартапах. Позиции программиста и разработчика традиционно лидируют по количеству опубликованных предложений работы в этой сфере – в общей сложности это более 450 вакансий. Более 1,4 тыс. вакансий приходится на ИТ-стартапы и почти 230 предложений от финтех-стартапов.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 1,6 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – более 480 и Свердловская область – около 110 предложений. Зарплатная вилка более 160 вакансий начинается от 270 тыс. рублей.
Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий мая в стартапах.
Перейти к вакансии:
- Специалист по UX/UI
- .NET-разработчик (middle/senior)
- Руководитель отдела продаж
- Senior Java Developer
- Senior PHP developer
- Team Lead Product Designer
- Программист C, Linux
- Team Lead
- Senior Cyber Threat Analyst
- Операционный директор
Специалист по UX/UI
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От 3 000 USD на руки, Москва
Foodtech-стартап NutritionPro ищет в команду специалиста по UX/UI, в задачи которого войдет дизайн и разработка пользовательских интерфейсов, проведение исследований пользователей и тестирование удобства использования. Успешному кандидату предлагается удаленный формат занятости, возможности релокации, курсы и конференции за счет компании.
.NET-разработчик (middle/senior)
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От 150 000 до 400 000 руб. до вычета налогов, Москва
Стартап «Платформа» в поиках .NET-разработчика с опытом построения решений в микросервисной архитектуре, уверенными знаниями .NET, C#, владением SQL, EF. Среди требований также понимание ООП/GoF/SOLID, опыт работы по задачам с высокой степенью неопределенности, умение работать с системами управления версиями (Git), таск-трекинга.
Руководитель отдела продаж
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До 350 000 руб. на руки, Москва
IT-стартап Wazzup приглашает на работу опытного руководителя отдела продаж, которому предстоит выстроить с нуля отдел продаж компании. Работодатель ожидает от кандидата опыт построения отдела продаж: внедрение системы мотивации, наем, управление людьми, владение английским языком на уровне не ниже B1-В2, навыки продаж.
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Senior Java Developer
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От 350 000 руб. на руки, Москва
Aimers, высокотехнологичный стартап в области автоматизации промышленности, находится в поисках Senior Java Developer с опытом программирования на Java от пяти лет, знанием английского языка и опытом разработки приложений под Kubernetes / OpenShift / Cloud Environment. Компания предлагает удаленный формат занятости и ДМС после испытательного срока.
Senior PHP developer
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От 250 000 до 350 000 руб. на руки, Москва
Технологичный eCommerce-стартап Wee приглашает на работу Senior PHP developer. Кандидат должен обладать релевантным опытом работы не менее трех лет, а также опытом работы с сервисно ориентированной архитектурой. Специалисту предстоит заниматься написанием Unit-тестов и интеграций, разработкой сервисов.
Team Lead Product Designer
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От 300 000 руб. на руки, Москва
IT-стартап ESN открывает вакансию для Team Lead Product Designer, в обязанности которого войдет управление командой продуктовых дизайнеров, контроль качества работы. От кандидата потребуется опыт продуктового дизайна от пяти лет в направлении мобильной и web-разработки, владение программами Tilda, Figma, Jira, Confluence.
Программист C, Linux
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До 300 000 руб. на руки, Москва
Стартап NFWare, разработчик сетевого программного обеспечения на базе NFV-технологий, приглашает в команду программиста. Специалист будет заниматься разработкой новых функций в Data Plane и Control Plane продуктов компании. Работодатель предлагает удаленный или гибридный формат работы, ДМС со стоматологией, технику для работы, курсы английского языка.
Team Lead
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От 200 000 до 300 000 руб. до вычета налогов, Казань
Компания Smart Seller ищет опытного Fullstack-разработчика уровня Middle / Senior с перспективой роста до СТО. Среди обязанностей управление командой разработки коммуникация с другими отделами, обсуждение, оценка и принятие задач в работу, обеспечение развития продукта, наем разработчиков, контроль подрядчиков.
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Senior Cyber Threat Analyst
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От 280 000 руб. на руки, Москва
Стартап CyberOK ищет в команду Senior Cyber Threat Analyst с экспертными знаниями в области threat detection/threat hunting, релевантным опытом работы не менее шести лет. Среди обязанностей анализ современных техник атак и симуляция в тестовом окружении, разработка концептов и написание PoC новых модулей детектирования атак для XDR.
Операционный директор
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От 250 000 руб. на руки, Москва
Компания-разработчик креативных brandformance-механик SMIT.Studio в поисках операционного директора с опытом работы с трафиком от трех лет, навыками управления командой и пониманием инструментов Telegram. Работодатель предлагает гибкий график работы в режиме как офлайн, так и онлайн, гибкость и отсутствие бюрократии, возможность выступать в качестве спикера на мероприятиях.
Фото на обложке: Shutterstock / fizkes
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