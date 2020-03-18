AI Community в рамках проекта AI Heroes регулярно проводит вебинары с ведущими экспертами в области Data Science.

18 февраля прошел вебинар с консультантом по работе с данными Алексеем Чернобрововым на тему «Можно ли перестать делать “колхозные решения” в Data Science?».

Алексей помогает бизнесу настроить аналитику, оптимизировать работу и повысить прибыль. Он учит топ-менеджеров понимать Data Science и Machine Learning, Data Scientist’ов — понимать бизнес, а Data-аналитиков — любить математику.

На вебинаре мы узнали, как работает Data Scientist, почему возникает «колхоз» и как перейти к промышленному подходу. Ниже делимся этой информацией с вами.

Смотреть все материалы серии

Как работает современный Data Scientist. Почему 80% работы улетает в корзину?