6 вещей, на которых нельзя экономить в бизнесе

Владельцы малого бизнеса, крупных корпораций — все так или иначе думают о том, как сократить расходы без потери эффективности, однако погоня за оптимизацией издержек не всегда положительно сказывается на развитии компании. Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов расскажет о вещах, вкладываясь в которые вы зададите темп для дальнейшего развития и увеличения прибыли.

1. Качество продукта

В начале вы боретесь за место под солнцем, завоевываете доверие потребителя качеством и уникальностью продукта. Вы поставили себе планку и с этих пор не имеете права ее понижать. Держите темп или улучшайте свой продукт: его функционал, стоимость, расширяйте линейку.

По мере развития компании вы задумаетесь об увеличении масштаба. Принимая решение об открытии дополнительных точек продаж, офисов или увеличении объемов выпускаемой продукции, вы должны иметь четкий план реализации и все необходимые для этого ресурсы.

Иначе не исключено падение доверия и процента возвратности клиентов, как это случилось в случае расширения сети школ «КодКласс». Количество школ резко выросло с 5 до 25, а учеников стало 700 вместо 100.

Компания не успела масштабировать свой продукт и сервис, поэтому качество услуг упало. Вместе с этим упали и показатели возвратности клиентов с 95% до 75%.

2. Качество сервиса

Конкуренция дойдет и до вас, даже если ваш продукт уникален на рынке. Патенты и авторские права — не панацея, обходные пути всегда найдутся. Рано или поздно появится продукт чуть хуже, но значительно дешевле, и он будет не один.

Ваше спасение в конкурентной войне — качественный и удобный сервис.

К примеру, взять CloudPayments, наш продукт не единственный на рынке, но клиенты выбирают нас за качество сервиса и скорость выполнения, за это спасибо нашим IT-специалистам и sales-менеджерам.

3. Аналитика и работа с отзывами

Не жалейте времени на аналитику на всех этапах развития бизнеса. С тех пор, как вы вывели ваш продукт на рынок, начинайте активную работу с отзывами в интернете. По данным исследования Puppet Agency, лишь 10% покупателей не смотрят отзывы перед совершением покупки. Интернет-пользователи еще строже — только 1 из 100 пользователей не читает отзывы.

И последнее, но не по значению — периодически проверяйте качество вашего продукта самостоятельно и будьте самым строгим судьей, не ошибетесь.

4. Офис и рабочие условия

Пандемия показала, что выделять бюджет на аренду офиса в некоторых случаях совсем не обязательно, но это не значит, что сотрудник должен брать на себя ответственность за это: покупать технику, оплачивать подписки на Zoom и другие необходимые для работы сервисы.

Выводите персонал «на удаленку»? Обеспечьте их всем необходимым для работы. Иначе вы рискуете столкнуться с падением эффективности, замедлением рабочих процессов и ухудшением репутации компании как работодателя.

5. Финансовые условия сотрудников

Вы можете предлагать «шикарные» для нашего времени рабочие условия — офис в центре, дружный коллектив, конкурентная з/п, — но рано или поздно этого станет недостаточно.

Ценный сотрудник потому и ценный, что у него есть тяга к развитию, он инициативный, помогает вашим показателям расти и не любит топтаться на месте, он ценит свое время, а самое главное — себя.

Комфортный офис не имеет значения, если уровень финансовой мотивации необъективен. Приведу пример: на рынке труда принято, что львиная доля зарплаты sales-менеджера — процент с проданного им. Также принято ставить ограничения на максимальный уровень заработка. Вам не кажется это странным?

6. Время на общение

Горы служебных записок и излишняя бюрократия замедляют всех и вся. Лучше потратьте время с пользой, а если у сотрудника возникает вопрос, например, руководителю, постарайтесь максимально упросить для него эту задачу.

Новых сотрудников CloudPayments часто ставит в ступор, как это я — генеральный директор, хожу по офису, со всеми общаюсь и отвечаю на любые вопросы. Формальные барьеры в общении — палки в колеса всем: и мне, и руководителям отделов, и рядовым сотрудникам.

Коллектив должен быть сплоченной командой, а не феодальным обществом.

Разрешите живой и неформальный формат общения в офисе, это поможет быстрее решать поставленные задачи без излишней волокиты и создать комфортную эмоциональную атмосферу.

Что имеем в итоге?

Вы можете экономить на многом: бумаге для принтера, печенье или аренде офиса, но никогда нельзя экономить на качестве сервиса и продукте, а главное — на команде, потому что люди — ваш главный актив.

Вы никогда не вернетесь в ресторан с хамским отношением к гостям, но изысканными блюдами, равно как не захотите заказывать отвратительную еду ради шикарного обслуживания. Этот принцип также применим и к бизнесу, где поведение официантов — качество вашего сервиса, а борщ — ваш продукт.

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