Мобильное тестирование: что это и как меняет IT-индустрию

Чтобы выиграть в конкурентной борьбе за внимание аудитории, разработчики должны стремиться к безупречности своих продуктов. И в этом им помогает тестирование мобильных приложений. Артем Згогурин, директор по развитию департамента тестирования ПО в «EdgeЦентр» — единого центра компетенций по инновационным IT-услугам и инфраструктуре, рассказал, как и с помощью чего проверяют приложения перед их запуском.

В третьем квартале 2022 в Google Play насчитывалось 3,55 млн приложений, в Apple App Store — 1,6 млн. Пользователям, мягко говоря, есть из чего выбирать.

Что такое мобильное тестирование

Согласно исследованию AppsFlyer, 53% пользователей удаляют приложение в течение 30 дней после его загрузки. Из-за этого разработчики в среднем теряют $33 тысячи в месяц. Среди причин, почему так происходит, — сложный процесс регистрации, слишком много рекламы и уведомлений, плохой пользовательский интерфейс, большой размер приложения, технические неполадки (сбои, зависания, низкая производительность), а также несоответствие ожиданиям аудитории.

Однако все эти недостатки можно выявить еще на этапе тестирования. Мобильное тестирование — процесс проверки мобильного приложения: его функциональности, производительности, безопасности и удобства интерфейса. Тестировщики проверяют работу приложения в разных условиях: при определенном уровне заряда батареи смартфона, качестве интернет-соединения и так далее.

Тестирование позволяет улучшить приложение до того, как оно попадет в смартфоны пользователей, и, соответственно, с большей вероятностью получить положительные отзывы аудитории в сторах и увеличить количество скачиваний.

В чем особенности мобильного тестирования

Можно выделить несколько особенностей тестирования мобильных приложений в сравнении с тестированием веб-приложений. Например, разработчики тестируют веб-приложения на любом персональном компьютере независимо от размера и типа экрана. Для тестирования мобильных приложений потребуется несколько устройств.

Кроме того, тестировщик мобильных приложений проверяет корректность работы программного обеспечения на Android, iOS и других операционных системах отдельно. Тогда как при тестировании веб-приложений можно использовать любую операционную систему.

При тестировании мобильных приложений тестировщику нужно учитывать такие аспекты, как уровень заряда батареи смартфона, качество сотовой связи, яркость экрана и так далее. Например, тестировщик проверит, будет ли зависать приложение при низком заряде батареи, сможет ли отправлять и получать данные при слабом уровне сигнала.

Какие существуют виды мобильных приложений

Есть следующие виды мобильных приложений:

Нативные — такие приложения специально разрабатываются для конкретной операционной системы (в основном для Android или iOS) и загружаются через сторы. К нативным относят как чисто нативные приложения — созданные на Java или Kotlin для Android или Objective-C или Swift для iOS, так и кроссплатформенные — созданные с использованием фреймворков ReactNative, Flutter и NativeScript. Адаптивные — веб-приложения, которые подстраиваются под интерфейс пользователя. Доступ к ним можно получить через любой браузер: Chrome, Firefox, Safari и другие. Прогрессивные — веб-приложения, которые можно установить на смартфон, перейдя по специальной ссылке, то есть без помощи сторов. Гибридные — сочетают в себе элементы нативных и веб-приложений. Они пишутся на HTML, CSS и JavaScript, а устанавливаются как нативные/

Что проверяют тестировщики мобильных приложений

Чтобы мобильное приложение соответствовало потребностям пользователей, тестировщики проверяют:

жесты управления — например, правильно ли сработает жест, если пользователь попытается быстро пролистать фотографии или коснуться объекта;

— например, правильно ли сработает жест, если пользователь попытается быстро пролистать фотографии или коснуться объекта; уведомления — без перебоев ли приходят разные уведомления;

— без перебоев ли приходят разные уведомления; отображение контента — хорошо ли элементы интерфейса смотрятся на всех устройствах;

— хорошо ли элементы интерфейса смотрятся на всех устройствах; безопасность — есть ли уязвимости, которые дают возможность злоумышленникам украсть данные пользователей или причинить другой вред;

— есть ли уязвимости, которые дают возможность злоумышленникам украсть данные пользователей или причинить другой вред; кросс-платформенную совместимость — работает ли приложении на разных платформах: Android, iOS и других;

— работает ли приложении на разных платформах: Android, iOS и других; разрешения — запрашивает ли приложение только необходимые разрешения (например, доступ к контактам или микрофону);

— запрашивает ли приложение только необходимые разрешения (например, доступ к контактам или микрофону); удобство использования — достаточно ли простое и понятное приложении в использовании;

— достаточно ли простое и понятное приложении в использовании; скорость и стабильность — плавно ли, без зависания и сбоев, работает приложение на разных устройствах и в сетях;

— плавно ли, без зависания и сбоев, работает приложение на разных устройствах и в сетях; корректность работы приложения после обновления операционной системы ;

; работу приложения при разном уровне сигнала — как приложение работает при потере соединения или недостаточном уровне сигнала.

Инструменты для тестирования мобильных приложений

Существует большое количество инструментов, которые упрощают и автоматизируют процесс тестирования. Среди них — эмуляторы устройств, DevTools, сервисы TestFlight и Google Play Beta, снифферы.

Эмуляторы устройств

Эмуляторы устройств — программы (например, Android Studio или Xcode для iOS), которые позволяют разработчикам тестировать мобильные приложения в виртуальной среде, имитирующей работу разных устройств и операционных систем.

DevTools

DevTools — инструменты, которые интегрированы во многие браузеры и среды разработки. Они предоставляют набор функций для отладки кода, анализа производительности, просмотра иерархии элементов и других важных аспектов разработки и тестирования мобильных приложений.

Сервисы TestFlight и Google Play Beta

Сервисы TestFlight (для iOS) и Google Play Beta (для Android) — платформы, которые позволяют дистрибутировать пробные версии мобильных приложений для бета-тестирования. Пользователи, участвующие в нем, могут установить и использовать приложение перед его официальным релизом, что дает возможность разработчикам получить обратную связь и исправить ошибки.

Снифферы

Снифферы (например, Wireshark или Fiddler) — инструменты, которые анализируют и контролируют трафик, проходящий через сетевые интерфейсы. Их применяют для тестирования мобильных приложений для выявления проблем с безопасностью, эффективности использования данных и отладки сетевых запросов.

Виды тестирования мобильных приложений

Функциональное тестирование

Тип тестирования, при котором основное внимание уделяется проверке функциональных возможностей и особенностей мобильного приложения. Например, правильно ли работают кнопки, переходы между экранами, ввод данных и так далее.

Инструменты, которые применяют при функциональном тестировании, — Appium, Espresso и XCTest.

Кросс-платформенное тестирование

В ходе кросс-платформенного тестирования разработчики проверяют, как приложение работает на разных устройствах и операционных системах. Например, к одному и тому же приложению можно получить доступ через Galaxy S21 или OnePlus 9. И, несмотря на то, что оба смартфона работают на ОС Android, приложение должно дополнительно учитывать особенности этих устройств.

Благодаря тестированию совместимости разработчики могут обнаружить ошибки в приложениях до их выпуска. Таким образом, на выходе пользователи получат продукт, который будет должным образом работать на различных устройствах и ОС.

Среди инструментов кросс-платформенного тестирования — Appium, Xamarin Test Cloud, BrowserStack.

Тестирование безопасности

Цель тестирования безопасности — выявить и устранить уязвимости для защиты приложения от вредоносных атак, несанкционированного доступа и утечки данных. В ходе тестирования разработчики моделируют атаки для проверки функций и механизмов безопасности, а также выявления слабых мест, которые могут сыграть на руку злоумышленникам.

Инструменты тестирования безопасности — OWASP ZAP и Nessus.

Тестирование локализации и глобализации

Тестирование локализации — тип тестирования, в ходе которого приложение проверяют на соответствие конкретной географической и культурной среде. Локализованный продукт поддерживает только один язык и может использоваться только в определенном регионе.

При тестировании глобализации важно убедиться, что приложение поддерживает множество языков и доступно людям из разных стран.

Тестирование удобства использования

Тестирование удобства использования применяют для выявления областей приложения, которые вызывают путаницу у пользователей, то есть чтобы понять, насколько удобно и понятно приложение. Разработчики оценивают практическую функциональность продукта, в частности, насколько эффективно пользователь достигает своей цели.

Инструменты — Marvel и InVision.

Тестирование производительности

Тестирование производительности — тип тестирования, при котором проверяют, насколько хорошо приложение работает при различных нагрузках и стрессовых факторах. Например, как оно справляется с внезапными всплесками трафика, как реагирует на большое количество пользователей, может ли обрабатывать большие объемы данных, насколько быстро загружаются страницы и так далее.

Среди инструментов тестирования производительности — LoadNinja, Apache JMeter, WebLOAD.

Основные дефекты при тестировании

В процессе тестирования могут возникнуть различные дефекты. Например:

ложные срабатывания — ситуации, когда тестовый сценарий обнаруживает проблему, которой на самом деле нет. Это может произойти из-за некорректной настройки тестового окружения или ошибок в самом тестовом сценарии;

— ситуации, когда тестовый сценарий обнаруживает проблему, которой на самом деле нет. Это может произойти из-за некорректной настройки тестового окружения или ошибок в самом тестовом сценарии; пропущенные дефекты — случаи, когда реальные проблемы в программном обеспечении не обнаруживаются во время тестирования, например, из-за недостаточной глубины или ширины тестирования;

— случаи, когда реальные проблемы в программном обеспечении не обнаруживаются во время тестирования, например, из-за недостаточной глубины или ширины тестирования; неповторяемые дефекты — дефекты, которые проявляются только при конкретных условиях и не могут быть воспроизведены стабильно. Они могут быть связаны с проблемами определенного окружения, времени выполнения или взаимодействия с другими системами;

— дефекты, которые проявляются только при конкретных условиях и не могут быть воспроизведены стабильно. Они могут быть связаны с проблемами определенного окружения, времени выполнения или взаимодействия с другими системами; ошибки в документации — некорректная или устаревшая документация тестов может привести к неправильной интерпретации результатов тестирования или пропуску важных дефектов;

— некорректная или устаревшая документация тестов может привести к неправильной интерпретации результатов тестирования или пропуску важных дефектов; дефекты, связанные с производительностью, — это проблемы с загрузкой, скоростью обработки данных или стабильностью работы при высокой нагрузке. Такие дефекты часто остаются незамеченными во время функционального тестирования.

Важно отметить, что качественное тестирование — это не только обнаружение дефектов, но и их анализ, документирование и передача команде разработки для исправления. Более того, успешное тестирование требует стратегии и планирования, включая выбор правильных методов тестирования и инструментов.

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Тестирование мобильных приложений — неотъемлемая часть разработки. Оно позволяет еще на этапе создания приложения оперативно найти и устранить проблемы, чтобы в итоге выпустить полноценный продукт. Таким образом, мобильное тестирование делает IT-индустрию ориентированной на потребности пользователей и адаптивной к изменяющимся требованиям рынка.

Фото на обложке: Andrey Suslov / Shutterstock