«Я убежден, что это полный булшит»: почему сервисы no-code далеко не всегда полезны бизнесу

Кирилл Антошин, основатель и СЕО компании Localrent (ранее Myrentacar) считает, что no-code инструменты полезны не во всех случаях, а иногда способны вовсе навредить бизнесу.

После громкой инвестиции в «Зерокодер» все заговорили, что это новое будущее и бизнесы массово ринутся в no-code сервисы, сокращая расходы на разработчиков, а стандарты построения цифровых и оцифрованных бизнесов существенно изменятся.

Я убежден, что это полный булшит. Это просто узкоцелевой инструмент, который займет свою нишу и ничего принципиально не поменяет в диджитале.

Для чего подходят no-code инструменты

Зерокодинг хорош для PET-проектов и для MVP (или хорошего прототипа).

Например, у вас появилась отличная идея, и вы хотите сделать какой-то сервис для себя. Например, каталог барбекю-рецептов на десятки или сотни позиций с поиском по ингредиентам и по сложности приготовления.

Это классический PET-проект для души. В нем нет бизнеса, а пользователи — это вы и ваши друзья (во всяком случае, на старте).

Для этого отлично подойдет Airtable.

No-code сервисы также отлично подходят для сборки первой работающей версии продукта (MVP). Можно быстро собрать базу данных, натянуть какой-то фронтэнд, прописать правила обработки данных, автоматизацию отправки писем, выдачи заказов и учет остатков на складе и загнать первых немногочисленных клиентов.

Далее — собрать данные, построить графики, просчитать экономику проекта и показать инвесторам (или себе) и принять решение о том, продолжать ли развитие. Но уже после первой инвестиции нужно срочно нанимать разработчиков и писать нормальный код.

Я оставляю за рамками этого обсуждения неоцифрованные бизнесы, существующие только в офлайне.

Если условный ресторан захочет создать форму бронирования столиков для одного заведения и не собирается делать на это ставку в развитии бизнеса, то no-code — это его спасение и единственный выход в диджитал.

Для чего no-code не подходит

У тру-разработчиков есть правило нулевой зависимости. Это когда мы стремимся строить архитектуру, не зависящую от проприетарных фреймворков, сторонних сервисов и чужих библиотек.

Это, разумеется, не цель, а путь. Выполнить этот принцип на 100% невозможно, но к этому надо стремиться. Это дороже и дольше в моменте, но дешевле и стабильнее в долгосрочной перспективе.

Это то, что обеспечивает выживаемость бизнеса в долгосроке. (Долгосрок на стартаперском означает время после «долины смерти».)

Так вот, зерокод — это максимальная зависимость. У проекта не остается вообще ничего своего, кроме экспорта в «Эксельку» (и тот не всегда).

Любая смена процессов, архитектуры, типа контента в вашем проекте, которая не вписывается в функциональность выбранного сервиса, будет невозможна или создаст неподъёмный технический и менеджерский долг. (Это на стартаперском означает работы, на которые не дают инвестиции и на них надо заработать.)

И самое страшное, что вы доверяете свой проект не условному «Хецнеру» немецкий хостинг-провайдер, считающийся одним из самых стабильных и безотказных в мире, а самому непостоянному и заведомо сильно меняющемуся участнику легальной экономики — стартапу.

Большинство no-code сервисов — это стартапы, которые появились относительно недавно и живут за счет привлечения инвестиций раунд за раундом. Так вот — стартап либо закроется, либо пивотнется, либо будет поглощён кем-то недружественным и разогнан или растворен в чем-то другом.

То есть это такой участник, которому по определению ничего нельзя доверять надолго.

Стартап оперирует своей логикой развития сервиса. Он основывается на запросах большинства пользователей или на запросах той группы пользователей, которые для него экономически выгодны. Если вы не попадаете в эту группу, то no-code сервис будет меняться совсем не в том направлении, которое будет вам по пути.

Стартап может убить функцию, на которой держались ваши процессы. Или может законсервировать развитие какой-то опции, а ваш бизнес с ростом будет требовать ее развития.

В общем, у стартапа свой путь, а у вашего бизнеса свой. И остается лишь надеяться, что вам будет по пути как можно дольше.

No-code не способен заменить системы, которые требуются для растущих оцифрованных (и цифровых) бизнесов. Потому что их системы и процессы очень вариативны, но должны сохранять гибкость и безотказность.

Проиллюстрирую:

Если вы строите проект в EdTech, а ваша CRM все еще на Airtable, то вам срочно нужно переходить на AmoCRM, Salesforce или другую CRM-ку. Потому что дальше вам нужна аналитика и интеграция именно CRM-системы, а не «швейцарского ножа» в виде Airtable. У него просто не будет подходящих отчетов и интеграций из коробки.

Если у вас — редакция какого-то медиа, а работа над текстами ведется в Notion, то нужно срочно переходить на специальные сервисы для редакционной работы. Там вам и командная работа с текстом, и API-шка для публикации, и календари постинга.

Если в вашем проекте СМС-ки для 2FA отправляются через Integromat, то нужно срочно нанять разработчика и все-таки построить отправку СМС-ок на базе API вашего СМС-сервиса. Потому что «Интегромат» — это лишнее звено, повышающее ваши риски не доставить важное сообщение клиенту.

Таким образом, no-code решения не должны быть включены в архитектуру сервисов и систем, обеспечивающих жизненно важные процессы бизнеса. Потому что это «узкое горлышко» для роста и риски обрушения процессов.

Разумеется, всё это не актуально, если в вашем бизнесе менее 500 клиентов и вы только щупаете тему. На этом этапе no-code более чем уместен, и это просто волшебная палочка для предпринимателя. Это снижает порог входа и повышает выживаемость проектов на начальной стадии.

Главное — не заиграться и вовремя свалить.

В итоге

Зерокод — это прекрасная штука, чтобы собрать что-то незначительное и недолговечное, типа PET-проекта для души. И что не жалко и потерять.

Либо собрать первую тестовую версию продукта, чтобы пощупать рынок и показать инвесторам.

Кстати, это может быть и в рамках существующей крупной компании. То есть вполне здраво собрать новую большую фичу на зерокоде, посмотреть; и если она полезна бизнесу, включать ее в контур своего кода.

В любой здоровой компании ключевая ценность лежит в нюансах, которые хорошо настроены. Любую генеральную фичу рано или поздно кто-то скопирует и/или украдет. А вот тонны процессов вокруг нее построят лишь самые опытные и самые дотошные.

И это путь множества итераций и микроизменений. А зерокод не про это. Отсутствие подходящей сортировки или фильтра в базе данных не даст вам увидеть и обработать данные так, как будет эффективнее для бизнеса. Вы сделаете шаг в сторону неэффективности и смиритесь с этим. Это и есть шаг в сторону провала. А на зерокоде этим описывается весь путь.

Адепты новой религии сейчас скажут, что и накодить можно полную чушь, которая будет отнимать ресурсы, а не быть усилением. Это правда, можно.

Но, во-первых, в бизнесе вообще не место для глупых и неумелых. А во-вторых, с собственным кодом у меня хотя бы есть возможность сделать так, как будет лучше именно для меня, а не большинства юзеров. А на зерокоде такой возможности нет.

Так что релакс, революция отменяется. Очередной хайп, который вскоре рассосется и вольется во что-то стандартное и давно всем знакомое.

P. S. Но смешнее всего смотрятся школы кодеров, которые учат кодить на зерокод-сервисах. А бизнес потом должен нанимать кодеров, кодящих на no-code сервисах. Это всё, что нужно знать об этой сфере.

Фото на обложке: Shutterstock / Diyajyoti