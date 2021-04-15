Собираем донаты и проводим аукционы: секреты монетизации деятельности в Clubhouse

Соцсеть Clubhouse уже не набирает такие обороты, как в феврале 2021 года. Однако хорошая новость заключается в том, что уже сформировались возможности для монетизации, которые идут и в самой площадке, и вовне её. Какие именно варианты существуют и как ими воспользоваться, рассказала Инга Ламуру (Inga Lamouroux), международный эксперт в области развития В2В-бизнеса и маркетинга, которая написала колонку о сфере применения Clubhouse для бизнеса еще на заре появления этой социальной сети.

Несмотря на то, что официально платформа только тестирует инструменты монетизации и заработка, о чем было объявлено генеральным директором Clubhouse Полом Дэвисоном 15 марта и опубликовано в новом релизе шестого апреля, многие решили не ждать и взяли инициативу в свои руки. Теперь ожидается новая волна, которая может стартовать за счёт открытия площадки для Android-смартфонов.

К этому моменту все готовы, поэтому предлагаю рассмотреть несколько возможностей монетизации аудиоконтента в соцсети Clubhouse.

Источники возможного заработка

Начну с общего формата, возможными источниками монетизации на платформе могут быть следующие:

Проведение брендированных комнат;

Получение платы за предоставление места участия в дискуссионном клубе или в определенной комнате (может быть как фиксированная (за месяц/квартал/год), так и разовая);

Получение оплаты за организацию комнаты и предоставление возможности выступления перед аудиторией;

Получение определенной суммы за выступление или модерацию комнаты;

Пожертвования (donate). Добровольные взносы на развитие деятельности спикера, компании, клуба и т.п. по аналогии с Patreon;

Реклама. Здесь есть много вариантов.

Из более сложных по организации проектов могу выделить:

Создание комнаты для встречи между инвесторами и стартапами;

Создание закрытых мероприятий (под клубом);

Организация платных концертов или развлекательных шоу;

Проведение аукционов.

Теперь давайте рассмотрим возможные варианты монетизации в Clubhouse более подробно.

Брендированные комнаты

Самый простой и органичный способ выхода на вовлеченную публику со стороны компаний – это создание своих комнат под собственным брендом. Этот формат подходит комнатам, которые регулярно проводят свои ивенты и могут доказать, что их слушатели являются целевой аудиторией бренда.

Компания, заинтересованная в подобном пиаре, оплачивает мероприятие, в котором упоминается бренд или даже делается его прямая реклама в описании и названии комнаты.

Иногда компания участвует в качестве молчащего аватара с логотипом. И это подходит не только большим брендам, но и малому бизнесу. Я могу привести пример с цветочным магазином, который упоминается в комнатах под названием «закат» в клубе определенного города (в Германии).

Плата за выступление

Давайте честно, Clubhouse является тоже ярмаркой тщеславия. И если вас не пригласили на дискуссию по вашей отраслевой тематике, то действуют те же правила, что и в оффлайн мире. Если вас нет, то вы не интересны или не значительны.

С этим, естественно, стали «бороться», проплачивая свое присутствие в определенных комнатах. А многие организаторы пользуются ситуацией и предлагают выступить у них в комнатах за определенную сумму.

Также возможно платное экспертное выступление докладчика, который является профессионалом в той или иной сфере знаний. Выступление на заранее оговоренную и анонсированную тему ведет один эксперт, продолжительность — 30 (60, 90) минут, возможны ответы на вопросы слушателей. Эксперт оплачивает время и/или аренду комнаты.

Плата за выступление или модерацию комнаты

Если вы достигли определенных успехов в Сlubhouse, многие начинают приглашать вас в комнаты лишь для того, чтобы поднять значимость своей комнаты. Так многие начинают (как и в оффлайн) брать гонорар за приход в комнату, за выступление, модерацию или молчаливую поддержку.

Пожертвования (donate)

Добровольные взносы на развитие деятельности спикера, компании, клуба и т.п. по аналогии с Patreon. Стоит сказать, что это один из первых вариантов официальной монетизации Clubhouse, о чем на этой неделе сообщили его создатели.

Механизм предусматривает создание в рамках платформы персональной комнаты (аккаунта) для создателя, где будут аккумулироваться подобные пожертвования и другие финансовые ресурсы. Пока этот инструмент находится в стадии бета-тестирования в нескольких странах (США, Великобритании, Германии и др.) и открыт лишь для отдельных креаторов-резидентов этих стран.

Кроме того, механизм налогообложения подобного рода доходов также не разработан и зависит от внутреннего законодательства каждой страны, поэтому о запуске полноценной монетизации от Clubhouse в этом формате на территории стран СНГ говорить пока преждевременно.

Реклама

Я еще не слышала, чтобы за рекламу (если это не брендовая комната) платили. Конечно, такая возможность не исключается, но на данный момент это просто слишком мелко и, соответственно, не интересно брендам, хотя было много разговоров про Pre-Roll или упоминание продукции во время работы комнаты. Если площадка будет развиваться дальше, то тема рекламы тоже станет актуальной.

Перейдем далее к более сложным по организации проектам:

Создание комнаты для встречи инвесторов и стартапов;

Создание закрытых мероприятий (под эгидой платного клуба);

Организация платных концертов или развлекательных шоу;

Проведение аукционов.

Комната для встречи инвесторов со стартапами

Предприниматели готовы платить за привлечение инвестиций в их дело. В рамках клубов есть возможность организовать тематическую встречу для нового стартапа, на которую можно пригласить влиятельных венчурных финансистов, готовых рассмотреть вопрос вложения инвестиций и обсудить все детали в закрытой комнате.

Например, есть стартап по обеспечению кибербезопасности инфраструктуры на предприятии. Создается закрытая комната на базе раскрученного клуба, в которую помимо учредителей нового проекта приглашаются лидеры Amazon, Oracle, Microsoft, Apple и т. д. В рамках подготовки и организации такой встречи, предпринимателям можно предоставлять дополнительные услуги.

Закрытые мероприятия (под эгидой клуба)

Проведение эксклюзивных закрытых ивентов на платформе определенного клуба, доступ в который ограничен подпиской. На подобные мероприятия могут приглашаться тим-лидеры, топ-менеджмент крупных компаний, лидеры мнений и т. д. Плата может взиматься за участие и возможность выступить.

Приведу личный пример, так как именно этот вариант я выбрала. У меня относительно маленькой клуб European Marketing, в котором я приглашаю узкоспециализированных экспертов, с которыми обсуждаю тренды развития маркетинга и провожу практические мастер-классы.

Меня никогда не интересовали «проходные» комнаты, и я получаю удовлетворение от того, что смогла поделится полезной информацией и опытом с заинтересованными людьми.

Платные концерты и развлекательные шоу

Трансляция всевозможных развлекательных шоу уже давно стала основным «хлебом» разных креаторов и блогеров на платформах большинства соцсетей. Clubhouse тоже не исключение.

Технически организовать концерт или онлайн-трансляцию развлекательного контента (начиная от банального юмора и закачивания комментированием спортивных событий) не сложно. Такие мероприятия могут быть монетизированы на условиях платной подписки и ограниченного доступа к ним, билеты (приглашения) на онлайн-концерты также могут продаваться на других платформах.

Трудности в реализации подобных проектов обусловлены, в первую очередь, наличием большого выбора аналогичных мероприятий на других площадках и высокой конкуренцией создателей развлечений с других платформ.

В связи с этим для выхода на хороший уровень дохода необходимы большие затраты и вложения в SEO и электронный маркетинг.

Проведение аукционов

В Clubhouse действительно есть возможность проведения аукционов как по продаже цифрового искусства (NFT), так и реализации предметов материального мира. Монетизация происходит путем получения комиссии от продажи за организацию и проведение подобных аукционов.

Для лучшего понимания приведу в качестве примера англоязычную комнату, в которой я недавно была. Участники (на сцене) разместили фотографию лота на своем аватаре. Далее комната открылась для аукциона, и каждому присутствующему было предоставлено время (около 10 минут), за которое проводились торги.

Можно было также опубликовать лот на сторонних ресурсах для ознакомления и подогрева интереса, а непосредственно торги проводить в Clubhouse.

Сложности, возникающие с реализацией аукционов, сопряжены, в первую очередь, с необходимостью гарантии обеспечения платежеспособности участников, т. е. предполагается либо использование стороннего ресурса для «гаранта», либо разработка собственной системы гарантирования платежей в рамках Clubhouse. Кроме того, трудности могут возникнуть на этапе взимания комиссионных платежей.

Плюсы и минусы монетизации Clubhouse

Давайте поговорим о недостатках. Можно много говорить на этой площадке, но после этих разговоров ничего не остаётся. Контент испаряется. Хорошо, что я веду конспект по узловым моментам встречи в каждой своей маркетинговой комнате, а так как они ориентированы на практику и опыт, то этот контент действительно полезен, хотя остается только у меня.

Да, появились статистика, и стало понятно, что Clubhouse не сравним с другими площадками. Чем привлекал Сlubhouse, так это тем, что вовлеченность была длительная, а не по 3 секунды, как в рекламном ролике.

Именно это основной плюс площадки, и все бы было хорошо, если бы не спад (в русскоговорящий аудитории). Этот спад отражается не только на трафике, но и на качестве, упало качество общения в комнатах. Я могу судить об этом со стороны экспата.

Как мы все радовались, что можем поговорить по-русски, и как быстро поняли, что наши интересы и способы преподнесения и передачи информации могут диаметрально отличаться. К тому же, волна комнат с поверхностными обсуждениями умозрительных тем и большим количеством пустых разговоров просто накрыла нас.

Все наслушались, наговорились и пошли работать.Теперь для организации большой комнаты недостаточно просто её открыть, хотя и это требует усилий, нужно ещё использовать различные каналы и способы для её продвижения.

Хайп прошел, и сейчас прорастают небольшие содержательные комнаты, в которых идут заинтересованные дискуссии.

Так как я предпочитаю вести тематические комнаты по маркетингу, то в небольших комнатах с подготовленной аудиторией чувствую себя более комфортно и свободно, нежели в большой комнате, в которой меня слушает 2600 человек (такое было в феврале) весьма разношерстной публики.

В небольших комнатах происходит более профессиональный и полезный обмен информацией, есть возможность задать вопрос экспертам и поддерживать высокий тонус общения. Поэтому не списывайте Сlubhouse со с счетов, а ищите комнаты по своим интересам и создавайте полезный контент. Тогда все перечисленные виды монетизации станут актуальными, и из них можно будет выбрать наиболее для вас предпочтительный.