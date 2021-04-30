TechTrends-дайджест: ООН использует ИИ для прекращения войн, отраслевой блокчейн для автопроизводителей, восхождение новой «звезды» среди криптовалют

Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio компании Accenture в России, рассказывает о новой криптовалюте со «звездным» потенциалом, ИИ-патенте Sony в сфере гейминга, использовании ИИ для прекращения конфликтов, блокчейне для цепочек поставок автопроизводителей – в новом выпуске дайджеста новостей из мира хай-тек.

ИИ

ИИ поможет анализировать изображения, полученные при фотосъемке под микроскопом. Соответствующая платформа ZeroCostDL4Mic была разработана в финском Университете Або при участии португальского Института Гюльбенкян де Сьенсиа. Разработка окажет помощь в исследованиях и диагностике с использованием современных микроскопов.

Программная ИИ-платформа поможет обнаруживать незаметные глазу детали изображения, являющиеся характерными для определенных состояний – например, признаки опухоли в образцах для биопсии. Особенность решения – возможность его эффективного использования неспециалистами в области ИИ.

Ключевым новшеством является то, что ZeroCostDL4Mic работает в облаке на бесплатной основе и не требует от пользователей никакого опыта кодирования или продвинутых вычислительных навыков.

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Искусственный интеллект помогает посредничать в сделках по поддержанию мира в охваченных войной странах. В течение прошлого года ООН сотрудничала с ИИ-стартапом Remesh для разработки алгоритма, который был внедрен в формате веб-сайта для оценки различных сценариев конфликтов.

Решение способно в режиме реального времени учитывать влияние действий вплоть до 1000 участников конфликта, которые анонимно высказывают свое мнение в рамках обсуждения ситуации на платформе. Прошлым летом ООН применила инструмент в Йемене, чтобы понять, как по мнению людей пандемия повлияла на конфликты на местах.

ИИ-платформа также была использована в Ливии в октябре 2020 года, чтобы определить настроения по предложению ООН о создании временного правительства и просчитать оптимальный сценарий проекта урегулирования.

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Компания Sony запатентовала технологию, которая тренирует ИИ-бота в игровом стиле пользователя консоли и позволяет ему брать на себя управление – например, если требуется помощь при прохождении сложного отрезка видеоигры. ИИ-бот от Sony сможет играть самостоятельно, выполняя задания со средней результативность обычного игрока.

Согласно патенту создание ИИ-бота будет начинаться с освоения базового набора сценариев поведения, но со временем он будет углублять свой подход к игровому процессу. Основной технологией в режиме управления ИИ от Sony является нейронная сеть. Ее обучение – наблюдение за игрой человека. Один из сценариев применения разработки – помощь игрокам с ограниченными возможностями.

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Blockchain

На рынке криптовалют может зажечься еще одна яркая звезда. Малоизвестная ранее криптовалюта VeChain показывает стремительный рост – в 11 раз за 4 месяца до 22,81 цента за единицу на конец апреля 2021 года.

Фактор роста №1 – ее популярность в качестве блокчейн-решения для цепочек поставок и логистических задач. Ряд крупных предприятий сейчас используют ее для обеспечения учета товарных запасов на всем жизненном цикле от производства до продажи.

Норвежская компания DNV – одна из наиболее прогрессивных фирм, использующих VeChain. Это крупнейшее в мире морское классификационное сообщество, предоставляющее услуги для 13 175 судов и мобильных оффшорных подразделений (MOU).

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Компании Faurecia, Groupe Renault, Knauf Industries, Simoldes и Coşkunöz, совместно с IBM, подписали партнерский контракт на развертывание XCEED (eXtended Compliance End-to-End Distributed), совместного блокчейн-решения для отслеживания аутентичности автомобильных деталей в режиме реального времени.

Новые правила надзора за рынком вступили в силу в сентябре 2020 года, введя усиленный регулятивный контроль за автомобилями, уже представленными на рынке. Таким образом, вся производственная цепочка должна скорректировать свою структуру, чтобы в более короткие сроки реагировать на запросы регулирующих органов.

XCEED должен обеспечить платформу соответствия и прослеживаемости для всей экосистемы европейской автомобильной промышленности. Открытый интерфейс решения позволит подключаться к нему всем участникам отрасли в мире, от транснациональных компаний до малых и средних предприятий.

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AR/VR

Компания Unity Software Inc. – разработчик 3D-движка для интерактивных игровых сред, а также AR/VRприложений – создала синтетические дата-сеты изображений для обучения ИИ-моделей и компьютерного зрения в рамках AR-решений. Согласно Unity синтетические дата-сеты содержат информацию для удовлетворения многих специфических потребностей и условий ИИ-разработки, которые недоступны при использовании реальных данных.

Главное преимущество синтетических данных – то, что они устраняют вызовы конфиденциальности, которые возникают при обучении ИИ с использованием образов реальных людей и мест. Ожидается, что разработка поможет создавать полномасштабные модели объектов для задач проектирования в таких отраслях, как архитектура, инжиниринг и строительство.

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AR/VR-проект Facebook – шлем виртуальной реальности Oculus получил решение Air Link для версии Quest 2. Air Link – инструмент для потоковой беспроводной передачи VR-данных для ПК. С его помощью данные VR-игр на PC могут быть передаваться по беспроводной сети с использованием локальной сети и маршрутизатора.

Facebook объявил об этом апгрейде в рамках обновления прошивки до версии v28 для Quest 2, которая начала постепенное распространение на гарнитуры по всему миру.

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Privacy

Технология распознавания лиц (Face recognition) должна быть запрещено в Европе «из-за недемократического характера вторжения в частную жизнь людей», заявило руководство регулятора – Европейской наблюдательной комиссии по защите данных (EDPS).

Комментарии поступили через два дня после того, как власти ЕС предложили проект свода правил, которые позволят использовать распознавание лиц для поиска пропавших детей или преступников, а также для борьбы с терроризмом.

Согласно замечаниям регулятора, проект является попыткой Комиссии установить глобальные правила применения технологий, в развитии которой сегодня доминируют Китай и Соединенные Штаты.

EDPS сосредоточится на установлении точных границ применения для тех инструментов и систем, которые могут представлять риски для основных прав человека на защиту данных и неприкосновенность частной жизни.

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ИБ-специалисты продемонстрировали уязвимости в инструменте обмена файлами AirDrop компании Apple, которая может привести к утечке личной информации пользователя.

Компания Apple представила функцию AirDrop в 2011 году, которая стала популярным способом обмена файлами, особенно среди тех, кто регулярно делает фотографии и хочет поделиться ими с друзьями и родственниками. AirDrop – это метод обмена файлами, основанный на принципе близости расположения девайсов и не имеющий ограничения на количество и размер файлов, которыми можно обмениваться.

Как выяснилось, уязвимость обнаружили еще в 2019 году – на нее указали исследователи Технического университета Дармштадта, которые уведомили об этом компанию Apple. Однако, по их словам, проблема до сих пор не исправлена и оставляет под угрозой более 1,5 миллиарда устройств Apple.

Самостоятельно без официального патча от Apple угрозу не ликвидировать.

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