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Как работает современный Data Scientist. Почему 80% работы улетает в корзину?

Колонки
Павел Доронин
Павел Доронин

CEO AI Today, Founder AI Community

Ольга Лисина

AI Community в рамках проекта AI Heroes регулярно проводит вебинары с ведущими экспертами в области Data Science. 

18 февраля прошел вебинар с консультантом по работе с данными Алексеем Чернобрововым на тему «Можно ли перестать делать “колхозные решения” в Data Science?».

Алексей помогает бизнесу настроить аналитику, оптимизировать работу и повысить прибыль. Он учит топ-менеджеров понимать Data Science и Machine Learning, Data Scientist’ов — понимать бизнес, а Data-аналитиков — любить математику.

На вебинаре мы узнали, как работает Data Scientist, почему возникает «колхоз» и как перейти к промышленному подходу. Ниже делимся этой информацией с вами.

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Как работает современный Data Scientist. Почему 80% работы улетает в корзину?

Как работает Data Scientist?

Работа специалиста по Data Science строится по общей схеме:

  1. Понимание задачи и данных (схемы данных).
  2. Визуальный анализ данных.
  3. Работа с данными.
  4. Выбор метрики (функции потерь).
  5. Применение разных алгоритмов.
  6. Валидация, интерпретация, продакшн.

Разберемся в этих пунктах более подробно.


Понимание задачи и данных 


Работа начинается с понимания бизнес-задачи и построения схемы данных. Например, для прогнозирования роста продаж в сфере e-commerce — это таблицы с информацией о заказах, содержимом корзины, геопозиции продавцов и др. Необходимо собрать схему минимум из восьми таблиц.


Что было до Data Science?

До появления Data Science никто не готовил данные специально для работы. Данные готовили для собственных нужд, чтобы сервис и продукт работали быстрее, удобнее было хранить данные. Поэтому раскопать данные очень трудно — можно потратить на это месяц.



Визуальный анализ данных


Далее специалист строит зависимости и смотрит аномалии.


Какая проблема может возникнуть?

Data Scientist — не всегда профессионал в нужной предметной области и нише, несмотря на то, что разбирается в данных. Следовательно, он может тратить дополнительное время на понимание аномалий.


Работа с данными


Работа с данными — это четыре шага: 

  1. Исправление пропусков в данных. 
  2. Поиск аномалий (выбросов) в данных.
  3. Отбор признаков. 
  4. Работа с дисбалансом классов. 

Это масштабная работа, требующая интеллектуальных усилий и временны́х ресурсов.


Исправить пропуски в данных можно следующим образом: 

  • заполнить новым значением,
  • заполнить средним значением,
  • восстановить значение по остальным признакам.

Далее работаем с объектами с пропусками: 

  • исключаем из выборки,
  • уменьшаем их вес в оценке,
  • обучаем отдельные модели.

Аномалии выделяют по смыслу и по статистике. Поиск аномалий можно разделить на две составляющие: визуальная (смысловая) и алгоритмическая (по правилам).

Устраняем аномалии двумя путями: замена значений или удаление объектов.

Нюанс: выделить аномалию по смыслу возможно только при хорошем понимании предметной области.

В конечном итоге работа с данными сводится к работе с признаками (feature engineering).


Выбор метрики


Проводится выбор функции для максимизирования/минимизирования модели в зависимости от задачи. 

После этого идет применение различных алгоритмов и валидация, интерпретация, продакшн.

Итого: 80% времени Data Scientist тратит на работу с данными!


Задачи Data Scientist’а

Перед таким специалистом стоят две задачи: 

  • писать быстро, 
  • писать хороший код.

Мир Data Science сейчас — это про ускорение. Культура стартапов: делай быстро, ошибайся быстро. Время специалиста стоит дорого.

В лучшем случае срабатывает каждая пятая гипотеза. В худшем — каждая двадцатая. Значит, минимум 80% времени тратится впустую. 

Data Scientist параллельно сталкивается с большим числом одноразовых задач. Кроме того, состав команды непрерывно меняется. В среднем работа специалиста в одной компании составляет 2,5–4 года.


Как перейти к промышленному подходу

Промышленный подход — это переход к автоматизации процессов.

Шаги приближения к промышленному подходу:

  • Continuous delivery & continuous integration — частые автоматизированные сборки проекта и частая доставка обновлений на «боевую» систему. 
  • Автотесты.
  • Автопереобучение моделей.
  • Быстрое подключение и использование новых источников данных.
  • Подключение библиотек.
  • Автовалидация.
  • Автозапуск А/В-теста, если метрики просаживаются.

Масштабирование автоматизации процессов


Использование enterprise-решений


Существуют готовые enterprise-решения от крупных компаний. Они работают с внешними источниками и обеспечивают транспортировку данных. 

Например, SAP обеспечивает:

  • автоматическую подготовку данных,
  • прогнозное моделирование,
  • анализ связей и ссылок,
  • управление прогнозным моделированием,
  • встраивание прогнозных сведений.

Промышленные решения уже представлены на рынке для вашего использования.



Использование SaaS


SaaS (Software as a Service) — сервисы, предоставляемые поставщиками облачных услуг и предназначенные для конечных пользователей. Например, Google, Amazon и др.


Создание CRISP DM


CRISP DM — межотраслевой стандартный процесс для исследования данных. 

Чтобы Data Scientist’у решить задачу, следует: 

  • понять бизнес-цели,
  • проанализировать данные,
  • обработать данные,
  • построить модель,
  • протестировать на реальных данных,
  • если приносит пользу — заниматься внедрением. 

И так по кругу.



Почему предприниматели остаются на том же уровне?


Построить CRISP DM — долго и дорого. И не всегда целесообразно.


Вывод

  1. Естественный путь эволюции. Не стройте CRISP DM — делайте эволюционные шаги. Начните хотя бы с Git’а.
  2. Результаты важнее инструментов. Data Science стоит дорого. Важно не как он делает, а какой результат и пользу приносит бизнесу.
  3. Data Science находится на этапе, который PHP проходил 20 лет назад.

Как получить максимум?

  • Помните: 80% времени Data Scientist тратит на работу с данными. В лучшем случае взлетает каждая пятая гипотеза, в худшем — двадцатая.
  • Цените время DS. Оно стоит дорого. Если можно что-то поручить разработчику — поручите.
  • Переход к промышленному подходу следует начать с Git’а. И далее по шагу добавлять автоматизацию следующих процессов.

Изображение на обложке: Shutterstock / whiteMocca

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