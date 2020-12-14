Мастхэв для бренда: зачем продвигаться на разных платформах и кто вам в этом поможет

Олеся Боярская, основательница агентства yoco.digital, ex-Growth Manager Facebook, рассказывает, кто это такие и зачем они нужны развивающемуся бренду.

Мы пропадаем в соцсетях и активно пользуемся мессенджерами. Сколько их установлено на каждом гаджете? Пара соцсетей, тройка мессенджеров для друзей, работы, семейных чатов. Это значит, что «встретиться» с нами можно на любой из этих платформ. А теперь логичный вывод для бизнеса: чтобы чаще попадать в поле зрения потенциальных клиентов, нужно присутствовать на нескольких платформах и продвигаться с помощью мультиплатформенных блогеров.

Мультиплатформенность — это присутствие бренда/компании на нескольких платформах для увеличения охватов и количества взаимодействий с пользователями.





Мультиплатформенность аудиторий

Общая аудитория российского интернета, по данным «Медиаскопа», 95 млн пользователей. В среднем у каждой социальной платформы от 18 до 80 млн пользователей. Да, разброс большой, но важно понимать, что на основных платформах — Instagram, «ВКонтакте», Yandex, Mail — присутствует ядро всей интернет-аудитории.

Сегодня почти все соцсети принадлежат крупным игрокам. Яркий пример — компания Facebook: Instagram, соцсеть Facebook, мессенджеры WhatsApp и Messenger. Внутри корпорации пользователи мигрируют с одной платформы на другую, активно пользуясь несколькими.

Сегодня стоит учитывать не отдельные соцсети или мессенджеры, а целые экосистемы от корпораций. Если вы работаете с аудиторией только в Instagram, знайте, что у всех платформ Facebook более 80 млн пользователей в России, что недалеко от 95 млн пользователей всего интернета. У Mail.Ru Group и «Яндекса» то же самое: их совокупная аудитория огромна, а сервисы становятся все более интегрированными друг в друга. Если раньше вы могли рассматривать аудиторию одного из сервисов, то сейчас нужно думать более глобально. В России есть еще и сильные локальные соцсети.

Еще один аспект: пользователи стали мобильными, переписка ведется в мессенджерах, контент создается на мобильных устройствах и тут же публикуется. Многие платформы за последнее время сделали колоссальные обновления в своих мобильных приложениях и совсем небольшие апдейты для десктопа. Интернет постоянно меняется и подстраиваться под него необходимо.





Мультиплатформенность блогеров

Успешный блогер, как правило, присутствует на нескольких платформах («ВКонтакте», Instagram, YouTube, Facebook). Для него это дополнительный охват, кроссплатформенный трафик и возможность вовлекать более широкую аудиторию.

Чтобы построить эффективную работу с блогерами, бренду нужно учитывать не только то, какой у блогера основной канал работы с аудиторией, но и какими платформами он пользуется «для себя». Условно: он не только публикуется в Instagram, но и слушает музыку «ВКонтакте» или даже является музыкантом, диджеем и активно продвигается среди аудитории этой платформы.

Если мы заказываем у блогера нативную рекламу, то лучше взять размещение на всех его платформах. В таком случае у бренда увеличиваются шансы на большее количество взаимодействий с пользователем, так как аудитории платформ схожи.

Вот пример: блогер разместил пост с упоминанием промокода на скидку о сервисе аренды авто по подписке в Instagram и «ВКонтакте».

Такие решения, по моим наблюдениям, увеличивают охваты аудитории на 10-15% по сравнению с размещениями на одном ресурсе. Дополнительная аудитория не будет лишней, а по стоимости такая интеграция выйдет дешевле, чем несколько интеграций на одной и той же платформе.

Вывод такой: сотрудничать с мультиплатформенным блогером выгодно. Вы получите упоминание о бренде в каждой точке коммуникаций блогера за разовый рекламный бюджет.





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Не все платформы одинаково полезны

«The media is the message», — говорил канадский философ Маршалл Маклюэн. Смысл в том, что сам по себе выбор медиа — это сообщение.

Поясню: факт появления бренда на какой-то платформе — это уже заявление, которое несет смыслы и говорит о том, что бренд разделяет, принимает ценности и аудиторию платформы, на которой появился.

Есть мифы насчет аудиторий разных соцсетей. К примеру, считается, что в «Одноклассниках» сидит только возрастная аудитория, в TikTok — только школьники, аудитория «ВКонтакте» не покупает (на самом деле как раз наоборот), в Facebook сидят только столичные жители, а в Instagram все блогеры накручены. Если слепо доверять этим мифам, можно упустить важные моменты в стратегии развития бренда и потерять клиентов, которые могли бы стать вашими.

Разброс интересов аудитории гораздо шире, чем кажется. И бренд может присутствовать на каждой из этих платформ в адаптированном формате. Для этого нужно:

выбрать тот метод взаимодействия, который будет эффективен на этом ресурсе (к примеру, в Instagram все большую популярность набирают сторис: там можно играть, привлекать внимание сериалами и интригами);

подстроиться под аудиторию в плане контента и подачи (одна и та же мысль может быть высказана в TikTok с помощью видео и короткого комментария к нему, сторителлинга и стильной картинки в Instagram);

верно расставить акценты;

не бояться пробовать новые форматы и новые фичи.





Мультиплатформенность как необходимость

Присутствие во всех соцсетях — это мастхэв для современного бренда. Правда, тут важно помнить, что в зависимости от платформы нужно менять форматы подачи материала (даже если аудитория пересекается), постоянно подстраиваться, пробовать новые соцсети и фичи.

Чем раньше вы начнете использовать разные платформы и форматы, тем дешевле вам будет обходиться вовлечение аудитории в будущем — особенно если вы хотите не просто запускать рекламу, а поддерживать активным собственный канал коммуникации.

Это необходимость. Это так же обязательно, как при работе с блогерами в Instagram проверять их аккаунты на статистику и вовлеченность, на качество аудитории и возможное пересечение с другими лидерами мнений.

И, да, при формировании стратегии важно учесть, что вы хотите делать: бить в одну и ту же аудиторию или иметь больший охват. Когда решение будет принято, пересмотрите аудиторию ваших блогеров еще раз и определитесь с количеством платформ для работы.





Фото на обложке: Shuttertosck/View Apart