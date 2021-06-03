TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder

Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio компании Accenture в России, рассказывает об ИИ-дубляже кино, новых патентах в XR для нужд слабовидящих, «умном» модерировании общения в Tinder – в новом выпуске дайджеста новостей из мира хай-тек.

ИИ

В течение шести месяцев группа из Центра безопасности и новейших технологий Джорджтаунского университета использовала ИИ-алгоритм GPT-3 для создания дезинформации, включая продвижение различных ложных нарративов с помощью новостных заметок, постов и комментариев в соцсетях.

В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что тексты GPT-3 могут влиять на мнение читателей по вопросам международной дипломатии. Исследователи показали добровольцам образцы твитов, написанных GPT-3, о выводе американских войск из Афганистана и о санкциях США в отношении Китая.

В обоих случаях сообщения повлияли на восприятие новостных сюжетов участниками дискуссии. Например, после просмотра сообщений против санкций в отношении Китая процент респондентов, заявивших, что они против такой политики, удвоился.

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Новые возможности технологии deepfake для обработки видео позволяют актерам произносить свои реплики с реалистичными движениями губ и мимикой, соответствующей паттернам произношения звуков на языке дубляжа.

Это новое направления развития технологии, так называемый «ИИ-дубляж», позволяющей соотносить мимику актеров при адаптации фильма. Технология ИИ-дубляжа была разработана британской компанией Flawless. Ее соучредитель режиссер Скотт Манн ранее говорил, что устал от плохого иностранного дубляжа своих работ.

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Приложение для знакомств Tinder объявило, что будет использовать ИИ-алгоритмы для сканирования личных сообщений пользователей. Цель – сократить ненормативную и оскорбительную лексику в чатах. В случае обнаружения соответствия приложение покажет пользователям подсказку, которая попросит их дважды подумать, прежде чем нажать кнопку «Отправить».

Tinder находится на переднем крае соцсетей, экспериментирующих с модерацией личных сообщений. Другие платформы (Twitter и Instagram) ввели аналогичные функции ИИ-модерации контента, но только для публичных сообщений. Tinder предполагает, что это перспективный способ борьбы с домогательствами, которые обычно остаются незамеченными.

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ИИ проникает в бытовые процессы. На рынке появился гаджет Miku Pro – ИИ-радионяня. Устройство использует камеру, множество датчиков и запатентованную компанией Miku технологию SensorFusion, основанную на ИИ-алгоритмах, для отслеживания и составления графика дыхания младенца в режиме реального времени.

Оно также может записывать режим сна ребенка и отслеживать условия в детской комнате – температуру, влажность, сквозняк и т.д. Контроль над этими данными – один из способов борьбы с синдромом внезапной детской смерти (СВДС).

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Компания Intel представила систему глубокого обучения, которая превращает трехмерную графику в фотореалистичные изображения. Протестированная на игре Grand Theft Auto 5, нейронная сеть показала впечатляющие результаты. Эксперты уверены – так выглядит будущее компьютерных игр.

ИИ-алгоритмы Intel поддерживают высокую частоту обработки кадров, в отличие от фотореалистичных движков рендеринга, которые могут потратить минуты на прорисовку окружающего пейзажа в деталях, что существенно приближает появление фотореалистичных игровых движков.

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AR/VR

До появления первых продуктов компании CTRL Labs (принадлежит Facebook), в которые будет интегрирована технология отслеживания движений пальцев с помощью ИИ, остается «несколько лет». Об этом на своей странице в Instagram рассказал вице-президент компании по AR/VR Эндрю Босворт.

Гарнитуры Oculus Quest от Facebook сегодня поддерживают отслеживание рук без контроллера, осуществляемое с помощью камер. Для этого требуется хорошее освещение помещения, а решение работает с небольшой, но заметной задержкой.

Улучшенные камеры, датчики глубины и более быстрые чипы могут улучшить ситуацию, но всегда могут возникнуть сценарии, когда гарнитура не сможет увидеть движение одного или нескольких пальцев.

До приобретения Facebook в 2019 году компания CTRL Labs разрабатывала браслет, который мог отслеживать движения пальцев пользователя, считывая электрические сигналы на запястье – непрямая форма интерфейса мозг-компьютер (BCI).

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Компания Innovega Inc. подала четыре новые патентные заявки на автоматизированные системы, оснащенные дисплеями дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR), позволяющие офтальмологам эффективно подбирать контактные линзы и очки. Заявки описывают устройства и методы для считывания изображений и проведения измерений, необходимых для подбора контактных линз и очков.

AR- и VR-решения позволят создавать так называемую персонализированную расширенную реальность (Extended Reality, XR), а автоматизированный подбор сократит время, затрачиваемое врачами на подбор контактных линз или очков под особенности зрения пациента с максимальной точностью.

Ранее в мае компания представила систему eMacula, в которой умные контактные линзы сочетаются с очками, оснащенными дисплеем, позволяя пациентам с частичной потерей зрения полноценно выполнять повседневные задачи: читать, использовать смартфоны и видение на расстоянии.

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Blockchain

Commerzbank, Evonik и BASF запустили проект новой блокчейн-платформы, которая сможет управлять цепочками поставок и проводить расчеты в цифровых евро.

В основе инициативы лежат отношения между Evonik и BASF как взаимными поставщиками. Компании поддерживают активные отношения на протяжении многих лет и регулярно проводят расчеты по дебиторской задолженности.

В ходе пилотного проекта обе компании использовали блокчейн-программу Commerzbank вместе с Elemica, поставщиком услуг по обработке данных. Платформа смогла создать полную и защищенную от несанкционированного вмешательства картину необходимых бизнес-процессов.

В ходе тестирования платежи между Evonik и BASF проверялись, проводились и резервировались на полностью автоматизированной цифровой основе посредством запрограммированного процесса оплаты и с использованием цифрового аналога евро.

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